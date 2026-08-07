Убитият в Пловдив е горен с цигари, заподозрените остават в ареста

Съдът в Пловдив реши петимата тийнейджъри, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев, да останат за постоянно в ареста. Той почина след нападение и побой от група на Младежкия хълм в града. Задържани за престъплението са три момчета и две момичета, на възраст между 14 и 17 години, съобщава БТА.
Съдебното заседание в петък протече при закрити врата. Петимата младежи са обвинени в умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и по хулигански и сексуални подбуди.
Днес стана ясно, че побоят е продължил повече от час. Тийнейджърите разказали в съдебната зала, че повече от час горили жертвата с цигари, обръснали веждите му и му откраднали пари, с които си купили дюнер.
Двама от извършителите не посещават училище, а 17-годишното момиче, което се представило за 15-годишно и си уговорило среща с жертвата, е от Стара Загора. Трима от останалите обвиняеми са от Пловдив, а петият - от село Строево. Родителите на част от тях също присъстваха в съдебната зала, но отказаха коментар.
Адвокат Иван Иванов, защитник на едно от децата, коментира пред журналисти, че медиите, социалните мрежи, видеоигрите, обществото, неангажираността към някакви занимания и лошата компания са дали своето отражение. "Смятам, че никой от тях не го е направил с намерението да убие. Решението за деянието било взето импулсивно", каза юристът. По думите му всички вече осъзнават какво са направили и се разкайват.
Адвокатът отбеляза още, че неговият клиент е от добро семейство и учи в елитно училище, съобщава кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.
Ако бъдат признати за виновни, навършилите 16 години може да получат от 5 до 12 години затвор, а по-малките - от 3 до 10 години. В случая двама от заподозрените са на възраст под 16 години, а останалите трима вече са ги навършили.
Младежите подражавали на групите за "ловци на педофили" и в техните представи жертвата бил такъв. При побоя му били нанесени изключително тежки травми, включително разкъсвания на бял и черен дроб, на бъбреците и черепно-мозъчна травма. Успява сам да слезе от тепето и в следобедните часове е открит в подножието му в безпомощно състояние. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал.
Близки и приятели на Кузев са категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и максимални присъди за виновните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #43
16:54 07.08.2026
3 Опааа
Коментиран от #65
16:54 07.08.2026
4 мамите и татенцата на изродчетата
Коментиран от #78
16:54 07.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 семействата на тези деца имат голяма
Коментиран от #13
16:55 07.08.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това ли да деца, бе? Виж видеото от съда на какви приличат. Изградени убийци. А примамката прилича на проститутка.
Коментиран от #12
16:57 07.08.2026
8 Хелоин/Мелоин
16:57 07.08.2026
9 Малтретиран ,
16:57 07.08.2026
10 ей тия с тогичките по саксонски модел
16:57 07.08.2026
11 Любопитен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Видя ли бе, не като теб в подлеза дето правеше фирки на академика за 50 лева.
16:58 07.08.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":На децата е простено да са глупави ама жертвата е на 37 години и знае че секс с деца не е нормално.
Коментиран от #29, #34
16:59 07.08.2026
13 Това са празни думи
До коментар #6 от "семействата на тези деца имат голяма":Ако родителите им посегнат ще бъдат съдени за домашно насилие според "новите ценности".
Коментиран от #35
16:59 07.08.2026
14 Забравете за правосъдие в тая територия
16:59 07.08.2026
15 Прочел част
Коментиран от #21
17:01 07.08.2026
16 Баш Хайдутин и действащ комунист
17:02 07.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сделано в СССР
Традиционното българско семейство от тъпи копейки,пръква убийци и оли.roф.peни!
Cделани от съветски noд4овеци
Коментиран от #37, #88
17:04 07.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 БеГемот
17:07 07.08.2026
21 Изро
До коментар #15 от "Прочел част":Ти вземи прочети какви са били Мирчо Спасов, Николай Газдов, Цвятко Горанов и други такива.
17:08 07.08.2026
22 Баш Хайдутин и действащ комунист
17:09 07.08.2026
23 Това са
17:11 07.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Може би
17:12 07.08.2026
26 коко -организация за правата на децата
17:14 07.08.2026
27 хмм
Коментиран от #33
17:14 07.08.2026
28 гьотлак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":като сте ерпап ари в столипиново
17:15 07.08.2026
29 каза ли го на чичкото
До коментар #12 от "Последния Софиянец":дето те открехна на мъшката либоф?
