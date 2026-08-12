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Съдът пусна на свобода учениците, нападнали непалци в Пловдив

Съдът пусна на свобода учениците, нападнали непалци в Пловдив

12 Август, 2026 17:42 1 322 67

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  • непалци-
  • младежи-
  • убийство-
  • георги кузев

Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. в хода на другото мащабно разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев

Съдът пусна на свобода учениците, нападнали непалци в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдът в Пловдив пусна на свобода двамата ученици, арестувани за нападението над непалски граждани в града под тепетата. Спрямо 18-годишния е взета мярка за неотклонение парична гаранция, а спрямо 17-годишния мярката е надзор на инспектор от детска педагогическа стая.

Това предаде Plovdiv24.bg.

Още вчера Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми, които са на 18 и 17 години, за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди над двама граждани на Непал. Престъплението е извършено в съучастие през нощта на 24 срещу 25 юли 2026 г. в центъра на Пловдив, а кадрите от насилието са били заснети на видеоклип.

Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. в хода на другото мащабно разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. При проведените процесуално-следствени действия в телефона на един от подсъдимите е открит записаният видеоклип от нападението над чужденците.

Около полунощ на 24 срещу 25 юли 2026 г. в района на кръстовището между бул. "Руски“ и бул. "Шести септември“ обвиняемите забелязали двамата непалски граждани (на 27 и 33 години), които се били подпрели на стълби близо до тротоара. Нападателите се насочили към тях и започнали да нанасят удари с ръце и крака по главата и телата им.

Преминаващи шофьори подали своевременен сигнал на тел. 112. На мястото веднага са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са откарали пострадалите чужденци в болница за преглед.

От прокуратурата уточняват, че двамата младежи са поддържали контакти с непълнолетните лица, които вече са привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев от 4 август на Младежкия хълм. Вторият обвиняем, макар и на 17 години, е разбирал същността и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да вярно е

    21 28 Отговор
    Родителите им са бранили Альоша и са кординатори на ПБ на мунчо Крадев

    Коментиран от #10, #26, #65

    17:43 12.08.2026

  • 2 123

    5 43 Отговор
    Оставете децата на мира

    Коментиран от #14

    17:45 12.08.2026

  • 3 Българин

    46 3 Отговор
    Защо ги пуснахте?!Не заслужават.Трябва да са в ареста.Те са от същата група и ще продължават престъпленията.

    17:51 12.08.2026

  • 4 както винаги

    37 3 Отговор
    Съдът пусна на свобода
    двама дебилни плъха

    ако е женско и ли младок
    състрадателния съд ги пуска
    а пък жертвите да се оправят
    поне така излиза от квото ни сервират медията

    Коментиран от #54

    17:53 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    21 8 Отговор
    Абе тия скинарчета защо не нападат и не бият и не пребиват цигани ей това не мога да разбера, аз като видя на улицата някоя непълнолетна циганка с няколко чавета и изпитвам брутално отвращение , и ми идват такива мисли в главата но само мисли !!!?

    Коментиран от #16

    17:53 12.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 много са бързи органите след 6 дни

    26 1 Отговор
    Двамата извършители са установени на 10 август
    въпреки клипове и многобройни свидетелски показания

    17:55 12.08.2026

  • 9 Прогресизъм

    14 7 Отговор
    Прогресизмът е съвременна еволюция на фашизмът и продължение на комунистическата религия. Прогресизмът е възникнал в България през 2026-та година.

    Прогресизмът взаимства и много идеи от национал-социализма или по-известен сред по-необразованите като нацизъм.

    17:56 12.08.2026

  • 10 Верно ли бе

    26 8 Отговор

    До коментар #1 от "Да вярно е":

    На кой ги разправяш тия ? Погледни в интернет: майката на единия е някаква изпаднала метъларка , цялата в обеци по лицето и с пиянско - наркомански увиснали торби под очите . Даже ме може да се определи на колко години е . Май не е много дърта. Типична представителка на поколението , израснала в прекрасната атмосфера на демокрацията след 1989 г.

    Коментиран от #19

    17:57 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Почистване

    3 8 Отговор
    Непалски граждани подпрени на стълбите до тротоара, полицаите да са дошли преди да ги понатупат са приберат вносните наркодилъри или .едали.

    17:58 12.08.2026

  • 13 Фтрв

    25 1 Отговор
    Леко по-леко всички ще бъдат пуснати, малолетни, непълнолетни, българския съд е либерален и пуска всички престъпници и убийци.

    17:58 12.08.2026

  • 14 Оставете децата на мира

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "123":

    да го пребият 123

    17:58 12.08.2026

  • 15 Така де

    11 5 Отговор
    Щото са от някоя гербаджийска футболна агитка, а съдът в Пловдив е под силното влияние на мутромафиотите от Герб и ДПС.

