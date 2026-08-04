54-годишен бил три дни поред жена си в Лясковец

54-годишен мъж от Лясковец е задържан по подозрение за домашно насилие. Според обвинението той пребивал жената, с която живеел на семейни начала в продължение на три дни, съобщиха от полицията.
Случаят е разкрит, след като в понеделник сутринта 49-годишната пострадала потърсила помощ в Районното управление в Горна Оряховица. Пред униформените тя разказала, че в периода между 1 и 3 август е била подложена на тормоз от страна на своя партньор.
Жената е прегледана от екип на Спешна помощ в Горна Оряховица, след което е транспортирана до болницата във Велико Търново. Медиците установили тежки наранявания, включително фрактури на черепа и ребрата. Потърпевшата е настанена за лечение в специализирано лечебно заведение.
Предполагаемият извършител е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А може ли инфо за цвета
Коментиран от #3, #8, #16
11:11 04.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Аве Цезаре
До коментар #1 от "А може ли инфо за цвета":Зоват ги римляни. Идват от земите на Пакистан и Индия. Векове наред пазят своя мързел, нямат бит и култура.
Коментиран от #9
11:14 04.08.2026
4 Бфбж
11:23 04.08.2026
5 какво ли го е накарало така да я бие
11:27 04.08.2026
6 Асаан
Аз моята я бия по една седмица...
11:28 04.08.2026
7 Е, да
11:29 04.08.2026
8 Жокер от публиката!
До коментар #1 от "А може ли инфо за цвета":Цвят-лилав...!
11:29 04.08.2026
9 Искаш да кажеш... :
До коментар #3 от "Аве Цезаре":От...,, Аспаруховите Българи"...?!
Коментиран от #10
11:30 04.08.2026
10 Българите
До коментар #9 от "Искаш да кажеш... :":Българите откъде са минали, са оставили каменни градове и държави. Ромите откъдето са минали, всичко са откраднали.
Коментиран от #17
11:37 04.08.2026
11 Сила
11:39 04.08.2026
12 Гресирана ватенка
11:56 04.08.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
12:01 04.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 пери
12:02 04.08.2026
16 Такива нямат цвят
До коментар #1 от "А може ли инфо за цвета":просто чок каймак и утайка от келнер 😉
12:02 04.08.2026
17 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #10 от "Българите":Да бе,гоуема работа са българите!Гарантирано от Пеевски и Борисов!🦧🦍🥳🤣👍
12:02 04.08.2026
18 Един приятел
12:05 04.08.2026
19 Възмутен
12:08 04.08.2026
20 А така
12:15 04.08.2026
21 Аматьор...
12:16 04.08.2026
22 Ко речи?
12:23 04.08.2026
23 Хикито
12:32 04.08.2026
24 Има
12:45 04.08.2026