Майката на присъствал на убийството на Младежкия хълм: Това е глутница, това е секта! Потресаващо е! ВИДЕО

Пред камерата на Plovdiv24.bg застана Гергана Папазова, майката на 17-годишния младеж, който бе задържан за нападението над непалските граждани и който по-късно е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Ето какво каза жената за убийството:

Искали са да го сплашат, защото са мислели, че е педофил. След деянието беше притеснен, после плака и ми каза, че се е опитал да ги спре, но не е могъл. Беше потресен, след като осъзна какво са направили. Не е очаквал да се стигне до такъв фатален край.

Не е участвал в побоя, само е наблюдавал. Според мен това е секта, в която взаимно си промиват мозъците. Това е глутница, това е секта! Потресаващо е!

Синът ми беше на 16 години, когато се запозна със скинари. Оттогава започнаха излизания през нощта, да пие алкохол. Много пъти съм звъняла на 112, но никаква реакция нито от полицията, нито от общинска охрана. Някакъв ад е, откакто се запозна с тези младежи.

„Ситуацията е повече от ужасна, особено с Георги Кузев. Това се случва с много младежи в Пловдив. Просто самите те си влияят един на друг по възможно най-лошия начин“, каза тя.

По думите ѝ синът ѝ бил на 16 години, когато се запознал с въпросната компания.

„Каза ми: „Мамо, аз се запознах със скинари“. Оттогава започнаха едни излизания през нощта, започна да пие алкохол. Аз съответно звънях на 112. Мога да покажа колко пъти съм звъняла“, разказа пред "Трафикнюз" Папазова. Тя твърди, че многократно е подавала сигнали за групата и е посочвала конкретни места, на които младежите се събират – Бунарджика, Сцената и други локации в града.

„Подавала съм сигнали за тази група – десетки сигнали. Посочвала съм точната локация, където се събират – на Бунарджика, на Сцената и на още места в града“, заяви майката.

По думите ѝ е търсила съдействие и от общинската охрана, но е получила обяснение, че на Бунарджика често има големи групи младежи, докато охранителят е сам.

„Казват ми да подам оплакване към общината, за да им осигурят повече хора. Добре, защо трябва да съществува общинска охрана, след като не може да охранява?“, попита тя.

„Бандата е по-силният психолог от мен“

Папазова разказа, че заедно със сина си посещават психолог, но според нея влиянието на компанията върху него е било много силно. „Аз и синът ми посещаваме психолог, но бандата е по-силният психолог от мен“, каза тя.

По думите ѝ поведението на Ангел се променило постепенно. Преди това той носел вкъщи болни животни, за които искал да се грижат, но впоследствие започнал да употребява алкохол.

Майката твърди още, че в компанията има и много по-малки деца. „Те го карат да пие, карат и деца на 12 години. Лежал е в детско отделение след натравяне“, каза Папазова.

Бил е на Младежкия хълм при убийството на Георги Кузев

Гергана Папазова разказа и за присъствието на сина си на Младежкия хълм в нощта, когато беше убит 37-годишният Георги Кузев.

По думите ѝ Ангел се е опитал да спре останалите младежи и ги е молил да прекратят побоя.

„Опитвал се е да спре компанията, молил е да престанат и дори е опитал да подаде сигнал на 112. Паднала му е батерията и не е успял“, разказа майката.

След случилото се, по думите ѝ, синът ѝ е разказал пред полицията какво е станало.

„Вкъщи много плака, не е спал. Пред полицията всичко разказа. Много тежко го преживя. Аз също съм зле. Но аз от близо две години, заради тази банда, заради тези скинари, не спя. Опитвах се да го спра, да го откъсна, но се провалих“, каза Папазова.

Майката: Подавала съм десетки сигнали

Тя твърди, че нееднократно е търсила помощ от институциите заради поведението на сина си и компанията му.

По думите ѝ при някои от сигналите до 112 са изпращани полицейски екипи, но на други места, които е посочвала, не е получавала реакция.

Папазова заяви, че е разговаряла и с общинската охрана заради събиранията на Бунарджика.

„Това са местата – Сцената, Съединение, Бунарджика. На Бунарджика съм се свързала с общинска охрана да подам оплакване първо по телефона, после писмено“, каза тя.

Какво разказал Ангел за нападението над непалците

По думите на майката синът ѝ е разказал и за нападението над двамата непалски граждани. Той ги определил пред нея като „наркомани“ и заявил, че според него са правили „мизерии“ в магазин, след което повърнали на улицата. Именно това било посочено като причина от компанията да реши да ги „накаже“.

До момента прокуратурата посочва, че нападението е било без провокация и без предварителен конфликт между младежите и пострадалите. Разследването продължава, като се проверява и версията за евентуални ксенофобски подбуди.

Окончателната оценка на ролята на всеки от задържаните, както и на твърденията за други прояви на групата, предстои да бъде дадена в рамките на разследванията.