Осъдиха прокуратурата за "разкостен" автомобил

Софийският апелативен съд осъди Прокуратурата на Република България да плати над 76 000 евро на частна фирма заради върнат в напълно унищожено състояние лек автомобил. Колата е била иззета като веществено доказателство през 2012 година и върната пет години по-късно без гуми, врати, фарове и двигателно оборудване, съобщават от правния портал Defakto.bg.

Луксозният автомобил „Ауди А8“ е закупен чисто нов през юни 2012 година от дружеството „ПЛАЗА АУТО 2012“ ЕООД за сумата от над 102 000 евро. Само три месеца по-късно превозното средство е иззето като веществено доказателство по досъдебно производство, първоначално водено в Добрич, а впоследствие прехвърлено към Софийската градска прокуратура.

Когато през пролетта на 2017 година прокурор постановява връщането на колата, собственикът отказва да я приеме. Причината е, че намира превозното средство на паркинга на Зоналното жандармерийско управление в София напълно разграбено.

„Автомобилът се намери в източната част на паркинга без гуми и джанти, подпрян на метални трупчета върху асфалта... Автомобилът се намери без преден и заден капак, без предните два фара“, пише в официалния протокол на разследващ полицай от Осмо районно управление в столицата. Документът описва още срязани ламарини, изкъртени дръжки, липсващ акумулатор, изтръгната мултимедия и парктроници, както и срязани кабели. Интериорът е бил напръскан с пожарогасител.

Собственикът на фирма за пътна помощ, ангажиран да транспортира останките, свидетелства пред съда за шокиращото състояние на колата. Наложило се е използването на специализирана техника за товарене, тъй като автомобилът е бил напълно обездвижен. В официалния сервиз на марката във Варна механиците са установили липсата на цялата електроника, включително компютъра на колата.

Издадената проформа фактура за привеждане на автомобила в годно състояние е възлизала на малко над 45 500 евро. Собственикът завежда иск пред Софийския градски съд срещу прокуратурата, МВР и ГДБОП за възстановяване на вредите.

На първа инстанция съдът признава увреждането и присъжда обезщетение от 40 086 евро. Прокуратурата протестира решението пред Софийския апелативен съд, твърдейки, че действията по изземване са били законни и че отговорност трябва да носи институцията, която е стопанисвала паркинга – в случая ГДБОП.

Апелативните съдии обаче категорично отхвърлят тези доводи. Те постановяват, че Наказателно-процесуалният кодекс вменява задължение за съхраняване и пазене на иззетите вещи. Според магистратите прокуратурата не е осъществила възложения ѝ от закона надзор върху действията по разследването и опазването на доказателството.

В резултат на това Софийският апелативен съд потвърждава решението, осъждайки прокуратурата да изплати главницата от 40 086 евро. Върху нея се начислява законна лихва от септември 2017 година до окончателното плащане, която към момента възлиза на над 40 000 евро и скоро ще надмине размера на самата главница. Държавното обвинение трябва да покрие и съдебните разноски за въззивната инстанция в размер на 3 528 евро.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.