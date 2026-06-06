Простреляният при обиск в САЩ сержант Християн Иванов се възстановява и вече говори

Българинът Християн Иванов, който работи като полицай в САЩ и който беше прострелян по време на полицейска операция в Атлантик Сити, щата Ню Джърси, вече е в стабилно състояние.

Той се възстановява спокойно и вече може да говори, съобщиха от Bulgarian American Police Association, позовавайки се на информация от семейството на сержанта.

Инцидентът стана на 2 юни около 15:00 часа местно време, докато служителите на реда са изпълнявали заповед за обиск. Иванов, който е сержант в специализирано полицейско звено, е бил ранен по време на престрелка със заподозрян. При инцидента е пострадал и втори полицай, чиито наранявания не бяха определени като животозастрашаващи.

Ранените служители бяха транспортирани до Регионалния медицински център „Атлантикеър“. Състоянието на Християн Иванов беше критично, той беше приет в операционната.

Близките на Християн Иванов изразиха своята искрена благодарност за подкрепата от цялата българска общност, посочва от Bulgarian American Police Association

"Наистина нямаме думи, с които да изразим колко безкрайно сме благодарни на всички българи тук и в България за оказаната подкрепа. Неописуемо е!“, посочиха те.