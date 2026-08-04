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Любомир Николов: От утре всички зависими от фентанил ще изпаднат в абстиненция

Любомир Николов: От утре всички зависими от фентанил ще изпаднат в абстиненция

4 Август, 2026 14:10 951 13

  • любомир николов-
  • фентанил-
  • акция-
  • лаборатория

Сградата, в която от месеци се е намирала основната база за производство на фентанил, е собственост на общината

Любомир Николов: От утре всички зависими от фентанил ще изпаднат в абстиненция - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лаборатория за производство на фентанил разби при спецакция Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Операцията се проведе в столичния квартал „Факултета“. Задържани са трима от производителите. Те ще бъдат откарани в ареста на ГДБОП.

Операцията се провежда при засилени мерки за сигурност, тъй като лабораторията е високотехнологична и съществува опасност от отделяне на токсични изпарения, уточниха от полицията.

По информация до момента сградата, в която от месеци се е намирала основната база за производство на фентанил, е собственост на общината, а задържаните са криминално проявени. Те са снабдявали с опасния синтетичен наркотик не само София, но и цялата страна.

Акцията няма да приключи скоро. Вътре има изключително голямо количество фентанил. Заради опасността журналистите не могат да бъдат допуснати в сградата.

На място има линейка и специалисти от Военномедицинска академия, които извършват проверки и експертизи на откритите количества фентанил.

По първоначална информация наркотикът е бил произвеждан за разпространение само на територията на България.

Според главния секретар на МВР при акцията в цялата страна са задържани общо седем души, свързани с разпространението на фентанил.

„Количествата са между 6 и 10 килограма, които са излизали ежедневно оттук. Десет килограма са напълно достатъчно количество, за да захрани българския пазар. Информацията е, че от тази база е излизал целият фентанил, разпространяван на територията на България“, коментира главният секретар на МВР Любомир Николов.

„Силно се надяваме, че ако анализът на информацията ни е верен, от утре ще има недостиг на пазара на фентанил и всички зависими, които употребяват този наркотик, ще изпаднат в абстиненция“, посочи той.

„Експертизи сме извършвали на заловените количества, които са излизали оттук, ,четири пъти. Наркотичното вещество е силно токсично и с много висока чистота. Впоследствие, когато достигне до разпространителите на по-ниско ниво, то се разрежда, качеството му намалява, но става още по-токсично“, обясни Николов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Лабораторията за фентанил в имот на Столична община.

    14:15 04.08.2026

  • 2 Лекса Фльорц

    5 0 Отговор
    Ах, ах........... сега ще трябва да си набавям окситоцин с работа по стария начин - с цугтромбони на мъже, и Галя да облизва копчето...

    14:18 04.08.2026

  • 3 В Магнитски

    8 2 Отговор
    Сиругни сме, че и зависимите от Бойка Методиев Борисов да изпаднат в абстиненция

    14:18 04.08.2026

  • 4 Дрът пръч

    16 0 Отговор
    Я проверете мазето на народното събрание.
    Нещо лаборатория за фентанил,амфетамин или оранжерия за коноп........

    14:19 04.08.2026

  • 5 Те ще бъдат откарани в ареста

    10 1 Отговор
    и скоро пуснати срещу по 5000Е

    и догодина пак ще ни натрисате че
    ние ги фащаме вие ги пускате

    14:19 04.08.2026

  • 6 Филип Тотю

    9 0 Отговор
    Любчо, фентанил в България колкото искаш! Никой няма да изпадне в абстиненция, моето момче, не се кахъри!

    14:21 04.08.2026

  • 7 Да , бе

    10 0 Отговор
    Точно така ще стане , всички зависими от фентанил в цяла България в абстиненция утре ? Остава и да патентовате "откритието" !

    14:24 04.08.2026

  • 8 почитател

    4 0 Отговор
    Веднъж като свърши ракията минах на водка. Затова вече си крия няколко бутилки да не стават инцидентни замени.

    14:27 04.08.2026

  • 9 Попов

    5 2 Отговор
    Това само един корумпиран милиционер може да го каже !
    Копринков е назначил най-големите корумпирани бokлyци да управляват страната, като се започне с Министър Председателя кРадев

    Коментиран от #11

    14:30 04.08.2026

  • 10 УжасТ

    4 1 Отговор
    Тоя Маджо ли имитира с този си вид ?!
    Това полицай ли трябва да е или долнопробна мyтpa ?!

    14:31 04.08.2026

  • 11 ЙоФчо

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Попов":

    Не само куРумбиран, а и леко т1p!!!

    14:35 04.08.2026

  • 12 бай Иван

    2 0 Отговор
    А някои в МВР още от днес. Едните ,че ще спрят кинтите, другите заради розовите видения

    14:42 04.08.2026

  • 13 Сила

    1 0 Отговор
    Д-р Любомир Николов , психиатър , педиатър , гинеколог - любител и сертифициран шаман по нетрадиционни сексуални практики ....
    Боже колко повече може да си зле за 2 , 2 МИЛИАРДА ЕВРО бюджет за заплати !!!!?

    14:42 04.08.2026