Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
54-годишен бил три дни поред жена си в Лясковец

54-годишен бил три дни поред жена си в Лясковец

4 Август, 2026 11:03 1 183 24

  • лясковец-
  • побой-
  • домашно насилие

Медиците установили тежки наранявания, включително фрактури на черепа и ребрата

54-годишен бил три дни поред жена си в Лясковец - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

54-годишен мъж от Лясковец е задържан по подозрение за домашно насилие. Според обвинението той пребивал жената, с която живеел на семейни начала в продължение на три дни, съобщиха от полицията.

Случаят е разкрит, след като в понеделник сутринта 49-годишната пострадала потърсила помощ в Районното управление в Горна Оряховица. Пред униформените тя разказала, че в периода между 1 и 3 август е била подложена на тормоз от страна на своя партньор.

Жената е прегледана от екип на Спешна помощ в Горна Оряховица, след което е транспортирана до болницата във Велико Търново. Медиците установили тежки наранявания, включително фрактури на черепа и ребрата. Потърпевшата е настанена за лечение в специализирано лечебно заведение.

Предполагаемият извършител е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А може ли инфо за цвета

    15 1 Отговор
    на извършителя или е тайна?

    Коментиран от #3, #8, #16

    11:11 04.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Аве Цезаре

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "А може ли инфо за цвета":

    Зоват ги римляни. Идват от земите на Пакистан и Индия. Векове наред пазят своя мързел, нямат бит и култура.

    Коментиран от #9

    11:14 04.08.2026

  • 4 Бфбж

    9 2 Отговор
    Едва ли са римляни. Те живеят по много хора заедно. Близките няма да оставят мъжа да ние жена си 3 дена. В случая са сами двама души, вероятно.

    11:23 04.08.2026

  • 5 какво ли го е накарало така да я бие

    1 1 Отговор
    били са се скарали . у нас скандалите са често срещани . в парламента скандали . на мач скандали . на море скандали . на път скандали . накъдето и да се погледне веднага става скандал . споренето на висок глас и обиждането до какво водят . до достигане на предела на конфликта . наказание с бой има . в армията в туризма, в фермерството и зърнарството, в спорта . сега ще лежи в затвора . явно е бил засегнат или ощетен да млати жена си . щял е да я изостави . в един момент . в лясковец са странни хора .

    11:27 04.08.2026

  • 6 Асаан

    9 3 Отговор
    Слаба ракия!
    Аз моята я бия по една седмица...

    11:28 04.08.2026

  • 7 Е, да

    0 2 Отговор
    ако и купуваше зъби, цици, бижута или пишеше името и с гъУъби три поредни дни щеше да е в Космо може би 😀

    11:29 04.08.2026

  • 8 Жокер от публиката!

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "А може ли инфо за цвета":

    Цвят-лилав...!

    11:29 04.08.2026

  • 9 Искаш да кажеш... :

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Аве Цезаре":

    От...,, Аспаруховите Българи"...?!

    Коментиран от #10

    11:30 04.08.2026

  • 10 Българите

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Искаш да кажеш... :":

    Българите откъде са минали, са оставили каменни градове и държави. Ромите откъдето са минали, всичко са откраднали.

    Коментиран от #17

    11:37 04.08.2026

  • 11 Сила

    3 0 Отговор
    Сигурно ли е , че е в Лясковец ....прилича ми на Перник !!!?

    11:39 04.08.2026

  • 12 Гресирана ватенка

    1 1 Отговор
    Издържлива😁

    11:56 04.08.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Може би съпругата му е отказала да пее Бангаранга?🦧🦍🥳🤣👍

    12:01 04.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пери

    5 0 Отговор
    Айде сега и него да бият 3 дни по същия начин. Ако се чуят къде да удрят, да питат жена му, тя ще помогне.

    12:02 04.08.2026

  • 16 Такива нямат цвят

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "А може ли инфо за цвета":

    просто чок каймак и утайка от келнер 😉

    12:02 04.08.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Българите":

    Да бе,гоуема работа са българите!Гарантирано от Пеевски и Борисов!🦧🦍🥳🤣👍

    12:02 04.08.2026

  • 18 Един приятел

    5 1 Отговор
    Преди години ,мой познат ми разказа за чичо му как пребивал жена си,рускиня,ама свестна жена.Тя търпяла доста време но й дошло до гуша,и един ден го фраснала с тежък пепелник по кратуната.После не посмял да я пипне с пръст.

    12:05 04.08.2026

  • 19 Възмутен

    1 0 Отговор
    Затвор ,и превъзпитание с кафявите пбукщпхщщалки те не оставят синини.

    12:08 04.08.2026

  • 20 А така

    1 0 Отговор
    Ми да се научи как се прави славата най-после хахаххсхсхах

    12:15 04.08.2026

  • 21 Аматьор...

    0 1 Отговор
    ....при нас не спират комшиите, всеки ден се млатят и като ги гледам, има още какво да се желае 🤣🤣

    12:16 04.08.2026

  • 22 Ко речи?

    0 1 Отговор
    А малце мандръс не е ли имало.

    12:23 04.08.2026

  • 23 Хикито

    3 0 Отговор
    Защо не опитват побой над мъже с рунтави гърди ? Лесно е да си глупЛв и още по-лесно е и да си слабохарактер3н.....

    12:32 04.08.2026

  • 24 Има

    1 0 Отговор
    Един ефикасен метод. На Фидел Кастро е кръстен.

    12:45 04.08.2026