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Убитият в Пловдив е горен с цигари, заподозрените остават в ареста

Убитият в Пловдив е горен с цигари, заподозрените остават в ареста

7 Август, 2026 16:48 3 694 120

  • георги кузев-
  • пловдив-
  • убийство-
  • младежки хълм

Побоят продължил над час

Убитият в Пловдив е горен с цигари, заподозрените остават в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съдът в Пловдив реши петимата тийнейджъри, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев, да останат за постоянно в ареста. Той почина след нападение и побой от група на Младежкия хълм в града. Задържани за престъплението са три момчета и две момичета, на възраст между 14 и 17 години, съобщава БТА.

Съдебното заседание в петък протече при закрити врата. Петимата младежи са обвинени в умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и по хулигански и сексуални подбуди.

Днес стана ясно, че побоят е продължил повече от час. Тийнейджърите разказали в съдебната зала, че повече от час горили жертвата с цигари, обръснали веждите му и му откраднали пари, с които си купили дюнер.

Двама от извършителите не посещават училище, а 17-годишното момиче, което се представило за 15-годишно и си уговорило среща с жертвата, е от Стара Загора. Трима от останалите обвиняеми са от Пловдив, а петият - от село Строево. Родителите на част от тях също присъстваха в съдебната зала, но отказаха коментар.

Адвокат Иван Иванов, защитник на едно от децата, коментира пред журналисти, че медиите, социалните мрежи, видеоигрите, обществото, неангажираността към някакви занимания и лошата компания са дали своето отражение. "Смятам, че никой от тях не го е направил с намерението да убие. Решението за деянието било взето импулсивно", каза юристът. По думите му всички вече осъзнават какво са направили и се разкайват.

Адвокатът отбеляза още, че неговият клиент е от добро семейство и учи в елитно училище, съобщава кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Ако бъдат признати за виновни, навършилите 16 години може да получат от 5 до 12 години затвор, а по-малките - от 3 до 10 години. В случая двама от заподозрените са на възраст под 16 години, а останалите трима вече са ги навършили.

Младежите подражавали на групите за "ловци на педофили" и в техните представи жертвата бил такъв. При побоя му били нанесени изключително тежки травми, включително разкъсвания на бял и черен дроб, на бъбреците и черепно-мозъчна травма. Успява сам да слезе от тепето и в следобедните часове е открит в подножието му в безпомощно състояние. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал.

Близки и приятели на Кузев са категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и максимални присъди за виновните.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Делю Хайдутин

    14 59 Отговор
    Този Кузев роднина ли е на Владо Кузов?

    Коментиран от #43

    16:54 07.08.2026

  • 3 Опааа

    94 3 Отговор
    Защо са без белезници тези изроди??? Веднага в Белене и минимум 20г.каторга!

    Коментиран от #65

    16:54 07.08.2026

  • 4 мамите и татенцата на изродчетата

    52 22 Отговор
    явно наистина са от новата силма партия на дорбите олигарски муньовски и никой нищо няма да предприеме срещу тия малки дeгенерaти

    Коментиран от #78

    16:54 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 семействата на тези деца имат голяма

    78 2 Отговор
    вина , до навършване на пълнолетие семейството е длъжно да контролира и ако не може да си контролира детето да подаде сигнал до някоя институция че детето му е извън контрол

    Коментиран от #13

    16:55 07.08.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    97 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това ли да деца, бе? Виж видеото от съда на какви приличат. Изградени убийци. А примамката прилича на проститутка.

    Коментиран от #12

    16:57 07.08.2026

  • 8 Хелоин/Мелоин

    71 2 Отговор
    Млади сатанистчета. Сатанизмът се разпространява свободно в БГ. Родителите хабер си нямат какво се случва .Институциите бездействат.

    16:57 07.08.2026

  • 9 Малтретиран ,

    106 0 Отговор
    жестоко пребиван повече от час , счупен череп , потрошени ребра , гасени цигари по цялото тяло и в него , а адвоката на един от мъчителите садисти , смята , че никой от мъчителите не бил искал да убие нещастната жертва ? Инквизиция над един час !

    16:57 07.08.2026

  • 10 ей тия с тогичките по саксонски модел

    58 0 Отговор
    като почнат да си разиграват постановките из нелигитимните съдилища накрая винаги изкарват невинния виновен а най им е лесно щом е вече умрял

    16:57 07.08.2026

  • 11 Любопитен

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Видя ли бе, не като теб в подлеза дето правеше фирки на академика за 50 лева.

