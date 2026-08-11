Мъж заплаши и насили непълнолетно момче в Своге

Задържаха 45-годишен мъж от Варна за развратни действия с непълнолетен. Според събраните от прокуратурата данни обвиняемият осъществил "действия на полово удовлетворение" с непълнолетно момче, след като го заплашил.
Деянието е извършено на 5 август в община Своге.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 5 до 12 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Своге си нямат непълнолетни
17:57 11.08.2026
2 Това е укротрола
17:58 11.08.2026
3 Тунджа 200
Напълно възможно е да е свободно съчинение, измислица.
На колко години е евентуалния пострадал, то и 1 и 5 и 10 са под 12.
Какви действия точно са извършени?
Ала бала.
Портокала.
Коментиран от #10
17:59 11.08.2026
4 Хаха
Коментиран от #5, #7, #26
17:59 11.08.2026
5 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #4 от "Хаха":МИ МАЙ...
БУЛКИ НА БАЙ СТАВРИ ЩЕ СТАВАТ💓
18:07 11.08.2026
6 Последния Софиянец
18:07 11.08.2026
7 Хихихи
До коментар #4 от "Хаха":В ареста са. Чака ги присъда и пандиз.
18:07 11.08.2026
8 иzраждане
18:09 11.08.2026
9 Още един сектант от ППДБ
Коментиран от #12
18:10 11.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния Софиянец
Коментиран от #13
18:11 11.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 търсиш
До коментар #11 от "Последния Софиянец":гангабанга?
18:12 11.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мими Кучева🐕
🌈💋🖕💋🌈
18:14 11.08.2026
16 а руслямийти нахранят червейти
До коментар #14 от "оня с коня":приживе
18:15 11.08.2026
17 почитателите на Путин са така
Смех
18:15 11.08.2026
18 дядото
18:18 11.08.2026
19 Възпитанието преди 1989 е така
Дядката дето си изхвърля кофата в реката докато правят репортаж за излязла река заради боклуци
Чичака шофьор на автобус от миналата седмица дето гледа тикток и кара с лакти
Дедката дето си запали къщата и още колко хиляди декари щото гонил врабчета с пиратки
Бабичката дето си мяташе върху детска площадка във Враца боклука
Все примери за качеството на възпитанието преди 1989! Същите тези възпитаваха първите чалга фенове дето народиха въпросните руско нацистки убиичета от Пловдив!!
18:18 11.08.2026
20 ГРАД КОЗЛОДУЙ
18:20 11.08.2026
21 Стенли
Коментиран от #29
18:29 11.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тоалетна Хартия
Коментиран от #30
18:49 11.08.2026
24 Три-че-ти-ри
18:59 11.08.2026
25 Кравария убер алес
19:09 11.08.2026
26 Информатор
До коментар #4 от "Хаха":Ловците на педофили не гонят педофили, а непалски работници и продавачи на пазара с ниско IQ.
19:12 11.08.2026
27 Всичко е ясно
19:13 11.08.2026
28 Бивш войник
19:13 11.08.2026
29 Ами
До коментар #21 от "Стенли":Защото ще трябва да регистрират половината депутати от Възраждане.
19:13 11.08.2026
30 ьяаоьяаоьяа
До коментар #23 от "Тоалетна Хартия":Пращаме го при баш педофила в Кремъл.
Коментиран от #32
19:15 11.08.2026
31 Пръц
В конкретния случай, както казва онзи криминалист дето обходи всичките медии, сигурно непълнолетния е бил с провокативно облекло..
19:17 11.08.2026
32 Сиреч
До коментар #30 от "ьяаоьяаоьяа":при мъжкия ти родител. От опит го знаеш.
19:19 11.08.2026
33 Явно е бил бабанка
19:25 11.08.2026
34 Искали
19:27 11.08.2026
35 Къде са ловците
Коментиран от #36
19:27 11.08.2026
36 Тоалетна Хартия
До коментар #35 от "Къде са ловците":За сега в Пловдив, скоро и в други градове!!!
19:34 11.08.2026