17:17 07.08.2026
30 Ами
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Присъда от 5-12 години като след 18 в нормален затвор при батковците . Там ще е преломния момент дали ще носи боксерки или бикини . Няма да се учудя ако излезе някое видео от затвора как на някой от тия му сцепват аналното отверстия
17:18 07.08.2026
31 Дранхолник
А това с набеждаването за педофили било мода особино сред ученици и ни били случаите, за да отмъснят на даскал да го набедят.
17:20 07.08.2026
32 дядо дръмпир да ви наамести и облагороди
17:20 07.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Абе, къде го видя това дете, бе? За втори път питам. Влез в Пловдив 24 часа и им виж физиономиите.
17:23 07.08.2026
35 дядо дръмпир- да те възпита с пилето
До коментар #13 от "Това са празни думи":ти възпитавал ли си поне коте ,та си такъв иииксперт,а???
17:24 07.08.2026
36 До първия
17:24 07.08.2026
37 А твоето семейство къде сбърка,
До коментар #18 от "Сделано в СССР":че роди "чорапогащник"?
17:26 07.08.2026
38 1 - и изрод
17:27 07.08.2026
39 По закон
Коментиран от #47
17:29 07.08.2026
40 Кирпича
17:31 07.08.2026
41 Янко
17:36 07.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Мара Атанасова
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Да,той е негов племенник.
17:38 07.08.2026
44 123111
Коментиран от #46
17:39 07.08.2026
45 Наку Рамиянко
17:40 07.08.2026
46 Добропожелател
До коментар #44 от "123111":Другия път ти да си в ролята на педофила.
Коментиран от #50
17:41 07.08.2026
47 Виновни са и двете страни
До коментар #39 от "По закон":Тийновете са по-виновни, защото са извършили зверство.
Но не знаем какво е възнамерявал да направи 37-годишният. Онази била на 17 г. Само че не му е показала личната си карта. КАЗАЛА му е, че е на 15 години. Значи е тръгнал към гората със зъби, наточени за агнешко!
Във Великобритания лишиха от титлите му принц, защото се е съвокупил с момиче, което НЕ му е казало, че ще навърши 18 г. едва след няколко месеца.
Тук някакви чичовци оправдават 37-годишен мъж заради това, че е приел покана за среща с 15-годишна и то на усамотено място, в гората! Мечтаел бил за семейство. Откъде разбрахте? От думите на братовчед му!
Коментиран от #51, #90
17:42 07.08.2026
48 Ален
17:43 07.08.2026
49 Написах го още преди 3 часа
Според изложеното от съдия Петко Минев в съдебното заседание който постанови мярка "задържане под стража" за петимата обвиняеми, насилието срещу Георги е било продължително и особено унизително. Освен побоя, по тялото му били гасени фасове, той бил многократно плюн, веждите му били обръснати, а по него били рисувани свастики. Един от обвиняемите, според данните по делото, го душил с чантичка.
"Имало е комуникация и чат, но този човек е бил примамен на това място за среща. Няма данни за извършване на фактически действия от страна на пострадалия, които да са провокирали това нечовешко поведение“. По време на побоя са афиширали че родителите им са активисти на определена политическа формация и можело да убият всеки който си набележат", заяви съдията.
Коментиран от #52
17:45 07.08.2026
50 1231231231
До коментар #46 от "Добропожелател":Що за пожелание е това? Не е възможно де, не посягам на деца, дори смея да твърдя, че децата са отблъскващи и нямам каквито и да е допирни точки с тях. :)
17:45 07.08.2026
51 Самият факт
До коментар #47 от "Виновни са и двете страни":Че е братовчед на Владо Кузов, говори достатъчно.
Коментиран от #86
17:46 07.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Стенли
При побоя и гаврата афиширали че родителите им са активисти на политическа формация ПБ ( Прогресивна България)
Коментиран от #56, #67
17:52 07.08.2026
54 На първо време!
17:53 07.08.2026
55 ...
17:56 07.08.2026
56 Така е
До коментар #53 от "Стенли":А жертвата е бил активист на ПП-ДБ!
Коментиран от #61, #113
17:56 07.08.2026
57 Бас държа,
Коментиран от #95
17:56 07.08.2026
58 Както винаги....
Но "любимите" ни политици - благодарение на тях ги има днешните български реалности - отново ще останат далече от епицентъра, и доволно пътувайки ръчички ( защото стадото отново си излива гнева си не върху тях) ще продължат усърдния си труд за деградирането на българското общество...или на останките му;-/...
