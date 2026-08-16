Нови мерки за сигурност в Пловдив след убийството на Георги Кузев

Нови мерки за сигурност в Пловдив след тежките криминални случаи. Общината планира система, която да разпознава опасни ситуации в реално време, както и затяга правилата за обществения ред.
Предлага се ограничаване на използването на площадки през нощта, запазва се забраната за алкохол на обществени места, а контролът върху заведенията с удължено работно време става по-строг.
Концепцията трябва да обхване ключови пространства в целия град - паркове, централната градска част, 196 спирки и 74 кръстовища. Към нея ще могат да бъдат присъединени и част от съществуващите общински камери.
"Тя включва много сензори, които ще дават информация на централизираната система за нетипични ситуации в дадени зони, било то по пътища, спирки и паркове и централната градска част, където има струпване на повече хора и граждани на Пловдив“, каза кметът на града Костадин Димитров.
За разлика от обикновеното видеонаблюдение, идеята е да не се чака инцидентът да приключи. Системата трябва да анализира случващото се в реално време и да сигнализира при потенциална опасност.
"Ако системата успее да хване необичайно поведение в този участък, който се разпознава като рисков, би могло полицията да получи много по-ранно известие от общинския център, който преди това ще получи информация от аналитичната система, че се случва нещо, което е неправомерно", каза заместник-управителят на фирмата, която е разработила концепцията Георги Кисьов.
Паралелно с технологичните мерки, общината предлага и промени в Наредбата за обществения ред. Площадките за игра и спорт няма да могат да се използват извън предназначението им между 22:00 вечерта и 8:00 сутринта, а забраната за употреба на алкохол на обществени места остава.
"Тази забрана ще доведе до по-малко инциденти. Със сигурност и нашите служители ще имат по-голяма възможност за контрол. След това необходимите мерки, наказания и рестрикции ще бъдат по-сигурни", каза зам.-кметът по сигурността на Пловдив Атанас Славов.
Предвижда се и по-строг режим за заведенията с удължено работно време, включително предварително становище от районното управление на МВР. При две нарушения разрешението за удължено работно време ще се отнема.
От своя страна, пловдивчани подкрепят по-строгия контрол, но част от тях поставят акцент и върху отговорността на родителите и възпитанието на младите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Плануват
10:37 16.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1488
за гуведата само камшик и хомот
10:38 16.08.2026
4 Самотни
10:38 16.08.2026
5 иван костов
10:39 16.08.2026
6 Лазо
10:40 16.08.2026
7 пръц
10:46 16.08.2026
8 Идея
10:51 16.08.2026
9 скарлет
11:10 16.08.2026
10 Истината
11:17 16.08.2026
11 Пловдивчанин
11:37 16.08.2026
12 Гост
11:48 16.08.2026
13 Наглост "прогресивна"
11:56 16.08.2026
14 дядо дръмпир да ви намести....
12:08 16.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не са ромчета
12:26 16.08.2026
17 Лабилна психика то ясно
12:28 16.08.2026