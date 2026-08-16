Неонацистката група се е събирала в Пловдив, за да споделя забранена идеология

Полицията и ДАНС задържаха 18 души при специализирана акция срещу неонацистка група в таен частен клуб в центъра на Пловдив. Сред арестуваните е 18-годишен младеж, който само преди дни беше освободен срещу гаранция от 700 евро заради нападение над непалски граждани. Заедно с него са задържани баща му, брат му, както и три непълнолетни момичета.
Частният клуб, в който са извършени арестите, се намира в района на Младежкия хълм. При претърсването органите на реда са открили неонацистки знамена и плакати. Обектът не е функционирал като заведение със свободен достъп от години, но е бил проверяван и в края на 2023 година, когато отново са открити подобни символи, съобщават от полицията.
„Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация "Кръв и чест"“, съобщи директорът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов. Мрежата "Кръв и чест", проповядваща превъзходство на бялата раса, е официално забранена в редица европейски държави.
Относно задържаните членове на едно и също семейство, старши комисарят уточни: „Не е бащата ръководител. Ако изобщо можем да говорим за разпределение на някакви функции и роли, към момента това са неща, които се установяват с разследването.“
Действията на органите на реда, продължили до малките часове на нощта, разкриват и възможни връзки на членове от групата с други тежки криминални деяния в града. От полицията посочват, че при разследването на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм е установено присъствието на непълнолетно лице, обвинено и за побоя над непалците. Вторият обвиняем за нападението над чужденците пък е именно 18-годишният младеж, арестуван снощи в клуба.
Адвокатът на част от задържаните, Стоян Мемцов, който се яви на мястото на акцията, уточни, че представлява наемателя на обекта и още две лица, включително непълнолетно момиче.
„Наемателят на помещението преди няколко години имаше подобна акция, при която отново бяха иззети подобни материали. Впоследствие лицето беше задържано. Впоследствие съдът отмени задържането като незаконосъобразно“, коментира адвокат Мемцов. Той категорично отхвърли информациите, че се е опитал да възпрепятства работата на разследващите: „По най-мекия начин ще се изразя, че това са пълни глупости. Никакви действия от моя страна не е имало, които да препятстват каквито и да било действия по разследването. Единствено моите действия са били насочени към контрол от моя страна на законосъобразността на извършваните действия от страна на органите на МВР.“
Хора, работещи в близост до клуба, споделят, че са забелязвали движение около обекта. Продавачът Георги Чанев разказва: „По принцип си минават, взимат си по нещо и си тръгват. Има и големи хора, възрастни, има и по-малки. По-малки между 18 и 19. Може и по-големи да са били, но с точност не мога да кажа.“
Иззетите при обиските вещи и материали ще бъдат анализирани в хода на разследването. Предстои прокуратурата да прецени на кои от задържаните лица да бъдат повдигнати официални обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16
19:40 16.08.2026
2 Пич
19:41 16.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #44, #61
19:42 16.08.2026
4 Гост
Коментиран от #13
19:42 16.08.2026
5 Помак
19:42 16.08.2026
6 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
19:48 16.08.2026
7 Дзак
19:48 16.08.2026
8 Сатана Z
19:49 16.08.2026
9 Още като първия ден ревнаха либеpаcитe,
19:55 16.08.2026
10 Фори
Коментиран от #14
19:58 16.08.2026
11 Истината е обаче че
Коментиран от #27, #30, #32
19:59 16.08.2026
12 Неонацистката група
20:00 16.08.2026
13 Механик
До коментар #4 от "Гост":Организацията „Кръв и чест“ (на английски: Blood Honour) произлиза от Великобритания, където е основана през 1987 година от Иън Стюарт Доналдсън – вокалист на неонацистката рок група Skrewdriver.
Движението организира концертите на групите, свирещи в жанра „Рок против комунизма“ и разпространява богато украсено с нацистка символика списание със същото име.
Сега доволен ли си????? М?????
20:02 16.08.2026
14 Механик
До коментар #10 от "Фори":Чети!
Организацията „Кръв и чест“ (на английски: Blood Honour) произлиза от Великобритания, където е основана през 1987 година от Иън Стюарт Доналдсън – вокалист на неонацистката рок група Skrewdriver.
Движението организира концертите на групите, свирещи в жанра „Рок против комунизма“ и разпространява богато украсено с нацистка символика списание със същото име.
Сега доволен ли си????? М?????
Коментиран от #37
20:04 16.08.2026
15 Изненада ли е
20:05 16.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Истинско обещание 🇮🇷
20:08 16.08.2026
18 Пламен
20:09 16.08.2026
19 Н. Гълъбов,
20:10 16.08.2026
20 адвокат
20:10 16.08.2026
21 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #23, #26, #38, #40
20:11 16.08.2026
22 При демокрацията няма забранена
20:14 16.08.2026
23 Георги
До коментар #21 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":оф не знам! Заплахи за унищожаване на цивилизация и народ през ден идват отвъд океана.
