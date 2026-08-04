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Шофьор засече, преследва и умишлено блъска автомобил на майка с бебе в София

Шофьор засече, преследва и умишлено блъска автомобил на майка с бебе в София

4 Август, 2026 15:55 2 621 33

  • софия-
  • телесна повреда-
  • шофьор

Агресивният мъж напсувал и наплюл жената. Тя се опитала да си тръгне, но той умишлено блъснал автомобила ѝ

Шофьор засече, преследва и умишлено блъска автомобил на майка с бебе в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж за хулиганство и нанасяне на телесна повреда. Събраните до момента доказателства сочат, че на 2 август в района на кръговото кръстовище при село Волуяк, обвиняемият С.Г. при управление на лек автомобил, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред.

Той засякъл друг автомобил, управляван от жена, а тя му свирнала с клаксон. След което обвиняемият спрял рязко своя автомобил пред този на жената, като ѝ препречил движението, доближил се до нейния автомобил, обиждал я, псувал я и я наплюл.

Жената, която била в автомобила с майка си и малкото ѝ бебе, се опитала да се оттегли от местопроизшествието с управлявания от нея автомобил, а обвиняемият я последвал по локалното платно на бул. „Ломско шосе“.

Той предприел изпреварване, при което умишлено насочил своя лек автомобил към нейния и реализирал ПТП, след което слязъл от управлявания от него автомобил, приближил се към жената и ѝ казал: „Ще те пребия“.

Обвиняемият направил опит да издърпа със сила мобилното устройство от ръката на жената, която през това време подавала сигнал за случилото се и разговаряла с диспечер на телефон 112.

След това С.Г. удрял с юмруци в лицето съпруга на жената и му нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди - на публично място, без основателна причина и без да е бил провокиран от пострадалия.

По случая се води досъдебно производство за престъпления. С.Г. е осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

На 4 август наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

 


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    54 8 Отговор
    у бг к0чината човешкия живот не струва и пет евро цента

    15:56 04.08.2026

  • 2 1488

    25 36 Отговор
    поредния русоболен

    Коментиран от #27

    15:56 04.08.2026

  • 3 пожелание

    47 4 Отговор
    Сега да го осърят на три месеца да мете мегдана от селото от което е излязъл

    Коментиран от #21

    16:00 04.08.2026

  • 4 Не го оправдавам

    19 7 Отговор
    Но вчера видях жена на около 45-50 да навлезе в насрещното на кръгово
    Бях втора кола и видях,че жената беше много сигурна в действията си та дори вдигнаха скандал

    16:01 04.08.2026

  • 5 ДА ЗАГУБЯТ КЛЮЧА ОТ КИЛИЯТА МУ В ПАНДИЗА

    36 4 Отговор
    Тоз не бива да излиза от затвора…ако има в подобен казус у себе си нож, може да заколи някой за едното нищо!!!

    Коментиран от #26

    16:03 04.08.2026

  • 6 Жителите на аййдахо

    16 12 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    16:05 04.08.2026

  • 7 Въпрос

    36 2 Отговор
    Тоя луд ли е бил или надрусан? Да остане за постоянно в ареста и да отнесе ефективно наказание . Такива нямат поправяне и превъзпитание.

    Коментиран от #28

    16:12 04.08.2026

  • 8 немам думи

    5 1 Отговор
    Браво, Светле!

    Коментиран от #11, #25, #33

    16:13 04.08.2026

  • 9 Нова година в пандиза

    13 1 Отговор
    Безценно!

    16:15 04.08.2026

  • 10 кръговото на Волуяк

    16 2 Отговор
    е най-ненормалното кръгово движение в НАТО и Варшавския Договор. Част от международен път, а няма нито една табела. Там в целия регион няма табели. Този път дали изобщо има Акт 16?

    Коментиран от #19

    16:15 04.08.2026

  • 11 И от поздрав

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "немам думи":

    За шедьовъра,който е успяла да сътвори ингилизката!

    Коментиран от #32

    16:24 04.08.2026

  • 12 Кобра Кай 🥋

    13 20 Отговор
    Къв е тоя мъж, жена му го вози и оставя некъв да я плюе!? Не може да я защити, не може себе си да защити! 🤬 ИТ смуутаняк 100%, а колата е тойота хибрид най-вероятно.

    Коментиран от #15, #31

    16:25 04.08.2026

  • 13 Джибрю

    13 7 Отговор
    Понеже на всички "ютюб тинктанкове" в устата им са "еврогейските" ценности.
    Гребете с пълни шепи, българи, ето това пък са си 100% български ценности..

    16:25 04.08.2026

  • 14 Фори

    17 2 Отговор
    На такъв да чупнеш тиквата и да го пратиш в пандиза за 2 г.!

    16:28 04.08.2026

  • 15 Хаха

    15 4 Отговор

    До коментар #12 от "Кобра Кай 🥋":

    А да го лежи ли бе, тъпак ?

    Коментиран от #16, #17

    16:32 04.08.2026

  • 16 Ко речи?

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хаха":

    Винаги с мен нося лютив спрей. Ще реве, както не е ревал и като пеленаче.

