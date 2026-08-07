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Побоят над мъжа, убит в Пловдив, е продължил над час

Побоят над мъжа, убит в Пловдив, е продължил над час

7 Август, 2026 13:39 2 477 100

  • убийство-
  • пловдив-
  • младежки хълм

Младежите са с обвинения за умишлено убийство по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди

Побоят над мъжа, убит в Пловдив, е продължил над час - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Побоят над мъжа, убит на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август, е продължил повече от час. Това каза пред журналисти наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова преди началото на съдебното заседание в Окръжен съд Пловдив, където се разглеждат мерките за неотклонение на петимата непълнолетни, задържани за престъплението.

Младежите са с обвинения за умишлено убийство по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди.

Заседанието се провежда при закрити врата.

Трифонова допълни, че убийството е извършено в съучастие и ще настоява и за петимата мерките за неотклонение да бъдат "задържане под стража".

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж. Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета.

Трима от младежите са от Пловдив, а другите двама от Стара Загора и с. Строево.

Адвокат Иван Иванов, защитник на едно от децата, коментира пред журналисти, че медиите, социалните мрежи, видеоигрите, обществото, неангажираността към някакви занимания, лоша компания са дали своето отражение за случилото се.

Смятам, че никой от тях не го е направил с намерението да убие, каза юристът.

По думите му всички вече осъзнават какво са направили и се разкайват.

Решението за деянието било взето импулсивно. Адвокатът каза, че клиентът му е от елитно училище, от добро семейство, предава БТА.

След редукцията за непълнолетните законът предвижда за лицата, навършили 16 г., лишаване от свобода от 5 до 12 години, а за тези, които са под 16 години - от 3 до 10 години. Две лица са под 16 г., а другите трима са над

Младежите са подражавали на групите за "ловци на педофили" и в техните представи жертвата бил такъв. Информацията е затова, че е трябвало да се осъществи среща, уговорена в социалните мрежи, между по-възрастен мъж и момиче, представяло се за 15-годишно, а реално е на 17 години.

Тя се случила на Младежкия хъл, където мъжът бил нападнат.

Той е бил с изключително тежки травми, разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. Успява сам да слезе от тепето и в следобедните часове е открит в подножието му. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал.

На бдение снощи в Кричим, от където е жертвата Георги Кузев, негови близики бяха категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и максимални присъди.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    8 57 Отговор
    Имало ли е следи от чуждо тяло в него? Какво толкова иначе са му правили цял час

    Коментиран от #3

    13:42 07.08.2026

  • 2 Адвоката и той като Тиквата

    40 2 Отговор
    Кълне се във внуците си...

    13:44 07.08.2026

  • 3 Верно ли бе

    61 2 Отговор

    До коментар #1 от "Разбирач":

    Няма следи от мозък в главата ти.

    13:44 07.08.2026

  • 4 Един час

    100 0 Отговор
    е страшно много време за побоя и гаврите с човека . Какъв криминален потенциал само имат тези "деца садисти" , причинили му толкова зверства до смърт....

    Коментиран от #50

    13:46 07.08.2026

  • 5 мисиркии

    30 1 Отговор
    до вчера ни убеждавхте че отишъл там в 17:05 и в 17:20 са го намерили а сега какво стана

    13:46 07.08.2026

  • 6 Затова

    40 4 Отговор
    Пък секса с младежите продължава по цяла нощ. Тези безполезни отпадъци не са за съжаление.

    Коментиран от #91

    13:48 07.08.2026

  • 7 Биби

    31 3 Отговор
    Е ка може да бъхтиш некой час и да не си имал намерение да обиеш бе? У правилника за цивилно задържане пише да се рита паднал у главата само до ка мръдва,после го оставаш на колегите. Наште зад колоните така ли ве млатиха цел час? Четете правилниците,коллегите за това са ги писали!

    13:48 07.08.2026

  • 8 Чекмеджан

    82 3 Отговор
    Тия деца са бъдещи убийци. Затвор за назидание на всички. Елитни гимназии дрън дрън. Затвор !!!
    Как се отнема човешки живот ?

    Коментиран от #28, #76

    13:49 07.08.2026

  • 9 Абсурдистан

    74 1 Отговор
    С такова поколение България ще изчезне.