    17:58 12.08.2026

  • 16 Здрав труд - здрав дух

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Виждал съм ги тия непалци - сигурно не същите - дребни, слаби човечета. Често под 1.60, може би дори по-дребни.
    Съвременните цигани са бая едри, високи и яки. Като ги гледам на снимката, биха яли много сериозен пердах от циганите тия хърбели.

    Тия ученици - съдът да им връчи лопатите и да ходят да копаят ровове и да мъкнат камани в едно с непалците.

    17:59 12.08.2026

  • 17 Габриел Лилов

    11 0 Отговор
    На 4 Август смятахме да ходим с Майка ми и една по далечна Леля на майка ми на Младешкия Хълм да се разходим но се отказхме изпитвам вина ако бяхме отишли можехме да хванем тези престъпници в крачка и да спасим живота на човека сигурно много хора планирали в този ден разходка изпитват същото чувство можехме ли да го спасим ако бяхме видели станалото и да спрем децата фашисти да го пребият за жалост никой не е бил на мястото да ги спре а който е бил е подминал в такъв свят живеем явно парите и личното богатство са по важни за някой хора от всеобщото благо.

    17:59 12.08.2026

  • 18 Честита

    15 12 Отговор
    Мунчовизация.

    Коментиран от #20, #32

    17:59 12.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Верно ли бе

    14 11 Отговор

    До коментар #18 от "Честита":

    Ако под Мунчо имаш предвид Радев , той е на власт само от няколко месеца. А тия процеси на разпад на всякакви морални норми и на всичко останало са от 37 години . Така че по добре кажи : честита демокрация.

    Коментиран от #62

    18:03 12.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ще си

    12 0 Отговор
    получат присъдата от улицата или от Горе .

    18:05 12.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факт

    9 0 Отговор
    Такива в Русия ги пращат на фронта.

    Коментиран от #36

    18:07 12.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Цвете

    13 1 Отговор
    И КОЙ ВЗЕ ТОВА ИДИОТСКО РЕШЕНИЕ? СТОЯЛИ ПОДПРЯНИ И СИ ГОВОРИЛИ ЧУЖДЕНЦИТЕ И ТЕЗИ ДВАМАТА РЕШАВАТ ДА НАНЕСАТ ПОБОЙ НАД НЕПОЗНАТИТЕ МЪЖЕ, ЗАЩО? ТОВА ЛИ " РЕШИХА " ОРГАНИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА? 🚔🤦‍♂️🚔

    Коментиран от #60

    18:11 12.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Затвор бре

    8 3 Отговор
    Ама дали Непалци или са от Перник все е тая

    18:12 12.08.2026

  • 30 Стара чанта

    8 4 Отговор

    До коментар #21 от "Верно ли бе":

    Сбъркал е, така е - това са децата, или внуците на бившите комунета, които успешно преминават един по един в другото измерение ! Надявам се, да не ги срещна и там ?!

    18:14 12.08.2026

  • 31 Чудно ми е

    4 4 Отговор
    Мислех си, защо не започнат хората да наемат мигрантите, да започнат да респектират подрастващите гамени?

    18:14 12.08.2026

  • 32 Ба бааааа

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Честита":

    ДеБилизация

    18:16 12.08.2026

  • 33 Стават грешки

    3 3 Отговор
    Мислили са си че са от Перник щото във фейса непалци или перничани по един начин изглеждат, еднакво черни ! Па вижте фейса бре там дето снимка има на неплец до перничанин ?

    18:17 12.08.2026

  • 34 Дръта чанта

    5 6 Отговор
    Това са евроатлантическите ценности

    18:18 12.08.2026

  • 35 Украинците

    5 3 Отговор
    нападнали непалци в Пловдив трябва да лежат поне 50 години

    Коментиран от #41, #45, #50

    18:19 12.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дааа

    6 0 Отговор
    Альоша гледа и се радва на пловдиските гаМ Мени

    18:22 12.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    11 0 Отговор
    Ей секса с малолетни и непълнолетни със зрели мъже в българските цигански гета не е практика а си е тяхна традиция на циганите !!? Защо никога българската държава не се е позаинтересувал Какво става в циганските гета. !!!?

