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Майката на присъствал на убийството на Младежкия хълм: Това е глутница, това е секта! Потресаващо е! ВИДЕО

Майката на присъствал на убийството на Младежкия хълм: Това е глутница, това е секта! Потресаващо е! ВИДЕО

12 Август, 2026 18:04 1 732 59

  • пловдив-
  • побой-
  • непалци-
  • георги кузов-
  • убийство-
  • гергана папазова

Синът ми беше на 16 години, когато се запозна със скинари. Оттогава започнаха излизания през нощта, да пие алкохол. Много пъти съм звъняла на 112, но никаква реакция нито от полицията, нито от общинска охрана

Майката на присъствал на убийството на Младежкия хълм: Това е глутница, това е секта! Потресаващо е! ВИДЕО - 1
Снимка: Трафикнюз
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пред камерата на Plovdiv24.bg застана Гергана Папазова, майката на 17-годишния младеж, който бе задържан за нападението над непалските граждани и който по-късно е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Ето какво каза жената за убийството:

Искали са да го сплашат, защото са мислели, че е педофил. След деянието беше притеснен, после плака и ми каза, че се е опитал да ги спре, но не е могъл. Беше потресен, след като осъзна какво са направили. Не е очаквал да се стигне до такъв фатален край.

Не е участвал в побоя, само е наблюдавал. Според мен това е секта, в която взаимно си промиват мозъците. Това е глутница, това е секта! Потресаващо е!

Синът ми беше на 16 години, когато се запозна със скинари. Оттогава започнаха излизания през нощта, да пие алкохол. Много пъти съм звъняла на 112, но никаква реакция нито от полицията, нито от общинска охрана. Някакъв ад е, откакто се запозна с тези младежи.

„Ситуацията е повече от ужасна, особено с Георги Кузев. Това се случва с много младежи в Пловдив. Просто самите те си влияят един на друг по възможно най-лошия начин“, каза тя.

По думите ѝ синът ѝ бил на 16 години, когато се запознал с въпросната компания.

„Каза ми: „Мамо, аз се запознах със скинари“. Оттогава започнаха едни излизания през нощта, започна да пие алкохол. Аз съответно звънях на 112. Мога да покажа колко пъти съм звъняла“, разказа пред "Трафикнюз" Папазова. Тя твърди, че многократно е подавала сигнали за групата и е посочвала конкретни места, на които младежите се събират – Бунарджика, Сцената и други локации в града.

„Подавала съм сигнали за тази група – десетки сигнали. Посочвала съм точната локация, където се събират – на Бунарджика, на Сцената и на още места в града“, заяви майката.

По думите ѝ е търсила съдействие и от общинската охрана, но е получила обяснение, че на Бунарджика често има големи групи младежи, докато охранителят е сам.

Казват ми да подам оплакване към общината, за да им осигурят повече хора. Добре, защо трябва да съществува общинска охрана, след като не може да охранява?“, попита тя.

„Бандата е по-силният психолог от мен“

Папазова разказа, че заедно със сина си посещават психолог, но според нея влиянието на компанията върху него е било много силно. „Аз и синът ми посещаваме психолог, но бандата е по-силният психолог от мен“, каза тя.

По думите ѝ поведението на Ангел се променило постепенно. Преди това той носел вкъщи болни животни, за които искал да се грижат, но впоследствие започнал да употребява алкохол.

Майката твърди още, че в компанията има и много по-малки деца. „Те го карат да пие, карат и деца на 12 години. Лежал е в детско отделение след натравяне“, каза Папазова.

Бил е на Младежкия хълм при убийството на Георги Кузев

Гергана Папазова разказа и за присъствието на сина си на Младежкия хълм в нощта, когато беше убит 37-годишният Георги Кузев.

По думите ѝ Ангел се е опитал да спре останалите младежи и ги е молил да прекратят побоя.

„Опитвал се е да спре компанията, молил е да престанат и дори е опитал да подаде сигнал на 112. Паднала му е батерията и не е успял“, разказа майката.

