Блъснаха 60-годишен велосипедист край Сливен

60-годишен мъж почина след пътен инцидент на пътя между сливенското село Николаево и град Кермен, съобщиха от полицията. Произшествието е станало на 11 август, около 05:45 часа.

Сигнал за мъж в безпомощно състояние на пътното платно е подаден на телефон 112. На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които установили, че пострадалият е управлявал велосипед и е бил блъснат при пътно произшествие.

Мъжът е откаран в болница в Сливен с опасност за живота, където по-късно е починал.

След инцидента са предприети незабавни издирвателни действия. В резултат на работата криминалисти от участък „Запад“ към РУ-Сливен са задържали 30-годишен мъж, който по първоначални данни е причинил произшествието.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.

През изминалите 24 часа в страната са станали 24 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали трима души, а 32-ма са пострадали, съобщава МВР на сайта си.