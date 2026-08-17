Очакват се обвиненията срещу неонацистката група в Пловдив

Очаква се днес прокуратурата в Пловдив да обяви дали ще повдигне обвинение на някои от задържаните 18 души в клуб на неонацистка организация в града под тепетата, съобщава бТВ.
24-часовият срок изтече тази нощ. Сред задържаните има и непълнолетни, а трима от арестуваните са с роднинска връзка – баща и двамата му синове.
Полицията в Пловдив обяви, че част от задържаните имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.
Сред задържаните е и 18-годишното момче, което само преди дни беше пуснато от ареста, след като получи обвинение за побой над двама непалци. Тогава стана ясно, че тийнейджърът е бил и по време на побоя над Георги.
След проверка на полицията в помещения на т.нар. клуб са открити различни предмети със съдържание, което предполага проповядване на идеологии, забранени от закона.
Част от задържаните са с криминални прояви и осъдителни присъди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мдаа!🤔
07:30 17.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Демократ
Коментиран от #11
07:36 17.08.2026
5 Антифашист
Коментиран от #8
07:38 17.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Злобарьо
До коментар #6 от "Чорбара":Мутрите са си родни! В кой са парите, в кой е системата? Като се почне от местните мутри, синчета, адвокати, политици, съдии, ченгета, военни, прокурори, министри, олигарси. Всичко краде и краде, всичко е в системата, я обикновените хора ги хвърлят в озлобление и самоизяждане.
07:45 17.08.2026
8 Ъхъ
До коментар #5 от "Антифашист":Че си различен си личи по това, че си и злобен! Нищо, ще бъдеш превъзпитан! Властите ще се погрижат за това!
07:46 17.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Народ
07:48 17.08.2026
11 Да бе!
До коментар #4 от "Демократ":Вождът Полу ДваПръстаЧело да ви смени опорките! Откриха артефакти от загинал бг неонацист сражавал се за режима в Киев!
Успял е да се сражава два месеца преди да бъде денацифициран!😂😂😂
07:51 17.08.2026
12 Янко
07:52 17.08.2026