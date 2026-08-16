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Нови мерки за сигурност в Пловдив след убийството на Георги Кузев

Нови мерки за сигурност в Пловдив след убийството на Георги Кузев

16 Август, 2026 10:33 1 028 17

  • георги кузев-
  • пловдив-
  • убийство

Общината планира система, която да разпознава опасни ситуации в реално време

Нови мерки за сигурност в Пловдив след убийството на Георги Кузев - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Нови мерки за сигурност в Пловдив след тежките криминални случаи. Общината планира система, която да разпознава опасни ситуации в реално време, както и затяга правилата за обществения ред.

Предлага се ограничаване на използването на площадки през нощта, запазва се забраната за алкохол на обществени места, а контролът върху заведенията с удължено работно време става по-строг.

Концепцията трябва да обхване ключови пространства в целия град - паркове, централната градска част, 196 спирки и 74 кръстовища. Към нея ще могат да бъдат присъединени и част от съществуващите общински камери.

"Тя включва много сензори, които ще дават информация на централизираната система за нетипични ситуации в дадени зони, било то по пътища, спирки и паркове и централната градска част, където има струпване на повече хора и граждани на Пловдив“, каза кметът на града Костадин Димитров.

За разлика от обикновеното видеонаблюдение, идеята е да не се чака инцидентът да приключи. Системата трябва да анализира случващото се в реално време и да сигнализира при потенциална опасност.

"Ако системата успее да хване необичайно поведение в този участък, който се разпознава като рисков, би могло полицията да получи много по-ранно известие от общинския център, който преди това ще получи информация от аналитичната система, че се случва нещо, което е неправомерно", каза заместник-управителят на фирмата, която е разработила концепцията Георги Кисьов.

Паралелно с технологичните мерки, общината предлага и промени в Наредбата за обществения ред. Площадките за игра и спорт няма да могат да се използват извън предназначението им между 22:00 вечерта и 8:00 сутринта, а забраната за употреба на алкохол на обществени места остава.

"Тази забрана ще доведе до по-малко инциденти. Със сигурност и нашите служители ще имат по-голяма възможност за контрол. След това необходимите мерки, наказания и рестрикции ще бъдат по-сигурни", каза зам.-кметът по сигурността на Пловдив Атанас Славов.

Предвижда се и по-строг режим за заведенията с удължено работно време, включително предварително становище от районното управление на МВР. При две нарушения разрешението за удължено работно време ще се отнема.

От своя страна, пловдивчани подкрепят по-строгия контрол, но част от тях поставят акцент и върху отговорността на родителите и възпитанието на младите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плануват

    8 2 Отговор
    поредните тъпни !

    10:37 16.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    4 7 Отговор
    чорапа казува
    за гуведата само камшик и хомот

    10:38 16.08.2026

  • 4 Самотни

    2 4 Отговор
    Мъже трябва да се вардят в Пловдив, защото пловдивчанките са много хищни жени, и като нищо могат да ги натупат и изнасилят в някое кьоше!

    10:38 16.08.2026

  • 5 иван костов

    7 1 Отговор
    Е, колко пъти ще ги пишете едни и същи глупости? Пак става въпрос да бъдат гепени едни пари! При този огромен и отлично мотивиран полицейски апарат, сензорите ще ви оправят!

    10:39 16.08.2026

  • 6 Лазо

    4 1 Отговор
    Ключовото без да искат са го изпуснали: "Ако системата успее" - т.е. я успее, я не. Но ще има прекрасна система за наблюдение, разпознаване на лица и масово следене в реално време без основание. рещу няколко милиона еврака.

    10:40 16.08.2026

  • 7 пръц

    4 1 Отговор
    У нас всяко чудо е за три дни и така до следващият път когато пак ще вземат мерки.

    10:46 16.08.2026

  • 8 Идея

    3 2 Отговор
    Вместо скъпи системи , следени на ромските тумби ще е по-ефективно . Опс ! То пък не е евроатлантическо да ги спиране тях .

    10:51 16.08.2026

  • 9 скарлет

    2 1 Отговор
    какво стана с децата убийци, пуснаха ли ги, защото статията натам клони

    11:10 16.08.2026

  • 10 Истината

    1 1 Отговор
    Общинска охрана са едни трътлести пенсионери връзкари,кибичат цял ден на сянка И към 16 часа приключват тежкото дежурство.

    11:17 16.08.2026

  • 11 Пловдивчанин

    1 0 Отговор
    Докато съществува тази дълбока корупция в държавата , всичко е без последствия .

    11:37 16.08.2026

  • 12 Гост

    0 0 Отговор
    Нови далавери, не нови мерки. Някой ще стане още по-богат от "новите мерки"

    11:48 16.08.2026

  • 13 Наглост "прогресивна"

    0 0 Отговор
    "Сетила се Мара да се побара"! Ами, къде бяхте одесга, през всичките тези години и месеиц, в щоито перверзно, нагли, до фанатизъм отдадени на кремълския масов убиец малолтени неонацисти в Пловдив неабезпокоявани от никого вършеха такива отвратителни безобраизя, нанасяха побои над неудобни на тях хора, докато се ситгна до чудовищното, мъчително и потресаващо с жестокостта ис убийство на Гиолги Кузов? Къде бяхте досега бе, провдивско МВР,, ДАНС, МАНС, ГДБОП и не малко още паразитни служби, в които тунеядци,лакеи на Фатмака от село Славяново, на Мутрата и на Прасето, прибираха огромни заплати без да правят инщо?! Къде бяхте бе, наглеци и мерзавци? За лимонада ли? Сега ли чухте за малолетните убийци от "Кръв и чест"? Сега ли чухте за това неонацистко общество на изродите и извергите, с което копират едно към едно руската неонацистка група " Руско Нациоанлно Единство"? Подавайте си оставките и заминавайте на село да садите картофи бе, наглеци, безделници и жалки лакеи на управляващи негодници като вас!

    11:56 16.08.2026

  • 14 дядо дръмпир да ви намести....

    0 0 Отговор
    Разиграва се известен от веки веков вариант....След Събитията -Мерки....Дано поне изкарат някакви пари от Родителите на тези изроди!

    12:08 16.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не са ромчета

    0 0 Отговор
    Но метълките са кypBeнца

    12:26 16.08.2026

  • 17 Лабилна психика то ясно

    0 0 Отговор
    Но защо тряя да убиват тия пидaлчeTa

    12:28 16.08.2026