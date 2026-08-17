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Задържаха мъж, застрелял куче в Димитровград

Задържаха мъж, застрелял куче в Димитровград

17 Август, 2026 11:01 761 32

  • димитровград-
  • куче-
  • застрелял

Той заявил, че животното го е нападнало

Задържаха мъж, застрелял куче в Димитровград - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж от Димитровград е задържан, след като застрелял куче, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Сигналът е подаден в неделя към 20:50 часа на спешния телефон от 48-годишния собственик на азиатско овчарско куче.

Той съобщил, че животното му е било застреляно. Изпратеният в местността Габера полицейски патрул е установил мъртвото животно и предполагаемия извършител – 51-годишен мъж от Димитровград.

Мъжът признал, че е стрелял по кучето със законно притежавания от него пистолет, тъй като бил нападнат от животното. Оръжието е иззето с протокол, а стрелецът задържан по образуваното досъдебно производство, уточниха от полицията.

Случаят е поредният в Хасковския регион, свързан с проявена жестокост към животни. През последните два месеца Хасковският районен съд постанови две условни присъди по дела за насилие над животни.

През юни 58-годишна жена от село Узунджово получи условна присъда от седем месеца с тригодишен изпитателен срок след одобрено от съда споразумение. Тя бе призната за виновна за това, че е умъртвила котка, собственост на нейни съседи.

В края на юли мъж от Хасково бе осъден на пет месеца условно с тригодишен изпитателен срок за причинена смърт на куче, съобщиха от пресслужбата на съда. Делото е приключило със споразумение между защитата на обвиняемия и прокуратурата, одобрено от съда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъй като бил нападнат от животното

    15 6 Отговор
    значи е трябвало да бъде разкъсан от индийската божествена крава
    и тогава нямало нищо да му направят даже и да е стрелял

    а що в сащ с много по строги закони и присъди
    не ги съдят такива даже убили и хора при самозащита

    11:05 17.08.2026

  • 2 Пич

    19 4 Отговор
    А тези, които застреляха цял взвод Петрохан и.....?!
    Задържаха ли ги...?!
    Търсят ли ги, въобще...?!
    Кучета не ме интересуват!!!

    11:05 17.08.2026

  • 3 Хохо Бохо

    15 6 Отговор
    Куче извън населено място е вреден дивеч и подлежи на целогодишен отстрел па ако ще и марсианска овчарка да е. Ушевите освен да платят патрона на човека и да му издадат бележка друго не могат да направят.

    11:07 17.08.2026

  • 4 Тоя ,

    9 17 Отговор
    застреляния кучето , с пищов ли се размотава или го е взел с цел да разстреля кучето , което едва ли го е нападнало !

    Коментиран от #10, #15, #24

    11:07 17.08.2026

  • 5 Пич

    13 6 Отговор
    Всъщност, вие представяте ли си какви кретении работят в МВР - Хасково!!!
    Тези чували ли са за самозащита?!
    Един добър адвокат ще им скъсадирницитена всички!!!

    11:09 17.08.2026

  • 6 Тази порода

    9 17 Отговор
    кучета са по - умни от тоя селяндур със законен пистолет !

    Коментиран от #12

    11:09 17.08.2026

  • 7 Гост

    19 5 Отговор
    Добре де, какво се очаква да направи човек, ако го нападне куче? Да стои и да чака да го нарани, едва тогава да се отбранява или...?!

    Коментиран от #32

    11:13 17.08.2026

  • 8 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    А ДУПЕДАТ ,КОГААААА

    11:13 17.08.2026

  • 9 Едва

    8 12 Отговор
    ли има следи от "нападението" , просто си измислил причина , че това е повода да убие кучето .

    Коментиран от #16

    11:15 17.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ГРАДСКИЯТ

    2 1 Отговор
    ТРЯБВАЛО Е ДА ЗА СТРЕ ЛЯ км€ та-ивУ ди мов-Ч€ТВЪРТИ МАНДАТ Г€Р Б€ РА$Т -П€ Д€ Р . $Т-
    КРАД ЛИВ!
    "ПБ"-Пълни Б. клуци -НОВИЯТ Г€РБ!
    ВРЕМЕ Е, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД!