    Коментиран от #94

    13:49 07.08.2026

  • 10 Ужас

    59 3 Отговор
    Това са съдисти. Трябва да бъдат съдени най-строго.

    Коментиран от #92

    13:50 07.08.2026

  • 11 Реалист

    50 1 Отговор
    И как 1 час не мина никой и никой не се намеси за да предотврати това? Бог ще им въздаде справедливост, според заслуженото на всичките!

    Коментиран от #27

    13:50 07.08.2026

  • 12 Васил

    73 5 Отговор
    Да ги питам тези изроди щом ловят педофили защо не са се захванали с нашите римляни които се женят на около 12 и раждат деца????

    Коментиран от #78, #95

    13:52 07.08.2026

  • 13 срам

    64 0 Отговор
    Тези родители са отгледали диви животни !!

    13:52 07.08.2026

  • 14 Мунчо

    5 42 Отговор
    Още един ППетрохански лама даде фира.

    Коментиран от #26, #93

    13:53 07.08.2026

  • 15 БОГАТО НАСЛЕДСТВО

    17 2 Отговор
    ОТ ШИШИ И ДЕМОН-КРАТНИТЕ ТУМБИ ОТ МАЛКИ МОМЧЕНЦА И МОМИЧЕНЦА БЕЗ КОНТРОЛ ОТ ДЪРЖАВАТА И родителите и най точното подражавайки на тях. ТОВА Е ПОЗОР ЗА ТЯХ. ПРИ ДРУГИ СТАВАТ АТЕНТАТИ УБИЙСТВА НО СЪС МИГРАНТИ И ПЪЛНОЛЕТНИ. РАДЕВ ВЪДВОРИ РЕД И СЪМ СИГУРЕН ЧЕ МОЖЕТЕ.

    Коментиран от #96

    13:55 07.08.2026

  • 16 Нострадамус

    20 7 Отговор
    Това е само началото. Положението е вече изтървано. Скоро много айнзацкоманди ще вилнеят по улиците на големите градове и ще раздават собствена справедливост срещу наркомани, дилъри, ЛГБТ, извратеняци, пушачи, алкохолици, грешници, политици и много други.......

    13:55 07.08.2026

  • 17 Това ,

    64 0 Отговор
    че родителите на един от садистите са го записали в тъй наречените "елитни училища" , не го прави по - малко виновен от всеки криминален убиец , ако ще и неграмотен да е !

    13:55 07.08.2026

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    48 2 Отговор
    Как са милите дечица убийци?Утешава ли ги психолог?🦧😪🦧

    13:57 07.08.2026

  • 19 Пурко

    54 0 Отговор
    Ловейки "педофили", попаднаха на истински педофили в софийския затвор! Приятно прекарване, момченца - Рамбовци!

    13:57 07.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Фори

    49 2 Отговор
    Подлъгали са бедния човечец. На 15 г жителките на Столипиново и Факултето имат по две деца! И това не е педофилия а етническа особеност.Приличала е на ромка.

    Коментиран от #88, #98

    14:00 07.08.2026

  • 22 Mими Кучева🐕‍🦺

    34 0 Отговор
    Сега милите дечица убийци ще бъдат насилвани от истински педофили в затвора.Каквото търсили,това и намерили!😎🤣😎

    Коментиран от #75

    14:01 07.08.2026

  • 23 Жълт парцал

    42 4 Отговор
    Тия тийнове затвор няма да видят. Добрите семейства и елитните училища ще ги спасят. И тъй като ще се отърват с мъмрене, е хубаво да им пуснете снимките и имената, да се пазим от тях утре по улиците. Защото това са завършени садисти. И доказани убиици

    14:01 07.08.2026

  • 24 Разстрел

    38 2 Отговор
    Не знам, кое вече е по-лошо? Педофили или садисти? Днес бият набедени "педофили", утре трепят бездомници и цигани, а вдруги ден убиват за кеф някой, който им се изпречил на улицата или искат да му вземат парите.

    Коментиран от #99

    14:02 07.08.2026

  • 25 Даскалов

    36 1 Отговор
    Тези младежи ги наричат white trash, не виждам смисъл от тяхното възпроизводство.
    Поне може да послужат за менюто на лъвовете.

