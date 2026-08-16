Неонацистката група се е събирала в Пловдив, за да споделя забранена идеология

Полицията и ДАНС задържаха 18 души при специализирана акция срещу неонацистка група в таен частен клуб в центъра на Пловдив. Сред арестуваните е 18-годишен младеж, който само преди дни беше освободен срещу гаранция от 700 евро заради нападение над непалски граждани. Заедно с него са задържани баща му, брат му, както и три непълнолетни момичета.

Частният клуб, в който са извършени арестите, се намира в района на Младежкия хълм. При претърсването органите на реда са открили неонацистки знамена и плакати. Обектът не е функционирал като заведение със свободен достъп от години, но е бил проверяван и в края на 2023 година, когато отново са открити подобни символи, съобщават от полицията.

„Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация "Кръв и чест"“, съобщи директорът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов. Мрежата "Кръв и чест", проповядваща превъзходство на бялата раса, е официално забранена в редица европейски държави.

Относно задържаните членове на едно и също семейство, старши комисарят уточни: „Не е бащата ръководител. Ако изобщо можем да говорим за разпределение на някакви функции и роли, към момента това са неща, които се установяват с разследването.“

Действията на органите на реда, продължили до малките часове на нощта, разкриват и възможни връзки на членове от групата с други тежки криминални деяния в града. От полицията посочват, че при разследването на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм е установено присъствието на непълнолетно лице, обвинено и за побоя над непалците. Вторият обвиняем за нападението над чужденците пък е именно 18-годишният младеж, арестуван снощи в клуба.

Адвокатът на част от задържаните, Стоян Мемцов, който се яви на мястото на акцията, уточни, че представлява наемателя на обекта и още две лица, включително непълнолетно момиче.

„Наемателят на помещението преди няколко години имаше подобна акция, при която отново бяха иззети подобни материали. Впоследствие лицето беше задържано. Впоследствие съдът отмени задържането като незаконосъобразно“, коментира адвокат Мемцов. Той категорично отхвърли информациите, че се е опитал да възпрепятства работата на разследващите: „По най-мекия начин ще се изразя, че това са пълни глупости. Никакви действия от моя страна не е имало, които да препятстват каквито и да било действия по разследването. Единствено моите действия са били насочени към контрол от моя страна на законосъобразността на извършваните действия от страна на органите на МВР.“

Хора, работещи в близост до клуба, споделят, че са забелязвали движение около обекта. Продавачът Георги Чанев разказва: „По принцип си минават, взимат си по нещо и си тръгват. Има и големи хора, възрастни, има и по-малки. По-малки между 18 и 19. Може и по-големи да са били, но с точност не мога да кажа.“

Иззетите при обиските вещи и материали ще бъдат анализирани в хода на разследването. Предстои прокуратурата да прецени на кои от задържаните лица да бъдат повдигнати официални обвинения.