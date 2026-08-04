300 000 евро са открити в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил в София

Откриха 300 000 евро в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил, съобщават от Нова телевизия.
Припомняме, че по-рано днес ГДБОП разби незаконната фабрика за наркотици. По първоначални данни лабораторията захранвала цялата страна с опасната дрога, като от нея излизали между 6 и 10 килограма на ден.
При безпрецедентната операция е установено основното депо и базата за производство и разпространение на най-рисковия синтетичен наркотик, съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Лабораторията е разположена до столичния квартал „Факултета“, посочи той и обясни, че оперативната работа започнала през април, когато били спрени четири сделки, дрогата за които идвала от въпросната лаборатория.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно
20:49 04.08.2026
2 Сила
20:49 04.08.2026
3 Кoвра Кай 👗
20:51 04.08.2026
4 Бойко Корупцията
20:55 04.08.2026
5 Неомъжена
21:01 04.08.2026
6 Остап Бендер
21:01 04.08.2026
7 Всичко вредно пристига първо
21:03 04.08.2026
8 Яшар
21:04 04.08.2026
9 300 000 евра
21:04 04.08.2026
10 Дзак
21:08 04.08.2026
11 Цвете
21:10 04.08.2026
12 Хасковски каунь
21:15 04.08.2026
13 Да ги раздадат
21:16 04.08.2026