    14:03 07.08.2026

  • 26 Гаврош

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мунчо":

    Личи си, че мозъчния ти потенциал е като за Мунчо.

    14:03 07.08.2026

  • 27 Фантазьор

    46 2 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    Ако беше имал нещастието да мине някой друг, сигурно щяха да са двама убитите. Пък ако той ги беше набил, сега щяха да го съдят за побой над малолетни.

    Това пост-комунистическо общество има тотално извратени ценности от рападжийство, до чалгарство.

    Коментиран от #32, #46

    14:04 07.08.2026

  • 28 Соломон

    35 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чекмеджан":

    Тия деца вече са убийци защото вече са убили човек

    14:09 07.08.2026

  • 29 Таратор

    7 3 Отговор
    Бг дилема - да критикуваме бруталната агресия сред младото поколение или пък безконтролната педофилия по социалните сайтове..Или пък обичайното място на държавата, като страничен наблюдател на всичко това..

    14:09 07.08.2026

  • 30 Убили са го

    33 0 Отговор
    за удоволствие. Затова е продължило толкова.

    14:10 07.08.2026

  • 31 Вие сте си виновни...

    5 29 Отговор
    Ако педофилите бяха по затворите, сега нямаше да има още по-големи проблеми. Ако този хубостник го бяха закопчали и осъдили на доживотен, още на втората година щеше да е ликвидиран в затвора. Там много ги обичат такива.

    Коментиран от #36

    14:10 07.08.2026

  • 32 Реалист

    20 0 Отговор

    До коментар #27 от "Фантазьор":

    Не дрънкай глупости. Ако има някой, който е минал и ги е видял, и не се е намесил, той е съучастник, а Бог гледа! Най-малкото което може да се направи е да се извика полиция, тел.112. Понеже много голяма част от населението разсъждава като теб, нищо добро не чака държавицата ни.

    Коментиран от #70

    14:10 07.08.2026

  • 33 12345

    4 0 Отговор
    див Пловдив

    14:10 07.08.2026

  • 34 Гражданин

    42 0 Отговор
    Снимки и адреси на всички участвали в гаврата и убийството. Имена и месторабота на родителите. Училища в които учат. Ама не било законно. Да се гавриш и убиваш е законно??

    14:12 07.08.2026

  • 35 Янко

    22 0 Отговор
    Дано на адвоката се случи и на неговите деца бой до убийство

    14:13 07.08.2026

  • 36 Ало -Ало!

    33 2 Отговор

    До коментар #31 от "Вие сте си виновни...":

    И как отсъди, че убитият е педофил? Ти съдия ли си или прокурор?

    Коментиран от #43

    14:13 07.08.2026

  • 37 Мои съученици попаднаха в затвора

    16 2 Отговор
    Беше нещо дребно, кражба някаква. Като излезнаха, единият не криеше, че си е сменил сексуалните предпочитания, другият го беше срам и се покри.

    Коментиран от #79

    14:14 07.08.2026

  • 38 овчи мозък си

    20 2 Отговор
    тоя адвокат защитник и той е от садистите убийците след като ги защитава какво произвеждат тия елитни гимназии бе нищожество неграмотно не са имали намерение да го убиват ,а кокакво им бил намерението бе глупак с глупак след като са го убили какво намерение са имали бе непотребно престнъпно адвокатче 1защо не се случи с такива като тебе да видим ксак ще е че са нямали намерение да убевят ,а са умале нямурунеу дя излязят на чест въздух за прохлада и изведнъж без да иматат намерение да убиват човека час и нещо са го били и са го убили без намерение .Ти що за адвокат си бе бандит с бандит прастъпник с престъпник неграмотник с негравмзотник кой ти дал това право да станеш адвокат и да защитаваш убийци които са нямали намерение да убиват , а се е случило без да искат бил убит .Тези твои разсъждениеия кто адвокат защитник на убийцците доказва що за чучело си и колко си подготвен за правосъдието и правовата държава

    Коментиран от #45

    14:14 07.08.2026

  • 39 НИЯ

    23 1 Отговор
    Как се чувстват родителите на тези изроди,спят ли спокойно.Нека да спят,защото не знаят какво им е подготвил онзи от горе.Стара истина е ,че удря там дето най боли,бъдете сигурни,че много ще боли .