    16:58 07.08.2026

  • 12 Последния Софиянец

    6 87 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    На децата е простено да са глупави ама жертвата е на 37 години и знае че секс с деца не е нормално.

    Коментиран от #29, #34

    16:59 07.08.2026

  • 13 Това са празни думи

    28 4 Отговор

    До коментар #6 от "семействата на тези деца имат голяма":

    Ако родителите им посегнат ще бъдат съдени за домашно насилие според "новите ценности".

    Коментиран от #35

    16:59 07.08.2026

  • 14 Забравете за правосъдие в тая територия

    46 0 Отговор
    Правосъдието е само в ръцете на жертвите. Око за две, зъб за чене.

    16:59 07.08.2026

  • 15 Прочел част

    68 0 Отговор
    Не мога това да го прочета до края.Толкова съм възмутена!Как е възможно да съществуват такива садисти на света?Това е извън всякакъв нормален мозък .И на всичкото отгоре те дори са и непълнолетни !А какви ще бъдат като станат пълнолетни ?!…За такива не затвор а публична екзекуция и то веднага . Да видим колко ще е “справедлив” съда?…

    Коментиран от #21

    17:01 07.08.2026

  • 16 Баш Хайдутин и действащ комунист

    6 29 Отговор
    Агнешкото е било много солено и изпечено хохохо

    17:02 07.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сделано в СССР

    24 43 Отговор
    Сега ясно ли е, че онези с черните фланелки от Банско и онези от Пловдив са рожби на “традиционното” българско семейство!
    Традиционното българско семейство от тъпи копейки,пръква убийци и оли.roф.peни!
    Cделани от съветски noд4овеци

    Коментиран от #37, #88

    17:04 07.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БеГемот

    5 7 Отговор
    Хехехе ми те от нашите....последователи на бурзума....ама едно време биеха попове и пед.ли сега ловят педофили хахаха...

    17:07 07.08.2026

  • 21 Изро

    27 3 Отговор

    До коментар #15 от "Прочел част":

    Ти вземи прочети какви са били Мирчо Спасов, Николай Газдов, Цвятко Горанов и други такива.

    17:08 07.08.2026

  • 22 Баш Хайдутин и действащ комунист

    9 1 Отговор
    кавал ако бяха му направили ,присъдите нямаха да бъдат тежки ся си ...м.та

    17:09 07.08.2026

  • 23 Това са

    35 1 Отговор
    Някакви малкиизродчета !

    17:11 07.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Може би

    35 0 Отговор
    Това с така наречените ловци на педофили е явна форма на побой по метода на глутниците. Решението е забрана на социални мрежи така педофиките жертви няма как да намират. Има закон за закрила на детето и други където забраняват пушене алкохол. Родителите не го спазват и оросто ррябва крути мерки срещу бедни и богати лигльовци. Разни моми с вид на 30 годишни изобщо сериознаработа трябва

    17:12 07.08.2026

  • 26 коко -организация за правата на децата

    36 3 Отговор
    Как може да задържате добрите дечица,някои от тях са доже от елитни училища! Това е травма за нежната им психика,пуснете ги да убият още някой че да се преборят със стреса!

    17:14 07.08.2026

  • 27 хмм

    5 38 Отговор
    Успял да слезе от тепето и после умрял. Мирише тая история.

    Коментиран от #33

    17:14 07.08.2026

  • 28 гьотлак

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    като сте ерпап ари в столипиново

    17:15 07.08.2026

  • 29 каза ли го на чичкото

    17 2 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    дето те открехна на мъшката либоф?

    17:17 07.08.2026

  • 30 Ами

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Присъда от 5-12 години като след 18 в нормален затвор при батковците . Там ще е преломния момент дали ще носи боксерки или бикини . Няма да се учудя ако излезе някое видео от затвора как на някой от тия му сцепват аналното отверстия

    17:18 07.08.2026

  • 31 Дранхолник

    23 4 Отговор
    А сега да припомним, колко месеци подред медиите и форумите повтаряха клеветата, че в Петрохан имало педофилско убийство без никакви доказателства.

    А това с набеждаването за педофили било мода особино сред ученици и ни били случаите, за да отмъснят на даскал да го набедят.

    17:20 07.08.2026

  • 32 дядо дръмпир да ви наамести и облагороди

    24 1 Отговор
    Не разбрах ще плащат ли-кръвнина ,родителите на убийците или ще дадат по един от тях за -мюсю Гилотен.....нали били много богати с цености морални и пари...вси бг сте много богати...като гледам мутрите на най изявените ви общественици....явно сте правени набързо....с теслата!