    16:43 04.08.2026

  • 17 Кобра Кай 🥋

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Хаха":

    Тихо 🐁 не си компетентен!

    Коментиран от #22

    16:54 04.08.2026

  • 18 Сила

    9 1 Отговор
    Волуяк братко , Волуяк ....и Петърч !!!
    Най дивото СО на хвърлей място от София ....
    Най дивите примати след околовръстното , и бели и кафяви , без разлика ....

    17:01 04.08.2026

  • 19 Тити на Кака

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "кръговото на Волуяк":

    Знаех си аз, че кръговото е виновно за простотията на роднината ти!

    17:04 04.08.2026

  • 20 Щик Найн

    5 6 Отговор
    Защо са задържали човека, а не са го оставили да продължи да изявява евразийските си ценности?

    Коментиран от #24

    17:06 04.08.2026

  • 21 Знае

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    Ех мечти, мечти ! Забравил си , че българските съдии са най хуманните съдии на света ! Най много да го осъдят за дребно хулиганство този тип с вродени асоциални особености на 100 евро глоба .

    17:18 04.08.2026

  • 22 Кoвра Кyй 👗

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кобра Кай 🥋":

    Ти си същия 🚮 като онзи, само че киснеш по форумите.

    17:27 04.08.2026

  • 23 Само питам

    3 3 Отговор
    Тоз МЪЖ на младата жена , с маникюри ли е бил ?!

    17:27 04.08.2026

  • 24 жик так

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Щик Найн":

    Щото ценностите му са Атлантически !!

    17:28 04.08.2026

  • 25 Неомъжена

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "немам думи":

    Ване, от мен е!
    Пребиването ви тепърва започва!

    17:29 04.08.2026

  • 26 Бре, бре, бре,

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "ДА ЗАГУБЯТ КЛЮЧА ОТ КИЛИЯТА МУ В ПАНДИЗА":

    Бре какъв юнак смел си ти и как веднага го набута в затвора… А, бе, льольо, я се замисли, какви трябва да ги е надробила преди това тая уж кротка и хрисима жертва!!!! От какво някой може да побеснее така, че да прежали собствената си кола, за да й го върне на тая!!! Нали всеки ден, всички ние се срещаме по пътищата е едни несръчни, некадърни, но иначе безкрайно самоуверени и нагли жени, които осъзнали веднъж, че жените в това общество са винаги безнаказани, издевателстват и мачкат всички по пътя си??? Я се събудете, бе, “джентълмени” жалки!

    17:30 04.08.2026

  • 27 бай Иван

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Поредния западноатлантически Българин за когото закона не важи . Гледа от чичо Дончо .

    17:31 04.08.2026

  • 28 Знае

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    Прав си в мечтите си , но за такива хулигани в днешна България респектиращи ги закони няма открити . В повечето от щатите на САЩ например е приет законът за третата криминална присъда независимо от размера на престъплението. Като в различните щати тя варира от 20 до 30 години ефективен затвор без право на замяна и предсрочно освобождаване . Само мисля в щат Алабама той е за четвъртата криминална присъда , но там той е задължително доживотен ! Тези закони не дават възможност на корумпирани съдии като намиращи се у нас да налагат минимални наказания . Просто защото за едно и също деяние се предвижда наказание например от 5 до 10 години , или от 1 до 5 години. В САЩ го няма и нашият номер с кумулиране на присъди . У нас например осъден по 10 различни дела на по 1 година не лежи 10 години , а лежи само 1 !!! И той я е излежал още в предварителните арести които се приспадат от присъдите . И започва отново да краде , бие , граби,изнасилва, убива... В приетите законът за третата присъда щати убийствата са намалели с 50 процента , защото се оказало, че са извършвани именно от такива уж кокошкари ...И в България много от убийствата биха били предотвратени, ако кокошкарите лежаха в затвора , а не им кумулираха постоянно присъдите , вместо да ги сумират , или биха приели задължителна присъда от 25 години например за третото криминално престъпление...

    17:33 04.08.2026

  • 29 Идват времена

    2 1 Отговор
    в които, ако не си надрусан и пиян едновременно, и седнал да управляваш МПС,подлежиш моментално на съд. Имам чувството, че е съвсем нормално да си под въздействието на всякакъв вид опиати и да шофираш.

    17:34 04.08.2026

  • 30 МПС

    2 3 Отговор
    Да се научи овцата да кара

    17:36 04.08.2026

  • 31 Помни

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кобра Кай 🥋":

    В статията не е упоменато съпругът да е бил в управляваната от жената кола . Споменати са само детето и майка и. Съпругът вероятно е дошъл след като е научил за произшествието. Интересно е , къде са били ченгетата . Сеир от страни ли са гледали . Или са дошли няколко часа по - късно ?

    17:37 04.08.2026

  • 32 Ми тя и

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "И от поздрав":

    На Ена главата ще фърчи...

    18:00 04.08.2026

  • 33 АмИ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "немам думи":

    По-добре кажи на Светлето доброволно да напусне чейндж бюрото, в което работи.
    Всяка жаба да си знае гьола.
    По чуждите квартали е опасно вече...

    18:03 04.08.2026