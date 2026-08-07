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На 75 години и продължава да работи в бизнеса с кокаина

На 75 години и продължава да работи в бизнеса с кокаина

7 Август, 2026 12:39 1 314 4

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Спипаха криминално проявен дилър в Разградско

На 75 години и продължава да работи в бизнеса с кокаина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заловиха 75-годишен дилър в разградското село Ясеновец, съобщиха от полицията.

Мъжът е криминално проявен и осъждан, уточни dariknews.bg.

На 6 август са извършени действия по разследването в имот в селото.

Открити са близо 53 грама чист кокаин от много висока проба, два броя ел. везни и 1805 евро.

Наркопласьорът е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение от прокуратурата.

Предстои да му бъде поискан постоянен арест.

Този случай хвърля светлина върху проблема с разпространението на наркотици дори в малките населени места на България.

Вторият въпрос е доколко пенсиите и заплатите в България са адекватни на високата инфлация и политиката на премиера Румен Радев да не вдига заплатите и пенсиите.

Полицията в Разград продължава да работи активно по пресичане на подобни престъпления, като призовава гражданите да бъдат бдителни и да сигнализират при съмнения за незаконна дейност.


Разград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    5 3 Отговор
    Браво на човека , 53 грама материал от много висока проба в некво забутано резано село ...
    Да им отвори очите ( и носовете !) на селяните да престанат да се наливат с некви шльокавица и даде научат да перкат бело и да купонясват като бели хора ...!!!

    Коментиран от #3

    12:45 07.08.2026

  • 2 Мууууууу

    6 0 Отговор
    Радев виновен, че пенсията на този рецидивист е ниска и му се налага да продава наркотици за да върже двата края!

    12:50 07.08.2026

  • 3 лошото е

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Че в твоето село не е имало кой да те направи бял човек и затова "бърже" си се завлякъл към града, при братчедите си.

    Коментиран от #4

    12:52 07.08.2026

  • 4 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "лошото е":

    Оооооо чобанинооооо , къде се покри бе ?!?
    Нали ти казвах да си пазиш овцете да не влизат в чуждата люцерна , виде ли са как тоя с джипа ги отнесе ....!?!
    Бегай бърже , че чорбаджията ти те търси да те тепа след тоя случай ....!!!

    13:03 07.08.2026