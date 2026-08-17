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Очакват се обвиненията срещу неонацистката група в Пловдив

Очакват се обвиненията срещу неонацистката група в Пловдив

17 Август, 2026 07:16 409 12

  • неонацисти-
  • неонацистка група-
  • обвинения

Част от задържаните 18 имат връзка с убийството на Георги Кузев

Очакват се обвиненията срещу неонацистката група в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Очаква се днес прокуратурата в Пловдив да обяви дали ще повдигне обвинение на някои от задържаните 18 души в клуб на неонацистка организация в града под тепетата, съобщава бТВ.

24-часовият срок изтече тази нощ. Сред задържаните има и непълнолетни, а трима от арестуваните са с роднинска връзка – баща и двамата му синове.

Полицията в Пловдив обяви, че част от задържаните имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Сред задържаните е и 18-годишното момче, което само преди дни беше пуснато от ареста, след като получи обвинение за побой над двама непалци. Тогава стана ясно, че тийнейджърът е бил и по време на побоя над Георги.

След проверка на полицията в помещения на т.нар. клуб са открити различни предмети със съдържание, което предполага проповядване на идеологии, забранени от закона.

Част от задържаните са с криминални прояви и осъдителни присъди.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мдаа!🤔

    6 2 Отговор
    Оказа се че е проукраинска нацистка група! Внушенията и манипулациите на педофилската общност за руска връзка се оказаха безпочвени!

    07:30 17.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Демократ

    1 5 Отговор
    Щом като са снимали и качват означава че го правят по някаква чужда поръчка с тези снимки и видеа доказват свършената работа пред работодателя си. Работодателя най вероятно е Руския пасоль с цел дестабилизация на България след приемането на Еврото. Лева беше резервната руска валута добре че приехме еврото.

    Коментиран от #11

    07:36 17.08.2026

  • 5 Антифашист

    1 1 Отговор
    Искам да знам, какво ще направят властите срещу драскащите нацисткия символ Z и проповядващи руски нацизъм - рашизъм и насилие срещу българи и различни?

    Коментиран от #8

    07:38 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Злобарьо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чорбара":

    Мутрите са си родни! В кой са парите, в кой е системата? Като се почне от местните мутри, синчета, адвокати, политици, съдии, ченгета, военни, прокурори, министри, олигарси. Всичко краде и краде, всичко е в системата, я обикновените хора ги хвърлят в озлобление и самоизяждане.

    07:45 17.08.2026

  • 8 Ъхъ

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Антифашист":

    Че си различен си личи по това, че си и злобен! Нищо, ще бъдеш превъзпитан! Властите ще се погрижат за това!

    07:46 17.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Народ

    0 0 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот единствената идеология трябва да бъде Раковски и Левски!

    07:48 17.08.2026

  • 11 Да бе!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Демократ":

    Вождът Полу ДваПръстаЧело да ви смени опорките! Откриха артефакти от загинал бг неонацист сражавал се за режима в Киев!
    Успял е да се сражава два месеца преди да бъде денацифициран!😂😂😂

    07:51 17.08.2026

  • 12 Янко

    0 0 Отговор
    Всички загорели от затвора с нетърпение очакват младите нацисти да ги поздравят

    07:52 17.08.2026