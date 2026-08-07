Побоят над мъжа, убит в Пловдив, е продължил над час

Побоят над мъжа, убит на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август, е продължил повече от час. Това каза пред журналисти наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова преди началото на съдебното заседание в Окръжен съд Пловдив, където се разглеждат мерките за неотклонение на петимата непълнолетни, задържани за престъплението.
Младежите са с обвинения за умишлено убийство по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди.
Заседанието се провежда при закрити врата.
Трифонова допълни, че убийството е извършено в съучастие и ще настоява и за петимата мерките за неотклонение да бъдат "задържане под стража".
Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж. Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета.
Трима от младежите са от Пловдив, а другите двама от Стара Загора и с. Строево.
Адвокат Иван Иванов, защитник на едно от децата, коментира пред журналисти, че медиите, социалните мрежи, видеоигрите, обществото, неангажираността към някакви занимания, лоша компания са дали своето отражение за случилото се.
Смятам, че никой от тях не го е направил с намерението да убие, каза юристът.
По думите му всички вече осъзнават какво са направили и се разкайват.
Решението за деянието било взето импулсивно. Адвокатът каза, че клиентът му е от елитно училище, от добро семейство, предава БТА.
След редукцията за непълнолетните законът предвижда за лицата, навършили 16 г., лишаване от свобода от 5 до 12 години, а за тези, които са под 16 години - от 3 до 10 години. Две лица са под 16 г., а другите трима са над
Младежите са подражавали на групите за "ловци на педофили" и в техните представи жертвата бил такъв. Информацията е затова, че е трябвало да се осъществи среща, уговорена в социалните мрежи, между по-възрастен мъж и момиче, представяло се за 15-годишно, а реално е на 17 години.
Тя се случила на Младежкия хъл, където мъжът бил нападнат.
Той е бил с изключително тежки травми, разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. Успява сам да слезе от тепето и в следобедните часове е открит в подножието му. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал.
На бдение снощи в Кричим, от където е жертвата Георги Кузев, негови близики бяха категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и максимални присъди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разбирач
Коментиран от #3
13:42 07.08.2026
2 Адвоката и той като Тиквата
13:44 07.08.2026
3 Верно ли бе
До коментар #1 от "Разбирач":Няма следи от мозък в главата ти.
13:44 07.08.2026
4 Един час
Коментиран от #50
13:46 07.08.2026
5 мисиркии
13:46 07.08.2026
6 Затова
Коментиран от #91
13:48 07.08.2026
7 Биби
13:48 07.08.2026
8 Чекмеджан
Как се отнема човешки живот ?
Коментиран от #28, #76
13:49 07.08.2026
9 Абсурдистан
Коментиран от #94
13:49 07.08.2026
10 Ужас
Коментиран от #92
13:50 07.08.2026
11 Реалист
Коментиран от #27
13:50 07.08.2026
12 Васил
Коментиран от #78, #95
13:52 07.08.2026
13 срам
13:52 07.08.2026
14 Мунчо
Коментиран от #26, #93
13:53 07.08.2026
15 БОГАТО НАСЛЕДСТВО
Коментиран от #96
13:55 07.08.2026
16 Нострадамус
13:55 07.08.2026
17 Това ,
13:55 07.08.2026
18 Mими Кучева🐕🦺
13:57 07.08.2026
19 Пурко
13:57 07.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Фори
Коментиран от #88, #98
14:00 07.08.2026
22 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #75
14:01 07.08.2026
23 Жълт парцал
14:01 07.08.2026
24 Разстрел
Коментиран от #99
14:02 07.08.2026
25 Даскалов
Поне може да послужат за менюто на лъвовете.
14:03 07.08.2026
26 Гаврош
До коментар #14 от "Мунчо":Личи си, че мозъчния ти потенциал е като за Мунчо.
14:03 07.08.2026
27 Фантазьор
До коментар #11 от "Реалист":Ако беше имал нещастието да мине някой друг, сигурно щяха да са двама убитите. Пък ако той ги беше набил, сега щяха да го съдят за побой над малолетни.
Това пост-комунистическо общество има тотално извратени ценности от рападжийство, до чалгарство.
Коментиран от #32, #46
14:04 07.08.2026
28 Соломон
До коментар #8 от "Чекмеджан":Тия деца вече са убийци защото вече са убили човек
14:09 07.08.2026
29 Таратор
14:09 07.08.2026
30 Убили са го
14:10 07.08.2026
31 Вие сте си виновни...
Коментиран от #36
14:10 07.08.2026
32 Реалист
До коментар #27 от "Фантазьор":Не дрънкай глупости. Ако има някой, който е минал и ги е видял, и не се е намесил, той е съучастник, а Бог гледа! Най-малкото което може да се направи е да се извика полиция, тел.112. Понеже много голяма част от населението разсъждава като теб, нищо добро не чака държавицата ни.
