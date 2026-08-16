Нови мерки за сигурност в Пловдив след убийството на Георги Кузев

Нови мерки за сигурност в Пловдив след тежките криминални случаи. Общината планира система, която да разпознава опасни ситуации в реално време, както и затяга правилата за обществения ред.

Предлага се ограничаване на използването на площадки през нощта, запазва се забраната за алкохол на обществени места, а контролът върху заведенията с удължено работно време става по-строг.

Концепцията трябва да обхване ключови пространства в целия град - паркове, централната градска част, 196 спирки и 74 кръстовища. Към нея ще могат да бъдат присъединени и част от съществуващите общински камери.

"Тя включва много сензори, които ще дават информация на централизираната система за нетипични ситуации в дадени зони, било то по пътища, спирки и паркове и централната градска част, където има струпване на повече хора и граждани на Пловдив“, каза кметът на града Костадин Димитров.

За разлика от обикновеното видеонаблюдение, идеята е да не се чака инцидентът да приключи. Системата трябва да анализира случващото се в реално време и да сигнализира при потенциална опасност.

"Ако системата успее да хване необичайно поведение в този участък, който се разпознава като рисков, би могло полицията да получи много по-ранно известие от общинския център, който преди това ще получи информация от аналитичната система, че се случва нещо, което е неправомерно", каза заместник-управителят на фирмата, която е разработила концепцията Георги Кисьов.

Паралелно с технологичните мерки, общината предлага и промени в Наредбата за обществения ред. Площадките за игра и спорт няма да могат да се използват извън предназначението им между 22:00 вечерта и 8:00 сутринта, а забраната за употреба на алкохол на обществени места остава.

"Тази забрана ще доведе до по-малко инциденти. Със сигурност и нашите служители ще имат по-голяма възможност за контрол. След това необходимите мерки, наказания и рестрикции ще бъдат по-сигурни", каза зам.-кметът по сигурността на Пловдив Атанас Славов.

Предвижда се и по-строг режим за заведенията с удължено работно време, включително предварително становище от районното управление на МВР. При две нарушения разрешението за удължено работно време ще се отнема.

От своя страна, пловдивчани подкрепят по-строгия контрол, но част от тях поставят акцент и върху отговорността на родителите и възпитанието на младите.