    11:16 17.08.2026

  • 12 От тебе

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Тази порода":

    Всички кучета са по умни!

    11:18 17.08.2026

  • 13 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    Кога ще задържат Крум Зарков , който нападна и преби котката на Мая Нешкова!

    11:20 17.08.2026

  • 14 мдааа

    9 3 Отговор
    Това е алабай, знаете ли как изглежда алабай и колко са агресивни?
    Най-вероятно е както казва, самоотбрана! Кучкарят ня а да го коментирам, че ще ме баннат!
    Дано не го съдят, като за човек, че в каквато държава живеем няма да се учудя!

    11:24 17.08.2026

  • 15 Тоя Оня

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя ,":

    Изглежда става дума за агресивно куче, което собственикът пуска без надзор по улиците и то не за пръв път. На човекът му е писнало и е взел нещата в свои ръце. Виждал съм такива мутрички с агресивни добермани и алабаи да ги разхождат наперено без намордник и дори да овикват хората, които неволно се доближават до кучето. А това не са малки кученца, а сериозни зверове.

    11:27 17.08.2026

  • 16 Много

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Едва":

    Приличаш на просткретен!
    Като трябваше да чака човека, кучето да започне да го разкъсва, за да има следи ли?

    11:31 17.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 6135

    8 0 Отговор
    Човекът да бъде награден и да му бъде присъдено звание "почтен гражданин на Димитровград"!

    Нали няма да тръгнете да твърдите, че кучето е застреляно докато си е било вкъщи или е било водено на каишка и с намордник?

    11:35 17.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пол Пот

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Евроатлантизъм":

    а руслямците с мотиката

    Коментиран от #23, #26, #27

    11:37 17.08.2026

  • 21 батвесо

    1 2 Отговор
    Да го съдят до дупка за превишаване пределите на неизбежната самоотбрана, тъй като кучето не е имало пистолет.

    11:45 17.08.2026

  • 22 Мисит

    5 1 Отговор
    Куче,,накървило се един път,,ще профължи да напада и убива. Трябва на момента , да се ликвидира! Да пуснат човека,,,!,На тая логика ,,,всеки заклал ,прасе ,кокошка,патка,,,требва да се окауши и съди,,,,,,,,,,

    11:45 17.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 6135

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя ,":

    Местноста Габера е гора със статус на парк извън града.
    Там доста често разни "екземпляри" си пускат кучетата на воля.
    Разхождането в този район с оръжие не само че е нормално, а е желателно.

    11:52 17.08.2026

  • 25 Бай Хой

    2 0 Отговор
    Щом е убил агресивно куче или престъпник да лежи до живот !!! Ако е убит човек от крадци или от пиян съсед при скандал .....може и условно ....да живей еродемокрацията .....

    11:55 17.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ха,ха,ха

    1 0 Отговор
    Ненормална държава . За куче и котка затвор ,а за човек нищо. Само кучетата и котките ли трябва да се ползват от защита ,а другите животни ,овце ,кози ,крави,прасета ,кокошки и т. Н.? За тях тишина ,защото ги ядем.

    12:07 17.08.2026

  • 29 магазинаджия

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Склададжия":

    ми изкарай от задния си двор да има

    12:13 17.08.2026

  • 30 Ако беше застрелял човек

    1 0 Отговор
    Нямаше и да го потърсят .....но за куче ....ще го съдят .

    12:14 17.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Весел Патиланец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Да си чака, ако хапе да го хапе и той, ако драска, да драска, ако посегне на най-милото му... да не задълбаваме!
    Ще стреля разбира се знаете ли колко големи са тези животни?
    Защо са пуснати и без наморник?
    Знаете ли че куче без каишка, в полето е вреден дивеч - отстрелва се целогодишно!

    12:15 17.08.2026