Майката на присъствал на убийството на Младежкия хълм: Това е глутница, това е секта! Потресаващо е! ВИДЕО

Пред камерата на Plovdiv24.bg застана Гергана Папазова, майката на 17-годишния младеж, който бе задържан за нападението над непалските граждани и който по-късно е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.
Ето какво каза жената за убийството:
Искали са да го сплашат, защото са мислели, че е педофил. След деянието беше притеснен, после плака и ми каза, че се е опитал да ги спре, но не е могъл. Беше потресен, след като осъзна какво са направили. Не е очаквал да се стигне до такъв фатален край.
Не е участвал в побоя, само е наблюдавал. Според мен това е секта, в която взаимно си промиват мозъците. Това е глутница, това е секта! Потресаващо е!
Синът ми беше на 16 години, когато се запозна със скинари. Оттогава започнаха излизания през нощта, да пие алкохол. Много пъти съм звъняла на 112, но никаква реакция нито от полицията, нито от общинска охрана. Някакъв ад е, откакто се запозна с тези младежи.
„Ситуацията е повече от ужасна, особено с Георги Кузев. Това се случва с много младежи в Пловдив. Просто самите те си влияят един на друг по възможно най-лошия начин“, каза тя.
По думите ѝ синът ѝ бил на 16 години, когато се запознал с въпросната компания.
„Каза ми: „Мамо, аз се запознах със скинари“. Оттогава започнаха едни излизания през нощта, започна да пие алкохол. Аз съответно звънях на 112. Мога да покажа колко пъти съм звъняла“, разказа пред "Трафикнюз" Папазова. Тя твърди, че многократно е подавала сигнали за групата и е посочвала конкретни места, на които младежите се събират – Бунарджика, Сцената и други локации в града.
„Подавала съм сигнали за тази група – десетки сигнали. Посочвала съм точната локация, където се събират – на Бунарджика, на Сцената и на още места в града“, заяви майката.
По думите ѝ е търсила съдействие и от общинската охрана, но е получила обяснение, че на Бунарджика често има големи групи младежи, докато охранителят е сам.
„Казват ми да подам оплакване към общината, за да им осигурят повече хора. Добре, защо трябва да съществува общинска охрана, след като не може да охранява?“, попита тя.
„Бандата е по-силният психолог от мен“
Папазова разказа, че заедно със сина си посещават психолог, но според нея влиянието на компанията върху него е било много силно. „Аз и синът ми посещаваме психолог, но бандата е по-силният психолог от мен“, каза тя.
По думите ѝ поведението на Ангел се променило постепенно. Преди това той носел вкъщи болни животни, за които искал да се грижат, но впоследствие започнал да употребява алкохол.
Майката твърди още, че в компанията има и много по-малки деца. „Те го карат да пие, карат и деца на 12 години. Лежал е в детско отделение след натравяне“, каза Папазова.
Бил е на Младежкия хълм при убийството на Георги Кузев
Гергана Папазова разказа и за присъствието на сина си на Младежкия хълм в нощта, когато беше убит 37-годишният Георги Кузев.
По думите ѝ Ангел се е опитал да спре останалите младежи и ги е молил да прекратят побоя.
„Опитвал се е да спре компанията, молил е да престанат и дори е опитал да подаде сигнал на 112. Паднала му е батерията и не е успял“, разказа майката.
След случилото се, по думите ѝ, синът ѝ е разказал пред полицията какво е станало.
„Вкъщи много плака, не е спал. Пред полицията всичко разказа. Много тежко го преживя. Аз също съм зле. Но аз от близо две години, заради тази банда, заради тези скинари, не спя. Опитвах се да го спра, да го откъсна, но се провалих“, каза Папазова.
Майката: Подавала съм десетки сигнали
Тя твърди, че нееднократно е търсила помощ от институциите заради поведението на сина си и компанията му.
По думите ѝ при някои от сигналите до 112 са изпращани полицейски екипи, но на други места, които е посочвала, не е получавала реакция.
