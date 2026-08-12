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Хибридна война! Германското правителство одобри мерки, които ще дадат нови правомощия на разузнавателните служби

Хибридна война! Германското правителство одобри мерки, които ще дадат нови правомощия на разузнавателните служби

12 Август, 2026 19:06 921 18

  • германия-
  • нато-
  • хибридна война-
  • фридрих мерц

Мерките, които ще дадат на ФСЗК широки правомощия за събиране на данни, предизвикаха критики от някои организации за защита на гражданските права

Хибридна война! Германското правителство одобри мерки, които ще дадат нови правомощия на разузнавателните служби - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският кабинет одобри мерки, които ще дадат на разузнавателните служби нови правомощия да следят комуникации и да осуетяват действията на чуждестранни противници заради нарастващата според властите заплаха от кибер- и хибридни атаки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мерките, които се обсъждат от месеци, ще дадат на Федералната разузнавателна служба (ФРС), отговаряща за външното разузнаване, и на Федералната служба за защита на конституцията (ФСЗК), която отговаря за вътрешното разузнаване, по-широки правомощия за достъп до цифрови комуникации, събиране на данни и извършване на активни операции за осуетяване на атаки.

Министърът на вътрешните работи Александър Добринт заяви, че мерките, които ще включват и използването на изкуствен интелект, ще „революционизират архитектурата на сигурността в Германия“.

„Превръщаме разузнавателните си служби в истински тайни служби“, каза той на пресконференция в Берлин. По думите му за първи път агенциите ще получат оперативни правомощия.

Мерките, които ще дадат на ФСЗК широки правомощия за събиране на данни, предизвикаха критики от някои организации за защита на гражданските права.

Константин фон Ноц от опозиционната партия „Зелените“ подкрепи разширяването на правомощията на ФРС заради нарастващия брой заплахи. Той обаче заяви, че предоставянето на подобни разширени правомощия на службите за вътрешна сигурност „буди тревога от гледна точка на върховенството на закона“.

Германските разузнавателни служби са създадени след Втората световна война, когато споменът за нацисткия режим все още е бил силен, и традиционно имат по-ограничени правомощия от службите на съюзници като Франция, Великобритания и САЩ.

На фона на предупрежденията за нарастващи заплахи от държави като Русия и Иран обаче се засили натискът върху германските служби да разширят традиционната си роля, свързана с анализ на информация и да получат повече правомощия за предприемане на конкретни действия срещу атаки.

Нина Варкен, ръководителката на канцеларията на Фридрих Мерц, заяви, че Германия е изправена пред „реална, много сериозна“ заплаха от хибридни атаки от чужди сили и вече не може да разчита за сигурността си на разузнавателните служби на своите съюзници.

Миналата седмица беше предотвратена предполагаема атака, след като на летището в Лайпциг в Източна Германия беше открит дрон, натоварен с експлозиви. Междувременно над военни бази и други обекти редовно са забелязвани неизвестни разузнавателни безпилотни летателни апарати.

Според плана, който все още трябва да бъде одобрен от парламента, службите за сигурност ще може да се намесват в инфраструктурата на нападателите, например като тайно обезвреждат експлозиви, за да могат да продължат операциите по наблюдение. В киберпространството те ще могат при строго определени условия да проникват в информационните системи на нападателите, да копират или изтриват данни и да блокират инструменти, използвани от чужди държави в техни кампании.

Проектът въвежда и нови правила за използването на държавен шпионски софтуер за онлайн наблюдение и за проследяване на комуникациите. Телекомуникационни компании, цифрови платформи, транспортни оператори и финансови посредници ще могат да бъдат задължавани да предоставят данни, като при отказ могат да бъдат глобявани и проверявани на място.

Мерките ще създадат по-подробна правна основа за киберразследванията и ще централизират контрола върху тях в Независимия контролен съвет – външен надзорен орган, който в момента контролира радиоелектронното разузнаване от страна на ФРС.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОЩЕ ОТ СЪЩОТО

    12 2 Отговор
    Гестапо отново в действие.

