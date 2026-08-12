Меси след трагедията: Не знам как да продължа напред

Футболната легенда Лионел Меси разтърси света с емоционално писмо в социалните мрежи, споделяйки огромната си болка след смъртта на своя баща и дългогодишен агент Хорхе Меси.

Хорхе почина на 68-годишна възраст в Росарио след тежка битка с продължително заболяване. Трагедията принуди капитанът на Аржентина да напусне временно САЩ и да се прибере в родината си за частното погребение.

В официалното си изявление Меси признава, че бъдещето му във футбола остава неясно. "Не знам какво ще правя без теб, не знам как да продължа напред. Аз само играех футбол, а сега имам доста съмнения дали ще продължа да го правя още дълго", написа съкрушената звезда. Той разкри, че баща му е настоявал до последно той да играе на Световното първенство през 2026 г. въпреки влошеното си здраве. Лионел е искал да спечели титлата, за да я донесе на баща си, но физическите му сили на финала срещу Испания не са достигнали.

Вечният спортен съперник на аржентинеца – Кристиано Роналдо, веднага демонстрира огромна класа и човечност извън терена. Португалецът публикува съболезнователно съобщение под емоционалния пост на Меси: "Изпращам огромна прегръдка на теб и твоите близки в тези трудни моменти, Лео. Бъди силен". Жестът на Роналдо, който самият губи баща си в ранна възраст, трогна милиони фенове и доказа, че уважението между двамата великани е по-голямо от всяко футболно съперничество.