Коментиран от #70
14:10 07.08.2026
33 12345
14:10 07.08.2026
34 Гражданин
14:12 07.08.2026
35 Янко
14:13 07.08.2026
36 Ало -Ало!
До коментар #31 от "Вие сте си виновни...":И как отсъди, че убитият е педофил? Ти съдия ли си или прокурор?
Коментиран от #43
14:13 07.08.2026
37 Мои съученици попаднаха в затвора
Коментиран от #79
14:14 07.08.2026
38 овчи мозък си
Коментиран от #45
14:14 07.08.2026
39 НИЯ
Коментиран от #54
14:16 07.08.2026
40 Янко
14:17 07.08.2026
41 Айляк
Не вярвам.
Щом са го пребивали над час, значи всички или почти всички са взели участие.
Щото не е лесно чисто физически цял час да пребиваш човек, а и предполагам - да се гавриш с него.
Карали са я на смени - първа смяна, втора смяна, после пак, отново, и отново. Ужас.
А накрая най-нагло казват, че не са искали да го убият.
Кога го казват?
След като вече го убиват?
Жертвата не е педофил, според мен.
Такива работи не се случват на педофили, щото те си знаят, че са отрепки и са нащрек.
Случват се на наивните и доверчивите хора.
Жертвата, ако беше педофил, в Кричим приживе щяха да го мерят с камъни, а не сега да го подкрепят.
Но и дори да приемем условно, че е бил педофил, с деянието си тийнейджърите го превърнаха в светец.
Загубени деца, съсипаха си живота.
Коментиран от #52
14:17 07.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 нито
До коментар #36 от "Ало -Ало!":едното, обикновен малоумник е.
14:20 07.08.2026
44 Щип
Убииците нищо че са деца трябва да си понесът последствията от това което са направили!
Обществото ?
Коментиран от #51, #60
14:20 07.08.2026
45 Пурко
До коментар #38 от "овчи мозък си":Колкото и да не те кефи, в законовите страни всеки има право на защита, дори и садистите-убийци. Ако не те кефи това, ходи в Северна Корея или Русия. Там те застрелват без съд и присъда.
14:21 07.08.2026
46 При социализма
До коментар #27 от "Фантазьор":Кой грешно наричат като комунизма, не беше такъва.
14:22 07.08.2026
47 Хохо Бохо
14:23 07.08.2026
48 Дядо дръмпир успяхте да ядосате -факти..
14:23 07.08.2026
49 ИВАН
14:24 07.08.2026
50 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Един час":До колкото разбрах не им е било за първи път да подмамват и да бият. Цялото общество е виновно за това жестоко убийство
14:24 07.08.2026
51 до Щип
До коментар #44 от "Щип":Че, то за днешните 14-15 годишни "девици", Кекса е като аеробика!!! -)))))
14:25 07.08.2026
52 хаха
До коментар #41 от "Айляк":Какво е според теб надали има значение..Жертвата си е откровен педофил, отивал е на среща с 15 годишно момиче в горичка..Според теб това нормално ли е? Доверчив бил хаха да, излъгали са го, че момичето е на 15 за да го примамят да дойде и да му напукат шамарите.
Убийството си е факт, но нека да не величаем педофилите!
Коментиран от #58
14:25 07.08.2026
53 Феникс
14:26 07.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Констатация
14:29 07.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Да се спазват законите
Коментиран от #59, #61
14:29 07.08.2026
58 Айляк
До коментар #52 от "хаха":А какво е според теб, кухий, ептен па за мен няма значение.
Аре чезвай
14:31 07.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 бай Ставри
До коментар #57 от "Да се спазват законите":Ще им обърна хастарчетата, хо-хо-хо
14:35 07.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Хахахаха
14:47 07.08.2026
64 Само да попитам
14:51 07.08.2026
65 ако тези деца имат семейства означава че
14:55 07.08.2026
66 Абе, адвокате Иване!
14:55 07.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 поп Алигорко
До коментар #62 от "ои8уйхътгрф":Още една погубена наркоманска душа! Дано Бог ти помогне да прозреш Истината чадо мое заблудено! Амин!
15:02 07.08.2026
69 Лама Кифла
15:06 07.08.2026
70 Фантазьор
До коментар #32 от "Реалист":Ти глупав ли си? Какво ти говоря, какви ми ги плещиш!
Лично аз, като свидетел, съм викал една нощ в 2 часа полиция на едни такива тийнеджърчета с метални тояги.
15:09 07.08.2026
71 МАКСИМАЛНИ ПРИСЪДИ ПО ДВЕ!!!
15:12 07.08.2026
72 Тези лумпенизирани гамени
Наскоро станах свидетел как група от 10 на млади кретени с черни фланелки и бръснати тикви бяха охранявани " профилактично " от полицаи, докато те шумно и тъпо се черпеха в едно заведение.
