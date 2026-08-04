Шофьор засече, преследва и умишлено блъска автомобил на майка с бебе в София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж за хулиганство и нанасяне на телесна повреда. Събраните до момента доказателства сочат, че на 2 август в района на кръговото кръстовище при село Волуяк, обвиняемият С.Г. при управление на лек автомобил, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред.
Той засякъл друг автомобил, управляван от жена, а тя му свирнала с клаксон. След което обвиняемият спрял рязко своя автомобил пред този на жената, като ѝ препречил движението, доближил се до нейния автомобил, обиждал я, псувал я и я наплюл.
Жената, която била в автомобила с майка си и малкото ѝ бебе, се опитала да се оттегли от местопроизшествието с управлявания от нея автомобил, а обвиняемият я последвал по локалното платно на бул. „Ломско шосе“.
Той предприел изпреварване, при което умишлено насочил своя лек автомобил към нейния и реализирал ПТП, след което слязъл от управлявания от него автомобил, приближил се към жената и ѝ казал: „Ще те пребия“.
Обвиняемият направил опит да издърпа със сила мобилното устройство от ръката на жената, която през това време подавала сигнал за случилото се и разговаряла с диспечер на телефон 112.
След това С.Г. удрял с юмруци в лицето съпруга на жената и му нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди - на публично място, без основателна причина и без да е бил провокиран от пострадалия.
По случая се води досъдебно производство за престъпления. С.Г. е осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.
На 4 август наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
15:56 04.08.2026
2 1488
Коментиран от #27
15:56 04.08.2026
3 пожелание
Коментиран от #21
16:00 04.08.2026
4 Не го оправдавам
Бях втора кола и видях,че жената беше много сигурна в действията си та дори вдигнаха скандал
16:01 04.08.2026
5 ДА ЗАГУБЯТ КЛЮЧА ОТ КИЛИЯТА МУ В ПАНДИЗА
Коментиран от #26
16:03 04.08.2026
6 Жителите на аййдахо
16:05 04.08.2026
7 Въпрос
Коментиран от #28
16:12 04.08.2026
8 немам думи
Коментиран от #11, #25, #33
16:13 04.08.2026
9 Нова година в пандиза
16:15 04.08.2026
10 кръговото на Волуяк
Коментиран от #19
16:15 04.08.2026
11 И от поздрав
До коментар #8 от "немам думи":За шедьовъра,който е успяла да сътвори ингилизката!
Коментиран от #32
16:24 04.08.2026
12 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #15, #31
16:25 04.08.2026
13 Джибрю
Гребете с пълни шепи, българи, ето това пък са си 100% български ценности..
16:25 04.08.2026
14 Фори
16:28 04.08.2026
15 Хаха
До коментар #12 от "Кобра Кай 🥋":А да го лежи ли бе, тъпак ?
Коментиран от #16, #17
16:32 04.08.2026
16 Ко речи?
До коментар #15 от "Хаха":Винаги с мен нося лютив спрей. Ще реве, както не е ревал и като пеленаче.
16:43 04.08.2026
17 Кобра Кай 🥋
До коментар #15 от "Хаха":Тихо 🐁 не си компетентен!
Коментиран от #22
16:54 04.08.2026
18 Сила
Най дивото СО на хвърлей място от София ....
Най дивите примати след околовръстното , и бели и кафяви , без разлика ....
17:01 04.08.2026
19 Тити на Кака
До коментар #10 от "кръговото на Волуяк":Знаех си аз, че кръговото е виновно за простотията на роднината ти!
17:04 04.08.2026
20 Щик Найн
Коментиран от #24
17:06 04.08.2026
21 Знае
До коментар #3 от "пожелание":Ех мечти, мечти ! Забравил си , че българските съдии са най хуманните съдии на света ! Най много да го осъдят за дребно хулиганство този тип с вродени асоциални особености на 100 евро глоба .
17:18 04.08.2026
22 Кoвра Кyй 👗
До коментар #17 от "Кобра Кай 🥋":Ти си същия 🚮 като онзи, само че киснеш по форумите.
17:27 04.08.2026
23 Само питам
17:27 04.08.2026
24 жик так
До коментар #20 от "Щик Найн":Щото ценностите му са Атлантически !!
17:28 04.08.2026
25 Неомъжена
До коментар #8 от "немам думи":Ване, от мен е!
Пребиването ви тепърва започва!
17:29 04.08.2026
26 Бре, бре, бре,
До коментар #5 от "ДА ЗАГУБЯТ КЛЮЧА ОТ КИЛИЯТА МУ В ПАНДИЗА":Бре какъв юнак смел си ти и как веднага го набута в затвора… А, бе, льольо, я се замисли, какви трябва да ги е надробила преди това тая уж кротка и хрисима жертва!!!! От какво някой може да побеснее така, че да прежали собствената си кола, за да й го върне на тая!!! Нали всеки ден, всички ние се срещаме по пътищата е едни несръчни, некадърни, но иначе безкрайно самоуверени и нагли жени, които осъзнали веднъж, че жените в това общество са винаги безнаказани, издевателстват и мачкат всички по пътя си??? Я се събудете, бе, “джентълмени” жалки!
17:30 04.08.2026
27 бай Иван
До коментар #2 от "1488":Поредния западноатлантически Българин за когото закона не важи . Гледа от чичо Дончо .
17:31 04.08.2026
28 Знае
До коментар #7 от "Въпрос":Прав си в мечтите си , но за такива хулигани в днешна България респектиращи ги закони няма открити . В повечето от щатите на САЩ например е приет законът за третата криминална присъда независимо от размера на престъплението. Като в различните щати тя варира от 20 до 30 години ефективен затвор без право на замяна и предсрочно освобождаване . Само мисля в щат Алабама той е за четвъртата криминална присъда , но там той е задължително доживотен ! Тези закони не дават възможност на корумпирани съдии като намиращи се у нас да налагат минимални наказания . Просто защото за едно и също деяние се предвижда наказание например от 5 до 10 години , или от 1 до 5 години. В САЩ го няма и нашият номер с кумулиране на присъди . У нас например осъден по 10 различни дела на по 1 година не лежи 10 години , а лежи само 1 !!! И той я е излежал още в предварителните арести които се приспадат от присъдите . И започва отново да краде , бие , граби,изнасилва, убива... В приетите законът за третата присъда щати убийствата са намалели с 50 процента , защото се оказало, че са извършвани именно от такива уж кокошкари ...И в България много от убийствата биха били предотвратени, ако кокошкарите лежаха в затвора , а не им кумулираха постоянно присъдите , вместо да ги сумират , или биха приели задължителна присъда от 25 години например за третото криминално престъпление...
17:33 04.08.2026
29 Идват времена
17:34 04.08.2026
30 МПС
17:36 04.08.2026
31 Помни
До коментар #12 от "Кобра Кай 🥋":В статията не е упоменато съпругът да е бил в управляваната от жената кола . Споменати са само детето и майка и. Съпругът вероятно е дошъл след като е научил за произшествието. Интересно е , къде са били ченгетата . Сеир от страни ли са гледали . Или са дошли няколко часа по - късно ?
17:37 04.08.2026
32 Ми тя и
До коментар #11 от "И от поздрав":На Ена главата ще фърчи...
18:00 04.08.2026
33 АмИ
До коментар #8 от "немам думи":По-добре кажи на Светлето доброволно да напусне чейндж бюрото, в което работи.
Всяка жаба да си знае гьола.
По чуждите квартали е опасно вече...
18:03 04.08.2026