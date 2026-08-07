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Насилие в Радомир: Бой и унижение над непълнолетен вдигна на крак институциите

Насилие в Радомир: Бой и унижение над непълнолетен вдигна на крак институциите

7 Август, 2026 12:51 1 748 12

  • насилие-
  • побой-
  • радомир

Полицията в Перник се самосезира по случай на насилие, заснето на видеозапис, разпространен в социалните мрежи

Насилие в Радомир: Бой и унижение над непълнолетен вдигна на крак институциите - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Перник се самосезира по случай на насилие, заснето на видеозапис, разпространен в социалните мрежи, съобщиха от ОД на МВР.

Кметът на Радомир Кирил Стоев каза, че свиква спешна среща с представители на компетентните институции за изясняване на обстоятелствата и обсъждане на последващи мерки.

Видеозапис, показващ насилие над непълнолетен в Радомир, беше разпространен в социалните мрежи тази сутрин. На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго момче и прави опит да свали панталоните му, докато случващото се е заснемано от трето лице.

От записа се чува, че преди нападението към пострадалия са отправени обидни реплики. Видеото е публикувано във Фейсбук от друго момче, което отправя закани за саморазправа със заснетия да нанася удари. От полицията потвърдиха, че видеото е заснето на територията на Радомир, предава БТА.

По разпореждане на кмета на община Радомир Кирил Стоев бе проведена спешна координационна среща с участието на Районно управление-Радомир, отдел „Закрила на детето“, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и ръководството на общинската администрация.

По време на срещата от Районно управление беше съобщено, че детето, пострадало при инцидента, е установено и към момента се намира в Детска педагогическа стая. По случая е започнала проверка, като се установяват всички участници и обстоятелства около случилото се. Децата са малолетни, съобщиха от Общината.

След установяване на самоличността на всички участници ще бъде организирана съвместна работа с отдел „Закрила на детето“, ще бъдат проведени срещи с родителите и децата, а случаят ще бъде насочен за разглеждане от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, която ще предприеме съответните възпитателни мерки в рамките на своите правомощия.

„Няма да допусна подобни прояви да се превръщат в ежедневие за нашите деца. Като кмет, но и като баща, за мен сигурността на всяко дете е безусловен приоритет. Институциите трябва да реагират бързо, координирано и отговорно“, заяви кметът Кирил Стоев.

По негово разпореждане се предприемат допълнителни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността в града. Предстои да бъде осигурено засилено полицейско присъствие в парковете, детските площадки и местата, където се събират деца и младежи. Започват и съвместни проверки между служителите на Районно управление и Звеното за контрол на обществения ред към общината.

Паралелно с това ще бъдат организирани съвместни проверки от полицията, отдел „Закрила на детето“ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за спазването на вечерния час и законовите изисквания за закрила на малолетните и непълнолетните лица.

Заместник-кметът и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Станислава Генадиева заяви, че Комисията ще предприеме всички действия в рамките на своите законови правомощия и ще засили превантивната си работа с деца и родители.

През следващите седмици ще бъдат организирани срещи, информационни кампании и инициативи, насочени към превенция на агресията, кибертормоза и отговорното поведение сред децата и младежите.

Секретарят на община Радомир Ники Иванов информира, че общинската администрация ще засили контрола по спазването на Наредба № 1 за обществения ред на територията на общината, като ще работи в постоянна координация с всички компетентни институции.

Община Радомир призовава гражданите при установяване на случаи на насилие или други нарушения да подават сигнали своевременно до компетентните институции. Социалните мрежи не са мястото, където трябва да се подават сигнали.

Общината разполага с денонощна телефонна линия за сигнали от граждани, сигнали могат да бъдат подавани и чрез електронната форма на официалния сайт на Община Радомир, както и на телефон 112 при случаи, изискващи незабавна намеса. Навременният сигнал е най-бързият начин институциите да реагират и да предотвратят подобни инциденти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Боташарите на Урсиляка и Шиши

    8 3 Отговор
    явно ще прокарват скоро ювеналната юстиция

    12:53 07.08.2026

  • 2 Демек...- Събудиха се...!

    15 3 Отговор
    ,,...вдигна на крак институциите..."
    Но няма да е за дълго...!
    Всяко чудо-за три дни...!
    За съжсление-така е в нашата държава...- Пълен Непукизъм...!

    12:59 07.08.2026

  • 3 Ми те там са

    10 4 Отговор
    Шопи зли и неразбрани

    Коментиран от #11

    13:01 07.08.2026

  • 4 Давид

    3 0 Отговор
    И после ДС се сърди , че ги ги обвиняваме за всичко ;) е нали сте социалният инженеринг и се справяте с всичко ,)

    13:05 07.08.2026

  • 5 НПО-ТАТА ЩЕ ВЗЕМАТ БОНУС

    15 1 Отговор
    За успешното разрушаване на българското общество. СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

    13:11 07.08.2026

  • 6 Макаренко

    12 0 Отговор
    Само Труд ще го превъзпита сополанкото!

    13:11 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеления

    10 1 Отговор
    Най-смешното, а същевременно и плачевно в такива случаи е следното:
    -ще бъде организирана съвместна работа с отдел закрила на детето
    -ще бъдат организирани срещи с родителите и децата
    -ще се проведат беседи с децата
    -с децата ще работи психолог
    -ще има информационни кампании за превенция срещу насилието
    -ще се разкриват нови денонощни линии за разговори по телефона с деца

    Питам аз следното:
    кое от изброените по горе като мерки ще спре бияча, след всички тези разговори с психолози и разни други институции утре да не набие друг?
    Някак си от само себе си с разговори ще му се внуши, че това не е правилно така ли? Ще стане съзнателен, всичките тези комисии, служители ще му променят мирогледа ли?
    Едно ще кажа - евролиберализма опропастява не само държавите, но и обществата. Това ще доведе до огромни негативни последици за Европа.

    Помислете дали две прости неща няма да имат много по голям ефект върху такива прояви:
    1. Налагане на обществено - полезен труд на виновния
    2. Ако клинчи от този труд прилагане на наказанието в Сингапур - ракитова пръчка и нашарване на задника му, докато не положи качествено този труд. Вероятността в бъдеще да не иска да бачка за обществото или да му шарят задника е много по-голяма, съответно да не проявява повече агресия.
    Толкова по-въпроса
    -

    13:21 07.08.2026

  • 9 Васил

    2 0 Отговор
    Простотията и тъпотията у нас нямат почивен ден.

    13:59 07.08.2026

  • 10 Констатация

    0 1 Отговор
    Немъ страшно, другарЕ,турското законодателство не си поплюва с такива "грешки на природата", такъв ред и дисциплна шъ въведат у тази тертория кът дойдат, че по нощите никой немъ да посмее гола жена по улицата да докосне!!! Туй е бъдещето ни, сами си го "изваяхме"!!!

    14:19 07.08.2026

  • 11 Не си нормален!

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ми те там са":

    А пловдивчани какви са, че деца убиха зверски мъж, а?

    14:34 07.08.2026

  • 12 шаа

    0 0 Отговор
    на снимката всеки от актьорите е двойно непълнолетен

    15:13 07.08.2026