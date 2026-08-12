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Адвокат на задържан ученик: Прокуратурата малко се престарава

Адвокат на задържан ученик: Прокуратурата малко се престарава

12 Август, 2026 18:42 1 961 36

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  • убийство-
  • пловдив-
  • младежки хълм-
  • крими

Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. в хода на другото мащабно разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев

Адвокат на задържан ученик: Прокуратурата малко се престарава - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Взетата от съда мярка парична гаранция напълно съответства на ситуацията - имаме лека телесна повреда от хулигански подбуди, на повече от едно лице. Клиентът ми към момента не признава обвинението, но повече не искам да коментирам. За това престъпление законът предвижда до 1 година лишаване от свобода или пробация. Не виждам защо трябваше да бъде взета мярка задържане под стража. С цялото ми уважение към прокуратурата, но в момента малко се престарават и всички знаете защо.

Това каза пред камерата на Plovdiv24.bg Стоян Мемцов, който е адвокат на 18-годишния ученик, задържан за нападението над двама непалски граждани. По-рано днес съдът в Пловдив пусна на свобода двамата ученици, арестувани за нападението. Спрямо 18-годишния бе взета мярка за неотклонение парична гаранция, а спрямо 17-годишния мярката е надзор на инспектор от детска педагогическа стая.

Още вчера Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми, които са на 18 и 17 години, за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди над двама граждани на Непал. Престъплението е извършено в съучастие през нощта на 24 срещу 25 юли 2026 г. в центъра на Пловдив, а кадрите от насилието са били заснети на видеоклип.

Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. в хода на другото мащабно разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. При проведените процесуално-следствени действия в телефона на един от подсъдимите е открит записаният видеоклип от нападението над чужденците.

Около полунощ на 24 срещу 25 юли 2026 г. в района на кръстовището между бул. "Руски“ и бул. "Шести септември“ обвиняемите забелязали двамата непалски граждани (на 27 и 33 години), които се били подпрели на стълби близо до тротоара. Нападателите се насочили към тях и започнали да нанасят удари с ръце и крака по главата и телата им.

Преминаващи шофьори подали своевременен сигнал на тел. 112. На мястото веднага са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са откарали пострадалите чужденци в болница за преглед.

От прокуратурата уточняват, че двамата младежи са поддържали контакти с непълнолетните лица, които вече са привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев от 4 август на Младежкия хълм. Вторият обвиняем, макар и на 17 години, е разбирал същността и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 очевидец

    35 11 Отговор
    Щатният служител на Държавна сигурност и участник във Възродителния процес Раиф Мустафа, бивш зам.-министър на Румен Петков - Шадравана, уволнен за подкуп, осъден на две години условно, сега е новият съветник на министър Иван Демерджиев, който ще разгражда олигархично-престъпния модел. АФЕРИМ!

    Коментиран от #32

    18:44 12.08.2026

  • 3 Гражданин

    52 1 Отговор
    Най-добре е и адвоката да влезе при него в ареста ,за няколко дена ,за да може да го научи как да излъже.

    18:46 12.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И дечицата са се престарали

    54 2 Отговор
    Дано им дадат по 40 години минимум

    18:48 12.08.2026

  • 6 1488

    10 29 Отговор
    като захладнее по старите набори се обличаме в черна кожа и червено-бело ленти и се струпваме пред парламента.
    там ще размахваме ръце, ще маршируваме и ще крещим Зиг Хайл.
    и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите

    не като онуй руско мекере румен криещо се в офиса си като разстрелян заек от народа

    18:48 12.08.2026

  • 7 Старшина Дтрашнисов

    38 3 Отговор
    Никакви парични гаранции, първо бой в милицията, после беседа и пак така. За гамените никаква прошка

    18:49 12.08.2026

  • 8 Янко

    38 0 Отговор
    Не е лошо и адвоката да преспи една вечер при бай Ставри за да разбере как може да се престараеш

    19:09 12.08.2026

  • 9 Сила

    8 14 Отговор
    Плачещия съдия Петко Минев 2016 година (тогава прокурор !)е разследван за корупция и предложен за уволнение от Сотир Цацаров заради скъп автомобил , чиито вноски са плащани от фирма на криминални проявен от град ....внимание !!! Кричим ....!!!?

    Коментиран от #11

    19:11 12.08.2026

  • 10 Пепа

    27 1 Отговор
    Хайде стига сте казвали децата и учениците, нито са деца нито ученици, просто са едни убийци и защо трябва да имат адвокати от какво да ги защитават ….хм правова държава …..

    19:17 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не знам

    9 1 Отговор
    кой се престарава или не , но нито лидерите , пребили непалците , нито "престараващите" се , да нито всички смелчаци , биха имали топки да отидат в Непал ! А ако има такива , това със сигурност не би им се случило !

    19:23 12.08.2026

  • 13 Верно ли бе

    20 0 Отговор
    Няма по нагли хора от адвокатите.