20:15 16.08.2026
24 Сандо
Коментиран от #29
20:16 16.08.2026
25 Да питат министъра на отбраната на САЩ
20:16 16.08.2026
26 Муньо
До коментар #21 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Тесак.Руски националист фашист.Къв да е?
Коментиран от #41
20:17 16.08.2026
27 Факт е
До коментар #11 от "Истината е обаче че":Неопровержим !
20:19 16.08.2026
28 Читател
20:19 16.08.2026
29 Стърчащият пияндур Альоша
До коментар #24 от "Сандо":Альоша що не спаси Георги Кузев и ННне попречи на фашистите,а?
Коментиран от #34, #42
20:20 16.08.2026
30 Ей сега вече
До коментар #11 от "Истината е обаче че":САЩ като нищо ще ни бомбсрдират
20:21 16.08.2026
31 ЗАБРАНЕНА ИДОЛОГИЯ
20:23 16.08.2026
32 И него ще арестуваме
До коментар #11 от "Истината е обаче че":Само да се появи в България тоя министър на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и ще бъде арестуван! Няма милост!
20:24 16.08.2026
33 ?????
ПП-тата мълчат като наакани щото "Адвокатът на част от задържаните, Стоян Мемцов" е техен активист в Пловдив.
Отделно че в квартирата има украинско знаме и мемориален шал на български нацист воювал в Украйна в редовете на ВСУ и там е бил убит на фронта.
А според разни клюки Стоян Мемцов е не само адвокат на наемателя, но и собственик на жилището.
20:25 16.08.2026
34 Ба бааааа
До коментар #29 от "Стърчащият пияндур Альоша":Неонацистите от ДБ и ПП ще ни спасяват
20:25 16.08.2026
35 Вековната злоба на роба
20:25 16.08.2026
36 Ппдб
20:26 16.08.2026
37 Фори
До коментар #14 от "Механик":Не може да споделяш убежденията на възраждане и да не си фашист!
Коментиран от #59
20:27 16.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 А украинците които
20:27 16.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ?????
До коментар #26 от "Муньо":Уф.
Тесак три пъти е осъждан в Русия и накрая умря в панделата.
Неговите съмишленици сега воюват на страната на бандеровците.
Четете поне Уикито преди да мъчите клавиатурата.
20:28 16.08.2026
42 Георги
До коментар #29 от "Стърчащият пияндур Альоша":защото е паметник!?
20:30 16.08.2026
43 30000ев
20:30 16.08.2026
44 2554
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Защото знамето било Руско
Коментиран от #52
20:31 16.08.2026
45 Методиевич
Коментиран от #65
20:32 16.08.2026
46 И в София в Банкя имат клуб
Коментиран от #55
20:33 16.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Младежите са били
20:37 16.08.2026
49 Поне двама министри в САЩ
20:41 16.08.2026
50 БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАХА НАЦИЗМА
20:43 16.08.2026
51 Иво Мирчев
20:45 16.08.2026
52 Не,не
До коментар #44 от "2554":точно си е било осраинско . Къде е сега Крушарският нискочелник да говори, че тези наци-формации са били спонсорирани от Русия, м? Много е кух горкия много.
20:47 16.08.2026
53 На Козяк
20:48 16.08.2026
54 След 72 часа най много
20:51 16.08.2026
55 Дали
До коментар #46 от "И в София в Банкя имат клуб":някой от Банкя не ги пази? След, като не ги пипат значи има нещо.
20:51 16.08.2026
56 Свободията 37 години до това води
20:53 16.08.2026
57 Пиар акция
20:55 16.08.2026
58 Наблюдател
Коментиран от #64
20:55 16.08.2026
59 Може,може
До коментар #37 от "Фори":след като в заведението има осраински флаг, значи, че може.
20:55 16.08.2026
60 Народ
20:56 16.08.2026
61 Ердоган
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Подхвърлено е. Истинското нацистко ядро се вижда в профилите на родителите, прогресисти със свастика Z
20:58 16.08.2026
62 !!!?
Има ли този клуб гинекологичен стол както при Епщайн...все пак НЗОК поема някой разходите за венерически болести... !!!?
20:59 16.08.2026
63 Питам
20:59 16.08.2026
64 Не точно
До коментар #58 от "Наблюдател":Само, че сега московските фашисти няма да имат възможност да обявят еднолично война на България и да я прегазят. Ще трябва да обявят война на всички европейски държави. Но може да са достатъчно ненормални за да го направят, но бързо ще ги приберат обратно.
21:00 16.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Цък
21:03 16.08.2026
67 А рашисстките групи
21:05 16.08.2026