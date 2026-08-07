Насилие в Радомир: Бой и унижение над непълнолетен вдигна на крак институциите

Полицията в Перник се самосезира по случай на насилие, заснето на видеозапис, разпространен в социалните мрежи, съобщиха от ОД на МВР.

Кметът на Радомир Кирил Стоев каза, че свиква спешна среща с представители на компетентните институции за изясняване на обстоятелствата и обсъждане на последващи мерки.

Видеозапис, показващ насилие над непълнолетен в Радомир, беше разпространен в социалните мрежи тази сутрин. На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго момче и прави опит да свали панталоните му, докато случващото се е заснемано от трето лице.

От записа се чува, че преди нападението към пострадалия са отправени обидни реплики. Видеото е публикувано във Фейсбук от друго момче, което отправя закани за саморазправа със заснетия да нанася удари. От полицията потвърдиха, че видеото е заснето на територията на Радомир, предава БТА.

По разпореждане на кмета на община Радомир Кирил Стоев бе проведена спешна координационна среща с участието на Районно управление-Радомир, отдел „Закрила на детето“, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и ръководството на общинската администрация.

По време на срещата от Районно управление беше съобщено, че детето, пострадало при инцидента, е установено и към момента се намира в Детска педагогическа стая. По случая е започнала проверка, като се установяват всички участници и обстоятелства около случилото се. Децата са малолетни, съобщиха от Общината.

След установяване на самоличността на всички участници ще бъде организирана съвместна работа с отдел „Закрила на детето“, ще бъдат проведени срещи с родителите и децата, а случаят ще бъде насочен за разглеждане от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, която ще предприеме съответните възпитателни мерки в рамките на своите правомощия.

„Няма да допусна подобни прояви да се превръщат в ежедневие за нашите деца. Като кмет, но и като баща, за мен сигурността на всяко дете е безусловен приоритет. Институциите трябва да реагират бързо, координирано и отговорно“, заяви кметът Кирил Стоев.

По негово разпореждане се предприемат допълнителни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността в града. Предстои да бъде осигурено засилено полицейско присъствие в парковете, детските площадки и местата, където се събират деца и младежи. Започват и съвместни проверки между служителите на Районно управление и Звеното за контрол на обществения ред към общината.

Паралелно с това ще бъдат организирани съвместни проверки от полицията, отдел „Закрила на детето“ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за спазването на вечерния час и законовите изисквания за закрила на малолетните и непълнолетните лица.

Заместник-кметът и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Станислава Генадиева заяви, че Комисията ще предприеме всички действия в рамките на своите законови правомощия и ще засили превантивната си работа с деца и родители.

През следващите седмици ще бъдат организирани срещи, информационни кампании и инициативи, насочени към превенция на агресията, кибертормоза и отговорното поведение сред децата и младежите.

Секретарят на община Радомир Ники Иванов информира, че общинската администрация ще засили контрола по спазването на Наредба № 1 за обществения ред на територията на общината, като ще работи в постоянна координация с всички компетентни институции.

Община Радомир призовава гражданите при установяване на случаи на насилие или други нарушения да подават сигнали своевременно до компетентните институции. Социалните мрежи не са мястото, където трябва да се подават сигнали.

Общината разполага с денонощна телефонна линия за сигнали от граждани, сигнали могат да бъдат подавани и чрез електронната форма на официалния сайт на Община Радомир, както и на телефон 112 при случаи, изискващи незабавна намеса. Навременният сигнал е най-бързият начин институциите да реагират и да предотвратят подобни инциденти.