    17:20 07.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 РЕАЛИСТ

    30 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Абе, къде го видя това дете, бе? За втори път питам. Влез в Пловдив 24 часа и им виж физиономиите.

    17:23 07.08.2026

  • 35 дядо дръмпир- да те възпита с пилето

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Това са празни думи":

    ти възпитавал ли си поне коте ,та си такъв иииксперт,а???

    17:24 07.08.2026

  • 36 До първия

    28 1 Отговор
    На тая възраст ги има развити външно като 20-годишни, а някои вече дори деца имат, трудно е да се говори за педофилство, когато няма ясно изразени детски черти . При това, нищо не оправдава жестокостта им !

    17:24 07.08.2026

  • 37 А твоето семейство къде сбърка,

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Сделано в СССР":

    че роди "чорапогащник"?

    17:26 07.08.2026

  • 38 1 - и изрод

    36 0 Отговор
    Не, нещастникът не е бил педофил, мечтаел е за семейство и деца! А ти, чудовище нагло, мръсно и долно, ти със сигурност си чудовището, изтървало на чаршафа един от извергите и изроди, убил по такъв жесток начин невинен човек! Ти си, нали? Че отсега нататък ползвай презервативи бе, мерзавецо! В противен случай ще изтървеш и други чудовища като теб на чаршафите.

    17:27 07.08.2026

  • 39 По закон

    28 0 Отговор
    По закон извършване на съвкупление със лице над 16 години по собствено желание не е престъпление . До преди няколко месец е беше над 14 години. Тая е 17 годишна и тя го е уговорила като дава съгласие . И съвкупление ме е имало.

    Коментиран от #47

    17:29 07.08.2026

  • 40 Кирпича

    16 0 Отговор
    Има едно много ефикасно лекарство за такива садистчета с болни мозъци, казва се АР- 15 прилага се само веднъж.

    17:31 07.08.2026

  • 41 Янко

    43 0 Отговор
    Клиента на адвоката е много добро момче.Той обръснал веждите на Георги горил го с цигари рисувал е по тялото свастики и накрая му взел парите защото много огладнял да си купи дюнер.Златно момче с златни родители.

    17:36 07.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мара Атанасова

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Да,той е негов племенник.

    17:38 07.08.2026

  • 44 123111

    0 33 Отговор
    Проблемът не е, че са го убили, даже това е похвално. Проблемът е, че само час педофилът се е мъчил. Другият път поне два часа. То ясно, че по някое време става скучно да го ритат и да гасят цигари и не знам какво, но може да се измислят куп неща за игра с педофили.

    Коментиран от #46

    17:39 07.08.2026

  • 45 Наку Рамиянко

    9 5 Отговор
    Дечицата се разкайват,пуснете ги да си ходят!

    17:40 07.08.2026

  • 46 Добропожелател

    18 1 Отговор

    До коментар #44 от "123111":

    Другия път ти да си в ролята на педофила.

    Коментиран от #50

    17:41 07.08.2026

  • 47 Виновни са и двете страни

    7 23 Отговор

    До коментар #39 от "По закон":

    Тийновете са по-виновни, защото са извършили зверство.
    Но не знаем какво е възнамерявал да направи 37-годишният. Онази била на 17 г. Само че не му е показала личната си карта. КАЗАЛА му е, че е на 15 години. Значи е тръгнал към гората със зъби, наточени за агнешко!
    Във Великобритания лишиха от титлите му принц, защото се е съвокупил с момиче, което НЕ му е казало, че ще навърши 18 г. едва след няколко месеца.
    Тук някакви чичовци оправдават 37-годишен мъж заради това, че е приел покана за среща с 15-годишна и то на усамотено място, в гората! Мечтаел бил за семейство. Откъде разбрахте? От думите на братовчед му!

    Коментиран от #51, #90

    17:42 07.08.2026

  • 48 Ален

    7 3 Отговор
    Аз съм Храбър ловец на Педофили!

