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Блъснаха 60-годишен велосипедист край Сливен

Блъснаха 60-годишен велосипедист край Сливен

12 Август, 2026 10:23 610 2

  • велосипедист-
  • катастрофа-
  • кермен-
  • николаево

Задържан е 30-годишен мъж, заподозрян, че е причинил катастрофата

Блъснаха 60-годишен велосипедист край Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

60-годишен мъж почина след пътен инцидент на пътя между сливенското село Николаево и град Кермен, съобщиха от полицията. Произшествието е станало на 11 август, около 05:45 часа.

Сигнал за мъж в безпомощно състояние на пътното платно е подаден на телефон 112. На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които установили, че пострадалият е управлявал велосипед и е бил блъснат при пътно произшествие.

Мъжът е откаран в болница в Сливен с опасност за живота, където по-късно е починал.

След инцидента са предприети незабавни издирвателни действия. В резултат на работата криминалисти от участък „Запад“ към РУ-Сливен са задържали 30-годишен мъж, който по първоначални данни е причинил произшествието.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.

През изминалите 24 часа в страната са станали 24 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали трима души, а 32-ма са пострадали, съобщава МВР на сайта си.


България
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  • 1 жалко за човека

    4 1 Отговор
    за съжаление велосипедистите са безащитни дават повече жертви от пъдрящите матарджии

    10:29 12.08.2026

  • 2 може и да е бил пътник

    0 3 Отговор
    до 60 г живеят много хора . морат ги рак , педофилия, сифилис , и какво ли не . колелото е кат тротонетката . дали си обратен или педофил . разведен или женен 4 пъти . много на 10-11 г се попипват . не ги водят обратни . или педофили . играта на чичо доктор превъзбужда олигавянето . йогата помага при мъжете сами да правят орални манипулации . за удоволствие . без да са обратни . епстиин набирал ученички . но не е педофил . поне не е болен и лежал в болница . това е болест при която новороденото е кат партньор .

    10:41 12.08.2026