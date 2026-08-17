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Задържаха хиляди менте играчки във Варна

Задържаха хиляди менте играчки във Варна

17 Август, 2026 10:16 442 3

  • тд митница варна-
  • варна-
  • ментета-
  • играчки

Контрабандните детски артикули са иззети и по случая ще бъде образувано административнонаказателно производство

Задържаха хиляди менте играчки във Варна - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към ТД Митница Варна задържаха 64 492 недекларирани и „маркови“ детски артикули при две отделни проверки на контейнери със стоки от Китай.

Контейнерите са пристигнали с морски транспорт на Митнически пункт Варна Запад и съдържат групажни китайски стоки, внос за България. Получатели са различни български фирми.

При извършената щателна митническа проверка, инспекторите откриват в първия контейнер 20 колета, съдържащи недекларирани 600 опаковки с общо 60 000 детски светещи гривни с конектори. Контрабандните детски артикули са иззети и по случая ще бъде образувано административнонаказателно производство.

Във втория контейнер са установени сред декларираните стоки 4492 детски играчки с фигуративни изображения на известни анимационни герои, обект на интелектуална собственост. Те са задържани в изпълнение на европейски Регламент 608/2013 относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая ще бъдат сезирани притежателите на съответните защитени търговски марки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обадете се на китаеца

    1 0 Отговор
    голям праз, всичко е китайско

    10:22 17.08.2026

  • 2 По Черноморието

    0 0 Отговор
    бъка от какви ли не ментета , включително храни и напитки , задържали играчки ?!

    10:25 17.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.