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15-годишно момиче блъсна пешеходец в Слънчев бряг

15-годишно момиче блъсна пешеходец в Слънчев бряг

4 Август, 2026 12:18 1 188 17

  • 15-годишна-
  • мпс-
  • слънчев бряг

Пострадалият сам е потърсил медицинска помощ в УМБАЛ - Бургас

15-годишно момиче блъсна пешеходец в Слънчев бряг - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

15-годишно момиче, което е управлявало автомобил без свидетелство за управление на МПС, е блъснало пешеходец в курортния комплекс Слънчев бряг. Инцидентът е станал в неделя около 04.00 часа сутринта на паркинга на голям хранителен магазин. По първоначални данни непълнолетната водачка се е движела с несъобразена скорост, когато е ударила 22-годишен мъж от Бургас.

Пострадалият сам е потърсил медицинска помощ в УМБАЛ - Бургас. При извършения преглед са установени натъртвания и охлузвания по тялото, като той е отказал хоспитализация. От полицията съобщават, че след произшествието момичето е напуснало мястото на инцидента, без да уведоми органите на реда. Впоследствие самоличността ѝ е била установена.

По случая е образувана проверка, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 внучката на Кокала

    12 1 Отговор
    няма грижи всичко е наред

    12:21 04.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    24 1 Отговор
    Момиченце ....15 годишно , 4 сутринта на Слънчев бряг кара автомобил ....???!!!???

    Коментиран от #8, #15

    12:25 04.08.2026

  • 4 здрасти

    9 4 Отговор
    на 15 години е малолетна, а не непълнолетна.

    12:28 04.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 чеп

    7 1 Отговор
    Стига ни занимавали с тия катастрофи почасово, интересува ме колко наркодилъри са арестувани, колко кражби са разкрити, а не колко снимки са направили МВР от храстите

    12:29 04.08.2026

  • 7 Разкрития

    6 1 Отговор
    Тая е под закрилата на Ники-пъдпъдъка, който сключи сделка с румен Копринков, нищо няма да и направят.

    12:30 04.08.2026

  • 8 Един шофьор

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    А едни други на 12 раждат. Може да е бил приятеля ,може да е сбъркал нещо и тя да го е подгонила с колата.

    12:31 04.08.2026

  • 9 Детето

    11 0 Отговор
    си джитка в 04:00 из Слънчев бряг , блъска човек и продължава.....

    12:33 04.08.2026

  • 10 Един шофьор

    5 0 Отговор
    Инцидента не е станал на пътя ,а на паркинга.

    12:37 04.08.2026

  • 11 Малка пикла каква водачка

    3 0 Отговор
    Моля не обиждайте правоспособните шофьори

    Коментиран от #14

    12:40 04.08.2026

  • 12 Мургаш

    2 0 Отговор
    Ли е момиченцето?

    12:43 04.08.2026

  • 13 Баба Гошка

    6 0 Отговор
    Тоя къде е блял в 4 ч сутринта? Ако си беше в леглото нямаше да го сгазят. Девойката си е упражнявала полигона на празен паркинг и тоя й препречва пътя?

    12:43 04.08.2026

  • 14 Баба Гошка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Малка пикла каква водачка":

    На 15 имаме книжка за микрокола, застраховка, кола дизел автоматик и можем да караме градско + второстепенни пътища

    12:46 04.08.2026

  • 15 Янко

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Най древната професия

    12:47 04.08.2026

  • 16 самоличността ѝ е била установена браво

    1 0 Отговор
    ако тоз 22-годишен мъж от Бургас беше направил същата магария
    ударил тва моме
    щеше сега да е в ареста

    и да беше убила човек пак нищо
    на кифлите винаги им се разминава

    12:49 04.08.2026

  • 17 смях в залата

    0 0 Отговор
    Майката и бащата в затвора на смени за по 5 години

    12:52 04.08.2026