    17:43 07.08.2026

  • 49 Написах го още преди 3 часа

    23 2 Отговор
    Съдията разкри ужасяващи подробности за последните часове на Георги: Обръснали веждите му, рисували свастики по него и крещели "Бащите ни са активисти и координатори на ПБ. Животно си като другите"
    Според изложеното от съдия Петко Минев в съдебното заседание който постанови мярка "задържане под стража" за петимата обвиняеми, насилието срещу Георги е било продължително и особено унизително. Освен побоя, по тялото му били гасени фасове, той бил многократно плюн, веждите му били обръснати, а по него били рисувани свастики. Един от обвиняемите, според данните по делото, го душил с чантичка.
    "Имало е комуникация и чат, но този човек е бил примамен на това място за среща. Няма данни за извършване на фактически действия от страна на пострадалия, които да са провокирали това нечовешко поведение“. По време на побоя са афиширали че родителите им са активисти на определена политическа формация и можело да убият всеки който си набележат", заяви съдията.

    Коментиран от #52

    17:45 07.08.2026

  • 50 1231231231

    0 6 Отговор

    До коментар #46 от "Добропожелател":

    Що за пожелание е това? Не е възможно де, не посягам на деца, дори смея да твърдя, че децата са отблъскващи и нямам каквито и да е допирни точки с тях. :)

    17:45 07.08.2026

  • 51 Самият факт

    5 19 Отговор

    До коментар #47 от "Виновни са и двете страни":

    Че е братовчед на Владо Кузов, говори достатъчно.

    Коментиран от #86

    17:46 07.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Стенли

    24 4 Отговор
    Съдията се разплака: Младежите са рисували и свастики върху тялото на жертвата, после яли дюнери с отнетите от жертвата пари
    При побоя и гаврата афиширали че родителите им са активисти на политическа формация ПБ ( Прогресивна България)

    Коментиран от #56, #67

    17:52 07.08.2026

  • 54 На първо време!

    7 0 Отговор
    На първо време с мярка постоянно задържане - цяло лято, а след това, според доказаната вина може и по 25 г.

    17:53 07.08.2026

  • 55 ...

    17 0 Отговор
    Защо са без белезници това съд ли е или цирк

    17:56 07.08.2026

  • 56 Така е

    6 12 Отговор

    До коментар #53 от "Стенли":

    А жертвата е бил активист на ПП-ДБ!

    Коментиран от #61, #113

    17:56 07.08.2026

  • 57 Бас държа,

    27 0 Отговор
    Че 17-годишната, от Стара Загора, която не учи, се е изхранвала като проститутка.

    Коментиран от #95

    17:56 07.08.2026

  • 58 Както винаги....

    10 0 Отговор
    Ще напoпържаме физическите извършители, ще намажат и "родителите" им, някой ще се сети и за някой адвокат, но...
    Но "любимите" ни политици - благодарение на тях ги има днешните български реалности - отново ще останат далече от епицентъра, и доволно пътувайки ръчички ( защото стадото отново си излива гнева си не върху тях) ще продължат усърдния си труд за деградирането на българското общество...или на останките му;-/...

    17:57 07.08.2026

  • 59 амче тоз мишок да го мъчат 1 час друга

    9 3 Отговор
    песен ще пее


    Решението за деянието било взето импулсивно", каза юристът

    това е баш на тиквата поколението
    некачествен матрял кат него
    и накрая кифлите ще се разминат с условно
    а кочлетата по 1-2г

    17:58 07.08.2026

  • 60 Потресаващо

    23 3 Отговор
    Адвокат от Пловдив: Няма цена, която би ме накарала да поема защитата на подобни екземпляри и човекоподобни изроди
    Известният пловдивски адвокат Тодор Кръстев, известен с коментарите си по важни обществени въпроси в регионален и национален план, се изказа и за случая с убийството на Младежкия хълм. Ето какво написа в профила си:

    Толкова години се занимавам с право, но за първи път виждам магистрат, чиито очи се насълзиха, мотивирайки мярката за неотклонение задържане под стража. Става въпрос за убития от тинейджъри млад мъж от Кричим на Младежкия хълм. От това, което чух, на нормален човек не сълзи ще му потекат, но може и лошо да му стане.
    При извършената от мен проверка по случая се оказва че на част от малките изроди убийци родителите им са активисти на ПБ формацията на Румен Радев, които в момента закриват регистрациите си в социалните мрежи заедно с логото на партията в която участват.

    Коментиран от #76

    17:59 07.08.2026

  • 61 М, даааа

    6 4 Отговор

    До коментар #56 от "Така е":

    Активисти на ПБ на Радев убиват активист на ПП-ДБ.