    Коментиран от #54

    14:16 07.08.2026

  • 40 Янко

    19 0 Отговор
    Тези са същите като софийските х.юмненца локалите и за това заслужават тавана на присъдата

    14:17 07.08.2026

  • 41 Айляк

    30 0 Отговор
    Казват, че 10 тийна са били на местопристъплението, като 5 от тях са пребивали жертвата, а останалите 5 са снимали.
    Не вярвам.
    Щом са го пребивали над час, значи всички или почти всички са взели участие.
    Щото не е лесно чисто физически цял час да пребиваш човек, а и предполагам - да се гавриш с него.
    Карали са я на смени - първа смяна, втора смяна, после пак, отново, и отново. Ужас.
    А накрая най-нагло казват, че не са искали да го убият.
    Кога го казват?
    След като вече го убиват?

    Жертвата не е педофил, според мен.
    Такива работи не се случват на педофили, щото те си знаят, че са отрепки и са нащрек.
    Случват се на наивните и доверчивите хора.
    Жертвата, ако беше педофил, в Кричим приживе щяха да го мерят с камъни, а не сега да го подкрепят.
    Но и дори да приемем условно, че е бил педофил, с деянието си тийнейджърите го превърнаха в светец.
    Загубени деца, съсипаха си живота.

    Коментиран от #52

    14:17 07.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 нито

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ало -Ало!":

    едното, обикновен малоумник е.

    14:20 07.08.2026

  • 44 Щип

    8 6 Отговор
    Защо мъж на 37 години отива на среща с 15 годишно момиче? Каква е целта и какви са му подбудите?
    Убииците нищо че са деца трябва да си понесът последствията от това което са направили!
    Обществото ?

    Коментиран от #51, #60

    14:20 07.08.2026

  • 45 Пурко

    2 15 Отговор

    До коментар #38 от "овчи мозък си":

    Колкото и да не те кефи, в законовите страни всеки има право на защита, дори и садистите-убийци. Ако не те кефи това, ходи в Северна Корея или Русия. Там те застрелват без съд и присъда.

    14:21 07.08.2026

  • 46 При социализма

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Фантазьор":

    Кой грешно наричат като комунизма, не беше такъва.

    14:22 07.08.2026

  • 47 Хохо Бохо

    14 1 Отговор
    в затвора обичат 18 годишни от елитно училище и от добро семейство. Там ще разберат какво е сексуално насилие от първа ръка. Тази игра и убийство за забавление ще им излезе солено и през задния двор

    14:23 07.08.2026

  • 48 Дядо дръмпир успяхте да ядосате -факти..

    3 3 Отговор
    Щом са от "добри"семейства родителите им ще платят кръвнина 2 милиона € и ще си живеят добрите деца....понеже аз съм от "Лошо" семейдство съм възпитал децата и внучките да Зачитат живота на всеки жив организъм ,на всяка тревичка и дори на изроди като тези!Макар да имаше голяма власт и сила ,синът ми вършеше само добро ,а лошите оставяше без помощ...като наказание.аз не съм така добър,зъл съм ,а имам власт и сила.....мешелче!

    14:23 07.08.2026

  • 49 ИВАН

    17 3 Отговор
    Хахаха, осъзнавали и се разкайвали, адвокатски смешки .... този случай е показателен, колко болно може да бъде едно капиталистическо общество, язък дето скачахме и викахме по площадите, а нищо добро не видяхме.

    14:24 07.08.2026

  • 50 Хохо Бохо

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Един час":

    До колкото разбрах не им е било за първи път да подмамват и да бият. Цялото общество е виновно за това жестоко убийство

    14:24 07.08.2026

  • 51 до Щип

    17 1 Отговор

    До коментар #44 от "Щип":

    Че, то за днешните 14-15 годишни "девици", Кекса е като аеробика!!! -)))))

    14:25 07.08.2026

  • 52 хаха

    5 24 Отговор

    До коментар #41 от "Айляк":

    Какво е според теб надали има значение..Жертвата си е откровен педофил, отивал е на среща с 15 годишно момиче в горичка..Според теб това нормално ли е? Доверчив бил хаха да, излъгали са го, че момичето е на 15 за да го примамят да дойде и да му напукат шамарите.
    Убийството си е факт, но нека да не величаем педофилите!