17:57 07.08.2026
59 амче тоз мишок да го мъчат 1 час друга
Решението за деянието било взето импулсивно", каза юристът
това е баш на тиквата поколението
некачествен матрял кат него
и накрая кифлите ще се разминат с условно
а кочлетата по 1-2г
17:58 07.08.2026
60 Потресаващо
Известният пловдивски адвокат Тодор Кръстев, известен с коментарите си по важни обществени въпроси в регионален и национален план, се изказа и за случая с убийството на Младежкия хълм. Ето какво написа в профила си:
Толкова години се занимавам с право, но за първи път виждам магистрат, чиито очи се насълзиха, мотивирайки мярката за неотклонение задържане под стража. Става въпрос за убития от тинейджъри млад мъж от Кричим на Младежкия хълм. От това, което чух, на нормален човек не сълзи ще му потекат, но може и лошо да му стане.
При извършената от мен проверка по случая се оказва че на част от малките изроди убийци родителите им са активисти на ПБ формацията на Румен Радев, които в момента закриват регистрациите си в социалните мрежи заедно с логото на партията в която участват.
Коментиран от #76
17:59 07.08.2026
61 М, даааа
До коментар #56 от "Така е":Активисти на ПБ на Радев убиват активист на ПП-ДБ.
18:00 07.08.2026
62 Да си активист на партия
18:01 07.08.2026
63 бая хиляди наивници се надигнаха миналат
а за този човек убит десетина близки само
18:03 07.08.2026
64 Айляк
Тая примамката дето е, ще се почувства 49-годишна труженичка у кауша.
И друг път нема се прави 15-годишна.
18:03 07.08.2026
65 Наблюдател
До коментар #3 от "Опааа":Докаряха ги оковани .После им ги свалиха в зялятя ,защото имаше.15 от съдебна охрана бабянки около.тях.
Коментиран от #73
18:06 07.08.2026
66 Гражданин
18:08 07.08.2026
67 Лов на риба в мътна вода
До коментар #53 от "Стенли":Стенка, Стенкаааа...и за тоя "опус" надник няма да видиш... Ма що не писа, че половината рода са били "активисти на политическа формация ПБ", а другата половина - "активисти на политическа формация "Възраждане" "? Две Фтичета с един гърмеж щяха да ти осигурят някой грош, път сега - нaнай!
Коментиран от #75
18:10 07.08.2026
68 Павел Пенев
Коментиран от #69
18:11 07.08.2026
69 Пол Пот
До коментар #68 от "Павел Пенев":лекувах ги с мотиката
18:17 07.08.2026
70 Северодвинск
18:17 07.08.2026
71 Госあ
18:17 07.08.2026
72 ...
Коментиран от #114
18:18 07.08.2026
73 Абе
До коментар #65 от "Наблюдател":психично болния мургав софиянец още ли е безработен и пише по 200 коментара на ден
18:25 07.08.2026
74 стоян георгиев
Коментиран от #94
18:27 07.08.2026
75 Така е
До коментар #67 от "Лов на риба в мътна вода":Но от Възраждане няма активисти от семействата на изродчетата..само от на мунчо
18:27 07.08.2026
76 Госあ
До коментар #60 от "Потресаващо":Ебрее а не са ли дебейци? аз също съм потресен от случая и е много показателен за резултатите от капитализма за 35 години. Като от роман на Зола е станал българският народ!
18:28 07.08.2026
77 стоян георгиев
18:32 07.08.2026
78 холивуд
До коментар #4 от "мамите и татенцата на изродчетата":Не, активисти на ППДБ са и на ГЕРБ!
18:32 07.08.2026
79 Тити
18:34 07.08.2026
80 Такъв явен садизъм в тези младежи
18:37 07.08.2026
81 Госあ
18:38 07.08.2026
82 Плешив спящ с жени
18:38 07.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Справедливо е веднага да се
18:42 07.08.2026
85 А няма ли група
18:57 07.08.2026
86 Верно ли бе
До коментар #51 от "Самият факт":Това пък откъде го измисли ?
