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Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар

Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар

7 Август, 2026 08:18 1 226 26

  • любомир николов-
  • фентанил-
  • хероин-
  • пазар на наркотици-
  • изместване

„Разпространението на фентанил следим по-активно от около три-четири години. На практика той почти изцяло измести хероина. Появи се на негово място и задоволява същата група зависими потребители, но е по-евтин и по-достъпен. Именно затова трябва да насочим усилията си към пресичане на неговото производство“, каза главният секретар на МВР

Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар, а разбитата край София нелегална лаборатория може да се окаже единствената в страната. Това заяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов в „Денят започва“. По думите му полицията е следила разпространението на опасния синтетичен наркотик в продължение на четири месеца, а разследването продължава, за да се установят всички участници и каналите за доставка на прекурсори. Николов обясни, че разработката е започнала преди около четири месеца, когато разследващите са засекли първите пратки към различни населени места.

„Нямаме информация от кога работи лабораторията, но случая го развиваме от около четири месеца. Тогава засякохме първите пратки, които достигаха от София до различни места в страната. В момента, в който установихме, че лицата ежедневно влизат в базата със защитна екипировка и работят с опасни вещества, незабавно пристъпихме към реализация, защото всеки един грам, който излизаше на пазара, нанасяше огромни вреди на поколението.“, коментира още Николов.

По думите му полицията е успяла да пресече част от доставките чрез паралелни акции срещу дилъри в различни градове. Главният секретар подчерта, че до момента няма данни произведеният у нас фентанил да е бил част от международен трафик.

„Нямаме засечен нито един грам внесен или изнесен наркотик от подобен тип. Всички анализи водеха до извода, че производството се намира на територията на страната и наркотикът се разпространява чрез вътрешен трафик до различни населени места“, заяви Николов.

Според него не е изключено разбитата лаборатория да е единствената подобна в България.

„Ако след операцията установим, че на пазара вече има недостиг или наркотикът изчезне, това ще означава, че сме си свършили работата. Ако обаче разпространението продължи, ще търсим и други подобни депа. Сигурен съм, че ще стигнем и до тях, ако съществуват.“

Николов посочи, че МВР наблюдава тенденцията от няколко години.

„Разпространението на фентанил следим по-активно от около три-четири години. На практика той почти изцяло измести хероина. Появи се на негово място и задоволява същата група зависими потребители, но е по-евтин и по-достъпен. Именно затова трябва да насочим усилията си към пресичане на неговото производство“, каза той.

По думите му хората, произвеждали наркотика, не са били професионални химици.

„Те не бяха професионалисти, а самоуки. Бяха прочели много литература и изгледали много клипове в интернет. Въпреки това се справяха доста добре, защото качеството на материала, който установихме, беше високо“, заяви Николов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 1 Отговор
    Така нямали по-лесно да се прочистим?

    Коментиран от #21

    08:39 07.08.2026

  • 2 да ти кажа

    5 3 Отговор
    пе обикновените хора изобщо не ни интересува

    08:40 07.08.2026

  • 3 Грозев е еничарин

    7 1 Отговор
    Алууууу без хаберен лъ жец,къде са 720-800 кг. фентанил,които според теб с полицейски акции са задържани за 4 мес. ? Покажи ги !

    Коментиран от #14

    08:41 07.08.2026

  • 4 Грозев е еничарин

    10 1 Отговор
    Според тоя л ъжец и без хаберник 4 мес. са наблюдавали производството на фентанил между 6-10 кг. С полицейскиакции ги били спрели да достигнат до пазара.Това са 720-800 кг. фентанил,които могат да убият цяла Европа,къде са ? Като лъжеш се усещай малко,че ставате смешни !

    08:43 07.08.2026

  • 5 Стига

    6 0 Отговор
    С този фентанил вече една седмица го дъвчите по вестника по телевизора пет пъти на ден. То милиционерите ще се хвалят една година.

    08:46 07.08.2026

  • 6 Кольо

    6 0 Отговор
    Важното е “от утре наркоманите да са в абстиненция”!!!

    08:53 07.08.2026

  • 7 Хероин няма

    4 1 Отговор
    От 2023 талибаните ограничиха производството както се заканиха,,,евала...фентанила се оказа синтетичния му заместител

    Коментиран от #10

    08:58 07.08.2026

  • 8 И как лъжеш лелеее

    3 0 Отговор
    Няма лаборатория бре, всичко влиза като хранителна добавка по ЗЛПХМ.

    08:58 07.08.2026

  • 9 Щом има нещо което се разпространява

    5 0 Отговор
    Незаконно в ЕС и Република България значи Европол и МВР не си е свършило работата

    Коментиран от #20

    08:58 07.08.2026

  • 10 А, да не би да е демоде

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хероин няма":

    Че много си личи...

    09:02 07.08.2026

  • 11 пктедр

    6 2 Отговор
    Децата ги тровят разни бандити и до сега МВР си бъркаше в носа. По време на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, като бомбони се продаваха наркотици дори в училищата. И никои не знае в България, как се друсат наркоманите??? Никои не знае??? Само искат големи заплати и превилегии. До сега ГЕРБ нищо не правеше да се хванат дилърите на дрога. И милиционерите и те нищо не правеха или само показни акции на тези дето не си плащат такса спокоиствие. Трябваше да ви изритат всичките котумбаси дето сте се наредили на държавната софра. Не знаят от милицията кои вкарва наркотици? Не знаят кои от Банкя ги крие със мафиотите си. Нищо не знаят. Само по големи заплати ако може. Слава на Господ Иисус Христос сега поне хванаха някакви мишоци. Кога ще приберете дилърите и политическата сган дето ги пази???

