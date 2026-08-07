Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Измамници се представят за лечители от родопски села

Измамници се представят за лечители от родопски села

7 Август, 2026 17:54 1 700 30

  • измамници-
  • лечители-
  • ставни болки

Продават „чудодейни“ мехлеми за ставни болки

Измамници се представят за лечители от родопски села - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Измамници се представят за лечители от родопски села и продават „чудодейни“ мехлеми за ставни болки. За подвеждащата схема съобщават от полицията в Смолян и призовават гражданите да бъдат особено внимателни към реклами в интернет и социалните мрежи, съобщава бТВ.

През последните дни в кметството на с. Широка лъка са постъпили няколко обаждания от граждани, търсещи контакт с лице, представяно в интернет като лечител, предлагащ мехлем за ставни болки. При проверка е установено, че такова лице не съществува.

Случаят е аналогичен на сигнал, постъпил през юни 2026 г. от кмета на с. Момчиловци, след множество обаждания от граждани, търсещи несъществуващ „лечител“. При подобни измамни схеми имената на мнимите лечители се променят, като се използват различни самоличности, а към историите се добавят имената на реални населени места, за да се създаде привидна достоверност и да се спечели доверието на хората. В различни варианти на публикациите се използват имената на с. Момчиловци, с. Широка лъка, с. Стойките и с. Гела.

По случая в Районно управление – Смолян се извършва проверка, като информацията е изпратена и до компетентните структури по линия на противодействието на киберпрестъпността.

Подобни случаи са част от по-широкия проблем с измамите. На територията на област Смолян през 2025 г. са регистрирани 50 сигнала за измами, извършени чрез интернет и електронни комуникации. От началото на 2026 г. са регистрирани 31 случая.

Сред най-често използваните схеми са подвеждащи реклами в интернет, фалшиви обяви за продажба на стоки и услуги, фишинг съобщения с цел придобиване на лични и банкови данни, както и измами, свързани с инвестиции в акции, криптовалути и други финансови инструменти.

При инвестиционните измами извършителите често използват професионално изглеждащи интернет страници, фалшиви профили и мобилни приложения, чрез които убеждават гражданите да вложат средства с обещания за бързи и високи печалби. След превеждане на значителни суми комуникацията с измамниците обикновено се прекратява, а вложените средства не могат да бъдат възстановени.

ОДМВР – Смолян съветва гражданите:

да не се доверяват на реклами, които обещават „чудодейно“ лечение, гарантирани резултати или бързи печалби;

да проверяват внимателно достоверността на информацията, интернет страниците и лицата, които предлагат продукти или услуги онлайн;

да бъдат особено предпазливи, когато в реклами се използват имена на известни личности, лекари, реални населени места или измислени истории, създадени с цел да спечелят доверието им;

да не предоставят номера на банкови карти, кодове за сигурност, пароли и други чувствителни данни чрез линкове, изпратени по електронна поща, съобщения или социални мрежи;

при онлайн покупки да не извършват авансови плащания към непознати лица, без да са проверили надеждността на продавача;

Напомня ме, че измамниците непрекъснато променят своите методи и използват различни подходи за заблуда. Внимателната проверка на информацията, недоверието към нереалистични предложения и навременният сигнал до полицията могат да предотвратят престъпления и да предпазят други граждани от това да станат жертви на измама.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурсалският чай лекува всичко

    11 2 Отговор
    имаше и един пишман билкар ама май не доживя 100ка с неговите чайчета

    17:57 07.08.2026

  • 2 ганчо обича се да го

    12 3 Отговор
    гласят

    17:58 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 kоkорчо 💋🍌

    12 0 Отговор
    хапвайте по тава родопски калмарu за здраве и берекет

    18:00 07.08.2026

  • 5 Лечител

    8 0 Отговор
    Срещу две хиляди евро ще ви продам мехлем, с който да намажете маленкий членчик, и той ще стане големий боздуган!

    Коментиран от #11

    18:00 07.08.2026

  • 6 има много измамници

    7 1 Отговор
    Хора, внимавайте и се пазете от измамницата Мариела Димитрова от Бутан! Същата е измамила стотици хора с пари в Козлодуй и сега се укрива в Тетевен, Ж.К.-„Пеновото”, бл.11. Това е много опасен измамник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с кражби и измами! За 1 година пребиваване в Тетевен вече е успяла да завлече с пари половината град.Срещу тази измамница има образувано досъдебно производство и се чака насрочване на дело за измама на много хора.