След случилото се, по думите ѝ, синът ѝ е разказал пред полицията какво е станало.

„Вкъщи много плака, не е спал. Пред полицията всичко разказа. Много тежко го преживя. Аз също съм зле. Но аз от близо две години, заради тази банда, заради тези скинари, не спя. Опитвах се да го спра, да го откъсна, но се провалих“, каза Папазова.

Майката: Подавала съм десетки сигнали

Тя твърди, че нееднократно е търсила помощ от институциите заради поведението на сина си и компанията му.

По думите ѝ при някои от сигналите до 112 са изпращани полицейски екипи, но на други места, които е посочвала, не е получавала реакция.

Папазова заяви, че е разговаряла и с общинската охрана заради събиранията на Бунарджика.

„Това са местата – Сцената, Съединение, Бунарджика. На Бунарджика съм се свързала с общинска охрана да подам оплакване първо по телефона, после писмено“, каза тя.

Какво разказал Ангел за нападението над непалците

По думите на майката синът ѝ е разказал и за нападението над двамата непалски граждани. Той ги определил пред нея като „наркомани“ и заявил, че според него са правили „мизерии“ в магазин, след което повърнали на улицата. Именно това било посочено като причина от компанията да реши да ги „накаже“.

До момента прокуратурата посочва, че нападението е било без провокация и без предварителен конфликт между младежите и пострадалите. Разследването продължава, като се проверява и версията за евентуални ксенофобски подбуди.

Окончателната оценка на ролята на всеки от задържаните, както и на твърденията за други прояви на групата, предстои да бъде дадена в рамките на разследванията.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не мисля, че е секта

    22 6 Отговор
    По-скоро се друсат с някаква синтетика, от която си губят акъла. Специалистите може да кажат има ли такава.

    Коментиран от #4

    18:08 12.08.2026

  • 2 малкия мишок

    33 5 Отговор
    после плака и ми каза, че се е опитал да ги спре
    като го е удрял до смърт

    тез кьорфишеци от таз стринка не вървят
    дет е отгледала и разглезила харантутник и некачествен матрял

    18:08 12.08.2026

  • 3 семейна банда

    38 4 Отговор
    за пред камерата можеше и без пиърсънги

    18:08 12.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Коч Петра

    29 9 Отговор
    Каква майката тъкъв и синът.

    Коментиран от #7

    18:09 12.08.2026

  • 6 За размисъл

    26 6 Отговор
    Трагедията на една майка. Без думи останах. Да търсиш помощ и да няма кой да те подкрепи. Цялата община е за публично линчуване.
    Докараха Пловдив до мизерия и идиотизъм.

    18:10 12.08.2026

  • 7 мда

    22 4 Отговор

    До коментар #5 от "Коч Петра":

    Забравила да си свали пиърсингите...

    18:11 12.08.2026

  • 8 123

    17 14 Отговор
    Абе оставете децата на мира те са продукт на демокрацията,беззаконие ,корупция и бандитизъм е това което се рекламира навсякъде по медиите и тези деца приемат това за нормално ,колко бандити ,политици и съдии има в затвора за корупция и престъпления

    Коментиран от #10, #35

    18:12 12.08.2026

  • 9 1488

    7 19 Отговор
    у даскало бихме циганите, дигахме рьце, марширувахме и крещяхме Зиг Хайл

    и никой нищо не ни казваше

    18:13 12.08.2026

  • 10 Демокрацията ви е виновна на вас!

    10 11 Отговор

    До коментар #8 от "123":

    Преди да дойде демокрацията, също имаше такива. Рисуваха свастики по стените на физкултурния салон.

    Коментиран от #15

    18:16 12.08.2026

  • 11 Сила

    11 6 Отговор
    Тая е "херинга " ...личи и от километър !!!

