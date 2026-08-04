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ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София

ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София

4 Август, 2026 11:58 837 12

  • гдбоп-
  • лаборатория-
  • фентанил

Между 6 и 10 килограма от опасния наркотик са излизали всекидневно от там

ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ разби лаборатория за производство на фентанил в София, съобщи Нова тв. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден.

Основните двама производители са задържани на място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения.

Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кРадев е руска-турска марионетка !

    0 9 Отговор
    Румен Радев е одобрил прехвърлянето на 33% от правата по лиценза за проучване на нефт и природен газ в българската изключителна икономическа зона в Черно море на Турция. Без санкция от парламента!
    Това е цената на предоговарянето на "Боташ".
    Премиерът Радев е прокарал това решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
    Винаги съм предупреждавал, че Румен Радев представлява огромен риск за България. Не очаквах обаче, че толкова бързо ще бъде взето решение с толкова тежки последици за националния ни интерес.
    Тук не става дума само за икономически или търговски интереси. Не става дума дори единствено за националната ни сигурност. Става дума за мястото на България в света и за стратегическата посока, в която се движи държавата.
    Радев системно отклонява България от европейския ѝ път и я насочва към свят, в който международните правила и правото отстъпват пред силата. В подобен модел малките държави трудно защитават своите интереси и са принудени да се съобразяват с волята на по-силните.

    Коментиран от #4

    12:00 04.08.2026

  • 2 Джънки

    10 0 Отговор
    На всеки 3-4 дни има по един смъртен случай от свръхдоза. Толкова ли е трудно да се проследят контактите на тези хора? И от там обратно по веригата?

    Коментиран от #5, #11

    12:00 04.08.2026

  • 3 ооо колко

    4 0 Отговор
    е напреднала науката у нас....

    12:10 04.08.2026

  • 4 Само да питам

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "кРадев е руска-турска марионетка !":

    И това какво общо има с темата на статията?

    12:10 04.08.2026

  • 5 Проблемът е в това, че

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джънки":

    Тези, които трябва да го направят са в този бизнес!

    12:12 04.08.2026

  • 6 Кафе

    2 0 Отговор
    Вижте в Дружба 1 какво става, Преслава Пламенова Вукова денонощно го разнася без проблеми

    12:21 04.08.2026

  • 7 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Хах голяма работа само във варна дидо дънката има 4 лаборатории за фентанил 💩

    12:25 04.08.2026

  • 8 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    Ще пратя протестъри пепейки да съборят Радев,че много почна да ми пречи на бизнеса!

    12:25 04.08.2026

  • 9 Васил Терзиев

    1 1 Отговор
    РАДЕВ ИЗКУСТВЕНО НАДУВА ИНФЛАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ДРОГА! ОСТАВКА!

    12:26 04.08.2026

  • 10 Йордан

    2 1 Отговор
    Производството на фентанил трябва да се утрои! Фентанилът е цедката на Дарвин, който ще прати 80те процента дбили в гроба!

    12:26 04.08.2026

  • 11 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джънки":

    Това е добра новина! България се пречиства от наркоманите!

    12:28 04.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.