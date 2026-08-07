Разкриха наркооранжерия с близо 90 растения канабис и около 3 килограма марихуана

В рамките на 24 часа служители на Столичната дирекция на вътрешните работи проведоха мащабна специализирана полицейска операция за противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества. В хода на акцията са задържани осем души, образувани са множество досъдебни производства и са иззети различни наркотични вещества – фентанил, кокаин, метамфетамин, екстази и марихуана, както и близо 90 растения канабис и около 3 килограма суха марихуана, предназначена за разпространение.

В рамките на операцията служители на Пето РУ разкриха оборудвана наркооранжерия и задържаха 38-годишен мъж. След проведени оперативно-издирвателни действия полицейските служители установили, че мъжът използва няколко адреса на територията на столицата. При претърсване на имот в кв. „Враждебна“ са открити и иззети 88 растения канабис, два чувала със суха тревиста маса с общо тегло около 3 килограма, вакуумиран плик с марихуана, както и цялостно оборудване за отглеждане на наркотични вещества – осветителни тела, въздуховоди, вентилатори, напоителна система, торове и други пособия. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по документиране на цялостната му престъпна дейност продължава.

При друга реализация на Шесто РУ – СДВР криминалисти задържаха двама мъже, занимавали се с разпространение на наркотични вещества. При опит за полицейска проверка водачът на автомобила оказал яростна съпротива. При последвалите процесуално-следствени действия в автомобила и обитаваното от него жилище са открити и иззети кокаин, метамфетамин и други наркотични вещества, електронна везна, множество празни пликчета, предназначени за разфасованите дози, мобилни телефони, както и парични средства в размер на над 46 000 евро, за които има данни, че са придобити от престъпната дейност.

В ж.к. „Студентски град“ служители на Седмо РУ – СДВР задържаха двама души при сделка с наркотични вещества При претърсване на автомобила и личен обиск са открити и иззети количества марихуана, метамфетамин и екстази с общо тегло около 52 грама, както и пари.

В хода на операцията, при отделни проверки служители на Трето РУ задържаха трима души. Иззети са количества фентанил, марихуана, кристалообразни наркотични вещества, електронни везни, пособия за разпространение и други веществени доказателства. Образувани са досъдебни производства, а работата по случаите продължава.

Общото количество на иззетите наркотични вещества е около 4 килограма и 88 растения канабис, както и електронни везни, мобилни телефони, пособия за разфасоване и значителни парични средства, за които има данни, че са придобити от престъпна дейност. Работата по всички образувани досъдебни производства продължава под ръководството и надзора на компетентната прокуратура.