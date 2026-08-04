54-годишен бил три дни поред жена си в Лясковец

54-годишен мъж от Лясковец е задържан по подозрение за домашно насилие. Според обвинението той пребивал жената, с която живеел на семейни начала в продължение на три дни, съобщиха от полицията.

Случаят е разкрит, след като в понеделник сутринта 49-годишната пострадала потърсила помощ в Районното управление в Горна Оряховица. Пред униформените тя разказала, че в периода между 1 и 3 август е била подложена на тормоз от страна на своя партньор.

Жената е прегледана от екип на Спешна помощ в Горна Оряховица, след което е транспортирана до болницата във Велико Търново. Медиците установили тежки наранявания, включително фрактури на черепа и ребрата. Потърпевшата е настанена за лечение в специализирано лечебно заведение.

Предполагаемият извършител е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.