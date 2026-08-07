Измамници се представят за лечители от родопски села и продават „чудодейни“ мехлеми за ставни болки. За подвеждащата схема съобщават от полицията в Смолян и призовават гражданите да бъдат особено внимателни към реклами в интернет и социалните мрежи, съобщава бТВ.
През последните дни в кметството на с. Широка лъка са постъпили няколко обаждания от граждани, търсещи контакт с лице, представяно в интернет като лечител, предлагащ мехлем за ставни болки. При проверка е установено, че такова лице не съществува.
Случаят е аналогичен на сигнал, постъпил през юни 2026 г. от кмета на с. Момчиловци, след множество обаждания от граждани, търсещи несъществуващ „лечител“. При подобни измамни схеми имената на мнимите лечители се променят, като се използват различни самоличности, а към историите се добавят имената на реални населени места, за да се създаде привидна достоверност и да се спечели доверието на хората. В различни варианти на публикациите се използват имената на с. Момчиловци, с. Широка лъка, с. Стойките и с. Гела.
По случая в Районно управление – Смолян се извършва проверка, като информацията е изпратена и до компетентните структури по линия на противодействието на киберпрестъпността.
Подобни случаи са част от по-широкия проблем с измамите. На територията на област Смолян през 2025 г. са регистрирани 50 сигнала за измами, извършени чрез интернет и електронни комуникации. От началото на 2026 г. са регистрирани 31 случая.
Сред най-често използваните схеми са подвеждащи реклами в интернет, фалшиви обяви за продажба на стоки и услуги, фишинг съобщения с цел придобиване на лични и банкови данни, както и измами, свързани с инвестиции в акции, криптовалути и други финансови инструменти.
При инвестиционните измами извършителите често използват професионално изглеждащи интернет страници, фалшиви профили и мобилни приложения, чрез които убеждават гражданите да вложат средства с обещания за бързи и високи печалби. След превеждане на значителни суми комуникацията с измамниците обикновено се прекратява, а вложените средства не могат да бъдат възстановени.
ОДМВР – Смолян съветва гражданите:
да не се доверяват на реклами, които обещават „чудодейно“ лечение, гарантирани резултати или бързи печалби;
да проверяват внимателно достоверността на информацията, интернет страниците и лицата, които предлагат продукти или услуги онлайн;
да бъдат особено предпазливи, когато в реклами се използват имена на известни личности, лекари, реални населени места или измислени истории, създадени с цел да спечелят доверието им;
да не предоставят номера на банкови карти, кодове за сигурност, пароли и други чувствителни данни чрез линкове, изпратени по електронна поща, съобщения или социални мрежи;
при онлайн покупки да не извършват авансови плащания към непознати лица, без да са проверили надеждността на продавача;
Напомня ме, че измамниците непрекъснато променят своите методи и използват различни подходи за заблуда. Внимателната проверка на информацията, недоверието към нереалистични предложения и навременният сигнал до полицията могат да предотвратят престъпления и да предпазят други граждани от това да станат жертви на измама.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мурсалският чай лекува всичко
17:57 07.08.2026
2 ганчо обича се да го
17:58 07.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 kоkорчо 💋🍌
18:00 07.08.2026
5 Лечител
Коментиран от #11
18:00 07.08.2026
6 има много измамници
18:02 07.08.2026
7 лицето
Коментиран от #9
18:04 07.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 видя му пашапорта
До коментар #7 от "лицето":докат та работиши?
18:05 07.08.2026
10 Р.Р.
18:06 07.08.2026
11 С мляко от смокиня
До коментар #5 от "Лечител":маленкий членчик намажи
Коментиран от #27
18:07 07.08.2026
12 Мисит
18:11 07.08.2026
13 Ааааа....
Коментиран от #16
18:15 07.08.2026
14 Ндндн
18:16 07.08.2026
15 О, Морес
18:17 07.08.2026
16 търси
До коментар #13 от "Ааааа....":да та $рапони
18:18 07.08.2026
17 Дик диверсанта
18:19 07.08.2026
18 докато има телета
18:25 07.08.2026
19 Не трябва
18:26 07.08.2026
20 Тити
18:29 07.08.2026
21 Исторически парк
Коментиран от #26
18:30 07.08.2026
22 Измами а?
18:39 07.08.2026
23 Измамници се представят за лечители
18:41 07.08.2026
24 Шматките от Родопите ли точат държавата
18:44 07.08.2026
25 Факт
18:45 07.08.2026
26 О, Морес
До коментар #21 от "Исторически парк":Не.Там няма болници.И лекари.А,има един на 86 години.Добър е,но и главата и краката не го слушат вече.
19:18 07.08.2026
27 Лечител
До коментар #11 от "С мляко от смокиня":Млечката дава по добри резултати!
19:22 07.08.2026
28 Ваксинари въртят далавери
20:05 07.08.2026
29 Щик Найн
21:36 07.08.2026
30 За без
Ще похъркваш от кеф
22:49 07.08.2026