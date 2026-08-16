Новини
Крими »
Неонацистката група се е събирала в Пловдив, за да споделя забранена идеология

Неонацистката група се е събирала в Пловдив, за да споделя забранена идеология

16 Август, 2026 19:37 1 031 67

  • пловдив-
  • неонацисти-
  • полиция-
  • арест

Частният клуб, в който са извършени арестите, се намира в района на Младежкия хълм

Неонацистката група се е събирала в Пловдив, за да споделя забранена идеология - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията и ДАНС задържаха 18 души при специализирана акция срещу неонацистка група в таен частен клуб в центъра на Пловдив. Сред арестуваните е 18-годишен младеж, който само преди дни беше освободен срещу гаранция от 700 евро заради нападение над непалски граждани. Заедно с него са задържани баща му, брат му, както и три непълнолетни момичета.

Частният клуб, в който са извършени арестите, се намира в района на Младежкия хълм. При претърсването органите на реда са открили неонацистки знамена и плакати. Обектът не е функционирал като заведение със свободен достъп от години, но е бил проверяван и в края на 2023 година, когато отново са открити подобни символи, съобщават от полицията.

„Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация "Кръв и чест"“, съобщи директорът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов. Мрежата "Кръв и чест", проповядваща превъзходство на бялата раса, е официално забранена в редица европейски държави.

Относно задържаните членове на едно и също семейство, старши комисарят уточни: „Не е бащата ръководител. Ако изобщо можем да говорим за разпределение на някакви функции и роли, към момента това са неща, които се установяват с разследването.“

Действията на органите на реда, продължили до малките часове на нощта, разкриват и възможни връзки на членове от групата с други тежки криминални деяния в града. От полицията посочват, че при разследването на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм е установено присъствието на непълнолетно лице, обвинено и за побоя над непалците. Вторият обвиняем за нападението над чужденците пък е именно 18-годишният младеж, арестуван снощи в клуба.

Адвокатът на част от задържаните, Стоян Мемцов, който се яви на мястото на акцията, уточни, че представлява наемателя на обекта и още две лица, включително непълнолетно момиче.

„Наемателят на помещението преди няколко години имаше подобна акция, при която отново бяха иззети подобни материали. Впоследствие лицето беше задържано. Впоследствие съдът отмени задържането като незаконосъобразно“, коментира адвокат Мемцов. Той категорично отхвърли информациите, че се е опитал да възпрепятства работата на разследващите: „По най-мекия начин ще се изразя, че това са пълни глупости. Никакви действия от моя страна не е имало, които да препятстват каквито и да било действия по разследването. Единствено моите действия са били насочени към контрол от моя страна на законосъобразността на извършваните действия от страна на органите на МВР.“

Хора, работещи в близост до клуба, споделят, че са забелязвали движение около обекта. Продавачът Георги Чанев разказва: „По принцип си минават, взимат си по нещо и си тръгват. Има и големи хора, възрастни, има и по-малки. По-малки между 18 и 19. Може и по-големи да са били, но с точност не мога да кажа.“

Иззетите при обиските вещи и материали ще бъдат анализирани в хода на разследването. Предстои прокуратурата да прецени на кои от задържаните лица да бъдат повдигнати официални обвинения.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 10 Отговор
    Акция за отчитане на дейност.Нищо не могат да им направят по закон защото са си били вкъщи.Нацистка идеология вкъщи не е наказуема.

    Коментиран от #16

    19:40 16.08.2026

  • 2 Пич

    22 5 Отговор
    Или - изнесоха демонстрация, че и в България командват евреите, не само в САЩ!!! А гръмко арестуваните ще бъдат пуснати, защото не са нарушили нито един закон, и спомената организация не излиза забрана в България!!!

    19:41 16.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    Защо не показвате украинското знаме в кръчмата?

    Коментиран от #44, #61

    19:42 16.08.2026

  • 4 Гост

    5 14 Отговор
    Руска е, нали? Или още съ чудим?

    Коментиран от #13

    19:42 16.08.2026

  • 5 Помак

    11 1 Отговор
    ..кви нацисти са тия помчори имитатори ..те да се вардят от истинските нацита

    19:42 16.08.2026

  • 6 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    18 9 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че са арестували малките тагаревчета нацисти.

    19:48 16.08.2026

  • 7 Дзак

    2 3 Отговор
    Тук във факти.бг имаше един с прозвище Пловдивчанина!

