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Задържаха трима дилъри в Софийско

Задържаха трима дилъри в Софийско

16 Август, 2026 16:41 847 4

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  • дрога-
  • наркотици

Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа

Задържаха трима дилъри в Софийско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха трима дилъри в Софийско.

На М. Ц. е повдигнато обвинение за това, че вчера в столицата, в условието на продължавано престъпление с две деяния, без надлежно разрешително държала с цел разпространение 1 288,65 грама коноп, разпределен в 16 обекта; 31,01 грама амфетамин, разпределен в 4 обекта и 25,8 грама метамфетамин, разпределен в 2 обекта.

М. С. е обвинен за това, че на 14 август в София, в условията на продължавано престъпление с две деяния, е държал без надлежно разрешително с цел разпространение 12,22 грама екстази, разпределен в 10 обекта; 10,36 грама амфетамин, разпределен в 6 обекта; един обект фетнанил с тегло 0,03 грама; един обект хашиш с тегло 0,31 грама; 30,13 грама коноп, разпределен в 11 обекта; един обект кокаин с тегло 1, 80 грама и 11,43 грама метамфетамин, разпределен в 7 обекта.

А. Д. пък е обвинен за това, че на 14 август в с. Долни Богров, без надлежно разрешително държал с цел разпространение 169,67 грама кокаин, разпределен в 3 обекта, и 1 обект коноп с тегло 2,65 грама.

М. Ц. е неосъждана, а М. С. и А. Д. са осъждани за престъпления, свързани с наркотици у нас, като А. Д. е осъждан за същото и в Испания.

Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, уточни news.bg.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 1 Отговор
    И триста да бяха задържани - нищо не са задържали!!! Половин София ходи като зомбита! Особено младите момиченца и момченца често често отскачат до тоалетната!!!

    Коментиран от #3

    16:46 16.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Нова власт -Нови дилъри.

    16:52 16.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    От тези вейпове на 16 години са вече развалини.Как ще раждат деца?

    16:53 16.08.2026

  • 4 Много кашлят

    1 0 Отговор
    Кога ще блокират гара разпределителна.

    17:28 16.08.2026