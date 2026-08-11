Мъж заплаши и насили непълнолетно момче в Своге

Задържаха 45-годишен мъж от Варна за развратни действия с непълнолетен. Според събраните от прокуратурата данни обвиняемият осъществил "действия на полово удовлетворение" с непълнолетно момче, след като го заплашил.

Деянието е извършено на 5 август в община Своге.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 5 до 12 години.