    19:48 16.08.2026

  • 8 Сатана Z

    14 4 Отговор
    Адвокатът Стоян Мемцов участва в избирателните комисии като застъпник на ППДБ,кото мисирките услужливо премълчават

    19:49 16.08.2026

  • 9 Още като първия ден ревнаха либеpаcитe,

    16 8 Отговор
    че убийците били "руски нацисти", а беше ясно, че са укрорастки нeонацита.

    19:55 16.08.2026

  • 10 Фори

    9 10 Отговор
    Те са активисти на Възраждане. Има ги снимани на техни сборища и митинги. Възраждане са хулигани до един!

    Коментиран от #14

    19:58 16.08.2026

  • 11 Истината е обаче че

    15 1 Отговор
    министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, чиито татуировки предизвикаха голямо внимание и медийни дискусии е точно от тази нацистка световна организация ! Има дори татус: "Кръв и чест"“ с орела! Едно към едно. Сайта им в САЩ никога не е бил забраняван !

    Коментиран от #27, #30, #32

    19:59 16.08.2026

  • 12 Неонацистката група

    17 3 Отговор
    се оказа филиал на американска организация ! Факт !

    20:00 16.08.2026

  • 13 Механик

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Организацията „Кръв и чест“ (на английски: Blood Honour) произлиза от Великобритания, където е основана през 1987 година от Иън Стюарт Доналдсън – вокалист на неонацистката рок група Skrewdriver.
    Движението организира концертите на групите, свирещи в жанра „Рок против комунизма“ и разпространява богато украсено с нацистка символика списание със същото име.
    Сега доволен ли си????? М?????

    20:02 16.08.2026

  • 14 Механик

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Фори":

    Чети!
    Организацията „Кръв и чест“ (на английски: Blood Honour) произлиза от Великобритания, където е основана през 1987 година от Иън Стюарт Доналдсън – вокалист на неонацистката рок група Skrewdriver.
    Движението организира концертите на групите, свирещи в жанра „Рок против комунизма“ и разпространява богато украсено с нацистка символика списание със същото име.
    Сега доволен ли си????? М?????

    Коментиран от #37

    20:04 16.08.2026

  • 15 Изненада ли е

    8 2 Отговор
    Че има атлантици и нацисти в България? Въпроса е обаче кога онея доказан престъпник и останалите 4-5 олигофрена от "Федерацията на ционистите" ще бъдат арестувани ? Това е сега въпроса ?

    20:05 16.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Истинско обещание 🇮🇷

    5 10 Отговор
    Забранената идеология е георгиевската терористична лентичка на еврейската комунистическа секта която се съвокуплява с Ц,И,Г,А,Н,И И НЕ,ГРИ И РАЗНИ ДРУГИ ЖИ,ВОТНИ! Защо дс държавата на БКП не залавя онези лу,мпени които във фейса имат забранени символи на сърп и чук и т н ,? Къде е държавата и обществото

    20:08 16.08.2026

  • 18 Пламен

    8 2 Отговор
    Много тънко замазват далаверата с ,,Пловдивския Панаир".

    20:09 16.08.2026

  • 19 Н. Гълъбов,

    10 0 Отговор
    председателя на "Федерацията на ционистите в България" също спешно трябва да бъде арестуван. Цялата им федерация трябва да бъде закрита и да бъдат осъдени ! И това трябваше да е приоритет пред тези в Пловдив впрочем !

    20:10 16.08.2026

  • 20 адвокат

    4 2 Отговор
    не е вярно! Това е клуб по история и темата на сбирката е нила "ВСВ от гледна точка на адолф"!

    20:10 16.08.2026

  • 21 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    11 13 Отговор
    Убийците на Георги са се кланяли на руска комунистическа забранена идеология и всичкото това зло дойде от Русия

    Коментиран от #23, #26, #38, #40

    20:11 16.08.2026

  • 22 При демокрацията няма забранена

    7 2 Отговор
    Идеология , не пишете глупости , при комунизма е имало забрани но сега няма

    20:14 16.08.2026

  • 23 Георги

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    оф не знам! Заплахи за унищожаване на цивилизация и народ през ден идват отвъд океана.

    20:15 16.08.2026

  • 24 Сандо

    7 3 Отговор
    Доста неща сте ни спестили в материала,касаещи най-вече украинската връзка.Добре,че има и други сайтове,които не ги е страх да пишат истината.Хубаво е,че и полицията се размърда най-накрая за да изкара тоя проблем на светло.

