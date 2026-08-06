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Испанци паднаха в дере след гонка с "Гранична полиция" в Бургас

Испанци паднаха в дере след гонка с "Гранична полиция" в Бургас

6 Август, 2026 14:52 3 376 24

  • испанци-
  • дере-
  • гранична полиция-
  • гонка-
  • ропотамо-
  • бургас

Пътният инцидент станал около 4 часа

Испанци паднаха в дере след гонка с "Гранична полиция" в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама испански граждани пострадаха тежко при катастрофа край моста над река Ропотамо рано тази сутрин в Бургас, съобщи Нова ТВ.

Пътният инцидент е станал около 4,00 часа, след като екип на "Гранична полиция" подал сигнал за спиране на лек автомобил. Вместо да се подчини на полицейските разпореждания, водачът продължил движението си и последвало преследване. Малко преди моста над река Ропотамо шофьорът изгубил контрол над колата, която излязла от пътното платно и паднала в крайпътно дере.

На място незабавно били изпратени екипи на полицията и "Спешна помощ". Двамата пътуващи в автомобила испански граждани са транспортирани в болница. Единият е с множество счупвания, но е контактен. Другият е претърпял спешна операция заради тежките си травми. Към момента от лечебното заведение все още не са съобщили официално какво е състоянието им.

По непотвърдена информация причината водачът да не спре на полицейската проверка е опасение, че може да бъде тестван за употреба на наркотични вещества.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дадоха

    14 37 Отговор
    им на милиционерите скъпи коли , да си правят гонки по нощите от скука !

    Коментиран от #20, #24

    14:57 06.08.2026

  • 2 честен ционист

    61 6 Отговор
    Тези са от новоизпечените испанци от Сеута.

    Коментиран от #4, #22

    14:58 06.08.2026

  • 3 ами

    15 27 Отговор
    така е в бг.
    аз бих посъветвал чужденците да избягват бг за почивка.

    Коментиран от #7

    14:58 06.08.2026

  • 4 Българин

    46 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Или изпечени испанци от Люлин или Факултето.

    Из нащо село ми е писнало от изпечени англичани, холандци, немци, французи и.лъскавите им Мерцедеси пета ръка.

    15:07 06.08.2026

  • 5 Янко

    48 4 Отговор
    Испанците Али и Мюмюн

    15:08 06.08.2026

  • 6 По-скоро са

    27 2 Отговор
    бразилски Пелета от фавели като Факултето

    15:09 06.08.2026

  • 7 Одобено

    23 2 Отговор

    До коментар #3 от "ами":

    ако шофират дрогирани

    15:10 06.08.2026

  • 8 Нека пак да бягат

    26 2 Отговор
    Боклуци. Как пък не се утрепаха.

    15:13 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ...

    31 2 Отговор
    за чия сметка е лечението ако не плащат в здравна каса

    15:16 06.08.2026

  • 11 ало списвачите

    31 0 Отговор
    от кога река Ропотамо минава през БУРГАС??????

    15:18 06.08.2026

  • 12 Феникс

    22 0 Отговор
    Абе да не са били от новите Испанци?

    15:23 06.08.2026

  • 13 каунь

    16 2 Отговор
    наркомани

    15:29 06.08.2026

  • 14 Олееееее

    17 3 Отговор
    Двамата испански граждани са си мислили че са в Киев и ги гонят нацистите

    15:31 06.08.2026

  • 15 А пък Ропотамо

    20 1 Отговор
    Било дере в Бургас ....

    15:32 06.08.2026

  • 16 Казанлъшкия

    17 6 Отговор
    Еми, получили са си каквото са търсели. Браво на полицаити.

    15:35 06.08.2026

  • 17 Сигурно са били

    19 2 Отговор
    Испански еврейски "младежи"

    15:36 06.08.2026

  • 18 Само

    6 11 Отговор
    Да ви кажа че там гранична и пътна полиция стоят в тъмното и излизат изневиделица от нищото на пътя на палка и спират. Мен за 10 км от Лозенец до Китен ме спираха 4 пъти с пълна проверка. Седят в тъмното като нинджи и искачат от дърветата. Испанците са се
    Уплашили и са ги помислили за крадци и за това са дали газ

    Коментиран от #19

    15:38 06.08.2026

  • 19 Така е но

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Само":

    Не "искачат от дърветата" а направо скачат от дърветата. Но украинска ли е регистрацията абсур да я спрат

    15:41 06.08.2026

  • 20 и да

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дадоха":

    еvат маати

    Коментиран от #21

    15:45 06.08.2026

  • 21 НИЩО МУ НЯМА

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "и да":

    И таати и тати

    15:50 06.08.2026

  • 22 хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    бая са се препекли нещо, трябвало е навреме да ги извадят...

    15:51 06.08.2026

  • 23 Граничните

    4 4 Отговор
    Полицаи са искали да ги оберат испанците сигурно.

    16:28 06.08.2026

  • 24 толкова са и

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дадоха":

    "испанци"

    17:27 06.08.2026