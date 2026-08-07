Заловиха 75-годишен дилър в разградското село Ясеновец, съобщиха от полицията.

Мъжът е криминално проявен и осъждан, уточни dariknews.bg.

На 6 август са извършени действия по разследването в имот в селото.

Открити са близо 53 грама чист кокаин от много висока проба, два броя ел. везни и 1805 евро.

Наркопласьорът е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение от прокуратурата.

Предстои да му бъде поискан постоянен арест.

Този случай хвърля светлина върху проблема с разпространението на наркотици дори в малките населени места на България.

Вторият въпрос е доколко пенсиите и заплатите в България са адекватни на високата инфлация и политиката на премиера Румен Радев да не вдига заплатите и пенсиите.

Полицията в Разград продължава да работи активно по пресичане на подобни престъпления, като призовава гражданите да бъдат бдителни и да сигнализират при съмнения за незаконна дейност.