    Коментиран от #29

    20:16 16.08.2026

  • 25 Да питат министъра на отбраната на САЩ

    4 4 Отговор
    Пийт Хегсет за тези материали тениски и татуси дето щели да бъдат анализирани в хода на разследването. От Козяк ще им върнат отговора му и ще улеснят разследването неимоверно. Нали са ни уж съюзници там в нещо си

    20:16 16.08.2026

  • 26 Муньо

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Тесак.Руски националист фашист.Къв да е?

    Коментиран от #41

    20:17 16.08.2026

  • 27 Факт е

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Истината е обаче че":

    Неопровержим !

    20:19 16.08.2026

  • 28 Читател

    4 4 Отговор
    Пак сте " пропуснали " да споменете , че централата на фашистката организация е във Великобритания !

    20:19 16.08.2026

  • 29 Стърчащият пияндур Альоша

    4 7 Отговор

    До коментар #24 от "Сандо":

    Альоша що не спаси Георги Кузев и ННне попречи на фашистите,а?

    Коментиран от #34, #42

    20:20 16.08.2026

  • 30 Ей сега вече

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Истината е обаче че":

    САЩ като нищо ще ни бомбсрдират

    20:21 16.08.2026

  • 31 ЗАБРАНЕНА ИДОЛОГИЯ

    1 2 Отговор
    НАЛИ ДЕМОКРАЦИЯ 😁🍻👎👌👍🤝💵💸🧻🧻🧻🧻🧻 ДО ВСИЧКИ КРАВАРИ ТЕ СИ ЗНАЯТ 😁🧻🧻🧻🧻🧻🤝💵💸👌👌👎🍻😂🏴‍☠️🤬 МНОГО ПОЗДРАВИ БАЙ ДОНЧО КРАВАРА 😂🏴‍☠️🤬🧻

    20:23 16.08.2026

  • 32 И него ще арестуваме

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Истината е обаче че":

    Само да се появи в България тоя министър на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и ще бъде арестуван! Няма милост!

    20:24 16.08.2026

  • 33 ?????

    7 3 Отговор
    Уф.
    ПП-тата мълчат като наакани щото "Адвокатът на част от задържаните, Стоян Мемцов" е техен активист в Пловдив.
    Отделно че в квартирата има украинско знаме и мемориален шал на български нацист воювал в Украйна в редовете на ВСУ и там е бил убит на фронта.
    А според разни клюки Стоян Мемцов е не само адвокат на наемателя, но и собственик на жилището.

    20:25 16.08.2026

  • 34 Ба бааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Стърчащият пияндур Альоша":

    Неонацистите от ДБ и ПП ще ни спасяват

    20:25 16.08.2026

  • 35 Вековната злоба на роба

    2 2 Отговор
    Гладни, жадни, измършавели младежи сърдити и мразещи всичко и всички.Тяхната чест е в две дми-омраза и кръв , над тия, които могат-мургави чужденци, които са горе долу на тяхното социално дередже, но свити в черупката си, а не агресивни.

    20:25 16.08.2026

  • 36 Ппдб

    1 2 Отговор
    Трябва веднага да бъдат забранени и вкарани в затвора

    20:26 16.08.2026

  • 37 Фори

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Не може да споделяш убежденията на възраждане и да не си фашист!

    Коментиран от #59

    20:27 16.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А украинците които

    5 3 Отговор
    влизат в България проверяват ли ги за нацистки татуси? А?

    20:27 16.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ?????

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Муньо":

    Уф.
    Тесак три пъти е осъждан в Русия и накрая умря в панделата.
    Неговите съмишленици сега воюват на страната на бандеровците.
    Четете поне Уикито преди да мъчите клавиатурата.

    20:28 16.08.2026

  • 42 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Стърчащият пияндур Альоша":

    защото е паметник!?

    20:30 16.08.2026

  • 43 30000ев

    1 1 Отговор
    За нацистка глава и нека отстрела започне

    20:30 16.08.2026

  • 44 2554

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Защото знамето било Руско

    Коментиран от #52

    20:31 16.08.2026

  • 45 Методиевич

    6 1 Отговор
    "Кръв и чест" официално бяха забранени в Русия със закон през 2012 г. заради множество убийства, нападения на расова основа и наркотици. Неофициално ФСБ ги ползва като провокатори при протести(докато имаше такива).По същия модел милиционерите от ДС ползват футболни агитки при протести в България. От тях произлезе и паравоенните изроди "Русич" които са на фронта. Но се разцепиха и част от тях застанаха на страната на Украина. Впрочем генезиса на сръбските паравоенни изроди на Аркан при кървавото разпадане на Югославия е същия! Толкова за разбирачите.

