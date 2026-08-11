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Мъж заплаши и насили непълнолетно момче в Своге

Мъж заплаши и насили непълнолетно момче в Своге

11 Август, 2026 17:50 1 416 36

  • непълнолетно момче-
  • своге-
  • полово удовлетворение

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Мъж заплаши и насили непълнолетно момче в Своге - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха 45-годишен мъж от Варна за развратни действия с непълнолетен. Според събраните от прокуратурата данни обвиняемият осъществил "действия на полово удовлетворение" с непълнолетно момче, след като го заплашил.

Деянието е извършено на 5 август в община Своге.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 5 до 12 години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Своге си нямат непълнолетни

    11 3 Отговор
    ловци на pdf-и. Да си вземат от Пловдив.

    17:57 11.08.2026

  • 2 Това е укротрола

    8 7 Отговор
    Той е извратеняк.

    17:58 11.08.2026

  • 3 Тунджа 200

    6 7 Отговор
    Много общо всичко и почти нищо конкретно.
    Напълно възможно е да е свободно съчинение, измислица.
    На колко години е евентуалния пострадал, то и 1 и 5 и 10 са под 12.
    Какви действия точно са извършени?
    Ала бала.
    Портокала.

    Коментиран от #10

    17:59 11.08.2026

  • 4 Хаха

    13 4 Отговор
    Къде са ловците на педофили?

    Коментиран от #5, #7, #26

    17:59 11.08.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    МИ МАЙ...
    БУЛКИ НА БАЙ СТАВРИ ЩЕ СТАВАТ💓

    18:07 11.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Този го дайте на групата от Младежкия хълм.

    18:07 11.08.2026

  • 7 Хихихи

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    В ареста са. Чака ги присъда и пандиз.

    18:07 11.08.2026

  • 8 иzраждане

    5 4 Отговор
    баце

    18:09 11.08.2026

  • 9 Още един сектант от ППДБ

    7 5 Отговор
    и сектата на Педрохан.

    Коментиран от #12

    18:10 11.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Ще има ли протест в Своге в четвъртък?

    Коментиран от #13

    18:11 11.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 търсиш

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    гангабанга?

    18:12 11.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мими Кучева🐕

    3 2 Отговор
    Този юнак бил ли е в регистъра на Ален Симеонов?
    🌈💋🖕💋🌈

    18:14 11.08.2026

  • 16 а руслямийти нахранят червейти

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    приживе

    18:15 11.08.2026

  • 17 почитателите на Путин са така

    9 11 Отговор
    Те там в Расию имат връзки с непълнолетни, незаконни деца, крият ги по Швейцария и тн, ама на площада викат - ние пазим семейството 😆
    Смех

    18:15 11.08.2026

  • 18 дядото

    12 2 Отговор
    роднините на детето да кастрират това животно.без упойка

    18:18 11.08.2026

  • 19 Възпитанието преди 1989 е така

    11 7 Отговор
    Чичака с Дачията дето гони детето за череши
    Дядката дето си изхвърля кофата в реката докато правят репортаж за излязла река заради боклуци
    Чичака шофьор на автобус от миналата седмица дето гледа тикток и кара с лакти
    Дедката дето си запали къщата и още колко хиляди декари щото гонил врабчета с пиратки
    Бабичката дето си мяташе върху детска площадка във Враца боклука

    Все примери за качеството на възпитанието преди 1989! Същите тези възпитаваха първите чалга фенове дето народиха въпросните руско нацистки убиичета от Пловдив!!

    18:18 11.08.2026

  • 20 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 10 Отговор
    А на непълнолетният харесало ли му е?🌈

    18:20 11.08.2026

  • 21 Стенли

    8 1 Отговор
    А защо като , от ВЪЗРСЖДАНЕ бяха дали предложение ,да се направи национален регистър на педофилите в другите партии се ослушват, и друго да кажа това го има и в Руската федерация и в сащ и така наречените демократични режими , само в арабския свят е по ограничено , особено в Иран , защото там за такова действие осъждат на смърт , хората там знаят какъв е проблема и как да се разреши

    Коментиран от #29

    18:29 11.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тоалетна Хартия

    5 1 Отговор
    Ааааа, ся ко ша прайм с педофила???Ще търсите ловци на педофили, защото полицията е заета!!!!

    Коментиран от #30

    18:49 11.08.2026

  • 24 Три-че-ти-ри

    4 1 Отговор
    Едно време какви бащи имаше. На такива евнуси ги правеха, а сега си слагат червило и токчета.

    18:59 11.08.2026

  • 25 Кравария убер алес

    1 1 Отговор
    Ето това е педофил, и заслужава 1 час ритане.

    19:09 11.08.2026

  • 26 Информатор

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Ловците на педофили не гонят педофили, а непалски работници и продавачи на пазара с ниско IQ.

    19:12 11.08.2026

  • 27 Всичко е ясно

    3 0 Отговор
    На оня етнос е тая история, тоя път вуйчото не си е платил.

    19:13 11.08.2026

  • 28 Бивш войник

    3 0 Отговор
    Имахме един войник Динчев от Своге. Плющяха го за отпуски и после носеше шоколади от завода в Своге ,. Свързочен полк Сливен.

    19:13 11.08.2026

  • 29 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Стенли":

    Защото ще трябва да регистрират половината депутати от Възраждане.

    19:13 11.08.2026

  • 30 ьяаоьяаоьяа

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Тоалетна Хартия":

    Пращаме го при баш педофила в Кремъл.

    Коментиран от #32

    19:15 11.08.2026

  • 31 Пръц

    1 0 Отговор
    Споко, МВР си върши работата! Нали ви обясниха вече, имат специализирани екипи, които ги следят тия..
    В конкретния случай, както казва онзи криминалист дето обходи всичките медии, сигурно непълнолетния е бил с провокативно облекло..

    19:17 11.08.2026

  • 32 Сиреч

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "ьяаоьяаоьяа":

    при мъжкия ти родител. От опит го знаеш.

    19:19 11.08.2026

  • 33 Явно е бил бабанка

    2 1 Отговор
    Ако беше някой слаботелесен отдавна някои ловци да го бяха изловили

    19:25 11.08.2026

  • 34 Искали

    1 0 Отговор
    още пари, но не дал и по цигански с приятел полицай и авер прокурор...го ушили тоя . А ЗА МИЛИАРДИТЕ откраднали, крадящи и продължаващи да крадат, ПРОКУРАТУРА н я м а....

    19:27 11.08.2026

  • 35 Къде са ловците

    3 1 Отговор
    Що не ловят такива? Тоя сигурно щеше да ги подкара наред десети мата без да ги дели полово

    Коментиран от #36

    19:27 11.08.2026

  • 36 Тоалетна Хартия

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Къде са ловците":

    За сега в Пловдив, скоро и в други градове!!!

    19:34 11.08.2026