    18:00 07.08.2026

  • 62 Да си активист на партия

    8 0 Отговор
    която вече се очертаваше да спечели, не е повод за гордост. Ако изобщо е вярно. В интернет всякакви лъжат като дърти цигани.

    18:01 07.08.2026

  • 63 бая хиляди наивници се надигнаха миналат

    18 1 Отговор
    година да крякат за защита за животните зарди клипове с мъчения на псета

    а за този човек убит десетина близки само

    18:03 07.08.2026

  • 64 Айляк

    14 1 Отговор
    Ше ги дупаринкат яко из родчетата, само да прекрачат прага на бай Ставри.
    Тая примамката дето е, ще се почувства 49-годишна труженичка у кауша.
    И друг път нема се прави 15-годишна.

    18:03 07.08.2026

  • 65 Наблюдател

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Опааа":

    Докаряха ги оковани .После им ги свалиха в зялятя ,защото имаше.15 от съдебна охрана бабянки около.тях.

    Коментиран от #73

    18:06 07.08.2026

  • 66 Гражданин

    19 1 Отговор
    Аха, ха, ха. Започна се!!!За единият от убийците,Теодор Лалов, родителите му представили документи че има тежко старо заболяване и щял да бъде настанен на специален режим в ареста, под лекарско наблюдение. Смешна държава. Окончателни присъди ще има поне след три, четири години, а максималната ще е пет години, и то не за всички. Осъдиха ли пияния дето уби детето на пешеходна пътека на ул.Шишман в София??? Срам за България!!!

    18:08 07.08.2026

  • 67 Лов на риба в мътна вода

    8 4 Отговор

    До коментар #53 от "Стенли":

    Стенка, Стенкаааа...и за тоя "опус" надник няма да видиш... Ма що не писа, че половината рода са били "активисти на политическа формация ПБ", а другата половина - "активисти на политическа формация "Възраждане" "? Две Фтичета с един гърмеж щяха да ти осигурят някой грош, път сега - нaнай!

    Коментиран от #75

    18:10 07.08.2026

  • 68 Павел Пенев

    17 0 Отговор
    Тези изроди наречени тинейджъри са родени и възпитани в условията на т.нар.демокрация у нас. Те не учат не спортуват, не работят, не знаят какво е театър,опера,музей. Те имат мобилни телефони за снабдяване с наркотици , правене на селфита и видео клипове с набелязани жертви с фалшивия мотив- борба против педофилите. Всъщност това са завършени психопати и секс манияци от които не може да се очаква нищо освен агресия,жестокости и убийства, като някои от тях са участвали в предходни подобни престъпления. Всички са за електрическия стол.

    Коментиран от #69

    18:11 07.08.2026

  • 69 Пол Пот

    5 0 Отговор

    До коментар #68 от "Павел Пенев":

    лекувах ги с мотиката

    18:17 07.08.2026

  • 70 Северодвинск

    12 0 Отговор
    Това са завършени съдисти още от малки.

    18:17 07.08.2026

  • 71 Госあ

    12 0 Отговор
    такива изроди трябва да се третират безкомпромисно, без значение на каква възраст са. като пораснат ще бъдат още по големи изроди, просто

    18:17 07.08.2026

  • 72 ...

    11 0 Отговор
    Грабеж, убийство и измъчване на жертвата не е в никакъв случай нещо, което се върши импулсивно. Щом не ходят на училище тея са от малцинствата, 100% са извършвали и други тежки престъпления! Ако се направи истинско разследване ще видите, че има и пълнолетен тартор

    Коментиран от #114

    18:18 07.08.2026

  • 73 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Наблюдател":

    психично болния мургав софиянец още ли е безработен и пише по 200 коментара на ден

    18:25 07.08.2026

  • 74 стоян георгиев

    1 13 Отговор
    на среща с 15 годишна ама нямало данни за педофилия???!!

    Коментиран от #94

    18:27 07.08.2026

  • 75 Така е

    6 3 Отговор

    До коментар #67 от "Лов на риба в мътна вода":

    Но от Възраждане няма активисти от семействата на изродчетата..само от на мунчо

    18:27 07.08.2026

  • 76 Госあ

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "Потресаващо":

    Ебрее а не са ли дебейци? аз също съм потресен от случая и е много показателен за резултатите от капитализма за 35 години. Като от роман на Зола е станал българският народ!

    18:28 07.08.2026

  • 77 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    Деца с грешна представа за справедливост и героизъм нападат мераклия за детски ласки.резултата се оказва трагичен за всички.