19:05 07.08.2026
87 Гост
19:11 07.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Само да питам
19:27 07.08.2026
90 А той като
До коментар #47 от "Виновни са и двете страни":Се е грижил за сестра си , не може ли да приеме срещата, за да я разубеди да не го прави, след като не знаем цялата кореспонденция , а само малко пуснато от полицията, не можем да даваме категорични мнения, за намеренията на умрял човек
19:31 07.08.2026
91 Родителите били активисти на ПБ на Радев
19:32 07.08.2026
92 Давид
19:34 07.08.2026
93 А, да не пропусна,
Коментиран от #115
19:35 07.08.2026
94 Стоенчо
До коментар #74 от "стоян георгиев":Прабаба ти на 15 е била родила 1 българче и две турчета
19:38 07.08.2026
95 По трагичното
До коментар #57 от "Бас държа,":Е че му откраднали парите и си купили дюнери, значи като си гладен пребиваш или убиваш за единия дюнер
19:40 07.08.2026
96 Интересно защо никий
Коментиран от #108
19:43 07.08.2026
97 Гост
19:44 07.08.2026
98 Жорко
19:44 07.08.2026
99 Да не дава Господ!
Коментиран от #120
19:49 07.08.2026
100 Дзак
Коментиран от #110
19:54 07.08.2026
101 Целенасочено е!
19:55 07.08.2026
102 Aлфа Вълкът
Видя ли бе...
19:59 07.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Ха ха ха
Коментиран от #106, #109
20:08 07.08.2026
106 Верно ли бе
До коментар #105 от "Ха ха ха":Сложи си очилата. Не виждаш ли че всичките са някакви метълари ? И са бели.
20:23 07.08.2026
107 Голям
20:27 07.08.2026
108 Любопитко
До коментар #96 от "Интересно защо никий":"... от коя религия са тези убийци? " От религия, в която няма заповеди "Не убивай!" и "Не кради!".
В твоята "религия" ЛГ...ьЮЯ има ли ги?!?
20:28 07.08.2026
109 Да не дава Господ!
До коментар #105 от "Ха ха ха":В някои Пловдивски клипчета за кратко се показват подсъдимите подрастващи пубери. Едното, което е по-високо е с дълга коса, но по-остри момчешки черти и е трудно да се разбере от какъв пол е, бледолико. Едното по-ниско момиче е с разголени раменца и специална прическа с изрусени кичури, не е много тъмно. Друго наперено, по-високо момиче, брюнетка на тениската с надпис PANTERA, с гордо вдигната глава и презрителен поглед. От другата страна бегло и неясно се видя едно по-мургаво като циганче момче и подобен възрастен. Много бързо и бегло се мернаха, но се видя, че на блузите им има надписи на английски език. То сега има мелези, които е трудно по цвят да се определят от какъв етнос са. Разбра се, че най-жестокият бияч и мъчител бил Теодор, който дори душил жертвата с чантичката си... За същият родителите били представили документ за старо заболяване, неясно какво, та да бъде на специален режим. Да не дава Господ привилегии и компромиси за такива. Били разказали пред съда за злодеянията си без никакво притеснение и не им мигнало око, че ги задържат под стража... Изяснило се, че двама от подрастващите пубери убийци не учели...? Какви може да са родителите на такива?
20:44 07.08.2026
110 Дзак
До коментар #100 от "Дзак":Както и момичето в бидона!
21:04 07.08.2026
111 !!!!
21:08 07.08.2026
112 Голям
21:23 07.08.2026
113 Аман от изроди
До коментар #56 от "Така е":Активист е бил на двете ти мозъчни клетки.
21:25 07.08.2026
114 Дан
До коментар #72 от "...":От бялото малцинство са.
21:26 07.08.2026
115 Общо взето това са активистите
До коментар #93 от "А, да не пропусна,":Идеологията им съвпада с комунистическо-партизанската.
21:31 07.08.2026
116 Цвете
23:08 07.08.2026
117 Цвете
Коментиран от #119
23:32 07.08.2026
118 Фйкк
00:52 08.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Доносник
До коментар #99 от "Да не дава Господ!":... момче, въртиш, сучеш и все го изкарваш на политика...и то крайно ляава... все ти виновни ЕС , САЩ, Украйна.... и почти целия цивилизиван свят. Щото в Рашата само цветета за мирисане. Ми хайде : чемодан вокзал и .... , какво чакаш. Путин ще те приеме радушно, така и така му трябват такива кат теб!? Ама си умен смел и т.нат. само от дивана! Критикуваш , ама само за да си вземеш надницата рубли за деня. Тук става дума не за политика и аз аотнет човешки живот, по особенно жесток начин и то от "фенове" на твоята "прогресивна България" ... не гледа ли клиповете им... крещят с пълно гърло , че са от "прогресивна България" ...? А? Или пак са ти виновни САЩ, и ЕС ....тцтцттцтц, аман от селски диванни анализатори.. дето и в окръжния град ходят по 2 пъти годишно, и по-далеч никога нито са ходили ито им е ясно какво е що е......
11:01 08.08.2026