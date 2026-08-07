Разкриха наркооранжерия с близо 90 растения канабис и около 3 килограма марихуана

В рамките на 24 часа служители на Столичната дирекция на вътрешните работи проведоха мащабна специализирана полицейска операция за противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества. В хода на акцията са задържани осем души, образувани са множество досъдебни производства и са иззети различни наркотични вещества – фентанил, кокаин, метамфетамин, екстази и марихуана, както и близо 90 растения канабис и около 3 килограма суха марихуана, предназначена за разпространение.
В рамките на операцията служители на Пето РУ разкриха оборудвана наркооранжерия и задържаха 38-годишен мъж. След проведени оперативно-издирвателни действия полицейските служители установили, че мъжът използва няколко адреса на територията на столицата. При претърсване на имот в кв. „Враждебна“ са открити и иззети 88 растения канабис, два чувала със суха тревиста маса с общо тегло около 3 килограма, вакуумиран плик с марихуана, както и цялостно оборудване за отглеждане на наркотични вещества – осветителни тела, въздуховоди, вентилатори, напоителна система, торове и други пособия. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по документиране на цялостната му престъпна дейност продължава.
При друга реализация на Шесто РУ – СДВР криминалисти задържаха двама мъже, занимавали се с разпространение на наркотични вещества. При опит за полицейска проверка водачът на автомобила оказал яростна съпротива. При последвалите процесуално-следствени действия в автомобила и обитаваното от него жилище са открити и иззети кокаин, метамфетамин и други наркотични вещества, електронна везна, множество празни пликчета, предназначени за разфасованите дози, мобилни телефони, както и парични средства в размер на над 46 000 евро, за които има данни, че са придобити от престъпната дейност.
В ж.к. „Студентски град“ служители на Седмо РУ – СДВР задържаха двама души при сделка с наркотични вещества При претърсване на автомобила и личен обиск са открити и иззети количества марихуана, метамфетамин и екстази с общо тегло около 52 грама, както и пари.
В хода на операцията, при отделни проверки служители на Трето РУ задържаха трима души. Иззети са количества фентанил, марихуана, кристалообразни наркотични вещества, електронни везни, пособия за разпространение и други веществени доказателства. Образувани са досъдебни производства, а работата по случаите продължава.
Общото количество на иззетите наркотични вещества е около 4 килограма и 88 растения канабис, както и електронни везни, мобилни телефони, пособия за разфасоване и значителни парични средства, за които има данни, че са придобити от престъпна дейност. Работата по всички образувани досъдебни производства продължава под ръководството и надзора на компетентната прокуратура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Незнаещ пита
Коментиран от #4
19:09 07.08.2026
2 Доналд Дък, паток
Коментиран от #3
19:10 07.08.2026
3 То май
До коментар #2 от "Доналд Дък, паток":В повечето щати е легализирано, макар за медицински цели
Коментиран от #5
19:18 07.08.2026
4 градинар
До коментар #1 от "Незнаещ пита":Канабис е растение от семейството на конопа. Марихуаната е събраните и изсушени съцветия от канабиса. Хашишът е продукт, който се получава от извлечената от марихуаната смола.
Коментиран от #8
19:24 07.08.2026
5 Друг паток
До коментар #3 от "То май":Само в Колорадо и Вашингтон от 2012 официално легализират употребата на марихуана..
19:25 07.08.2026
6 Окооо
Коментиран от #7
19:28 07.08.2026
7 Доналд Дък, паток
До коментар #6 от "Окооо":На колко години стана, а си все така наивен!
19:30 07.08.2026
8 Незнаещ
До коментар #4 от "градинар":Благодаря
19:43 07.08.2026
9 РАБОТИ СЕ ЯКО.
Коментиран от #16
20:04 07.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Краварска медия
Коментиран от #14
21:40 07.08.2026
14 Краварска медия
До коментар #13 от "Краварска медия":Предните три коментара изтриха, не се стърпях
21:40 07.08.2026
15 Перо
21:42 07.08.2026
16 Перо
До коментар #9 от "РАБОТИ СЕ ЯКО.":Трябва да има справедливост и наказание, без оглед на бивши и настоящи! Нямам впечатление, че сегашните са по-различни, защото всичко е на автопилот!
21:46 07.08.2026