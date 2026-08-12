Адвокат на задържан ученик: Прокуратурата малко се престарава

Взетата от съда мярка парична гаранция напълно съответства на ситуацията - имаме лека телесна повреда от хулигански подбуди, на повече от едно лице. Клиентът ми към момента не признава обвинението, но повече не искам да коментирам. За това престъпление законът предвижда до 1 година лишаване от свобода или пробация. Не виждам защо трябваше да бъде взета мярка задържане под стража. С цялото ми уважение към прокуратурата, но в момента малко се престарават и всички знаете защо.

Това каза пред камерата на Plovdiv24.bg Стоян Мемцов, който е адвокат на 18-годишния ученик, задържан за нападението над двама непалски граждани. По-рано днес съдът в Пловдив пусна на свобода двамата ученици, арестувани за нападението. Спрямо 18-годишния бе взета мярка за неотклонение парична гаранция, а спрямо 17-годишния мярката е надзор на инспектор от детска педагогическа стая.

Още вчера Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми, които са на 18 и 17 години, за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди над двама граждани на Непал. Престъплението е извършено в съучастие през нощта на 24 срещу 25 юли 2026 г. в центъра на Пловдив, а кадрите от насилието са били заснети на видеоклип.

Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. в хода на другото мащабно разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. При проведените процесуално-следствени действия в телефона на един от подсъдимите е открит записаният видеоклип от нападението над чужденците.

Около полунощ на 24 срещу 25 юли 2026 г. в района на кръстовището между бул. "Руски“ и бул. "Шести септември“ обвиняемите забелязали двамата непалски граждани (на 27 и 33 години), които се били подпрели на стълби близо до тротоара. Нападателите се насочили към тях и започнали да нанасят удари с ръце и крака по главата и телата им.

Преминаващи шофьори подали своевременен сигнал на тел. 112. На мястото веднага са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са откарали пострадалите чужденци в болница за преглед.

От прокуратурата уточняват, че двамата младежи са поддържали контакти с непълнолетните лица, които вече са привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев от 4 август на Младежкия хълм. Вторият обвиняем, макар и на 17 години, е разбирал същността и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си.