    18:32 07.08.2026

  • 78 холивуд

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "мамите и татенцата на изродчетата":

    Не, активисти на ППДБ са и на ГЕРБ!

    18:32 07.08.2026

  • 79 Тити

    3 2 Отговор
    Значи закона за педофилите важат за Българите а за римляните не????

    18:34 07.08.2026

  • 80 Такъв явен садизъм в тези младежи

    5 0 Отговор
    Как се е проявил , явно и семействата им не им отстъпват в жестокостта към околните , семействата им трябва да се проверят дали и те не са изроди и да се арестуват

    18:37 07.08.2026

  • 81 Госあ

    6 2 Отговор
    и последно, че ще сънувам кошмари - трябва да поздравим полицията и Демерджиев за бързата реакция. Когато няма политически чадър, както при петроханци където имаше и пряко намесени, полицията върши работа!

    18:38 07.08.2026

  • 82 Плешив спящ с жени

    8 0 Отговор
    Тези са сатанисти вижте им тениските , всички са хеви метъл , там това се набива в подсъзнанието . Според мен поради факта , че е имало клип искали са да го продадат някъде я в Дийп уеб я някъде в други форуми и да заработят пари , за съжаление човека мир ня душата му се е вързал в някакъв чат на някаква която се е изкарала отчаяна от живота , това е капан !

    18:38 07.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Справедливо е веднага да се

    13 1 Отговор
    Използва електрически стол върху петимата всичко друго ще е подигравка с убития мъченик

    18:42 07.08.2026

  • 85 А няма ли група

    8 1 Отговор
    Ловци на ловци на педофили? Добре е да има и да въздаде правосъдие защото на тези пак ще се размине. Малка утеха е това което ги чака в затвора

    18:57 07.08.2026

  • 86 Верно ли бе

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Самият факт":

    Това пък откъде го измисли ?

    19:05 07.08.2026

  • 87 Гост

    12 0 Отговор
    За такова престъпление тези наказания са смешни. Съжалявам, но убийство с такава жестокост и гавра са за не по малко от 20 години на всеки един от тях, да не кажа, че и доживотна присъда ще бъде абсолютно справедлива. Щом са отнели живот на човек по този начин това не са деца и убиици. Осъзнати изверги. Ако зависеше от мен по 20 на всеки. Справедливост е нужна на обществото ни, това е истината.

    19:11 07.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Само да питам

    8 0 Отговор
    Защо им криете имената? Мислите, че с времето ще им изчезне петното на убийци ли? Е имам една новина за вас, имената вече са им в интернет пространството.

    19:27 07.08.2026

  • 90 А той като

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Виновни са и двете страни":

    Се е грижил за сестра си , не може ли да приеме срещата, за да я разубеди да не го прави, след като не знаем цялата кореспонденция , а само малко пуснато от полицията, не можем да даваме категорични мнения, за намеренията на умрял човек

    19:31 07.08.2026

  • 91 Родителите били активисти на ПБ на Радев

    4 4 Отговор
    Тоест Радев стои зад садистичното убийство. Иначе процесът при закрити врата, имената на задържаните не са огласени, а трябва да се установи и кои са родителите им, че и с какво се занимават. Но за троловете това не е проблем. Сега им е паднало да отклонят темата с лъжите си.

    19:32 07.08.2026

  • 92 Давид

    4 0 Отговор
    Аз имам само един въпрос - ДС до кога ще си играем на демокрация ?

    19:34 07.08.2026

  • 93 А, да не пропусна,

    3 1 Отговор
    Родителите на седемнадесетгодишната от Стара Загора, дето живее в Пловдив, не учи и се изхранва от клиенти, и те ли са активисти на ПБ?

    Коментиран от #115

    19:35 07.08.2026

  • 94 Стоенчо

    3 3 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Прабаба ти на 15 е била родила 1 българче и две турчета

    19:38 07.08.2026

  • 95 По трагичното

    8 0 Отговор

    До коментар #57 от "Бас държа,":

    Е че му откраднали парите и си купили дюнери, значи като си гладен пребиваш или убиваш за единия дюнер

    19:40 07.08.2026

  • 96 Интересно защо никий

    1 7 Отговор
    Не пита от коя религия са тези убийци? Дали от тази която искат насила да вкарат в училищата? Представям си какво ще стане тогава

    Коментиран от #108

    19:43 07.08.2026

  • 97 Гост

    6 0 Отговор
    Абе кви деца бре? Да се съдят като възрастни !!!! Над час побой … кви деца ?!