    18:02 07.08.2026

  • 7 лицето

    7 3 Отговор
    представящо се в интернет като лечител, предлагащ мехлем за ставни болки е украински гражданин

    Коментиран от #9

    18:04 07.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 видя му пашапорта

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "лицето":

    докат та работиши?

    18:05 07.08.2026

  • 10 Р.Р.

    6 0 Отговор
    ас каф чай продавам!

    18:06 07.08.2026

  • 11 С мляко от смокиня

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лечител":

    маленкий членчик намажи

    Коментиран от #27

    18:07 07.08.2026

  • 12 Мисит

    11 0 Отговор
    Точната дума,,,е , мошенници,,,,но произлиза от Моше,,,нарицателно за еврей,,,,,,!

    18:11 07.08.2026

  • 13 Ааааа....

    7 1 Отговор
    и една украинска сексоложка също обикаля селата Момчиловци, Широка лъка, Стойките и Гела.

    Коментиран от #16

    18:15 07.08.2026

  • 14 Ндндн

    6 2 Отговор
    Болки в колената не минават с билки .

    18:16 07.08.2026

  • 15 О, Морес

    8 2 Отговор
    Къде е "Пирогов"-в София,къде е ВМА- в София,къде е ИСУЛ-пак там.В родопските села,при комунизма имаше един фелдшер на две села,някои от тях,между другото бяха по-добри от много "кабинетни" доктори.Но сега и тях ги няма.Е,кой да лекува плебеите там.Ами знахари и врачки.То други няма.

    18:17 07.08.2026

  • 16 търси

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ааааа....":

    да та $рапони

    18:18 07.08.2026

  • 17 Дик диверсанта

    1 4 Отговор
    Някой знае ли защо Великия господин Копейкин преброи дебилите преди 3 години и половина?

    18:19 07.08.2026

  • 18 докато има телета

    5 3 Отговор
    ще има и касапи

    18:25 07.08.2026

  • 19 Не трябва

    10 0 Отговор
    да не се доверявате на реклами, които обещават „чудодейно“ лечение и гарантирани резултати по НОВА и БТВ. И да си знаете пичове че с този магнезий може и да се самозапалите

    18:26 07.08.2026

  • 20 Тити

    4 0 Отговор
    Докато има балъци да се хващат на въдицата измами ще има.

    18:29 07.08.2026

  • 21 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Явно там има най много блъци

    Коментиран от #26

    18:30 07.08.2026

  • 22 Измами а?

    11 1 Отговор
    Купих си мобилен малък немски климатик а той се оказа вентилатор. Пише произведено в Германия ама се оказа че всичко му е китайско. Няма да се изненадам и ако тези измамници са германци

    18:39 07.08.2026

  • 23 Измамници се представят за лечители

    7 3 Отговор
    А на летище София пак кацат военни самолети. Кой е по голям измамник ? А?

    18:41 07.08.2026

  • 24 Шматките от Родопите ли точат държавата

    10 1 Отговор
    А Измамници от НЗОК се представят за лечители, но за милиарди няма съд.

    18:44 07.08.2026

  • 25 Факт

    0 2 Отговор
    Русофили сър

    18:45 07.08.2026

  • 26 О, Морес

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Исторически парк":

    Не.Там няма болници.И лекари.А,има един на 86 години.Добър е,но и главата и краката не го слушат вече.

    19:18 07.08.2026

  • 27 Лечител

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "С мляко от смокиня":

    Млечката дава по добри резултати!

    19:22 07.08.2026

  • 28 Ваксинари въртят далавери

    0 0 Отговор
    Със стари Ковид ваксини и ги продават за мазило срещу комари

    20:05 07.08.2026

  • 29 Щик Найн

    2 1 Отговор
    От с. Широка Лъка освен "Шушана" какво друго може да излезе?

    21:36 07.08.2026

  • 30 За без

    0 0 Отговор
    Пари ще те оставя да ми смажеш Большой членьчик, само ела пиленце.
    Ще похъркваш от кеф

    22:49 07.08.2026