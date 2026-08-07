На 75 години и продължава да работи в бизнеса с кокаина

Заловиха 75-годишен дилър в разградското село Ясеновец, съобщиха от полицията.
Мъжът е криминално проявен и осъждан, уточни dariknews.bg.
На 6 август са извършени действия по разследването в имот в селото.
Открити са близо 53 грама чист кокаин от много висока проба, два броя ел. везни и 1805 евро.
Наркопласьорът е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение от прокуратурата.
Предстои да му бъде поискан постоянен арест.
Този случай хвърля светлина върху проблема с разпространението на наркотици дори в малките населени места на България.
Вторият въпрос е доколко пенсиите и заплатите в България са адекватни на високата инфлация и политиката на премиера Румен Радев да не вдига заплатите и пенсиите.
Полицията в Разград продължава да работи активно по пресичане на подобни престъпления, като призовава гражданите да бъдат бдителни и да сигнализират при съмнения за незаконна дейност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Да им отвори очите ( и носовете !) на селяните да престанат да се наливат с некви шльокавица и даде научат да перкат бело и да купонясват като бели хора ...!!!
Коментиран от #3
12:45 07.08.2026
2 Мууууууу
12:50 07.08.2026
3 лошото е
До коментар #1 от "Сила":Че в твоето село не е имало кой да те направи бял човек и затова "бърже" си се завлякъл към града, при братчедите си.
Коментиран от #4
12:52 07.08.2026
4 Сила
До коментар #3 от "лошото е":Оооооо чобанинооооо , къде се покри бе ?!?
Нали ти казвах да си пазиш овцете да не влизат в чуждата люцерна , виде ли са как тоя с джипа ги отнесе ....!?!
Бегай бърже , че чорбаджията ти те търси да те тепа след тоя случай ....!!!
13:03 07.08.2026