    19:44 07.08.2026

  • 98 Жорко

    2 2 Отговор
    Гадно общество,че са виновни виновни да,но и ние хората също имаме вина оставяйки ги по цял ден с игри ,без надзор и да не кажа кофти образование...за съжаление фактите са налице.

    19:44 07.08.2026

  • 99 Да не дава Господ!

    4 0 Отговор
    Такива жестокости и агресии се внушават на подрастващите и им се внушава, че това са героите, печелившите по законите на джунглата. Примери много и в политиките и във войните, и в рекламите на видеоигри, каквито постоянно натрапват в ютюб. Такива подрастващи са загубили човешкото в себе си и са завършени психопати. Има много такива не само подрастващи, а и възрастни садисти, насилници, крадльовци, убийци. Сега като стана въпрос за рисувани свастики по тялото на жертвата, си помислих дали имат нещо общо с приети у нас украинци нацисти, каквито са на мода в сегашна Украйна и не само там, а и в ЕС, САЩ... има нацистки дори официални политики. Прочетох, че дори един треньор бил наказан, защото говорел руски език в Украйна... На такива престъпни садистични убийци, било то и непълнолетни, както и на родителите трябва да ги показват визуално и да пишат кои са, какви са. Хората трябва да знаят.

    Коментиран от #120

    19:49 07.08.2026

  • 100 Дзак

    0 0 Отговор
    На съвестта на Г-групата от факти.бг!

    Коментиран от #110

    19:54 07.08.2026

  • 101 Целенасочено е!

    4 3 Отговор
    Оскотяването и опростачването на българите е съвсем умишлено и целенасочено под диктовката на КГБ и нашите от Дс го прилигат. А как, ами вижте поведението на борисов, радев, пеевски, все творения на ДС/ЦК на БКП. Мисля че е време да се събуди малко тоя заспал народ и да мисли. А не като голяма част от избирателите на радеФ и борисОФ от сутринта с бирите!

    19:55 07.08.2026

  • 102 Aлфа Вълкът

    3 0 Отговор
    Някой се беше изцепил и цитирал медияпол или там както се казва, че били скинъри и се е криело.
    Видя ли бе...

    19:59 07.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Убийците ми заприличаха на циганска глутница, но бяха змътнени и не съм сто процента сигурен.

    Коментиран от #106, #109

    20:08 07.08.2026

  • 106 Верно ли бе

    1 4 Отговор

    До коментар #105 от "Ха ха ха":

    Сложи си очилата. Не виждаш ли че всичките са някакви метълари ? И са бели.

    20:23 07.08.2026

  • 107 Голям

    4 0 Отговор
    В Англия непълнолетните получават и по 51 години за убийство, ей така да го знаете.

    20:27 07.08.2026

  • 108 Любопитко

    5 0 Отговор

    До коментар #96 от "Интересно защо никий":

    "... от коя религия са тези убийци? " От религия, в която няма заповеди "Не убивай!" и "Не кради!".
    В твоята "религия" ЛГ...ьЮЯ има ли ги?!?

    20:28 07.08.2026

  • 109 Да не дава Господ!

    4 0 Отговор

    До коментар #105 от "Ха ха ха":

    В някои Пловдивски клипчета за кратко се показват подсъдимите подрастващи пубери. Едното, което е по-високо е с дълга коса, но по-остри момчешки черти и е трудно да се разбере от какъв пол е, бледолико. Едното по-ниско момиче е с разголени раменца и специална прическа с изрусени кичури, не е много тъмно. Друго наперено, по-високо момиче, брюнетка на тениската с надпис PANTERA, с гордо вдигната глава и презрителен поглед. От другата страна бегло и неясно се видя едно по-мургаво като циганче момче и подобен възрастен. Много бързо и бегло се мернаха, но се видя, че на блузите им има надписи на английски език. То сега има мелези, които е трудно по цвят да се определят от какъв етнос са. Разбра се, че най-жестокият бияч и мъчител бил Теодор, който дори душил жертвата с чантичката си... За същият родителите били представили документ за старо заболяване, неясно какво, та да бъде на специален режим. Да не дава Господ привилегии и компромиси за такива. Били разказали пред съда за злодеянията си без никакво притеснение и не им мигнало око, че ги задържат под стража... Изяснило се, че двама от подрастващите пубери убийци не учели...? Какви може да са родителите на такива?

    20:44 07.08.2026

  • 110 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Дзак":

    Както и момичето в бидона!

