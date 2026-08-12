Адвокат на задържан ученик: Прокуратурата малко се престарава

Взетата от съда мярка парична гаранция напълно съответства на ситуацията - имаме лека телесна повреда от хулигански подбуди, на повече от едно лице. Клиентът ми към момента не признава обвинението, но повече не искам да коментирам. За това престъпление законът предвижда до 1 година лишаване от свобода или пробация. Не виждам защо трябваше да бъде взета мярка задържане под стража. С цялото ми уважение към прокуратурата, но в момента малко се престарават и всички знаете защо.
Това каза пред камерата на Plovdiv24.bg Стоян Мемцов, който е адвокат на 18-годишния ученик, задържан за нападението над двама непалски граждани. По-рано днес съдът в Пловдив пусна на свобода двамата ученици, арестувани за нападението. Спрямо 18-годишния бе взета мярка за неотклонение парична гаранция, а спрямо 17-годишния мярката е надзор на инспектор от детска педагогическа стая.
Още вчера Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми, които са на 18 и 17 години, за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди над двама граждани на Непал. Престъплението е извършено в съучастие през нощта на 24 срещу 25 юли 2026 г. в центъра на Пловдив, а кадрите от насилието са били заснети на видеоклип.
Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. в хода на другото мащабно разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. При проведените процесуално-следствени действия в телефона на един от подсъдимите е открит записаният видеоклип от нападението над чужденците.
Около полунощ на 24 срещу 25 юли 2026 г. в района на кръстовището между бул. "Руски“ и бул. "Шести септември“ обвиняемите забелязали двамата непалски граждани (на 27 и 33 години), които се били подпрели на стълби близо до тротоара. Нападателите се насочили към тях и започнали да нанасят удари с ръце и крака по главата и телата им.
Преминаващи шофьори подали своевременен сигнал на тел. 112. На мястото веднага са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са откарали пострадалите чужденци в болница за преглед.
От прокуратурата уточняват, че двамата младежи са поддържали контакти с непълнолетните лица, които вече са привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев от 4 август на Младежкия хълм. Вторият обвиняем, макар и на 17 години, е разбирал същността и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 очевидец
Коментиран от #32
18:44 12.08.2026
3 Гражданин
18:46 12.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И дечицата са се престарали
18:48 12.08.2026
6 1488
там ще размахваме ръце, ще маршируваме и ще крещим Зиг Хайл.
и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите
не като онуй руско мекере румен криещо се в офиса си като разстрелян заек от народа
18:48 12.08.2026
7 Старшина Дтрашнисов
18:49 12.08.2026
8 Янко
19:09 12.08.2026
9 Сила
Коментиран от #11
19:11 12.08.2026
10 Пепа
19:17 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не знам
19:23 12.08.2026
13 Верно ли бе
Коментиран от #26
19:24 12.08.2026
14 ПЪЛНА НЕПРЕМИРИМОСТ
19:25 12.08.2026
15 големдебил
Коментиран от #20
19:30 12.08.2026
16 КОЛКО НАГЛО
19:33 12.08.2026
17 РЕАЛИСТ
Коментиран от #30
19:37 12.08.2026
18 гост
Коментиран от #21
19:38 12.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мемцов
До коментар #15 от "големдебил":Обичам тоягите от кожа ,между бузките
Коментиран от #24, #25
19:45 12.08.2026
21 Мемцов
До коментар #18 от "гост":Обичам руски тояги ,кожени между бузките
19:47 12.08.2026
22 Хмм
19:47 12.08.2026
23 Эаконност
19:51 12.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 големдебил
До коментар #20 от "Мемцов":Бе ще си го намериш някъде и ти кат Георги.
19:53 12.08.2026
26 Има има
До коментар #13 от "Верно ли бе":2 ри са журналистите.Политиците по твое решение класирай.
19:57 12.08.2026
27 Баба Гошка
Коментиран от #31
19:59 12.08.2026
28 АДВОКАТЕ
19:59 12.08.2026
29 Мястото на Ловците на педофили
20:03 12.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дядо Пецо
До коментар #27 от "Баба Гошка":Преди много години в София станах свидетел - три бабанки, едри момчета с бръснати глави, заклещиха и нападнаха в гръб двама чуждестранни студенти. Единият го събориха бързо, но другият, по-дребен и се оказа боксьор и ги помля.
20:08 12.08.2026
32 Някой
До коментар #2 от "очевидец":А бе, аланкоолу, вие 20 години търпяхте до ви управлява доказан престъпник пък сега много морални го раздавате.
20:09 12.08.2026
33 Прогресивен
20:09 12.08.2026
34 ежко
20:12 12.08.2026
35 Жана
20:30 12.08.2026
36 ВИС
21:11 12.08.2026