Убитият в Пловдив е горен с цигари, заподозрените остават в ареста

Съдът в Пловдив реши петимата тийнейджъри, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев, да останат за постоянно в ареста. Той почина след нападение и побой от група на Младежкия хълм в града. Задържани за престъплението са три момчета и две момичета, на възраст между 14 и 17 години, съобщава БТА.

Съдебното заседание в петък протече при закрити врата. Петимата младежи са обвинени в умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и по хулигански и сексуални подбуди.

Днес стана ясно, че побоят е продължил повече от час. Тийнейджърите разказали в съдебната зала, че повече от час горили жертвата с цигари, обръснали веждите му и му откраднали пари, с които си купили дюнер.

Двама от извършителите не посещават училище, а 17-годишното момиче, което се представило за 15-годишно и си уговорило среща с жертвата, е от Стара Загора. Трима от останалите обвиняеми са от Пловдив, а петият - от село Строево. Родителите на част от тях също присъстваха в съдебната зала, но отказаха коментар.

Адвокат Иван Иванов, защитник на едно от децата, коментира пред журналисти, че медиите, социалните мрежи, видеоигрите, обществото, неангажираността към някакви занимания и лошата компания са дали своето отражение. "Смятам, че никой от тях не го е направил с намерението да убие. Решението за деянието било взето импулсивно", каза юристът. По думите му всички вече осъзнават какво са направили и се разкайват.

Адвокатът отбеляза още, че неговият клиент е от добро семейство и учи в елитно училище, съобщава кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Ако бъдат признати за виновни, навършилите 16 години може да получат от 5 до 12 години затвор, а по-малките - от 3 до 10 години. В случая двама от заподозрените са на възраст под 16 години, а останалите трима вече са ги навършили.

Младежите подражавали на групите за "ловци на педофили" и в техните представи жертвата бил такъв. При побоя му били нанесени изключително тежки травми, включително разкъсвания на бял и черен дроб, на бъбреците и черепно-мозъчна травма. Успява сам да слезе от тепето и в следобедните часове е открит в подножието му в безпомощно състояние. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал.

Близки и приятели на Кузев са категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и максимални присъди за виновните.