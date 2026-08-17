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Акция в Поморие: Откриха 1 кг амфетамин и 99 таблетки екстази

Акция в Поморие: Откриха 1 кг амфетамин и 99 таблетки екстази

17 Август, 2026 14:00 724 6

  • амфетамин-
  • екстази-
  • задържан

По случая е образувано досъдебно производство

Акция в Поморие: Откриха 1 кг амфетамин и 99 таблетки екстази - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Килограм амфетамин и 99 таблетки екстази откри полицията при акция в Поморие. По случая е задържан 24-годишен криминално проявен бургазлия.

Той е арестуван на 14 август около 12,20 часа в района на квартал „Свобода“ от служители на „Криминална полиция“ към Областната дирекция на МВР в Бургас и Районното управление в Поморие.

При проверка на автомобила му са открити и иззети два плика с бяло пресовано вещество с общо тегло един килограм. Направеният полеви наркотест е реагирал на амфетамин.

Полицаите открили и плик с 99 сини таблетки-екстази.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голямо

    5 2 Отговор
    откритие в Поморие !

    14:01 17.08.2026

  • 2 Моти

    6 0 Отговор
    Голяма акция, нема що, малките риби, а големите кога?

    14:24 17.08.2026

  • 3 Да, да

    3 1 Отговор
    Ми то няма клиенти тази година. Проблем!

    Коментиран от #4

    14:26 17.08.2026

  • 4 И аз тва викам

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да, да":

    Средата на август да имаш кило.....пациенти няма

    14:33 17.08.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    ВЗЕМЕТЕ КНИЖКАТА МУ И КОЛАТА И ДИРЕКТНО В ЗАТВОРА. ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ДРОГАТА Е САМО ПАРИ И ЗАРИБЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ. А ПОЧИНАЛИТЕ КОЛКО СА, ИМА ЛИ СТАТИСТИКА ???????

    14:59 17.08.2026

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    ВЗЕМЕТЕ КНИЖКАТА МУ И КОЛАТА И ДИРЕКТНО В ЗАТВОРА. ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ДРОГАТА Е САМО ПАРИ И ЗАРИБЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ. А ПОЧИНАЛИТЕ КОЛКО СА, ИМА ЛИ СТАТИСТИКА ???????

    15:02 17.08.2026