    21:04 07.08.2026

  • 111 !!!!

    3 1 Отговор
    Докато извергите, изроди и садисти бавно и мъчително са умъртвявали нещастника, те непрекъснато са повтаряли, че оридтелите им са от "ПРогресивна България", което, разибра ес означаав, че ще останат ненаказани! Толкова сигурин са били! Да, тези изроди, тези чудовища, тези изроди са креатура на Фатмака, креатура са на Прогресивната му пасмина! А вие защо триете коментари, в които този факт се подчертава? Страх ли ви е? Ами, то си е за страх! Видя се и в Банско, Червените нацисти, така да се каже, "прогресивният Комсомол" на селяндурина от Славяново, не се щегува! Червените нацисти от "Фатмак Югенд" не се шегуват! Те убиват, защото са убийци, а родителите им са чудовища, родили чудовища!

    21:08 07.08.2026

  • 112 Голям

    5 0 Отговор
    И не, не ние, не обществото ни е виновно, за съществуването на такива непълнолетна измет, каккто се опитват някои боклуци да ни вменят това, родителите имат вината, че са създали и възпитали такива изроди по свой образ и подобие... глупавите боклуци си остават глупави боклуци и възпитават подобни глупави боклуци. Не бива в никакъв случай да им се разминава и този път, защото съм на 100% че и друг път са го правили, а можеше да се качат на някоя мотриса, за селфи и да пукнат боклуците скапани, непълнолетни.

    21:23 07.08.2026

  • 113 Аман от изроди

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Така е":

    Активист е бил на двете ти мозъчни клетки.

    21:25 07.08.2026

  • 114 Дан

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "...":

    От бялото малцинство са.

    21:26 07.08.2026

  • 115 Общо взето това са активистите

    1 3 Отговор

    До коментар #93 от "А, да не пропусна,":

    Идеологията им съвпада с комунистическо-партизанската.

    21:31 07.08.2026

  • 116 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ ПОКАЖАТ ЗАПИСИТЕ НА ИЗТЕЗАНИЯ? ДИРЕКТНО В ЗАТВОРА. ТУК НЯМА НУЖДА ОТ НИКАКВО ДЕЛО. ТЕ САМИ СА СИ " ПОДПИСАЛИ " СВОЕТО СОБСТВЕНО БЪДЕЩЕ. ЗАТВОР И ПО ДЪЛЪГ ПРЕСТОЙ, ЗА НАЗИДАНИЕ НА ВСИЧКИ УБИЙЦИ В БЪЛГАРИЯ. 🚔🚔🚔

    23:08 07.08.2026

  • 117 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ ПОКАЖАТ ЗАПИСИТЕ НА ИЗТЕЗАНИЯ? ДИРЕКТНО В ЗАТВОРА. ТУК НЯМА НУЖДА ОТ НИКАКВО ДЕЛО. ТЕ САМИ СА СИ " ПОДПИСАЛИ " СВОЕТО СОБСТВЕНО БЪДЕЩЕ. ЗАТВОР И ПО ДЪЛЪГ ПРЕСТОЙ, ЗА НАЗИДАНИЕ НА ВСИЧКИ УБИЙЦИ В БЪЛГАРИЯ. 🚔🚔🚔

    Коментиран от #119

    23:32 07.08.2026

  • 118 Фйкк

    0 1 Отговор
    Видео игрите им били виновни? Глупости.

    00:52 08.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Доносник

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Да не дава Господ!":

    ... момче, въртиш, сучеш и все го изкарваш на политика...и то крайно ляава... все ти виновни ЕС , САЩ, Украйна.... и почти целия цивилизиван свят. Щото в Рашата само цветета за мирисане. Ми хайде : чемодан вокзал и .... , какво чакаш. Путин ще те приеме радушно, така и така му трябват такива кат теб!? Ама си умен смел и т.нат. само от дивана! Критикуваш , ама само за да си вземеш надницата рубли за деня. Тук става дума не за политика и аз аотнет човешки живот, по особенно жесток начин и то от "фенове" на твоята "прогресивна България" ... не гледа ли клиповете им... крещят с пълно гърло , че са от "прогресивна България" ...? А? Или пак са ти виновни САЩ, и ЕС ....тцтцттцтц, аман от селски диванни анализатори.. дето и в окръжния град ходят по 2 пъти годишно, и по-далеч никога нито са ходили ито им е ясно какво е що е......

    11:01 08.08.2026