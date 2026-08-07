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Прокуратурата: Босът на двете наркогрупи за фентанил в Русе и София е един и същ ВИДЕО

Прокуратурата: Босът на двете наркогрупи за фентанил в Русе и София е един и същ ВИДЕО

7 Август, 2026 12:00 1 898 27

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  • фентанил-
  • крими

Сред иззетата дрога е около 6 килограма фентанил, чиято стойност е оценена на 157 682 400 евро

Прокуратурата: Босът на двете наркогрупи за фентанил в Русе и София е един и същ ВИДЕО - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борбата с производството и разпространението на високорискови наркотични вещества е приоритет в работата на прокуратурата. Това заяви заместник-апелативният прокурор във Велико Търново Георги Георгиев по време на брифинг по повод разследването на две организирани престъпни групи, свързани с наркотични вещества.

По думите му постигнатите резултати при акцията отпреди няколко дни са следствие от изключително добра съвместна работа между Окръжна прокуратура - Русе и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", уточни focus-news.net.

"По време на разследването са извършени интензивни оперативно-издирвателни мероприятия, използван е целият инструментариум от процесуални и оперативни способи. Извършена е доверителна сделка, има включени и служители под прикритие", посочиха от прокуратурата.

В хода на разследването е установено още, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София.

Едната е с петима членове, а другата - с трима.

Срещу оглавяващите групите е повдигнато обвинение за ръководене на организирана престъпна група, като законът предвижда наказание „затвор“ от 5 до 15 години. За участниците наказанието е по-ниско. Повдигнато е и още едно обвинение - за държане на особено големи количества наркотични вещества, като законът в този случай отново предвижда затвор от 5 до 15 години.

Осем души бяха привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.

Сред иззетата дрога е около 6 килограма фентанил, чиято стойност е оценена на 157 682 400 евро, посочи dariknews.bg. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в столичния квартал „Факултета“, район „Красна поляна“.

Разследването се наблюдава от Окръжна прокуратура, тъй като престъплението е разкрито от нея. Под ръководството на прокуратурата са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Направени са и огледи на местопрестъпления, разпитани са множество свидетели, а по случая са назначени редица експертизи.

При действията, проведени в координация между Окръжната прокуратура и ГДБОП, са иззети множество веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотични вещества.

След анализ на събраните доказателства прокуратурата е привлякла като обвиняеми осем лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени в образуване и ръководене на организирана престъпна група.

Всички обвиняеми са задържани за 72 часа, за да бъдат доведени пред съда. След приключване на разпитите прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мерки за неотклонение на всеки от тях.

ФОКУС припомня, че преди дни ГДБОП разби голяма лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал "Факултета". Новината съобщи първо вътрешният министър Иван Демерджиев. По-късно главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че оперативните действия са започнали още през април месец, когато са заловени около 4 сделки за разпространение на опасното наркотично вещество.

"Производството във фабриката се е извършвало ежедневно, като количествата са между 6 и 10 килограма. Достатъчно количество да бъде захранен българския пазар. От тази база е излизал целия фентанил, който се разпространявал у нас. Ако този анализ е верен, надявам се от утре да има недостиг на наркотичното вещество. И всички наркозависими, които го използват, да бъдат в абстиненция", каза още Николов.

Георгиев обясни, че са били необходими няколко дни след операцията за координация на действията по разследването, транспортиране на задържаните лица в Русе, получаване на веществените доказателства и събиране на необходимите материали за изготвяне на исканията за налагане на мерки за неотклонение.

Той посочи, че вниманието на прокуратурата към фентанила е било привлечено след случай от юли 2024 г., когато наркозависимо лице е починало в двора на детска градина в Русе след употреба на наркотик.

При разследването тогава е установено, че част от наркотичното вещество, продадено на лицето, макар и в малко количество, е съдържало фентанил, който е причинил смъртта му.

"Вниманието на прокуратурата върху този случай доведе до отделяне на материали от едно досъдебно производство през месец април 2026 година, до концентрирана работа съвместно с ГДБОП по производството и разпространението на този вид наркотик и до успешната реализация от преди няколко дни", заяви Георги Георгиев.

След проверка, извършена в началото на април 2026 г., на 21 април е образувано досъдебно производство за две организирани престъпни групи, действащи на територията на страната, съобщи окръжният прокурор на Русе Радослав Градев.

По думите му след множество интензивни оперативно-издирвателни мероприятия на 31 юли 2026 г. е проведена акцията, а към настоящия момент Окръжна прокуратура - Русе е повдигнала обвинения и провежда разследване срещу двете групи.

Първата организирана престъпна група се състои от петима души. За неин ръководител е привлечен В.В.М. на 40 години. Участници в групата са Л.С.Л. на 36 години, С.П.С. на 42 години, С.П.Т. на 55 години и И.П.С. на 41 години.

Втората група е действала на територията на съдебния район на Русе, като според прокуратурата е имала двама ръководители. Единият от тях е ръководителят на първата група - В.В.М., който е ръководил и групата, действаща в Русе и София. Другият ръководител е В.Г.Б. на 53 години. Останалите двама участници са С.П.М. на 42 години и Н.Л.К. на 46 години.

На ръководителите на двете групи са повдигнати обвинения за ръководене на организирана престъпна група, за което законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода. Обвинения са повдигнати и за държане на големи количества наркотични вещества, като и за това престъпление се предвижда наказание от 5 до 15 години затвор.

По думите му разследването се води от Окръжна прокуратура - Русе, тъй като престъпната дейност е разкрита на територията на града.

Прокуратурата е внесла искания за определяне на мерки за неотклонение спрямо обвиняемите. За осем от лицата са внесени пет искания за най-тежката мярка "задържане под стража“. За други две лица е поискан "домашен арест", а за едно е определена гаранция.

