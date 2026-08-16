Обвиниха трима мъже за убийство в село Черна гора

Трима мъже са привлечени към наказателна отговорност за умишленото убийство на 30-годишен жител на старозагорското село Черна гора, извършено след масово сбиване в четвъртък вечерта, съобщават от NOVA.

Кървавият инцидент в населеното място, част от община Братя Даскалови, е възникнал около 23:15 часа на 13 август. Пристигналите по сигнал медицински екипи са установили на място смъртта на 30-годишната жертва. В хода на жестоката физическа саморазправа тежко е пострадал и неговият баща, който незабавно е транспортиран в лечебно заведение и настанен там с реална опасност за живота.

Първоначалните оперативно-издирвателни действия на органите на реда доведоха до задържането на шестима мъже на възраст между 20 и 44 години. След внимателен анализ на събраните до момента доказателства, държавното обвинение е прецизирало кръга на отговорните лица. За умишлено причиняване на смърт като обвиняеми са привлечени трима от тях, които са съответно на 22, 34 и 44 години.

В момента обвиняемите за убийството се намират в ареста с прокурорска мярка за задържане за срок до 72 часа. Очаква се в рамките на днешния ден държавното обвинение да внесе официално искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо тях – „задържане под стража“. Разследването на престъплението продължава с активни процесуално-следствени действия за пълното изясняване на всички обстоятелства около трагедията.