    Коментиран от #58

    14:25 07.08.2026

  • 53 Феникс

    16 0 Отговор
    Тези си от зомби поколението , какво се учудвате, това е единственото поколение което е в пъти по глупаво и неадекватно от по старото такова!

    14:26 07.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Констатация

    15 0 Отговор
    """"осъзнавали и се разкайвали""""" ------ А, кога го ритаха над един час "осъзнаваха" ли последствията от действията си или кога им го "вкараха", чак тогава разбраха, че имало и "последствия"!!

    14:29 07.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Да се спазват законите

    15 1 Отговор
    Хайде при бай Ставри тези партали,да им спукат халките никаква жал иначе ще стане епидемия

    Коментиран от #59, #61

    14:29 07.08.2026

  • 58 Айляк

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "хаха":

    А какво е според теб, кухий, ептен па за мен няма значение.
    Аре чезвай

    14:31 07.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 бай Ставри

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "Да се спазват законите":

    Ще им обърна хастарчетата, хо-хо-хо

    14:35 07.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Хахахаха

    9 1 Отговор
    Гледайте българи, гледайте какви зверове сте отгледали! Аааааа и за това Байдън не ви е виновен.

    14:47 07.08.2026

  • 64 Само да попитам

    14 0 Отговор
    Адвокат казва, за единият от младежите е от "добро" семейство. На какво основание семейство отгледало убиец се нарича "добро"?

    14:51 07.08.2026

  • 65 ако тези деца имат семейства означава че

    8 0 Отговор
    и семейството е откачено и поощряващо подобни действия като пребиване до смърт , семействата им също трябва да бъдат задължени да бъдат прегледани от психиатри

    14:55 07.08.2026

  • 66 Абе, адвокате Иване!

    5 2 Отговор
    Абе, наглец, мерзавец и нечистоплътно нищожество! Що ли не затвориш мръсната си уста, ами само караш хората да мразят с още по-голяма сила тези отвратителин, свирепи и жестоки убийци, които се били "разкайваил"? Защо бе, мерзавецо?! Ами, ако убитият нещастник беше твой брат или син? Че пък и единият убиец бил учил в "елитна" гимназия!"! Я тази "елитна" гимназия веднага да се закире, щом възпитава такива жестоки и безскрупулни убийци! Че тези изроди направо са готови за надзиратели в новия комунистически лагер на смъртта край Ловеч, който, както по всичко личи, Фатмакът - фанатик комунист, се кани да открие отново! Така де, след всичко ,което направи, останаха само лагерите на смъртта! Впрочем, убийциет от "добри семейство" в Пловдив да не би да са членове на неговия Раедвски Комсомол,, по-точно наречен "Радев Югенд", понеже между нацизма и комунизма разликата е единствено в цвета на рубашките! Фатмак Рандю от Славяново вече открито защити едни брутални черевни нацисти, крещели ноцистки лозунги пред хотел в Банско и обиждаил гостите на хотела!

    14:55 07.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 поп Алигорко

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "ои8уйхътгрф":

    Още една погубена наркоманска душа! Дано Бог ти помогне да прозреш Истината чадо мое заблудено! Амин!

    15:02 07.08.2026

  • 69 Лама Кифла

    3 0 Отговор
    ясна е картинката......пловдивски татуирани тъпи скинари

    15:06 07.08.2026

  • 70 Фантазьор

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Реалист":

    Ти глупав ли си? Какво ти говоря, какви ми ги плещиш!
    Лично аз, като свидетел, съм викал една нощ в 2 часа полиция на едни такива тийнеджърчета с метални тояги.

    15:09 07.08.2026

  • 71 МАКСИМАЛНИ ПРИСЪДИ ПО ДВЕ!!!

    7 1 Отговор
    Дайте им на "милите деца" максимални присъди. След като може да убиват, могат и да лежат в затвора! Трябва да свалят наказуемите години до 5 годишни и да ги съдят като възрастни. В Гърция тези изверги щяха да лежат доживот.