Папазова заяви, че е разговаряла и с общинската охрана заради събиранията на Бунарджика.
„Това са местата – Сцената, Съединение, Бунарджика. На Бунарджика съм се свързала с общинска охрана да подам оплакване първо по телефона, после писмено“, каза тя.
Какво разказал Ангел за нападението над непалците
По думите на майката синът ѝ е разказал и за нападението над двамата непалски граждани. Той ги определил пред нея като „наркомани“ и заявил, че според него са правили „мизерии“ в магазин, след което повърнали на улицата. Именно това било посочено като причина от компанията да реши да ги „накаже“.
До момента прокуратурата посочва, че нападението е било без провокация и без предварителен конфликт между младежите и пострадалите. Разследването продължава, като се проверява и версията за евентуални ксенофобски подбуди.
Окончателната оценка на ролята на всеки от задържаните, както и на твърденията за други прояви на групата, предстои да бъде дадена в рамките на разследванията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не мисля, че е секта
Коментиран от #4
18:08 12.08.2026
2 малкия мишок
като го е удрял до смърт
тез кьорфишеци от таз стринка не вървят
дет е отгледала и разглезила харантутник и некачествен матрял
18:08 12.08.2026
3 семейна банда
18:08 12.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Коч Петра
Коментиран от #7
18:09 12.08.2026
6 За размисъл
Докараха Пловдив до мизерия и идиотизъм.
18:10 12.08.2026
7 мда
До коментар #5 от "Коч Петра":Забравила да си свали пиърсингите...
18:11 12.08.2026
8 123
Коментиран от #10, #35
18:12 12.08.2026
9 1488
и никой нищо не ни казваше
18:13 12.08.2026
10 Демокрацията ви е виновна на вас!
До коментар #8 от "123":Преди да дойде демокрацията, също имаше такива. Рисуваха свастики по стените на физкултурния салон.
Коментиран от #15
18:16 12.08.2026
11 Сила
Коментиран от #18
18:16 12.08.2026
12 име
18:18 12.08.2026
13 Цвете
18:20 12.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 123
До коментар #10 от "Демокрацията ви е виновна на вас!":Рисуваха децата при комунизма а не убиваха ,демокрацията донесе корупция ,престъпност ,тотален разпад и нравствена деградация
Коментиран от #22
18:22 12.08.2026
16 ЕДИН ЧАС ГО ТРЕПАЛИ ОТ БОЙ
18:23 12.08.2026
17 зрител
18:23 12.08.2026
18 Верно ли
До коментар #11 от "Сила":Ти ги разбираш тия работи! Я кажи колко тинейджърки са ти седяли в скута!
Коментиран от #46
18:24 12.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 коко
18:26 12.08.2026
21 Някой
Коментиран от #24
18:28 12.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 604
18:29 12.08.2026
24 нормално
До коментар #21 от "Някой":За избирателите на ПБ или Израждане
18:29 12.08.2026
25 коко
18:29 12.08.2026
26 Възпитанието преди 1989
Дядката дето си изхвърля кофата в реката докато правят репортаж за излязла река заради боклуци
Чичака шофьор на автобус от миналата седмица дето гледа тикток и кара с лакти
Дедката дето си запали къщата и още колко хиляди декари щото гонил врабчета с пиратки
Бабичката дето си мяташе върху детска площадка във Враца боклука
Чичака от тази седмица дето стреля с арбалет по човек в Пловдив
Все примери за качеството на възпитанието преди 1989! Същите тези възпитаваха първите чалга фенове дето народиха въпросните руско нацистки убиичета от Пловдив!!
18:30 12.08.2026
27 Чорбара
18:32 12.08.2026
28 123
До коментар #22 от "патологичен комунизъм":Комунистите донесоха ред и законност ,демокрацията донесе всякакви видове извращения и престъпност
Коментиран от #31, #49
18:32 12.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Фуко-организация за правата на децата
18:33 12.08.2026
31 Неее!
До коментар #28 от "123":В България истинска демокрация никога не е имало, заради комунистите. Всеки, който го отрича, или е тъп, или е от тъмночервените!
Коментиран от #33, #34
18:34 12.08.2026
32 Успокой се пенсийо, да не дадеш фира!
До коментар #29 от "Тато":Комунизмът падна заради изродите като теб! Античовешка идеология на античовеци!
Коментиран от #38
18:37 12.08.2026
33 604
До коментар #31 от "Неее!":нъл преди 89г, 99% са гласували за БКП, ти от тоя 1% дет са биле за БЗНС ...наследник ли си им?
18:38 12.08.2026
34 123
До коментар #31 от "Неее!":България е най голямата демокрация на света ,вижте само колко партии има в България,повече от 100 ,за разлика от нашите господари от САЩ и Англия където има само 2 партии от векове и не се допускат други политически субекти във властта и на всеки 5 години си подават топката
Коментиран от #37
18:38 12.08.2026
35 АБЕ
До коментар #8 от "123":стига с тая демокрация ТОВА Е АНАРХИЯ!!!!!!!!!!!!!
18:38 12.08.2026
36 Хайде, стига
18:39 12.08.2026
37 Не се прави на много умен!
До коментар #34 от "123":Какво значение има колко са партиите, когато няма честни избори?
18:40 12.08.2026
38 Тато
До коментар #32 от "Успокой се пенсийо, да не дадеш фира!":точно изродите ме бутнаха мен и донесоха демократичниТе цености в кухите ганявски кратуни кът твоята!
Коментиран от #40
18:40 12.08.2026
39 Много кофти
18:44 12.08.2026
40 Ооо, мумийо! Здравей!
До коментар #38 от "Тато":Още ли те боли гърба? Ще те боли, като си пишеш сатанински послания на него!
Шефът горе знае кой да накаже!☝️
18:44 12.08.2026
41 умий руzoфил
18:46 12.08.2026
42 Сатана Z
Коментиран от #44, #45
18:46 12.08.2026
43 Поколение З
Коментиран от #51
18:47 12.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Не се чуди!
До коментар #42 от "Сатана Z":Пр0Zт си като леща!
18:49 12.08.2026
46 дедо мраz
До коментар #18 от "Верно ли":мож да седнеш в моя скут.ше има и мазно каве
18:50 12.08.2026
47 Бесен - Язовец
Коментиран от #53
18:50 12.08.2026
48 Паве с памперс
Коментиран от #50, #59
18:51 12.08.2026
49 1488
До коментар #28 от "123":в концлагера ще е идеално за теб.
Ордунг махт Фрай!
18:52 12.08.2026
50 АБЕ
До коментар #48 от "Паве с памперс":стига с тая демокрация ТОВА Е АНАРХИЯ!!!!!!!!!!!!!
18:54 12.08.2026
51 тебе
До коментар #43 от "Поколение З":през м-32
18:54 12.08.2026
52 Като украинси нацисти
Коментиран от #55
18:55 12.08.2026
53 умирисан борсук
До коментар #47 от "Бесен - Язовец":още ли те боли градинката
18:56 12.08.2026
54 Пламен
18:57 12.08.2026
55 тебе
До коментар #52 от "Като украинси нацисти":ше те и гласят
18:58 12.08.2026
56 Били симпатизанти на Азов
18:58 12.08.2026
57 Госあ
18:59 12.08.2026
58 Точните думи са :
19:01 12.08.2026
59 ДО ЖОРО ПАВЕТО ОТ СОЦА
До коментар #48 от "Паве с памперс":А ТИ ТЪПОГРОЗНИЯ СИ ОТ ПАРТИЯТА НА ЛИЛАВАТА КОПЕЙКА КОЙТО ОТКЛЮЧИ СПЯЩИТЕ РУСКОНАЦИСТЧЕТА КОИТО НА МИТИНГИТЕ МУ КРЕЩЯХА ЕКЗАЛТИРАНИ РАША РАША! ТОЧНО ТЕ УБИВАТ СЕГА.
19:01 12.08.2026