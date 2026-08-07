Прокуратурата: Босът на двете наркогрупи за фентанил в Русе и София е един и същ ВИДЕО

Борбата с производството и разпространението на високорискови наркотични вещества е приоритет в работата на прокуратурата. Това заяви заместник-апелативният прокурор във Велико Търново Георги Георгиев по време на брифинг по повод разследването на две организирани престъпни групи, свързани с наркотични вещества.

По думите му постигнатите резултати при акцията отпреди няколко дни са следствие от изключително добра съвместна работа между Окръжна прокуратура - Русе и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", уточни focus-news.net.

"По време на разследването са извършени интензивни оперативно-издирвателни мероприятия, използван е целият инструментариум от процесуални и оперативни способи. Извършена е доверителна сделка, има включени и служители под прикритие", посочиха от прокуратурата.

В хода на разследването е установено още, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София.

Едната е с петима членове, а другата - с трима.

Срещу оглавяващите групите е повдигнато обвинение за ръководене на организирана престъпна група, като законът предвижда наказание „затвор“ от 5 до 15 години. За участниците наказанието е по-ниско. Повдигнато е и още едно обвинение - за държане на особено големи количества наркотични вещества, като законът в този случай отново предвижда затвор от 5 до 15 години.

Осем души бяха привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.

Сред иззетата дрога е около 6 килограма фентанил, чиято стойност е оценена на 157 682 400 евро, посочи dariknews.bg. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в столичния квартал „Факултета“, район „Красна поляна“.

Разследването се наблюдава от Окръжна прокуратура, тъй като престъплението е разкрито от нея. Под ръководството на прокуратурата са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Направени са и огледи на местопрестъпления, разпитани са множество свидетели, а по случая са назначени редица експертизи.

При действията, проведени в координация между Окръжната прокуратура и ГДБОП, са иззети множество веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотични вещества.

След анализ на събраните доказателства прокуратурата е привлякла като обвиняеми осем лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени в образуване и ръководене на организирана престъпна група.

Всички обвиняеми са задържани за 72 часа, за да бъдат доведени пред съда. След приключване на разпитите прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мерки за неотклонение на всеки от тях.

ФОКУС припомня, че преди дни ГДБОП разби голяма лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал "Факултета". Новината съобщи първо вътрешният министър Иван Демерджиев. По-късно главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че оперативните действия са започнали още през април месец, когато са заловени около 4 сделки за разпространение на опасното наркотично вещество.

"Производството във фабриката се е извършвало ежедневно, като количествата са между 6 и 10 килограма. Достатъчно количество да бъде захранен българския пазар. От тази база е излизал целия фентанил, който се разпространявал у нас. Ако този анализ е верен, надявам се от утре да има недостиг на наркотичното вещество. И всички наркозависими, които го използват, да бъдат в абстиненция", каза още Николов.

Георгиев обясни, че са били необходими няколко дни след операцията за координация на действията по разследването, транспортиране на задържаните лица в Русе, получаване на веществените доказателства и събиране на необходимите материали за изготвяне на исканията за налагане на мерки за неотклонение.

Той посочи, че вниманието на прокуратурата към фентанила е било привлечено след случай от юли 2024 г., когато наркозависимо лице е починало в двора на детска градина в Русе след употреба на наркотик.

При разследването тогава е установено, че част от наркотичното вещество, продадено на лицето, макар и в малко количество, е съдържало фентанил, който е причинил смъртта му.

"Вниманието на прокуратурата върху този случай доведе до отделяне на материали от едно досъдебно производство през месец април 2026 година, до концентрирана работа съвместно с ГДБОП по производството и разпространението на този вид наркотик и до успешната реализация от преди няколко дни", заяви Георги Георгиев.

След проверка, извършена в началото на април 2026 г., на 21 април е образувано досъдебно производство за две организирани престъпни групи, действащи на територията на страната, съобщи окръжният прокурор на Русе Радослав Градев.

По думите му след множество интензивни оперативно-издирвателни мероприятия на 31 юли 2026 г. е проведена акцията, а към настоящия момент Окръжна прокуратура - Русе е повдигнала обвинения и провежда разследване срещу двете групи.

Първата организирана престъпна група се състои от петима души. За неин ръководител е привлечен В.В.М. на 40 години. Участници в групата са Л.С.Л. на 36 години, С.П.С. на 42 години, С.П.Т. на 55 години и И.П.С. на 41 години.

Втората група е действала на територията на съдебния район на Русе, като според прокуратурата е имала двама ръководители. Единият от тях е ръководителят на първата група - В.В.М., който е ръководил и групата, действаща в Русе и София. Другият ръководител е В.Г.Б. на 53 години. Останалите двама участници са С.П.М. на 42 години и Н.Л.К. на 46 години.

На ръководителите на двете групи са повдигнати обвинения за ръководене на организирана престъпна група, за което законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода. Обвинения са повдигнати и за държане на големи количества наркотични вещества, като и за това престъпление се предвижда наказание от 5 до 15 години затвор.

По думите му разследването се води от Окръжна прокуратура - Русе, тъй като престъпната дейност е разкрита на територията на града.

Прокуратурата е внесла искания за определяне на мерки за неотклонение спрямо обвиняемите. За осем от лицата са внесени пет искания за най-тежката мярка "задържане под стража“. За други две лица е поискан "домашен арест", а за едно е определена гаранция.

"Съобразно каузалния принос и съдействието по време на разследването преценихме, че тези мерки се явяват най-адекватни", заяви Радослав Градев.