Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар

Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар, а разбитата край София нелегална лаборатория може да се окаже единствената в страната. Това заяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов в „Денят започва“. По думите му полицията е следила разпространението на опасния синтетичен наркотик в продължение на четири месеца, а разследването продължава, за да се установят всички участници и каналите за доставка на прекурсори. Николов обясни, че разработката е започнала преди около четири месеца, когато разследващите са засекли първите пратки към различни населени места.
„Нямаме информация от кога работи лабораторията, но случая го развиваме от около четири месеца. Тогава засякохме първите пратки, които достигаха от София до различни места в страната. В момента, в който установихме, че лицата ежедневно влизат в базата със защитна екипировка и работят с опасни вещества, незабавно пристъпихме към реализация, защото всеки един грам, който излизаше на пазара, нанасяше огромни вреди на поколението.“, коментира още Николов.
По думите му полицията е успяла да пресече част от доставките чрез паралелни акции срещу дилъри в различни градове. Главният секретар подчерта, че до момента няма данни произведеният у нас фентанил да е бил част от международен трафик.
„Нямаме засечен нито един грам внесен или изнесен наркотик от подобен тип. Всички анализи водеха до извода, че производството се намира на територията на страната и наркотикът се разпространява чрез вътрешен трафик до различни населени места“, заяви Николов.
Според него не е изключено разбитата лаборатория да е единствената подобна в България.
„Ако след операцията установим, че на пазара вече има недостиг или наркотикът изчезне, това ще означава, че сме си свършили работата. Ако обаче разпространението продължи, ще търсим и други подобни депа. Сигурен съм, че ще стигнем и до тях, ако съществуват.“
Николов посочи, че МВР наблюдава тенденцията от няколко години.
„Разпространението на фентанил следим по-активно от около три-четири години. На практика той почти изцяло измести хероина. Появи се на негово място и задоволява същата група зависими потребители, но е по-евтин и по-достъпен. Именно затова трябва да насочим усилията си към пресичане на неговото производство“, каза той.
По думите му хората, произвеждали наркотика, не са били професионални химици.
„Те не бяха професионалисти, а самоуки. Бяха прочели много литература и изгледали много клипове в интернет. Въпреки това се справяха доста добре, защото качеството на материала, който установихме, беше високо“, заяви Николов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #21
08:39 07.08.2026
2 да ти кажа
08:40 07.08.2026
3 Грозев е еничарин
Коментиран от #14
08:41 07.08.2026
4 Грозев е еничарин
08:43 07.08.2026
5 Стига
08:46 07.08.2026
6 Кольо
08:53 07.08.2026
7 Хероин няма
Коментиран от #10
08:58 07.08.2026
8 И как лъжеш лелеее
08:58 07.08.2026
9 Щом има нещо което се разпространява
Коментиран от #20
08:58 07.08.2026
10 А, да не би да е демоде
До коментар #7 от "Хероин няма":Че много си личи...
09:02 07.08.2026
11 пктедр
09:12 07.08.2026
12 Механик
Кажете ми каква полза може да донесе на себе си и на обществото един човек, който е склонен да пренебрегне очевидната вреда от наркотиците и да започне да ги ползва? Това не заслужава да живее и не заслужава близките му да страдат покрай него. Колкото по-опасен е наркотика и по-бързо приключва такива, толкова по-добър е той.
09:19 07.08.2026
13 Със здраве да си го ползват
Щом са бедни са Русофили
Щом умират Русофили значи вървим на добре!!
Коментиран от #18
09:33 07.08.2026
14 Запознат
До коментар #3 от "Грозев е еничарин":Те лицата и имената на уж заловени наркодилъри никога не ги показват.Причината е,че акциите на МВР показвани по медиите са фалшиви.
09:40 07.08.2026
15 анонимен
09:41 07.08.2026
16 анонимен
09:42 07.08.2026
17 анонимен
09:43 07.08.2026
18 саполо
До коментар #13 от "Със здраве да си го ползват":Само ако можеше да пресметнеш колко си прооост, и щеше сам да се намалиш.
09:43 07.08.2026
19 бай плъх
09:43 07.08.2026
20 Запознат 2 част
До коментар #9 от "Щом има нещо което се разпространява":Живущ съм в кв. Владислав Варненчик във Варна.Бил съм 10 години сред наркодилъри и наркомани от Владиславов,кв.Възраждане 2 и 3- нямаше хванат нито един наркодилър за тези години извън хората,които аз лично вкарах на топло.Полицията в България масово имитира дейност а и обществото друса много повече от официалните цифри по медиите.
09:43 07.08.2026
21 Тралала
До коментар #1 от "Гост":Притеснени са, че с фентанила ще им намалее клиентелата в дългосрочен план.
09:45 07.08.2026
22 Стоимен
09:45 07.08.2026
23 Айде малко реалност и Факти?
Хероин, Кокаин и други Опиати are
spiced или по точно казано spiked със
фентанил за да постигнат с по малко от основните по голям ефект, тоест по голяма печалба.
На тоа баш Полицайн му дайте една чаена лъжица Фентанил, да видим как се използва Фентанила и дали ще го бъде милиционера?😂❤️🇧🇬
09:49 07.08.2026
24 ШЕФА
09:57 07.08.2026
25 Затова смъртните случаи от дрога
Смъртността в пазара на дрога идва от pre cursors които са миксирани с основната стока, за да се максимизира отношението между цена и тегло на грам, Опиати.
09:58 07.08.2026
26 все едно не живея тука
10:32 07.08.2026