Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар

Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар, а разбитата край София нелегална лаборатория може да се окаже единствената в страната. Това заяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов в „Денят започва“. По думите му полицията е следила разпространението на опасния синтетичен наркотик в продължение на четири месеца, а разследването продължава, за да се установят всички участници и каналите за доставка на прекурсори. Николов обясни, че разработката е започнала преди около четири месеца, когато разследващите са засекли първите пратки към различни населени места.

„Нямаме информация от кога работи лабораторията, но случая го развиваме от около четири месеца. Тогава засякохме първите пратки, които достигаха от София до различни места в страната. В момента, в който установихме, че лицата ежедневно влизат в базата със защитна екипировка и работят с опасни вещества, незабавно пристъпихме към реализация, защото всеки един грам, който излизаше на пазара, нанасяше огромни вреди на поколението.“, коментира още Николов.

По думите му полицията е успяла да пресече част от доставките чрез паралелни акции срещу дилъри в различни градове. Главният секретар подчерта, че до момента няма данни произведеният у нас фентанил да е бил част от международен трафик.

„Нямаме засечен нито един грам внесен или изнесен наркотик от подобен тип. Всички анализи водеха до извода, че производството се намира на територията на страната и наркотикът се разпространява чрез вътрешен трафик до различни населени места“, заяви Николов.

Според него не е изключено разбитата лаборатория да е единствената подобна в България.

„Ако след операцията установим, че на пазара вече има недостиг или наркотикът изчезне, това ще означава, че сме си свършили работата. Ако обаче разпространението продължи, ще търсим и други подобни депа. Сигурен съм, че ще стигнем и до тях, ако съществуват.“

Николов посочи, че МВР наблюдава тенденцията от няколко години.

„Разпространението на фентанил следим по-активно от около три-четири години. На практика той почти изцяло измести хероина. Появи се на негово място и задоволява същата група зависими потребители, но е по-евтин и по-достъпен. Именно затова трябва да насочим усилията си към пресичане на неговото производство“, каза той.

По думите му хората, произвеждали наркотика, не са били професионални химици.

„Те не бяха професионалисти, а самоуки. Бяха прочели много литература и изгледали много клипове в интернет. Въпреки това се справяха доста добре, защото качеството на материала, който установихме, беше високо“, заяви Николов.