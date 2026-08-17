Задържаха мъж, застрелял куче в Димитровград

Мъж от Димитровград е задържан, след като застрелял куче, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Сигналът е подаден в неделя към 20:50 часа на спешния телефон от 48-годишния собственик на азиатско овчарско куче.
Той съобщил, че животното му е било застреляно. Изпратеният в местността Габера полицейски патрул е установил мъртвото животно и предполагаемия извършител – 51-годишен мъж от Димитровград.
Мъжът признал, че е стрелял по кучето със законно притежавания от него пистолет, тъй като бил нападнат от животното. Оръжието е иззето с протокол, а стрелецът задържан по образуваното досъдебно производство, уточниха от полицията.
Случаят е поредният в Хасковския регион, свързан с проявена жестокост към животни. През последните два месеца Хасковският районен съд постанови две условни присъди по дела за насилие над животни.
През юни 58-годишна жена от село Узунджово получи условна присъда от седем месеца с тригодишен изпитателен срок след одобрено от съда споразумение. Тя бе призната за виновна за това, че е умъртвила котка, собственост на нейни съседи.
В края на юли мъж от Хасково бе осъден на пет месеца условно с тригодишен изпитателен срок за причинена смърт на куче, съобщиха от пресслужбата на съда. Делото е приключило със споразумение между защитата на обвиняемия и прокуратурата, одобрено от съда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тъй като бил нападнат от животното
и тогава нямало нищо да му направят даже и да е стрелял
а що в сащ с много по строги закони и присъди
не ги съдят такива даже убили и хора при самозащита
11:05 17.08.2026
2 Пич
Задържаха ли ги...?!
Търсят ли ги, въобще...?!
Кучета не ме интересуват!!!
11:05 17.08.2026
3 Хохо Бохо
11:07 17.08.2026
4 Тоя ,
Коментиран от #10, #15, #24
11:07 17.08.2026
5 Пич
Тези чували ли са за самозащита?!
Един добър адвокат ще им скъсадирницитена всички!!!
11:09 17.08.2026
6 Тази порода
Коментиран от #12
11:09 17.08.2026
7 Гост
Коментиран от #32
11:13 17.08.2026
8 Боруна Лом
11:13 17.08.2026
9 Едва
Коментиран от #16
11:15 17.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ГРАДСКИЯТ
КРАД ЛИВ!
"ПБ"-Пълни Б. клуци -НОВИЯТ Г€РБ!
ВРЕМЕ Е, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД!
11:16 17.08.2026
12 От тебе
До коментар #6 от "Тази порода":Всички кучета са по умни!
11:18 17.08.2026
13 Ъъъъ
11:20 17.08.2026
14 мдааа
Най-вероятно е както казва, самоотбрана! Кучкарят ня а да го коментирам, че ще ме баннат!
Дано не го съдят, като за човек, че в каквато държава живеем няма да се учудя!
11:24 17.08.2026
15 Тоя Оня
До коментар #4 от "Тоя ,":Изглежда става дума за агресивно куче, което собственикът пуска без надзор по улиците и то не за пръв път. На човекът му е писнало и е взел нещата в свои ръце. Виждал съм такива мутрички с агресивни добермани и алабаи да ги разхождат наперено без намордник и дори да овикват хората, които неволно се доближават до кучето. А това не са малки кученца, а сериозни зверове.
11:27 17.08.2026
16 Много
До коментар #9 от "Едва":Приличаш на просткретен!
Като трябваше да чака човека, кучето да започне да го разкъсва, за да има следи ли?
11:31 17.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 6135
Нали няма да тръгнете да твърдите, че кучето е застреляно докато си е било вкъщи или е било водено на каишка и с намордник?
11:35 17.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пол Пот
До коментар #17 от "Евроатлантизъм":а руслямците с мотиката
Коментиран от #23, #26, #27
11:37 17.08.2026
21 батвесо
11:45 17.08.2026
22 Мисит
11:45 17.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 6135
До коментар #4 от "Тоя ,":Местноста Габера е гора със статус на парк извън града.
Там доста често разни "екземпляри" си пускат кучетата на воля.
Разхождането в този район с оръжие не само че е нормално, а е желателно.
11:52 17.08.2026
25 Бай Хой
11:55 17.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ха,ха,ха
12:07 17.08.2026
29 магазинаджия
До коментар #23 от "Склададжия":ми изкарай от задния си двор да има
12:13 17.08.2026
30 Ако беше застрелял човек
12:14 17.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Весел Патиланец
До коментар #7 от "Гост":Да си чака, ако хапе да го хапе и той, ако драска, да драска, ако посегне на най-милото му... да не задълбаваме!
Ще стреля разбира се знаете ли колко големи са тези животни?
Защо са пуснати и без наморник?
Знаете ли че куче без каишка, в полето е вреден дивеч - отстрелва се целогодишно!
12:15 17.08.2026