    15:12 07.08.2026

  • 72 Тези лумпенизирани гамени

    4 2 Отговор
    трябва да бъдат осъдени и наказани демонстративно, за да се замислят още много други, същите като тях!
    Наскоро станах свидетел как група от 10 на млади кретени с черни фланелки и бръснати тикви бяха охранявани " профилактично " от полицаи, докато те шумно и тъпо се черпеха в едно заведение.
    Ония пият и крещят, полицаите ги пазят!😡
    Гати държавата!

    15:15 07.08.2026

  • 73 Ужасена

    1 6 Отговор
    Четейки коментарите установявам че повечето пишещи нямат деца.Ужасяващо е мъж на 37 години да си урежда среща с 15годишно дете. Ако е ваша дъщеря така ли ще реагирате че всички на тази възраст правят секс??.Ужасяващо е и убийството направено от деца. Никой по веригата семейство училище общество не си е свършил пабота. Но ако са вашите деца какво бихте написали дали щяхте пак да им пожелавате какво да им се случи в затвора? Не сме народ а мърша.

    Коментиран от #83, #87

    15:16 07.08.2026

  • 74 Ако човека си беше седял в Кричим, а не

    1 2 Отговор
    беше тръгнал на среща с 15 годишна може би нямаше да се случи това събитие.

    Коментиран от #89, #100

    15:20 07.08.2026

  • 75 И аз да кажа

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Липсва ли ти тази част с насилването в секса?Питам само...

    15:21 07.08.2026

  • 76 Както се ходи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чекмеджан":

    на срещи с 15 годишни момичета. Аре да се думкате

    15:21 07.08.2026

  • 77 Бесове

    2 0 Отговор
    Бесни кучета се унищожават без значение дали са малки или големи. Иначе побесняват всички.

    Коментиран от #81

    15:23 07.08.2026

  • 78 Полицията колко ромляна хвана?

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Васил":

    Колкото хвана Васко Мазгата, че спонсорираше ламата педофил

    15:23 07.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Всички оплаквачки сте жалки

    1 2 Отговор
    "Добрия чичко" от Кричим отивал на среща с 15 годишно момиченце, ама то не било педофилия, да добре. Каквото е търсил, това е намерил.

    15:25 07.08.2026

  • 81 Да именно това са

    1 5 Отговор

    До коментар #77 от "Бесове":

    направили децата. Унищожили са едно 37 годишно куче жадно за ласки от 15 годишни момиченца

    15:26 07.08.2026

  • 82 8 - и Чекмеджан

    2 0 Отговор
    Какви "деца", кави пет лева бе, брато?! Тези изроди са завършени чудовища, отвратителни, безмилостни и завършени чудовища - убийци! Те са настоящи убийци, не бъдещи! Те са повече от зверове, те са изверги и садисти! А родителите им са същите чудовища, защото само чудовище може да роди чудовище! Доживотен затвор без право на замяна за убийците!

    15:26 07.08.2026

  • 83 Това са болни хора с изкревен морал

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ужасена":

    Типични еврасти

    15:27 07.08.2026

  • 84 !!!

    0 2 Отговор
    Нашият Фатмак от село Славяново, без капка свян пред цял свят защити група малолетни нацисти, облечени в черни рубашки, точно като нацисти и са крещели нацистки лозунги пред хотел в Банско! И те, и жестоките изверги-убийци от Пловдив също са малолетни и също са нацисти, червени нацисти! Явно, и едните, и другите са членове на Прогресивния Фатмашки Комсомол, дето вече му викат "Фатмак Югенд"!

    15:40 07.08.2026

  • 85 Иван

    1 0 Отговор
    Такива направо до стената сега сигурно ще трябва и да ги храним ако случайно влезат в затвора или ако бащата е сериозен това там ръце крака трябва да се вземе в ръце щото българското правосъдие го знаем

    15:44 07.08.2026

  • 86 потресен!

    3 0 Отговор
    Цял час изтезание! Това и в концлагерите не се е случвало. Тези са изпечени, школувани, най-вероятно потомствени, садисти.Цялата група са с еднаква нагласа. Тумор на обществото. Никаква милост към тях. Ликвидация и прекъсване на гена. Само така се изкоренява злото.

