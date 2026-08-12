Съдилищата решават за брутални престъпления в Пловдив, Хасково и Своге

Вълна от тежки криминални деяния изправи правораздавателните органи пред спешни производства в цялата страна.

Прокуратурата и съдилищата в Пловдив, Хасково и Своге/Костинброд предприеха незабавни действия по налагане на най-строгите мерки за неотклонение „задържане под стража“ срещу извършители на жестоки побои, умишлено убийство и сексуално насилие над непълнолетни лица.

Пловдив: Разкриха брутален побой над чужденци покрай убийството на Младежкия хълм

На 12 август Районната прокуратура в Пловдив внася в съда искане за постоянен арест на двама младежи на 17 и 18 години. Те са привлечени в качеството на обвиняеми за съучастие в брутален побой над непалски граждани по хулигански подбуди.

Престъплението е извършено в района на кръстовището на булевардите „Руски“ и „Шести септември“. Нападателите са установени индиректно от органите на МВР по време на разследването на жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм. В телефона на единия тийнейджър е открит шокиращ видеозапис с кадри от нападението над непалците. Към момента 18-годишният извършител е задържан за 72 часа, а 17-годишният му съучастник – за 48 часа, в очакване на съдебното производство.

Хасково: Оставиха в ареста младеж, пребил чичо си до смърт с дървен кол

Окръжният съд в Хасково вече разгледа и уважи искането на държавното обвинение за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо 18-годишен младеж от Ямболско. Той е привлечен като обвиняем за умишлено убийство на своя 24-годишен родственик (негов чичо) в димитровградското село Странско.

Кървавата семейна трагедия се разигра, след като извършителят изчакал жертвата да заспи и нанесъл смъртоносни удари с дървен кол в областта на главата. Бруталното деяние е извършено след употреба на алкохол и пред очите на съпругата на починалия. Пред магистратите неграмотният младеж заяви, че съжалява, но съдът го остави зад решетките поради високата обществена опасност на престъплението, за което законът предвижда от 10 до 15 години затвор.

Своге/Костинброд: Прокуратурата иска постоянен арест за варненец, блудствал с момче

Районната прокуратура в Костинброд (Териториално отделение – Своге) внесе официално искане за постоянен арест спрямо 45-годишен мъж от град Варна. Той е задържан под стража с прокурорско постановление за срок до 72 часа по повдигнато тежко обвинение за насилствени развратни действия спрямо непълнолетно момче.

Сексуалното посегателство е извършено в района на Своге, а по случая е образувано досъдебно производство за блудство по чл. 149 от Наказателния кодекс. Наказанието, което заплашва извършителя при доказване на вината му в съда, е лишаване от свобода от 5 до 12 години. Прокурорите настояват за най-тежката мярка за неотклонение поради реална опасност лицето да се укрие или да извърши друго престъпление.