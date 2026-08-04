Любомир Николов: От утре всички зависими от фентанил ще изпаднат в абстиненция

Лаборатория за производство на фентанил разби при спецакция Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Операцията се проведе в столичния квартал „Факултета“. Задържани са трима от производителите. Те ще бъдат откарани в ареста на ГДБОП.
Операцията се провежда при засилени мерки за сигурност, тъй като лабораторията е високотехнологична и съществува опасност от отделяне на токсични изпарения, уточниха от полицията.
По информация до момента сградата, в която от месеци се е намирала основната база за производство на фентанил, е собственост на общината, а задържаните са криминално проявени. Те са снабдявали с опасния синтетичен наркотик не само София, но и цялата страна.
Акцията няма да приключи скоро. Вътре има изключително голямо количество фентанил. Заради опасността журналистите не могат да бъдат допуснати в сградата.
На място има линейка и специалисти от Военномедицинска академия, които извършват проверки и експертизи на откритите количества фентанил.
По първоначална информация наркотикът е бил произвеждан за разпространение само на територията на България.
Според главния секретар на МВР при акцията в цялата страна са задържани общо седем души, свързани с разпространението на фентанил.
„Количествата са между 6 и 10 килограма, които са излизали ежедневно оттук. Десет килограма са напълно достатъчно количество, за да захрани българския пазар. Информацията е, че от тази база е излизал целият фентанил, разпространяван на територията на България“, коментира главният секретар на МВР Любомир Николов.
„Силно се надяваме, че ако анализът на информацията ни е верен, от утре ще има недостиг на пазара на фентанил и всички зависими, които употребяват този наркотик, ще изпаднат в абстиненция“, посочи той.
„Експертизи сме извършвали на заловените количества, които са излизали оттук, ,четири пъти. Наркотичното вещество е силно токсично и с много висока чистота. Впоследствие, когато достигне до разпространителите на по-ниско ниво, то се разрежда, качеството му намалява, но става още по-токсично“, обясни Николов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:15 04.08.2026
2 Лекса Фльорц
14:18 04.08.2026
3 В Магнитски
14:18 04.08.2026
4 Дрът пръч
Нещо лаборатория за фентанил,амфетамин или оранжерия за коноп........
14:19 04.08.2026
5 Те ще бъдат откарани в ареста
и догодина пак ще ни натрисате че
ние ги фащаме вие ги пускате
14:19 04.08.2026
6 Филип Тотю
14:21 04.08.2026
7 Да , бе
14:24 04.08.2026
8 почитател
14:27 04.08.2026
9 Попов
Копринков е назначил най-големите корумпирани бokлyци да управляват страната, като се започне с Министър Председателя кРадев
Коментиран от #11
14:30 04.08.2026
10 УжасТ
Това полицай ли трябва да е или долнопробна мyтpa ?!
14:31 04.08.2026
11 ЙоФчо
До коментар #9 от "Попов":Не само куРумбиран, а и леко т1p!!!
14:35 04.08.2026
12 бай Иван
14:42 04.08.2026
13 Сила
Боже колко повече може да си зле за 2 , 2 МИЛИАРДА ЕВРО бюджет за заплати !!!!?
14:42 04.08.2026