"Съобразно каузалния принос и съдействието по време на разследването преценихме, че тези мерки се явяват най-адекватни", заяви Радослав Градев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И той е?

    15 0 Отговор
    И неговото име е?

    Коментиран от #15

    12:07 07.08.2026

  • 2 Оставете на мира

    8 0 Отговор
    Чуждестранните инвеститори бре. На тубите не виждате ли какво пише ? Я се загледайте коя е западната фармацефтична корпорация!

    12:09 07.08.2026

  • 3 марчето

    8 2 Отговор
    пак се е оплескала здраво, килограми, литри. милиарди!!! за нищо ги няма. Хич е няма горката!

    Коментиран от #18

    12:10 07.08.2026

  • 4 Оставете на мира

    10 3 Отговор
    и украинските "академици" ! Нали трябва да си сътрудничим с тези убави хора

    12:11 07.08.2026

  • 5 хихи

    12 1 Отговор
    Босът е един и същ !

    Това го знаем всички и името му го знаем... Остана да го тикнете в СЦЗ - южното крило

    12:11 07.08.2026

  • 6 научна разбойна дейност

    10 0 Отговор
    Кой (действителния бос) подписа договора за отдаване под наем помещението на селско стопанска академия във факултета за химическа лаборатрия за фентанил?

    12:13 07.08.2026

  • 7 У столичния квартал "Факултета"

    11 0 Отговор
    са направо нобелови лауреати по химия и спортна медицина нали? Велики учени и откриватели

    12:14 07.08.2026

  • 8 осраински

    15 3 Отговор
    БОКО и ШИШИ са босовете . кво ни занимавате с тия бушони

    12:15 07.08.2026

  • 9 Без фентанил

    11 2 Отговор
    Украинската армия е загубена. Радев ги удари направо в сърцето

    12:16 07.08.2026

  • 10 НРБ

    13 0 Отговор
    Тия са бушоните, важното е кой е боса, кой доставя химията и оборудването, кой прибира милионите, кой транспортира до разпространители и КОЙ пере парите на борсата в САЩ !!!????

    12:17 07.08.2026

  • 11 Весело

    7 0 Отговор
    Прокуратурата веднага да провери в телафана му кои полицейски началници, полицаи, кметове, депутати, министри... фигурират.

    12:18 07.08.2026

  • 12 Жорко

    4 0 Отговор
    Защо няма смъртно наказание сега...това е един ,ако не и най-опасният наркотик,живи зомбита!

    12:19 07.08.2026

  • 13 Руският посланник Митрофанова

    11 2 Отговор
    ни поздрави жената за постигнатите високи резултати в борбата с фентанила. Защо новината липсва ?

    12:20 07.08.2026

  • 14 Питанка

    14 0 Отговор
    Следили са ги четири месеца нали ? При минимум шест(6) килограма произведени на ден стават 720 килограма. Ееее къде са тези количества?!?

    12:21 07.08.2026

  • 15 Весело

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "И той е?":

    Както винаги се казва: Неизвестен Извършител.

    Най-големия престъпник у нас се казва Неизвестин Извършител, има милиони престъпрения и нито една присъда, нито един час в ариста, нито един ден в затвора.

    12:22 07.08.2026

  • 16 А провериха ли

    8 2 Отговор
    В хотел Приморец Бургас подземният етаж да ги питам и там от страни входа дето е украинското консулство?

    Коментиран от #22

    12:24 07.08.2026

  • 17 И аз да кажа

    7 0 Отговор
    Пълни имена и лицата на задържаните няма ли да покажат?

    12:26 07.08.2026

  • 18 Вярно бе

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "марчето":

    "6 килограма фентанил, чиято стойност е оценена на 157 682 400 евро"

    157 682 400 евро делено на 6000 грама прави 26 280 евро за 1 грам фентанил. Кой купува на такива цени???

    То бива невежи прокурори, милиционере, журналисти... ама чак толкова не бива.

    12:28 07.08.2026

  • 19 Пускат една и съща снимка

    4 0 Отговор
    Но иначе няма снимки на етикетите на тубите с прекурсори какво пише на тях нали? Или през Дупница завода или през Домуша само може тва в България да дойде.

    12:31 07.08.2026

  • 20 Фентанила е

    7 0 Отговор
    силно обезболяващо превъзхождащо морфина около 80–100 пъти и е широ използван в украинската армия и спешната им помощ. Това предполагам ви е ясно на всички нали

    12:38 07.08.2026

  • 21 абе

    3 0 Отговор
    все украинци с нашенски подлоги.....

    12:38 07.08.2026

  • 22 Той задържаният в Бургас украинец

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "А провериха ли":

    май точно там е бил предишните 3 дни

    12:40 07.08.2026

  • 23 Щом от утре

    3 0 Отговор
    Ще има недостиг на наркотичното вещество и всички наркозависими които го използват ще бъдат в абстиненция просто не излизайте от вкъщи, заключете добре вратите или ги бетонирайте най добре.

    12:50 07.08.2026

  • 24 Перо

    3 0 Отговор
    Корумпетата от НС да видят какви са присъдите в САЩ и азиатските страни за такава престъпност!

    12:56 07.08.2026

  • 25 ГДБОП и СБУ са отрязали канала който

    2 0 Отговор
    снабдява ВСУ с дрога. Са да очакваме много наркозависими във ВСУ да изтрещят.

    13:14 07.08.2026

  • 26 !!!?

    1 1 Отговор
    Копейките останаха без фентанил...сега съвсем ще изпекат !

    14:06 07.08.2026

  • 27 Янко

    0 0 Отговор
    Боса е сигурно братовчеда Ради.

    16:21 07.08.2026