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Разкриха наркооранжерия с близо 90 растения канабис и около 3 килограма марихуана

Разкриха наркооранжерия с близо 90 растения канабис и около 3 килограма марихуана

7 Август, 2026 18:26 1 709 16

  • оранжерия-
  • марихуана-
  • канабис

Общото количество на иззетите наркотични вещества в рамките на 24 часа е около 4 килограма

Разкриха наркооранжерия с близо 90 растения канабис и около 3 килограма марихуана - 1
Снимка: СДВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В рамките на 24 часа служители на Столичната дирекция на вътрешните работи проведоха мащабна специализирана полицейска операция за противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества. В хода на акцията са задържани осем души, образувани са множество досъдебни производства и са иззети различни наркотични вещества – фентанил, кокаин, метамфетамин, екстази и марихуана, както и близо 90 растения канабис и около 3 килограма суха марихуана, предназначена за разпространение.

В рамките на операцията служители на Пето РУ разкриха оборудвана наркооранжерия и задържаха 38-годишен мъж. След проведени оперативно-издирвателни действия полицейските служители установили, че мъжът използва няколко адреса на територията на столицата. При претърсване на имот в кв. „Враждебна“ са открити и иззети 88 растения канабис, два чувала със суха тревиста маса с общо тегло около 3 килограма, вакуумиран плик с марихуана, както и цялостно оборудване за отглеждане на наркотични вещества – осветителни тела, въздуховоди, вентилатори, напоителна система, торове и други пособия. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по документиране на цялостната му престъпна дейност продължава.

При друга реализация на Шесто РУ – СДВР криминалисти задържаха двама мъже, занимавали се с разпространение на наркотични вещества. При опит за полицейска проверка водачът на автомобила оказал яростна съпротива. При последвалите процесуално-следствени действия в автомобила и обитаваното от него жилище са открити и иззети кокаин, метамфетамин и други наркотични вещества, електронна везна, множество празни пликчета, предназначени за разфасованите дози, мобилни телефони, както и парични средства в размер на над 46 000 евро, за които има данни, че са придобити от престъпната дейност.

В ж.к. „Студентски град“ служители на Седмо РУ – СДВР задържаха двама души при сделка с наркотични вещества При претърсване на автомобила и личен обиск са открити и иззети количества марихуана, метамфетамин и екстази с общо тегло около 52 грама, както и пари.

В хода на операцията, при отделни проверки служители на Трето РУ задържаха трима души. Иззети са количества фентанил, марихуана, кристалообразни наркотични вещества, електронни везни, пособия за разпространение и други веществени доказателства. Образувани са досъдебни производства, а работата по случаите продължава.

Общото количество на иззетите наркотични вещества е около 4 килограма и 88 растения канабис, както и електронни везни, мобилни телефони, пособия за разфасоване и значителни парични средства, за които има данни, че са придобити от престъпна дейност. Работата по всички образувани досъдебни производства продължава под ръководството и надзора на компетентната прокуратура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Незнаещ пита

    5 2 Отговор
    Канабис и марихуана не е ли едно и също растение??

    Коментиран от #4

    19:09 07.08.2026

  • 2 Доналд Дък, паток

    7 1 Отговор
    Я оставете земеделието да се развива!

    Коментиран от #3

    19:10 07.08.2026

  • 3 То май

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Доналд Дък, паток":

    В повечето щати е легализирано, макар за медицински цели

    Коментиран от #5

    19:18 07.08.2026

  • 4 градинар

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Незнаещ пита":

    Канабис е растение от семейството на конопа. Марихуаната е събраните и изсушени съцветия от канабиса. Хашишът е продукт, който се получава от извлечената от марихуаната смола.

    Коментиран от #8

    19:24 07.08.2026

  • 5 Друг паток

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "То май":

    Само в Колорадо и Вашингтон от 2012 официално легализират употребата на марихуана..

    19:25 07.08.2026

  • 6 Окооо

    4 3 Отговор
    Почти всеки ден разбиват нарколаборатории и наркопласьори в България... Явно след смяната на управление се действа твърдо и решително срещу дрогата! Много години наред не ги закачаха, предишните управляващи Явно и те са вземали своето да разпъват чадъри и прикривали престъпленията срещу децата на България!

    Коментиран от #7

    19:28 07.08.2026

  • 7 Доналд Дък, паток

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Окооо":

    На колко години стана, а си все така наивен!

    19:30 07.08.2026

  • 8 Незнаещ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "градинар":

    Благодаря

    19:43 07.08.2026

  • 9 РАБОТИ СЕ ЯКО.

    4 2 Отговор
    Демерджиев е точен. И съвет един.. ТАКА ДА БЪДЕ СКОРО И СЪС ВСИЧКИ КРАДЦИ НА НАРОДНИ ПАРИ. И НАЙ ВЕЧЕ ТУЛУПА И ШИША. АМИН. А вие поддръжници обсебени от предишните слушайте гледайте как се работи за народа. И СМИРЕТЕ СЕ НЕ САМО КРИТИКУВАЙТЕ

    Коментиран от #16

    20:04 07.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Краварска медия

    1 1 Отговор
    Хахахаах, три, мрете боклуциии

    Коментиран от #14

    21:40 07.08.2026

  • 14 Краварска медия

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Краварска медия":

    Предните три коментара изтриха, не се стърпях

    21:40 07.08.2026

  • 15 Перо

    1 0 Отговор
    Трябва да направят законодателството за производство, трафик и наркоразпространение като в Китай. Има само едно наказание-разстрел! Така бързо наркомафията ще остане без хора, ще са като сапьорите, грешат един път! Наркомафията и соросизма с разложението са чумата на обществото!

    21:42 07.08.2026

  • 16 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "РАБОТИ СЕ ЯКО.":

    Трябва да има справедливост и наказание, без оглед на бивши и настоящи! Нямам впечатление, че сегашните са по-различни, защото всичко е на автопилот!

    21:46 07.08.2026