Съдът пусна на свобода учениците, нападнали непалци в Пловдив

Съдът в Пловдив пусна на свобода двамата ученици, арестувани за нападението над непалски граждани в града под тепетата. Спрямо 18-годишния е взета мярка за неотклонение парична гаранция, а спрямо 17-годишния мярката е надзор на инспектор от детска педагогическа стая.
Това предаде Plovdiv24.bg.
Още вчера Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми, които са на 18 и 17 години, за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди над двама граждани на Непал. Престъплението е извършено в съучастие през нощта на 24 срещу 25 юли 2026 г. в центъра на Пловдив, а кадрите от насилието са били заснети на видеоклип.
Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. в хода на другото мащабно разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. При проведените процесуално-следствени действия в телефона на един от подсъдимите е открит записаният видеоклип от нападението над чужденците.
Около полунощ на 24 срещу 25 юли 2026 г. в района на кръстовището между бул. "Руски“ и бул. "Шести септември“ обвиняемите забелязали двамата непалски граждани (на 27 и 33 години), които се били подпрели на стълби близо до тротоара. Нападателите се насочили към тях и започнали да нанасят удари с ръце и крака по главата и телата им.
Преминаващи шофьори подали своевременен сигнал на тел. 112. На мястото веднага са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са откарали пострадалите чужденци в болница за преглед.
От прокуратурата уточняват, че двамата младежи са поддържали контакти с непълнолетните лица, които вече са привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев от 4 август на Младежкия хълм. Вторият обвиняем, макар и на 17 години, е разбирал същността и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да вярно е
Коментиран от #10, #26, #65
17:43 12.08.2026
2 123
Коментиран от #14
17:45 12.08.2026
3 Българин
17:51 12.08.2026
4 както винаги
двама дебилни плъха
ако е женско и ли младок
състрадателния съд ги пуска
а пък жертвите да се оправят
поне така излиза от квото ни сервират медията
Коментиран от #54
17:53 12.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой
Коментиран от #16
17:53 12.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 много са бързи органите след 6 дни
въпреки клипове и многобройни свидетелски показания
17:55 12.08.2026
9 Прогресизъм
Прогресизмът взаимства и много идеи от национал-социализма или по-известен сред по-необразованите като нацизъм.
17:56 12.08.2026
10 Верно ли бе
До коментар #1 от "Да вярно е":На кой ги разправяш тия ? Погледни в интернет: майката на единия е някаква изпаднала метъларка , цялата в обеци по лицето и с пиянско - наркомански увиснали торби под очите . Даже ме може да се определи на колко години е . Май не е много дърта. Типична представителка на поколението , израснала в прекрасната атмосфера на демокрацията след 1989 г.
Коментиран от #19
17:57 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Почистване
17:58 12.08.2026
13 Фтрв
17:58 12.08.2026
14 Оставете децата на мира
До коментар #2 от "123":да го пребият 123
17:58 12.08.2026
15 Така де
17:58 12.08.2026
16 Здрав труд - здрав дух
До коментар #6 от "Някой":Виждал съм ги тия непалци - сигурно не същите - дребни, слаби човечета. Често под 1.60, може би дори по-дребни.
Съвременните цигани са бая едри, високи и яки. Като ги гледам на снимката, биха яли много сериозен пердах от циганите тия хърбели.
Тия ученици - съдът да им връчи лопатите и да ходят да копаят ровове и да мъкнат камани в едно с непалците.
17:59 12.08.2026
17 Габриел Лилов
17:59 12.08.2026
18 Честита
Коментиран от #20, #32
17:59 12.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Верно ли бе
До коментар #18 от "Честита":Ако под Мунчо имаш предвид Радев , той е на власт само от няколко месеца. А тия процеси на разпад на всякакви морални норми и на всичко останало са от 37 години . Така че по добре кажи : честита демокрация.
Коментиран от #62
18:03 12.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ще си
18:05 12.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Факт
Коментиран от #36
18:07 12.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Цвете
Коментиран от #60
18:11 12.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Затвор бре
18:12 12.08.2026
30 Стара чанта
До коментар #21 от "Верно ли бе":Сбъркал е, така е - това са децата, или внуците на бившите комунета, които успешно преминават един по един в другото измерение ! Надявам се, да не ги срещна и там ?!
18:14 12.08.2026
31 Чудно ми е
18:14 12.08.2026
32 Ба бааааа
До коментар #18 от "Честита":ДеБилизация
18:16 12.08.2026
33 Стават грешки
18:17 12.08.2026
34 Дръта чанта
18:18 12.08.2026
35 Украинците
Коментиран от #41, #45, #50
18:19 12.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дааа
18:22 12.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Някой
18:22 12.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Колко е тъпо нали
До коментар #35 от "Украинците":Всяка една публикация променя това което изкуственият показва
18:23 12.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 За бой са
18:25 12.08.2026
44 Цвете
18:26 12.08.2026
45 И за 2 минути
До коментар #35 от "Украинците":Изкуственият реши че това което съм написал е факт и го сложи в алгоритмите си . Същото беше когато фейк пуснах за ударени с гранатомет делтапланеристи .... просто е ужасно ей
18:28 12.08.2026
46 Янко
18:30 12.08.2026
47 оня с коня
Коментиран от #58
18:30 12.08.2026
48 Вгледайте се внимателно в лицата на
18:32 12.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ами ей сега гледам изкуственият
До коментар #35 от "Украинците":Ама действително пише че Украинци са нападнали непалци в Пловдив ! Хахахаха ..
18:33 12.08.2026
51 Мдаа
18:36 12.08.2026
52 Пожелание
18:39 12.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Юрист
До коментар #4 от "както винаги":А каква трябва да е МНО за причинена лека телесна повреда? Идея нямаш какво е регламентирано в Глава 7 на НПК и в частност в чл. 386 в производство с непълнолетни, ама ръсиш мозАци.
Коментиран от #57
18:41 12.08.2026
55 русофил
18:41 12.08.2026
56 Похвала
Дано децата им не попадат на "деца" като тези освобождават.
18:41 12.08.2026
57 безсмъртен
До коментар #54 от "Юрист":ли си
Коментиран от #59
18:42 12.08.2026
58 Юрист
До коментар #47 от "оня с коня":А каква трябва да е мярката за неотклонение за причинена лека телесна повреда? Идея нямаш какво е регламентирано в Глава 7 на НПК и в частност в чл. 386 в производство с непълнолетни, ама ръсиш мозАци. Тук се прилагат българските закони, а не турските.
18:43 12.08.2026
59 Юрист
До коментар #57 от "безсмъртен":Ясно. Нищо не разбираш от право.
18:44 12.08.2026
60 Така
До коментар #27 от "Цвете":пише в НПК. Тук се прилага законите, които нямат нищо общо с уличното "правосъдие". Но ти от къде да знаеш.
18:47 12.08.2026
61 Да ви го туря
18:49 12.08.2026
62 Тинтири Минтири
До коментар #20 от "Верно ли бе":Мунчо е във властта от 10 години, а преди това е бил генерал. Цял живот е бил в държавната система. Никога не е работил истинска работа и не е плащал данъци.
18:56 12.08.2026
63 До "правителството в сянка"
18:57 12.08.2026
64 Исторически парк
18:58 12.08.2026
65 Ивелин Михайлов
До коментар #1 от "Да вярно е":Браво на родителите!
18:59 12.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.