    09:12 07.08.2026

  • 12 Механик

    1 4 Отговор
    Може да звучи жестоко и непопулярно, но ако зависеше от мен, щях да узаконя наркотиците и дори щях да ги пусна безплатно.
    Кажете ми каква полза може да донесе на себе си и на обществото един човек, който е склонен да пренебрегне очевидната вреда от наркотиците и да започне да ги ползва? Това не заслужава да живее и не заслужава близките му да страдат покрай него. Колкото по-опасен е наркотика и по-бързо приключва такива, толкова по-добър е той.

    09:19 07.08.2026

  • 13 Със здраве да си го ползват

    3 3 Отговор
    Всички бедни го ползват

    Щом са бедни са Русофили

    Щом умират Русофили значи вървим на добре!!

    Коментиран от #18

    09:33 07.08.2026

  • 14 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Грозев е еничарин":

    Те лицата и имената на уж заловени наркодилъри никога не ги показват.Причината е,че акциите на МВР показвани по медиите са фалшиви.

    09:40 07.08.2026

  • 15 анонимен

    4 0 Отговор
    На всички държави служби работят само нашите чакат някой да им даде някаква информация, извършват ареста на дребни рибки, дигат пушилката, бият се в гърдите Радев излиза чак по телевизията че все едно са хванали боса който дърпа конците, с влияние и власт. Браво на украинските служби, нашите и без бойна никаква работа само чакат вдигане на заплати.

    09:41 07.08.2026

  • 16 анонимен

    3 0 Отговор
    Само не уточняват че ГДБОП са извършили само ареста наготово а всички материали, разкритие разработки е извършено от Украинските служби. Потвърждава се че ние сме "консуматори" на информация казано от европейските служби за нас, разграден двор

    09:42 07.08.2026

  • 17 анонимен

    3 0 Отговор
    С тоя патос ще говориш когато хванеш човека който дърпа конците на нарколаборатория, дилъри, изнася, които е с голяма власт може и политическа. Тогава тоя патос, сега наготово само за арести, затова ли ви вдигнаха толкова заплатите да пазите политическите босове а не да ги разкривате. Явно трябва да се внесат други служби да вършат работа а вие ще говорите

    09:43 07.08.2026

  • 18 саполо

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Със здраве да си го ползват":

    Само ако можеше да пресметнеш колко си прооост, и щеше сам да се намалиш.

    09:43 07.08.2026

  • 19 бай плъх

    2 0 Отговор
    некадърни връмвари статици почти изцяло са изместили професионалисти на българския обществен сектор

    09:43 07.08.2026

  • 20 Запознат 2 част

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Щом има нещо което се разпространява":

    Живущ съм в кв. Владислав Варненчик във Варна.Бил съм 10 години сред наркодилъри и наркомани от Владиславов,кв.Възраждане 2 и 3- нямаше хванат нито един наркодилър за тези години извън хората,които аз лично вкарах на топло.Полицията в България масово имитира дейност а и обществото друса много повече от официалните цифри по медиите.

    09:43 07.08.2026

  • 21 Тралала

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Притеснени са, че с фентанила ще им намалее клиентелата в дългосрочен план.

    09:45 07.08.2026

  • 22 Стоимен

    4 0 Отговор
    Къде е заловени е заловения фентанил за периода, когато сте следил лабораторията?

    09:45 07.08.2026

  • 23 Айде малко реалност и Факти?

    1 0 Отговор
    Фентанилът винаги се изполва в микро количества защото е смъртоносен, една супена лъжица фентанил може да избие няколко квартала на Столицата.

    Хероин, Кокаин и други Опиати are
    spiced или по точно казано spiked със
    фентанил за да постигнат с по малко от основните по голям ефект, тоест по голяма печалба.
    На тоа баш Полицайн му дайте една чаена лъжица Фентанил, да видим как се използва Фентанила и дали ще го бъде милиционера?😂❤️🇧🇬

    09:49 07.08.2026

  • 24 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Притежание,употреба ,разпространение на наркотици 20 г.затвор и конфискация на имуществото,и след една седмица няма да има един дилър на улицата,НО този от снимката ,тези под него и политиците лапат като луди от тази смърт,и никой не иска тя да спре !!!!!!

    09:57 07.08.2026

  • 25 Затова смъртните случаи от дрога

    1 0 Отговор
    spiked със фентанил са много повече отколкото от чиста употреба на Хероин и Кокаин.

    Смъртността в пазара на дрога идва от pre cursors които са миксирани с основната стока, за да се максимизира отношението между цена и тегло на грам, Опиати.

    09:58 07.08.2026

  • 26 все едно не живея тука

    1 0 Отговор
    пълно е с наркомани . най много вземат амфетамини после фентанил и хероин , после кока , а хващат по 2000 с дръгчек на година . не виждам никъде наркомани . явно са по колите .

    10:32 07.08.2026