Ония пият и крещят, полицаите ги пазят!😡
Гати държавата!
15:15 07.08.2026
73 Ужасена
Коментиран от #83, #87
15:16 07.08.2026
74 Ако човека си беше седял в Кричим, а не
Коментиран от #89, #100
15:20 07.08.2026
75 И аз да кажа
До коментар #22 от "Mими Кучева🐕🦺":Липсва ли ти тази част с насилването в секса?Питам само...
15:21 07.08.2026
76 Както се ходи
До коментар #8 от "Чекмеджан":на срещи с 15 годишни момичета. Аре да се думкате
15:21 07.08.2026
77 Бесове
Коментиран от #81
15:23 07.08.2026
78 Полицията колко ромляна хвана?
До коментар #12 от "Васил":Колкото хвана Васко Мазгата, че спонсорираше ламата педофил
15:23 07.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Всички оплаквачки сте жалки
15:25 07.08.2026
81 Да именно това са
До коментар #77 от "Бесове":направили децата. Унищожили са едно 37 годишно куче жадно за ласки от 15 годишни момиченца
15:26 07.08.2026
82 8 - и Чекмеджан
15:26 07.08.2026
83 Това са болни хора с изкревен морал
До коментар #73 от "Ужасена":Типични еврасти
15:27 07.08.2026
84 !!!
15:40 07.08.2026
85 Иван
15:44 07.08.2026
86 потресен!
15:46 07.08.2026
87 до загриженага госпожа!
До коментар #73 от "Ужасена":Какви безсмислици пишете бе госпожо! Това е група бесни кучета, те са се събрали да беснуват, а бесните кучета се отстрелват! Друго няма
15:51 07.08.2026
88 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Фори":Може и да си прав. Стръвта е била на 17 години и нито учи, нито работи.
15:54 07.08.2026
89 Гост
До коментар #74 от "Ако човека си беше седял в Кричим, а не":А защо тези "невинни" деца, които уж подмамили "педофил" не се обадиха на 112 полицията да проследи какви са намеренията му и да го хване на местопрестъплението!?
Вместо това с ясното съзнание го причакват, устройват засада и брутално убиват в продължение на един час... А с откраднатите от жертвата 30 евро си купуват дюнери, които "сладко" хапват... Дори няма думи да опиша, колко е гнусно това!
Завършени садисти са тези малолетни престъпници и дори не им трепнало окото, че брутално убиват жив човек, уж подмамен "педофил", който нито ги напада, нито е самозащита, а брутално убийство...
15:57 07.08.2026
90 РЕАЛИСТ
16:01 07.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Безумие
До коментар #10 от "Ужас":Е, няма как да не бъдат СЪДени след като са СЪДисти;-/...
16:20 07.08.2026
93 Миташки
До коментар #14 от "Мунчо":Мунчо ли си, маймунчо ли? С тоя маймунски мозък как въобще си се научил да пишеш, пък и мнение се опитваш да изказваш
16:20 07.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Василий
До коментар #12 от "Васил":Адаш, защо не си сложил "женят" в кавички?Хем се "женят", хем майките - "самотни"?!? Преди да се родят чааветаФта, "развеждат" ли се?
16:23 07.08.2026
96 Мотивация за отрицателен вот
До коментар #15 от "БОГАТО НАСЛЕДСТВО":Мигранти?!? Какви "мигранти", преди това - "бежанци", са въпросните Н А В Л Е Ц И? Българино, кога най-сетне ще започнеш да използваш главата си за мислене???
16:27 07.08.2026
97 Хайде бе
Не да влизам спор но в края на 8 клас. Голяма част от съученичките ми бяха опитали сладката болка. А в края на първи курс имахме само 2 девственици от 15 момичета. Те и до 4ти курс си останаха такива.
Така.. Сега към случая. Това е предумишлено деяние с предварителна подготовка. Хладнокръвно и с умисъл. Не искали да го убиват? А какво точно са очаквали при един час млатене и такива сериозни травми? Надявам се на справедлива присъда. А в затвора ще им оправят мирогледа по описания вече начин.
16:30 07.08.2026
98 Нафърфири
До коментар #21 от "Фори":А защо не е приличала на конячка или ракийка, не грамотнико?
16:30 07.08.2026
99 Гилотина
До коментар #24 от "Разстрел":"...утре трепят бездомници и цигани...". Знаеш ли за последните 30 и кусур години колко са убитите от "с"игани българи? И колко са "с"иганите, убити от българи, и най-вече - при какви обстоятелства?!? От кое НПО си?
16:36 07.08.2026
100 Ако ако
До коментар #74 от "Ако човека си беше седял в Кричим, а не":Ако беше баба мъжка и имаше дръж ка. Ботев да беше с каска и Левски с ботуши...
Дали би отишъл на тази среща ако знаеше какво ще се случи?
16:37 07.08.2026