    Коментиран от #65

    20:32 16.08.2026

  • 46 И в София в Банкя имат клуб

    2 1 Отговор
    Не се шегувам

    Коментиран от #55

    20:33 16.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Младежите са били

    2 1 Отговор
    атлантици-антиквари, колекционери на не чак толкова редки артефакти. На бригади в САЩ даже всички са били

    20:37 16.08.2026

  • 49 Поне двама министри в САЩ

    2 1 Отговор
    Имат същите татуси Blood and Honour или по американския правопис е Blood and Honor и орела ! Сами си правете изводите

    20:41 16.08.2026

  • 50 БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАХА НАЦИЗМА

    3 2 Отговор
    В окраина защото е антируска идеология. Това тук са метастази.

    20:43 16.08.2026

  • 51 Иво Мирчев

    2 1 Отговор
    Също да бъде съблечен чисто гол пред медиите че да го видим дали не се е татуирал че е много съмнителен заедно с дъртият Танас.

    20:45 16.08.2026

  • 52 Не,не

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "2554":

    точно си е било осраинско . Къде е сега Крушарският нискочелник да говори, че тези наци-формации са били спонсорирани от Русия, м? Много е кух горкия много.

    20:47 16.08.2026

  • 53 На Козяк

    2 1 Отговор
    Ако не покажеш подобен татус просто не получаваш виза за САЩ !

    20:48 16.08.2026

  • 54 След 72 часа най много

    2 0 Отговор
    Никоя медия няма да спомене случая и ще е до там

    20:51 16.08.2026

  • 55 Дали

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "И в София в Банкя имат клуб":

    някой от Банкя не ги пази? След, като не ги пипат значи има нещо.

    20:51 16.08.2026

  • 56 Свободията 37 години до това води

    1 2 Отговор
    От Украйна нацистки шалове, нали уж нямаше фашизъм

    20:53 16.08.2026

  • 57 Пиар акция

    0 0 Отговор
    и то много необмислена.

    20:55 16.08.2026

  • 58 Наблюдател

    0 2 Отговор
    Неонацистите от “Кръв и чест” са свързани с убийците от Джендем тепе, с футболните агитки на Ботев и Локо, а също и с гордостта на столицата - “Луков марш”, провеждан редовно година след година, докато общината престорено мрънка. Налаганото мнение за него е, че е демократична проява насочена срещу комунизма. Реално сме в същото положение като във Втората световна война - съюзници на Хитлер, които не воюват със СССР и имат действащо посолство в Москва.

    Коментиран от #64

    20:55 16.08.2026

  • 59 Може,може

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Фори":

    след като в заведението има осраински флаг, значи, че може.

    20:55 16.08.2026

  • 60 Народ

    3 0 Отговор
    За всеки българин и българофил, за всеки патриот, единствената идеология трябва да бъде Раковски и Левски!

    20:56 16.08.2026

  • 61 Ердоган

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Подхвърлено е. Истинското нацистко ядро се вижда в профилите на родителите, прогресисти със свастика Z

    20:58 16.08.2026

  • 62 !!!?

    2 0 Отговор
    Ама, какво правят тези момиченца, в педофилска възраст, в този нощен клуб при чичаците бе !?
    Има ли този клуб гинекологичен стол както при Епщайн...все пак НЗОК поема някой разходите за венерически болести... !!!?

    20:59 16.08.2026

  • 63 Питам

    0 0 Отговор
    Знае ли ДАНС,колко такива групи има в България

    20:59 16.08.2026

  • 64 Не точно

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Наблюдател":

    Само, че сега московските фашисти няма да имат възможност да обявят еднолично война на България и да я прегазят. Ще трябва да обявят война на всички европейски държави. Но може да са достатъчно ненормални за да го направят, но бързо ще ги приберат обратно.

    21:00 16.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Цък

    0 1 Отговор
    Групата е създадена в Англия. Действа в България от много години. Нейн симпатизант се е сражавал за Украйна. Това са добри фашисти и затова умнокеадивите не издават и звук. Ако не се е намесило ФБР, никой нямаше да ги пипне.

    21:03 16.08.2026

  • 67 А рашисстките групи

    0 0 Отговор
    Кога?

    21:05 16.08.2026