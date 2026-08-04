15-годишно момиче блъсна пешеходец в Слънчев бряг

15-годишно момиче, което е управлявало автомобил без свидетелство за управление на МПС, е блъснало пешеходец в курортния комплекс Слънчев бряг. Инцидентът е станал в неделя около 04.00 часа сутринта на паркинга на голям хранителен магазин. По първоначални данни непълнолетната водачка се е движела с несъобразена скорост, когато е ударила 22-годишен мъж от Бургас.
Пострадалият сам е потърсил медицинска помощ в УМБАЛ - Бургас. При извършения преглед са установени натъртвания и охлузвания по тялото, като той е отказал хоспитализация. От полицията съобщават, че след произшествието момичето е напуснало мястото на инцидента, без да уведоми органите на реда. Впоследствие самоличността ѝ е била установена.
По случая е образувана проверка, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 внучката на Кокала
12:21 04.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сила
Коментиран от #8, #15
12:25 04.08.2026
4 здрасти
12:28 04.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 чеп
12:29 04.08.2026
7 Разкрития
12:30 04.08.2026
8 Един шофьор
До коментар #3 от "Сила":А едни други на 12 раждат. Може да е бил приятеля ,може да е сбъркал нещо и тя да го е подгонила с колата.
12:31 04.08.2026
9 Детето
12:33 04.08.2026
10 Един шофьор
12:37 04.08.2026
11 Малка пикла каква водачка
Коментиран от #14
12:40 04.08.2026
12 Мургаш
12:43 04.08.2026
13 Баба Гошка
12:43 04.08.2026
14 Баба Гошка
До коментар #11 от "Малка пикла каква водачка":На 15 имаме книжка за микрокола, застраховка, кола дизел автоматик и можем да караме градско + второстепенни пътища
12:46 04.08.2026
15 Янко
До коментар #3 от "Сила":Най древната професия
12:47 04.08.2026
16 самоличността ѝ е била установена браво
ударил тва моме
щеше сега да е в ареста
и да беше убила човек пак нищо
на кифлите винаги им се разминава
12:49 04.08.2026
17 смях в залата
12:52 04.08.2026