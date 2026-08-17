Акция в Поморие: Откриха 1 кг амфетамин и 99 таблетки екстази

Килограм амфетамин и 99 таблетки екстази откри полицията при акция в Поморие. По случая е задържан 24-годишен криминално проявен бургазлия.

Той е арестуван на 14 август около 12,20 часа в района на квартал „Свобода“ от служители на „Криминална полиция“ към Областната дирекция на МВР в Бургас и Районното управление в Поморие.

При проверка на автомобила му са открити и иззети два плика с бяло пресовано вещество с общо тегло един килограм. Направеният полеви наркотест е реагирал на амфетамин.

Полицаите открили и плик с 99 сини таблетки-екстази.

По случая е образувано досъдебно производство.