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Малтретираният Адриян даде показания в синя стая

Малтретираният Адриян даде показания в синя стая

28 Юли, 2026 21:02 1 517 13

  • адриян-
  • петър чернев-
  • синя стая

Това се случва две години и половина след преживяното насилие

Малтретираният Адриян даде показания в синя стая - 1
Обвиняемият Петър Чернев Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две години и половина след насилието върху малкия Адриян в Пловдив, момчето даде показания по делото. Днес детето е разпитано в синя стая, където е разказало как пастрокът му го е малтретирал. Именно Николай Чернев остана единствен обвиняем по делото, след като заради процесуални нарушения то беше върнато в начална фаза, а майката на детето сключи споразумение с прокуратурата.

Повече от два часа 7-годишният Адриян е давал показания в защитената среда на синята стая. Разпитът на детето е преминал предимно под формата на игра и според прокуратурата потвърждава първоначалното обвинение, съобщи БНТ.

Пламен Пантов, прокурор: "Детайли на този етап не искам да изнасям, разберете, касае се за престъпление извършено срещу малолетно дете, чувствителна информация, която не считам, че трябва да бъде разгласяване в момента, предстои да се изслушат вещите лица по първоначално изготвените експертизи и чак тогава ще се прецени необходимостта от изготвяне на допълнителни предписания."

Адвокатите на всички страни по делото също са присъствали на разпита на детето.

Йордан Давчев, адвокат на подсъдимия: "Общо взето не даде много информация детето, защото няма спомени, минало е време. Тъй като делото е обществено значимо, Пловдивският съд обикновено в тези случаи действа предпазливо."

За този ключов свидетелски разказ, Адриян се прибра от чужбина, където живее с баща си и все още се възстановява от травмите си.

Денислав Алексиев, баща на Адриян: "Предстоят още поне две операции на главичката му и съответно има още поне година, ако ли не и повече с травма-терапевти и психолози, с които да работи. С майката се вижда контролирано - в парк, на детска площадка или на сладкарница, но за момента нещата вървят гладко, без проблем."

Съдът и днес не уважи искането за по-лека мярка на обвиняемия Петър Чернев, въпреки че задържан под стража вече повече от 2 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 съд

    16 0 Отговор
    Защо съда действа след 2 години и половина. Това трябва да се забрани. Делата трябва да се гледат в рамките на година. Експертизите да се дават до една седмица след поставянето им. Умишлено се бавят хората и съдиите си пишат каквото им дойде

    Коментиран от #3

    21:18 28.07.2026

  • 3 Така

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "съд":

    е в България, съдът е корумпиран и работи за този дето плаща. Чрез протакане могат да отпадне всяко дело, но през това време обвиняемия също го помпат за пари. Дефакто той си плаща подкупа във формата на адвокатски хонорар, а адвокатът му знае как да се разплати със съдии и прокурори. Оттам се изхранва цялата съдебна система. Заплатите им от държавата са само един малък плюс.

    Коментиран от #8

    21:25 28.07.2026

  • 4 Две години и половина

    16 0 Отговор
    Да се влачи едно дело с пострадал -ДЕТЕ?
    Чудовищно!
    Това е отказ от правосъдие и всички от правосъдието трябва да бъдат наказани с зловещи бъдещи последствия- лишаване от право да заемат каквито и да са юридически длъжности

    21:26 28.07.2026

  • 5 Цвете

    13 0 Отговор
    НИКОГА ДА НЕ НАПУСКА ЗАТВОРА, НИКОГА. ТОЗИ ЗАСЛУЖАВА ЯК БОЙ.

    Коментиран от #6

    21:26 28.07.2026

  • 6 Надзирател

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Ще се погрижим за справедливост! Че и за още нещо, различно от якия бой!

    Коментиран от #7

    21:29 28.07.2026

  • 7 а така

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Надзирател":

    а след това някоя трудова злополука

    21:34 28.07.2026

  • 8 интерсено

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така":

    този циганин от къде ли има средствата обаче

    Коментиран от #10, #13

    21:35 28.07.2026

  • 9 Хм...

    9 0 Отговор
    Не че нещо, обаче!
    В Китай делата прикючват в рамките на година, максимум. И при доказана вина в подобен случай обикновено престъпника приключва насред стадиона с куршум в черепа. Отскоро нещо подобно е и в Русия, но понеже руснаците са мекушави пращат насилниците на деца за по двадесетина години в урановите мини в Сибир. В Иран пък или ги бесят публично на някой кран или просто ги връчват на роднините на жертвата, да ги правят каквото си решат.
    И във всеки случай почти никъде подобни дела не се влачат с години.

    21:40 28.07.2026

  • 10 Баце,

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "интерсено":

    Ти пък! За НПО не си ли чувал?

    21:42 28.07.2026

  • 11 Софийски селянин,Пенсионер

    10 1 Отговор
    При бай Тошо отдавна щеше да е в панделата,в акумолаторният завод Пазарджик да му опадат зъбите..
    Или в Черна гора село до Стара Загора в тухларната,да вади още горещи тухли..

    21:51 28.07.2026

  • 12 Айдееее -

    3 0 Отговор
    още един "пастрок"!!! В какви юридически отношения с биологическата маминка на детето е въпросният, та и него да титулуват "пастрок"?!?

    22:18 28.07.2026

  • 13 Първо

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "интерсено":

    на първо, те (прокурори и съдии) те изстискват според колкото пари имаш. Ако имаш много пари ще те помпат за много, ако имаш малко ще те изстискват за малко. Те не бързат за никъде.

    Другата причина да искат да протакат е че така във всеки един момент имат достатъчно дела. Понеже съдиите имат изискване да са ангажирани поне в N на брой дела във всеки даден момент, колкото повече протакат толкова по-лесно им е да си стигнат изискуемия минимум, и то без да си мърдат пръста. Това е другата причина и прокурори и съдии да са много доволни да си въртят у сучат едно дело с години

    22:22 28.07.2026