    18:22 12.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Колко е тъпо нали

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Украинците":

    Всяка една публикация променя това което изкуственият показва

    18:23 12.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 За бой са

    6 3 Отговор
    Тези дето ги вкарват разни индуси непалци всякаква измет да им работят за без пари

    18:25 12.08.2026

  • 44 Цвете

    7 2 Отговор
    И КОЙ ВЗЕ ТОВА ИДИОТСКО РЕШЕНИЕ? СТОЯЛИ ПОДПРЯНИ И СИ ГОВОРИЛИ ЧУЖДЕНЦИТЕ И ТЕЗИ ДВАМАТА РЕШАВАТ ДА НАНЕСАТ ПОБОЙ НАД НЕПОЗНАТИТЕ МЪЖЕ, ЗАЩО? ТОВА ЛИ " РЕШИХА " ОРГАНИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА? 🚔🤦‍♂️🚔

    18:26 12.08.2026

  • 45 И за 2 минути

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Украинците":

    Изкуственият реши че това което съм написал е факт и го сложи в алгоритмите си . Същото беше когато фейк пуснах за ударени с гранатомет делтапланеристи .... просто е ужасно ей

    18:28 12.08.2026

  • 46 Янко

    8 0 Отговор
    Българският съд е най справедлив когато пачката е най дебела

    18:30 12.08.2026

  • 47 оня с коня

    8 1 Отговор
    Това ако е съд.........Ако това беше в Турция тия нямаше да излязат от панделата.

    Коментиран от #58

    18:30 12.08.2026

  • 48 Вгледайте се внимателно в лицата на

    3 0 Отговор
    младежите - все едно гледате 50% от младежите, в което и да е средно училище, пък дори и "елитно". Не изглеждат престъпници, нали? Изводите всеки да си направи сам.

    18:32 12.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ами ей сега гледам изкуственият

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Украинците":

    Ама действително пише че Украинци са нападнали непалци в Пловдив ! Хахахаха ..

    18:33 12.08.2026

  • 51 Мдаа

    4 2 Отговор
    Е това е "руски мир" в действие, това е раши. зма, цялата тази измет се е учила от руски сайтове. Това ни чака щом избраха чорапите да ни управляват.

    18:36 12.08.2026

  • 52 Пожелание

    3 0 Отговор
    Докато влязат в затвора , всеки ден да метат площада по 4 часа.

    18:39 12.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Юрист

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "както винаги":

    А каква трябва да е МНО за причинена лека телесна повреда? Идея нямаш какво е регламентирано в Глава 7 на НПК и в частност в чл. 386 в производство с непълнолетни, ама ръсиш мозАци.

    Коментиран от #57

    18:41 12.08.2026

  • 55 русофил

    0 2 Отговор
    ей сега блъгарите ще видят !

    18:41 12.08.2026

  • 56 Похвала

    6 0 Отговор
    Браво на съда!
    Дано децата им не попадат на "деца" като тези освобождават.

    18:41 12.08.2026

  • 57 безсмъртен

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Юрист":

    ли си

    Коментиран от #59

    18:42 12.08.2026

  • 58 Юрист

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "оня с коня":

    А каква трябва да е мярката за неотклонение за причинена лека телесна повреда? Идея нямаш какво е регламентирано в Глава 7 на НПК и в частност в чл. 386 в производство с непълнолетни, ама ръсиш мозАци. Тук се прилагат българските закони, а не турските.

    18:43 12.08.2026

  • 59 Юрист

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "безсмъртен":

    Ясно. Нищо не разбираш от право.

    18:44 12.08.2026

  • 60 Така

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    пише в НПК. Тук се прилага законите, които нямат нищо общо с уличното "правосъдие". Но ти от къде да знаеш.

    18:47 12.08.2026

  • 61 Да ви го туря

    2 0 Отговор
    И на изкуственият.. просто невероятен фейк бълва и за нищо не става..въобще не му вярвам

    18:49 12.08.2026

  • 62 Тинтири Минтири

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Верно ли бе":

    Мунчо е във властта от 10 години, а преди това е бил генерал. Цял живот е бил в държавната система. Никога не е работил истинска работа и не е плащал данъци.

    18:56 12.08.2026

  • 63 До "правителството в сянка"

    1 0 Отговор
    Не знам дали тези непалци конкретно са били за бо.й, но в нашия блок има едни виолетови, които бачкат в хотела на 🎃 и всяка вечер след 22.00 ч. вдигат невъобразим шум. Живеем през един етаж и това единствено заглушава шума. Искам да изпратя специални поздрави на Зеленчука и да му кажа, че МС вече ще го гледа само през крив макарон.👋

    18:57 12.08.2026

  • 64 Исторически парк

    1 0 Отговор
    БРАВО МОМЧЕТА! ДА СПРЕМ ВНОСА НА МИГАНИ И ПЕДОФИЛИТЕ!

    18:58 12.08.2026

  • 65 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да вярно е":

    Браво на родителите!

    18:59 12.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.