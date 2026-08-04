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300 000 евро са открити в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил в София

300 000 евро са открити в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил в София

4 Август, 2026 20:40 879 13

  • 300 000 евро-
  • домове-
  • задържани-
  • лаборатория-
  • фентанил

По-рано днес ГДБОП разби незаконната фабрика за наркотици. По първоначални данни лабораторията захранвала цялата страна с опасната дрога, като от нея излизали между 6 и 10 килограма на ден.

300 000 евро са открити в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил в София - 1
Снимка: Нова телевизия
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Откриха 300 000 евро в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил, съобщават от Нова телевизия.
Припомняме, че по-рано днес ГДБОП разби незаконната фабрика за наркотици. По първоначални данни лабораторията захранвала цялата страна с опасната дрога, като от нея излизали между 6 и 10 килограма на ден.

При безпрецедентната операция е установено основното депо и базата за производство и разпространение на най-рисковия синтетичен наркотик, съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Лабораторията е разположена до столичния квартал „Факултета“, посочи той и обясни, че оперативната работа започнала през април, когато били спрени четири сделки, дрогата за които идвала от въпросната лаборатория.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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