Акция в Поморие: Откриха 1 кг амфетамин и 99 таблетки екстази

Килограм амфетамин и 99 таблетки екстази откри полицията при акция в Поморие. По случая е задържан 24-годишен криминално проявен бургазлия.
Той е арестуван на 14 август около 12,20 часа в района на квартал „Свобода“ от служители на „Криминална полиция“ към Областната дирекция на МВР в Бургас и Районното управление в Поморие.
При проверка на автомобила му са открити и иззети два плика с бяло пресовано вещество с общо тегло един килограм. Направеният полеви наркотест е реагирал на амфетамин.
Полицаите открили и плик с 99 сини таблетки-екстази.
По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голямо
14:01 17.08.2026
2 Моти
14:24 17.08.2026
3 Да, да
Коментиран от #4
14:26 17.08.2026
4 И аз тва викам
До коментар #3 от "Да, да":Средата на август да имаш кило.....пациенти няма
14:33 17.08.2026
5 Цвете
14:59 17.08.2026
6 Цвете
15:02 17.08.2026