    15:46 07.08.2026

  • 87 до загриженага госпожа!

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ужасена":

    Какви безсмислици пишете бе госпожо! Това е група бесни кучета, те са се събрали да беснуват, а бесните кучета се отстрелват! Друго няма

    15:51 07.08.2026

  • 88 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Фори":

    Може и да си прав. Стръвта е била на 17 години и нито учи, нито работи.

    15:54 07.08.2026

  • 89 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ако човека си беше седял в Кричим, а не":

    А защо тези "невинни" деца, които уж подмамили "педофил" не се обадиха на 112 полицията да проследи какви са намеренията му и да го хване на местопрестъплението!?
    Вместо това с ясното съзнание го причакват, устройват засада и брутално убиват в продължение на един час... А с откраднатите от жертвата 30 евро си купуват дюнери, които "сладко" хапват... Дори няма думи да опиша, колко е гнусно това!
    Завършени садисти са тези малолетни престъпници и дори не им трепнало окото, че брутално убиват жив човек, уж подмамен "педофил", който нито ги напада, нито е самозащита, а брутално убийство...

    15:57 07.08.2026

  • 90 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Жестоко и нечовешко. Съдията се е разплакал при разглеждане на случая. Правилно споменаха, че да от някаква нацистка група. Рисували свастики по тялото на мъжа. Накрая му взели 30 евро, които имал и си купили дюнери.

    16:01 07.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Безумие

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ужас":

    Е, няма как да не бъдат СЪДени след като са СЪДисти;-/...

    16:20 07.08.2026

  • 93 Миташки

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мунчо":

    Мунчо ли си, маймунчо ли? С тоя маймунски мозък как въобще си се научил да пишеш, пък и мнение се опитваш да изказваш

    16:20 07.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Василий

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Васил":

    Адаш, защо не си сложил "женят" в кавички?Хем се "женят", хем майките - "самотни"?!? Преди да се родят чааветаФта, "развеждат" ли се?

    16:23 07.08.2026

  • 96 Мотивация за отрицателен вот

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "БОГАТО НАСЛЕДСТВО":

    Мигранти?!? Какви "мигранти", преди това - "бежанци", са въпросните Н А В Л Е Ц И? Българино, кога най-сетне ще започнеш да използваш главата си за мислене???

    16:27 07.08.2026

  • 97 Хайде бе

    0 0 Отговор
    Педофили щото мацката казала че е на 15. Ами то тогава и аз съм педофил. На 30г като бях мацето ми беше на 15 ама изглеждаше на 17. Една глава над мен /аз съм 176/ и хубавица. И нещо което трябва да призная - много умна и находчива. Даже за малко и дете да имам от нея няколко години по - късно. По взаимно съгласие всичко е било и се обичахме.
    Не да влизам спор но в края на 8 клас. Голяма част от съученичките ми бяха опитали сладката болка. А в края на първи курс имахме само 2 девственици от 15 момичета. Те и до 4ти курс си останаха такива.
    Така.. Сега към случая. Това е предумишлено деяние с предварителна подготовка. Хладнокръвно и с умисъл. Не искали да го убиват? А какво точно са очаквали при един час млатене и такива сериозни травми? Надявам се на справедлива присъда. А в затвора ще им оправят мирогледа по описания вече начин.

    16:30 07.08.2026

  • 98 Нафърфири

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Фори":

    А защо не е приличала на конячка или ракийка, не грамотнико?

    16:30 07.08.2026

  • 99 Гилотина

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Разстрел":

    "...утре трепят бездомници и цигани...". Знаеш ли за последните 30 и кусур години колко са убитите от "с"игани българи? И колко са "с"иганите, убити от българи, и най-вече - при какви обстоятелства?!? От кое НПО си?

    16:36 07.08.2026

  • 100 Ако ако

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ако човека си беше седял в Кричим, а не":

    Ако беше баба мъжка и имаше дръж ка. Ботев да беше с каска и Левски с ботуши...
    Дали би отишъл на тази среща ако знаеше какво ще се случи?

    16:37 07.08.2026