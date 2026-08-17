Очакват се обвиненията срещу неонацистката група в Пловдив

Очаква се днес прокуратурата в Пловдив да обяви дали ще повдигне обвинение на някои от задържаните 18 души в клуб на неонацистка организация в града под тепетата, съобщава бТВ.

24-часовият срок изтече тази нощ. Сред задържаните има и непълнолетни, а трима от арестуваните са с роднинска връзка – баща и двамата му синове.

Полицията в Пловдив обяви, че част от задържаните имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Сред задържаните е и 18-годишното момче, което само преди дни беше пуснато от ареста, след като получи обвинение за побой над двама непалци. Тогава стана ясно, че тийнейджърът е бил и по време на побоя над Георги.

След проверка на полицията в помещения на т.нар. клуб са открити различни предмети със съдържание, което предполага проповядване на идеологии, забранени от закона.

Част от задържаните са с криминални прояви и осъдителни присъди.