    Коментиран от #26

    19:24 12.08.2026

  • 14 ПЪЛНА НЕПРЕМИРИМОСТ

    15 1 Отговор
    КЪМ ВЪШЛЯСАЛИТЕ БРЪСНАТИ ТИКВИ.ТЕЯ СА ПЛЪЗНАЛИ КАТСКАКАЛЦИ ПО ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ.КАТО ОТ КАЛЪП ИЗВАДЕНИСА.КЛОНИРАНИ КАТО ЧАЛГГАРЛЯЧКИТЕ.РУСКИ СВЛАЧИЩА СА ТЕЗ.

    19:25 12.08.2026

  • 15 големдебил

    16 0 Отговор
    Абе Мемцов,ако не се вземат крути мерки,днес лека телесна повреда,утре Георги или Иван.Как може така да говориш против прокуратурата.Ако си в Сингапур си пътник за затвора барабар с ученика.А може и няколко тояги на голо,да ти съдерат кожата.

    Коментиран от #20

    19:30 12.08.2026

  • 16 КОЛКО НАГЛО

    13 0 Отговор
    Брутално и не МОРАЛНО. Гаврили са се Убили човек а тоя прокурорите били нагли. ЗАТВОР ПОНЕ 30 ГОДИНИ. НЯМА закони не се прилагат и съдии и прокурори се купуват.

    19:33 12.08.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    17 1 Отговор
    Това не е побой по хулигански подбуди, а е по расистки подбуди. Бият непалийци, заради произхода им. В нормалните държави за това дерат кожи, а не ги пускат вкъщи.

    Коментиран от #30

    19:37 12.08.2026

  • 18 гост

    9 0 Отговор
    Мемцов,ако утре те срещна някъде и леко те ошамаря,не много,лека дали ще искаш да ме затворят или да излезна срещу 100евро...нали ще ти плащат а и ти не си бит...Радикални мерки още първият път.

    Коментиран от #21

    19:38 12.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мемцов

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "големдебил":

    Обичам тоягите от кожа ,между бузките

    Коментиран от #24, #25

    19:45 12.08.2026

  • 21 Мемцов

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    Обичам руски тояги ,кожени между бузките

    19:47 12.08.2026

  • 22 Хмм

    2 4 Отговор
    В Германия подпалват стотици общежития с имигранти, семейства с деца, извършителите никога не биват разкрити от полицията

    19:47 12.08.2026

  • 23 Эаконност

    0 0 Отговор
    Ама эаконност да искаш 🎃🐽

    19:51 12.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 големдебил

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мемцов":

    Бе ще си го намериш някъде и ти кат Георги.

    19:53 12.08.2026

  • 26 Има има

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Верно ли бе":

    2 ри са журналистите.Политиците по твое решение класирай.

    19:57 12.08.2026

  • 27 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Искам да вида тез двамата уббитаци да нападнат двама наточени, обучени боксьорра например. Как ги размаззват до на аккване.Тръгнали да биият непалци будисти. Алоуу. Много са си повярвали, че са яки биийачи. Ще си го отнесат с грешната жертва.

    Коментиран от #31

    19:59 12.08.2026

  • 28 АДВОКАТЕ

    7 0 Отговор
    Да малтретират и утрепат брат ти и да видим коя песен ше пееш.

    19:59 12.08.2026

  • 29 Мястото на Ловците на педофили

    5 0 Отговор
    е в затвора при педофилите!

    20:03 12.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дядо Пецо

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Баба Гошка":

    Преди много години в София станах свидетел - три бабанки, едри момчета с бръснати глави, заклещиха и нападнаха в гръб двама чуждестранни студенти. Единият го събориха бързо, но другият, по-дребен и се оказа боксьор и ги помля.

    20:08 12.08.2026

  • 32 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "очевидец":

    А бе, аланкоолу, вие 20 години търпяхте до ви управлява доказан престъпник пък сега много морални го раздавате.

    20:09 12.08.2026

  • 33 Прогресивен

    1 0 Отговор
    Мемцо е педофил, всички го знаят.

    20:09 12.08.2026

  • 34 ежко

    4 0 Отговор
    За разлика от адвоката аз виждам защо трябва.Защото едва ли е от хулигански подбуди.Ако беше така,нямаше да се намират в компанията на приятелчетата си,а щяха да се пазат като дявол от тамян от тях.Да,ама не!Те пак там навряни,чве едно,че нищо не са направили!

    20:12 12.08.2026

  • 35 Жана

    4 0 Отговор
    Всички са уроди и адвокати , прокурори и съдий на повикване !!!

    20:30 12.08.2026

  • 36 ВИС

    2 0 Отговор
    Вече четвърт век властта не иска да промени наказателния кодекс наследен от соца. Познайте защо и кой всъщност има парите да инвестира в стотиците фирми за бързи кредити и силоваците ,) Бягайте от България преди да е станало твърде късно!

    21:11 12.08.2026