    Коментиран от #18

    18:16 12.08.2026

  • 12 име

    11 14 Отговор
    И петроханската ПеПедофилска секта взаимно си промиват мозъците, че не се педофили, че руснаците, комунистите и ДС редовно им цапат гащите и други подобни, целящи да се самозалъжат и избягат от реалността, че са с отпаднала необходимост.

    18:18 12.08.2026

  • 13 Цвете

    17 2 Отговор
    ДАЛИ СА БАНДА ,ТЕ ДА РАЗКАЗВАТ ,НО СИНЪТ Е БИЛ И ПРИ ПОБОЯ НАД ЧЪЖДЕНЦИТЕ ,КАКВО ТЪРСИ В ТАЯ " ГРУПА " ,КОГАТО САМ РАЗКАЗВА КАКВО ПРЕДСТЪВЛЯВАТ ????? НЯМА ИЗВИНЕНИЕ ИЗОБЩО. ПРИСЪСТВАЛ ЛИ Е, ДА ,БИЛ ЛИ Е НАД ГАВРАТА НА БРУТАЛНО УБИТИЯТ ГЕОРГИ, БИЛ Е, ТОГАВА,????? НАРЕД С " ПРИЯТЕЛИТЕ СИ В ПАНДЕЛАТА ,ЗА НАЗИДАНИЕ И НА СЛЕДВАЩИТЕ ,КОИТО ЗАМИСЛЯТ ПОДОБНИ НЕЩА. И ДЕВОЙКИТЕ И ТЕ, ЗАЕДНО С ЦЯЛАТА ТАЙФА. ЗА ДЪЛГО,РАБОТА И ГОТВЕНЕ В ЗАТВОРА.

    18:20 12.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 123

    17 10 Отговор

    До коментар #10 от "Демокрацията ви е виновна на вас!":

    Рисуваха децата при комунизма а не убиваха ,демокрацията донесе корупция ,престъпност ,тотален разпад и нравствена деградация

    Коментиран от #22

    18:22 12.08.2026

  • 16 ЕДИН ЧАС ГО ТРЕПАЛИ ОТ БОЙ

    21 1 Отговор
    Обаче тоя не могъл да ги спре, свършила му батерията на телефона. Ами, да беше избягал, да беше тръгнал да срещне някой човек и да се обадят на полицията.

    18:23 12.08.2026

  • 17 зрител

    15 2 Отговор
    гледах тая мънки по ТВ. не се учудвам , че синът й е израстнал голямо 💩 !

    18:23 12.08.2026

  • 18 Верно ли

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Ти ги разбираш тия работи! Я кажи колко тинейджърки са ти седяли в скута!

    Коментиран от #46

    18:24 12.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 коко

    14 3 Отговор
    А ти къде спа досега че синът ти е тръгнал по лоша пътека?

    18:26 12.08.2026

  • 21 Някой

    7 6 Отговор
    Леле ,тази е страшна за гледане, това не прилича на жена а прилича на мъж, ужас !!?

    Коментиран от #24

    18:28 12.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 604

    6 5 Отговор
    възпитани в демократичните ценОсти...

    18:29 12.08.2026

  • 24 нормално

    8 6 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    За избирателите на ПБ или Израждане

    18:29 12.08.2026

  • 25 коко

    9 0 Отговор
    Горкото детенце,каква чувствителна душичка имал,убил човека а ревал! Да ви...

    18:29 12.08.2026

  • 26 Възпитанието преди 1989

    11 10 Отговор
    Чичака с Дачията дето гони детето за череши
    Дядката дето си изхвърля кофата в реката докато правят репортаж за излязла река заради боклуци
    Чичака шофьор на автобус от миналата седмица дето гледа тикток и кара с лакти
    Дедката дето си запали къщата и още колко хиляди декари щото гонил врабчета с пиратки
    Бабичката дето си мяташе върху детска площадка във Враца боклука
    Чичака от тази седмица дето стреля с арбалет по човек в Пловдив

    Все примери за качеството на възпитанието преди 1989! Същите тези възпитаваха първите чалга фенове дето народиха въпросните руско нацистки убиичета от Пловдив!!

