Задържаха трима дилъри в Софийско.

На М. Ц. е повдигнато обвинение за това, че вчера в столицата, в условието на продължавано престъпление с две деяния, без надлежно разрешително държала с цел разпространение 1 288,65 грама коноп, разпределен в 16 обекта; 31,01 грама амфетамин, разпределен в 4 обекта и 25,8 грама метамфетамин, разпределен в 2 обекта.

М. С. е обвинен за това, че на 14 август в София, в условията на продължавано престъпление с две деяния, е държал без надлежно разрешително с цел разпространение 12,22 грама екстази, разпределен в 10 обекта; 10,36 грама амфетамин, разпределен в 6 обекта; един обект фетнанил с тегло 0,03 грама; един обект хашиш с тегло 0,31 грама; 30,13 грама коноп, разпределен в 11 обекта; един обект кокаин с тегло 1, 80 грама и 11,43 грама метамфетамин, разпределен в 7 обекта.

А. Д. пък е обвинен за това, че на 14 август в с. Долни Богров, без надлежно разрешително държал с цел разпространение 169,67 грама кокаин, разпределен в 3 обекта, и 1 обект коноп с тегло 2,65 грама.

М. Ц. е неосъждана, а М. С. и А. Д. са осъждани за престъпления, свързани с наркотици у нас, като А. Д. е осъждан за същото и в Испания.

Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, уточни news.bg.