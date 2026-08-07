Прокуратурата: Босът на двете наркогрупи за фентанил в Русе и София е един и същ ВИДЕО

Борбата с производството и разпространението на високорискови наркотични вещества е приоритет в работата на прокуратурата. Това заяви заместник-апелативният прокурор във Велико Търново Георги Георгиев по време на брифинг по повод разследването на две организирани престъпни групи, свързани с наркотични вещества.
По думите му постигнатите резултати при акцията отпреди няколко дни са следствие от изключително добра съвместна работа между Окръжна прокуратура - Русе и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", уточни focus-news.net.
"По време на разследването са извършени интензивни оперативно-издирвателни мероприятия, използван е целият инструментариум от процесуални и оперативни способи. Извършена е доверителна сделка, има включени и служители под прикритие", посочиха от прокуратурата.
В хода на разследването е установено още, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София.
Едната е с петима членове, а другата - с трима.
Срещу оглавяващите групите е повдигнато обвинение за ръководене на организирана престъпна група, като законът предвижда наказание „затвор“ от 5 до 15 години. За участниците наказанието е по-ниско. Повдигнато е и още едно обвинение - за държане на особено големи количества наркотични вещества, като законът в този случай отново предвижда затвор от 5 до 15 години.
Осем души бяха привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.
Сред иззетата дрога е около 6 килограма фентанил, чиято стойност е оценена на 157 682 400 евро, посочи dariknews.bg. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в столичния квартал „Факултета“, район „Красна поляна“.
Разследването се наблюдава от Окръжна прокуратура, тъй като престъплението е разкрито от нея. Под ръководството на прокуратурата са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Направени са и огледи на местопрестъпления, разпитани са множество свидетели, а по случая са назначени редица експертизи.
При действията, проведени в координация между Окръжната прокуратура и ГДБОП, са иззети множество веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотични вещества.
След анализ на събраните доказателства прокуратурата е привлякла като обвиняеми осем лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени в образуване и ръководене на организирана престъпна група.
Всички обвиняеми са задържани за 72 часа, за да бъдат доведени пред съда. След приключване на разпитите прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мерки за неотклонение на всеки от тях.
ФОКУС припомня, че преди дни ГДБОП разби голяма лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал "Факултета". Новината съобщи първо вътрешният министър Иван Демерджиев. По-късно главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че оперативните действия са започнали още през април месец, когато са заловени около 4 сделки за разпространение на опасното наркотично вещество.
"Производството във фабриката се е извършвало ежедневно, като количествата са между 6 и 10 килограма. Достатъчно количество да бъде захранен българския пазар. От тази база е излизал целия фентанил, който се разпространявал у нас. Ако този анализ е верен, надявам се от утре да има недостиг на наркотичното вещество. И всички наркозависими, които го използват, да бъдат в абстиненция", каза още Николов.
Георгиев обясни, че са били необходими няколко дни след операцията за координация на действията по разследването, транспортиране на задържаните лица в Русе, получаване на веществените доказателства и събиране на необходимите материали за изготвяне на исканията за налагане на мерки за неотклонение.
Той посочи, че вниманието на прокуратурата към фентанила е било привлечено след случай от юли 2024 г., когато наркозависимо лице е починало в двора на детска градина в Русе след употреба на наркотик.
При разследването тогава е установено, че част от наркотичното вещество, продадено на лицето, макар и в малко количество, е съдържало фентанил, който е причинил смъртта му.
"Вниманието на прокуратурата върху този случай доведе до отделяне на материали от едно досъдебно производство през месец април 2026 година, до концентрирана работа съвместно с ГДБОП по производството и разпространението на този вид наркотик и до успешната реализация от преди няколко дни", заяви Георги Георгиев.
След проверка, извършена в началото на април 2026 г., на 21 април е образувано досъдебно производство за две организирани престъпни групи, действащи на територията на страната, съобщи окръжният прокурор на Русе Радослав Градев.
По думите му след множество интензивни оперативно-издирвателни мероприятия на 31 юли 2026 г. е проведена акцията, а към настоящия момент Окръжна прокуратура - Русе е повдигнала обвинения и провежда разследване срещу двете групи.
Първата организирана престъпна група се състои от петима души. За неин ръководител е привлечен В.В.М. на 40 години. Участници в групата са Л.С.Л. на 36 години, С.П.С. на 42 години, С.П.Т. на 55 години и И.П.С. на 41 години.
Втората група е действала на територията на съдебния район на Русе, като според прокуратурата е имала двама ръководители. Единият от тях е ръководителят на първата група - В.В.М., който е ръководил и групата, действаща в Русе и София. Другият ръководител е В.Г.Б. на 53 години. Останалите двама участници са С.П.М. на 42 години и Н.Л.К. на 46 години.
На ръководителите на двете групи са повдигнати обвинения за ръководене на организирана престъпна група, за което законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода. Обвинения са повдигнати и за държане на големи количества наркотични вещества, като и за това престъпление се предвижда наказание от 5 до 15 години затвор.
По думите му разследването се води от Окръжна прокуратура - Русе, тъй като престъпната дейност е разкрита на територията на града.
Прокуратурата е внесла искания за определяне на мерки за неотклонение спрямо обвиняемите. За осем от лицата са внесени пет искания за най-тежката мярка "задържане под стража“. За други две лица е поискан "домашен арест", а за едно е определена гаранция.
"Съобразно каузалния принос и съдействието по време на разследването преценихме, че тези мерки се явяват най-адекватни", заяви Радослав Градев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И той е?
Коментиран от #15
12:07 07.08.2026
2 Оставете на мира
12:09 07.08.2026
3 марчето
Коментиран от #18
12:10 07.08.2026
4 Оставете на мира
12:11 07.08.2026
5 хихи
Това го знаем всички и името му го знаем... Остана да го тикнете в СЦЗ - южното крило
12:11 07.08.2026
6 научна разбойна дейност
12:13 07.08.2026
7 У столичния квартал "Факултета"
12:14 07.08.2026
8 осраински
12:15 07.08.2026
9 Без фентанил
12:16 07.08.2026
10 НРБ
12:17 07.08.2026
11 Весело
12:18 07.08.2026
12 Жорко
12:19 07.08.2026
13 Руският посланник Митрофанова
12:20 07.08.2026
14 Питанка
12:21 07.08.2026
15 Весело
До коментар #1 от "И той е?":Както винаги се казва: Неизвестен Извършител.
Най-големия престъпник у нас се казва Неизвестин Извършител, има милиони престъпрения и нито една присъда, нито един час в ариста, нито един ден в затвора.
12:22 07.08.2026
16 А провериха ли
Коментиран от #22
12:24 07.08.2026
17 И аз да кажа
12:26 07.08.2026
18 Вярно бе
До коментар #3 от "марчето":"6 килограма фентанил, чиято стойност е оценена на 157 682 400 евро"
157 682 400 евро делено на 6000 грама прави 26 280 евро за 1 грам фентанил. Кой купува на такива цени???
То бива невежи прокурори, милиционере, журналисти... ама чак толкова не бива.
12:28 07.08.2026
19 Пускат една и съща снимка
12:31 07.08.2026
20 Фентанила е
12:38 07.08.2026
21 абе
12:38 07.08.2026
22 Той задържаният в Бургас украинец
До коментар #16 от "А провериха ли":май точно там е бил предишните 3 дни
12:40 07.08.2026
23 Щом от утре
12:50 07.08.2026
24 Перо
12:56 07.08.2026
25 ГДБОП и СБУ са отрязали канала който
13:14 07.08.2026
26 !!!?
14:06 07.08.2026
27 Янко
16:21 07.08.2026