300 000 евро са открити в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил в София

Откриха 300 000 евро в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил, съобщават от Нова телевизия.

Припомняме, че по-рано днес ГДБОП разби незаконната фабрика за наркотици. По първоначални данни лабораторията захранвала цялата страна с опасната дрога, като от нея излизали между 6 и 10 килограма на ден.

При безпрецедентната операция е установено основното депо и базата за производство и разпространение на най-рисковия синтетичен наркотик, съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Лабораторията е разположена до столичния квартал „Факултета“, посочи той и обясни, че оперативната работа започнала през април, когато били спрени четири сделки, дрогата за които идвала от въпросната лаборатория.