    19:11 12.08.2026

  • 2 Грета Тунберг

    7 3 Отговор
    В момента който се взриви северен поток и спряха ядрените централи немците решиха да са на нивото на една африканска държава.

    19:11 12.08.2026

  • 3 Кисело мляко

    5 2 Отговор
    "Кучето е заровено на друго място, не там, където ровят. Истинските тайни служби – в Северна Корея, Беларус и Русия – обучават своите разузнавачи и снайперисти без телефон в джоба, без електроника в себе си. Химикал, лист хартия, дървена поща и очи. Никакви сигнали, никакви следи, никакви изтичания. Те знаят, че телефонът е верига, а истината не се носи във верига. Докато другите си играят на шпиони с джаджи, истинските агенти говорят на прах и вятър. Западът търси врага в сателитите, а той отдавна е преминал през пощенската кутия, без дори да остави прах."

    🔴🤖 С
    ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
    🔥

    19:13 12.08.2026

  • 4 Сатана Z

    3 2 Отговор
    По всичко изглежда, че Немците се готвят да отварят газовите къпални ,щото водата вече е дефицит в Дойчланд

    Коментиран от #11

    19:15 12.08.2026

  • 5 ГЕРМАНЦИТЕ ОБИЧАТ НАЦИЗМА

    5 2 Отговор
    Така се чувстват щастливи.

    Коментиран от #7

    19:18 12.08.2026

  • 6 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    2 7 Отговор
    ЗАВИНАГИ със ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, ИЗРАЕЛ И УКРАЙНА!
    МАЧ КААЙ

    19:20 12.08.2026

  • 7 Аре бе...

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "ГЕРМАНЦИТЕ ОБИЧАТ НАЦИЗМА":

    Пиши.... руска фашистка партия в Китай
    Хехехехе

    19:20 12.08.2026

  • 8 ГЕРМАНЦИТЕ

    3 2 Отговор
    Много обичат да се топят един друг.

    19:25 12.08.2026

  • 9 Гошо

    1 1 Отговор
    То това си има име....ПАРАНОЯ се казва!

    19:25 12.08.2026

  • 10 Бесен - Язовец

    4 2 Отговор
    То цяла Германия е американо - фашистка хибридка

    19:25 12.08.2026

  • 11 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Монгольята от блатата оше се банят Еднаж год..у бунаро!
    Дойчовците ше ги оправят

    19:26 12.08.2026

  • 12 ЙВС

    0 2 Отговор
    Заслужава ли си човек да им организира втори Нюрнберг или е по-добре да им се изпрати едно - две ТЯО и да си налягат нацистките задници?

    Коментиран от #13

    19:29 12.08.2026

  • 13 Без казармен пе ДИК,да? ))

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЙВС":

    Че то у Йло е издирван от Международният наказателен съд! Обвинен е в Престъпления срещу Човечеството, педофилия и масови убийства
    Хихихи

    Коментиран от #16

    19:33 12.08.2026

  • 14 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    4 1 Отговор
    Не си играйте, направо връщайте истинските имена, за които си мечтаехте от
    толкова десетилетия - ГECТАПО, СС, СД, Абвeр и подобни фашизoидни организации.

    Най-жалкото е, че дори няма нужда да бъдете остъклени от руски ракети,
    те арабските инженери и лекари си знаят работата.

    19:35 12.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Обзалагам се, че си тотално

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Без казармен пе ДИК,да? ))":

    неграмотен и не може да напишеш дори едно изречение без правописна грешка.

    19:36 12.08.2026

  • 17 Опорка

    3 1 Отговор
    Яко, икономиката им се срива с невероятна скорост, тия се занимават с това. Явно е, че Бог обича Русия, след като й прави подобни подаръци (умствено изостаналo командване на враговете й).

    Коментиран от #18

    19:37 12.08.2026

  • 18 Каква опорка

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Опорка":

    Само в София се съкращават над 700 инженера, които работеха за фирмата Бош.
    Бош е контрактор към Фолксваген, а тия имат гениалния план за съкращаване на 100 000 работещи само в Германия.
    Само един oлигoфрен може да съкрати за две години 100 000 високо-квалифицирани специалисти.
    И това само за една фирма.

    19:42 12.08.2026

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