    18:30 12.08.2026

  • 27 Чорбара

    12 3 Отговор
    Като гледам колко пиърсинг има по нея ,ясна ми е.Таа е 100% наркоманка и алкохоличка.Няма мъж,детето как го възпитава?Е ми никак.

    18:32 12.08.2026

  • 28 123

    8 8 Отговор

    До коментар #22 от "патологичен комунизъм":

    Комунистите донесоха ред и законност ,демокрацията донесе всякакви видове извращения и престъпност

    Коментиран от #31, #49

    18:32 12.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Фуко-организация за правата на децата

    5 3 Отговор
    Копейко безнаказано трошеше и заплашваше. Щом за него може и за нас може, и ние ще утрепем някого,властта ще си направи и за нас непуко.Що така бе Радев?

    18:33 12.08.2026

  • 31 Неее!

    8 8 Отговор

    До коментар #28 от "123":

    В България истинска демокрация никога не е имало, заради комунистите. Всеки, който го отрича, или е тъп, или е от тъмночервените!

    Коментиран от #33, #34

    18:34 12.08.2026

  • 32 Успокой се пенсийо, да не дадеш фира!

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Тато":

    Комунизмът падна заради изродите като теб! Античовешка идеология на античовеци!

    Коментиран от #38

    18:37 12.08.2026

  • 33 604

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "Неее!":

    нъл преди 89г, 99% са гласували за БКП, ти от тоя 1% дет са биле за БЗНС ...наследник ли си им?

    18:38 12.08.2026

  • 34 123

    4 7 Отговор

    До коментар #31 от "Неее!":

    България е най голямата демокрация на света ,вижте само колко партии има в България,повече от 100 ,за разлика от нашите господари от САЩ и Англия където има само 2 партии от векове и не се допускат други политически субекти във властта и на всеки 5 години си подават топката

    Коментиран от #37

    18:38 12.08.2026

  • 35 АБЕ

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "123":

    стига с тая демокрация ТОВА Е АНАРХИЯ!!!!!!!!!!!!!

    18:38 12.08.2026

  • 36 Хайде, стига

    4 2 Отговор
    С майка ходеща на психолог и детето ще се чалне. Съжалявам детето.

    18:39 12.08.2026

  • 37 Не се прави на много умен!

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "123":

    Какво значение има колко са партиите, когато няма честни избори?

    18:40 12.08.2026

  • 38 Тато

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "Успокой се пенсийо, да не дадеш фира!":

    точно изродите ме бутнаха мен и донесоха демократичниТе цености в кухите ганявски кратуни кът твоята!

    Коментиран от #40

    18:40 12.08.2026

  • 39 Много кофти

    4 1 Отговор
    В затвора му е мястото и на тоя келеш, майка му да го последва...

    18:44 12.08.2026

  • 40 Ооо, мумийо! Здравей!

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Тато":

    Още ли те боли гърба? Ще те боли, като си пишеш сатанински послания на него!
    Шефът горе знае кой да накаже!☝️

    18:44 12.08.2026

  • 41 умий руzoфил

    2 3 Отговор
    спаси живот!

    18:46 12.08.2026

  • 42 Сатана Z

    0 5 Отговор
    И досега се чудя защо Княжество България анексира тази автономна турска провинция Източна Румелия с център Пловдив? От там са тръгвали всички беди за България.Кофти матрял, а още повече сегашните управляващи до един са от там и з капак всички членуват в Пловдивската маси ска ложа Слънче - Ориент" .

    Коментиран от #44, #45

    18:46 12.08.2026

  • 43 Поколение З

    1 3 Отговор
    На кол,заедно с жълтопаветните фашисти

    Коментиран от #51

    18:47 12.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Не се чуди!

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Сатана Z":

    Пр0Zт си като леща!

    18:49 12.08.2026

  • 46 дедо мраz

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Верно ли":

    мож да седнеш в моя скут.ше има и мазно каве

    18:50 12.08.2026

  • 47 Бесен - