ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ разби лаборатория за производство на фентанил в София, съобщи Нова тв. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден.

Основните двама производители са задържани на място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения.

Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки.