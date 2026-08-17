Задържаха мъж, застрелял куче в Димитровград

Мъж от Димитровград е задържан, след като застрелял куче, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Сигналът е подаден в неделя към 20:50 часа на спешния телефон от 48-годишния собственик на азиатско овчарско куче.

Той съобщил, че животното му е било застреляно. Изпратеният в местността Габера полицейски патрул е установил мъртвото животно и предполагаемия извършител – 51-годишен мъж от Димитровград.

Мъжът признал, че е стрелял по кучето със законно притежавания от него пистолет, тъй като бил нападнат от животното. Оръжието е иззето с протокол, а стрелецът задържан по образуваното досъдебно производство, уточниха от полицията.

Случаят е поредният в Хасковския регион, свързан с проявена жестокост към животни. През последните два месеца Хасковският районен съд постанови две условни присъди по дела за насилие над животни.

През юни 58-годишна жена от село Узунджово получи условна присъда от седем месеца с тригодишен изпитателен срок след одобрено от съда споразумение. Тя бе призната за виновна за това, че е умъртвила котка, собственост на нейни съседи.

В края на юли мъж от Хасково бе осъден на пет месеца условно с тригодишен изпитателен срок за причинена смърт на куче, съобщиха от пресслужбата на съда. Делото е приключило със споразумение между защитата на обвиняемия и прокуратурата, одобрено от съда.