ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ разби лаборатория за производство на фентанил в София, съобщи Нова тв. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден.
Основните двама производители са задържани на място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения.
Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кРадев е руска-турска марионетка !
Това е цената на предоговарянето на "Боташ".
Премиерът Радев е прокарал това решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
Винаги съм предупреждавал, че Румен Радев представлява огромен риск за България. Не очаквах обаче, че толкова бързо ще бъде взето решение с толкова тежки последици за националния ни интерес.
Тук не става дума само за икономически или търговски интереси. Не става дума дори единствено за националната ни сигурност. Става дума за мястото на България в света и за стратегическата посока, в която се движи държавата.
Радев системно отклонява България от европейския ѝ път и я насочва към свят, в който международните правила и правото отстъпват пред силата. В подобен модел малките държави трудно защитават своите интереси и са принудени да се съобразяват с волята на по-силните.
Коментиран от #4
12:00 04.08.2026
2 Джънки
Коментиран от #5, #11
12:00 04.08.2026
3 ооо колко
12:10 04.08.2026
4 Само да питам
До коментар #1 от "кРадев е руска-турска марионетка !":И това какво общо има с темата на статията?
12:10 04.08.2026
5 Проблемът е в това, че
До коментар #2 от "Джънки":Тези, които трябва да го направят са в този бизнес!
12:12 04.08.2026
6 Кафе
12:21 04.08.2026
7 Ивелин Михайлов
12:25 04.08.2026
8 Бойко Българоубиец
12:25 04.08.2026
9 Васил Терзиев
12:26 04.08.2026
10 Йордан
12:26 04.08.2026
11 Българин
До коментар #2 от "Джънки":Това е добра новина! България се пречиства от наркоманите!
12:28 04.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.