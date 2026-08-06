Испанци паднаха в дере след гонка с "Гранична полиция" в Бургас

Двама испански граждани пострадаха тежко при катастрофа край моста над река Ропотамо рано тази сутрин в Бургас, съобщи Нова ТВ.
Пътният инцидент е станал около 4,00 часа, след като екип на "Гранична полиция" подал сигнал за спиране на лек автомобил. Вместо да се подчини на полицейските разпореждания, водачът продължил движението си и последвало преследване. Малко преди моста над река Ропотамо шофьорът изгубил контрол над колата, която излязла от пътното платно и паднала в крайпътно дере.
На място незабавно били изпратени екипи на полицията и "Спешна помощ". Двамата пътуващи в автомобила испански граждани са транспортирани в болница. Единият е с множество счупвания, но е контактен. Другият е претърпял спешна операция заради тежките си травми. Към момента от лечебното заведение все още не са съобщили официално какво е състоянието им.
По непотвърдена информация причината водачът да не спре на полицейската проверка е опасение, че може да бъде тестван за употреба на наркотични вещества.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дадоха
Коментиран от #20, #24
14:57 06.08.2026
2 честен ционист
Коментиран от #4, #22
14:58 06.08.2026
3 ами
аз бих посъветвал чужденците да избягват бг за почивка.
Коментиран от #7
14:58 06.08.2026
4 Българин
До коментар #2 от "честен ционист":Или изпечени испанци от Люлин или Факултето.
Из нащо село ми е писнало от изпечени англичани, холандци, немци, французи и.лъскавите им Мерцедеси пета ръка.
15:07 06.08.2026
5 Янко
15:08 06.08.2026
6 По-скоро са
15:09 06.08.2026
7 Одобено
До коментар #3 от "ами":ако шофират дрогирани
15:10 06.08.2026
8 Нека пак да бягат
15:13 06.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ...
15:16 06.08.2026
11 ало списвачите
15:18 06.08.2026
12 Феникс
15:23 06.08.2026
13 каунь
15:29 06.08.2026
14 Олееееее
15:31 06.08.2026
15 А пък Ропотамо
15:32 06.08.2026
16 Казанлъшкия
15:35 06.08.2026
17 Сигурно са били
15:36 06.08.2026
18 Само
Уплашили и са ги помислили за крадци и за това са дали газ
Коментиран от #19
15:38 06.08.2026
19 Така е но
До коментар #18 от "Само":Не "искачат от дърветата" а направо скачат от дърветата. Но украинска ли е регистрацията абсур да я спрат
15:41 06.08.2026
20 и да
До коментар #1 от "Дадоха":еvат маати
Коментиран от #21
15:45 06.08.2026
21 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #20 от "и да":И таати и тати
15:50 06.08.2026
22 хахаха
До коментар #2 от "честен ционист":бая са се препекли нещо, трябвало е навреме да ги извадят...
15:51 06.08.2026
23 Граничните
16:28 06.08.2026
24 толкова са и
До коментар #1 от "Дадоха":"испанци"
17:27 06.08.2026