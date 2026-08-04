Любомир Николов: От утре всички зависими от фентанил ще изпаднат в абстиненция

Лаборатория за производство на фентанил разби при спецакция Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Операцията се проведе в столичния квартал „Факултета“. Задържани са трима от производителите. Те ще бъдат откарани в ареста на ГДБОП.

Операцията се провежда при засилени мерки за сигурност, тъй като лабораторията е високотехнологична и съществува опасност от отделяне на токсични изпарения, уточниха от полицията.

По информация до момента сградата, в която от месеци се е намирала основната база за производство на фентанил, е собственост на общината, а задържаните са криминално проявени. Те са снабдявали с опасния синтетичен наркотик не само София, но и цялата страна.

Акцията няма да приключи скоро. Вътре има изключително голямо количество фентанил. Заради опасността журналистите не могат да бъдат допуснати в сградата.

На място има линейка и специалисти от Военномедицинска академия, които извършват проверки и експертизи на откритите количества фентанил.

По първоначална информация наркотикът е бил произвеждан за разпространение само на територията на България.

Според главния секретар на МВР при акцията в цялата страна са задържани общо седем души, свързани с разпространението на фентанил.

„Количествата са между 6 и 10 килограма, които са излизали ежедневно оттук. Десет килограма са напълно достатъчно количество, за да захрани българския пазар. Информацията е, че от тази база е излизал целият фентанил, разпространяван на територията на България“, коментира главният секретар на МВР Любомир Николов.

„Силно се надяваме, че ако анализът на информацията ни е верен, от утре ще има недостиг на пазара на фентанил и всички зависими, които употребяват този наркотик, ще изпаднат в абстиненция“, посочи той.

„Експертизи сме извършвали на заловените количества, които са излизали оттук, ,четири пъти. Наркотичното вещество е силно токсично и с много висока чистота. Впоследствие, когато достигне до разпространителите на по-ниско ниво, то се разрежда, качеството му намалява, но става още по-токсично“, обясни Николов.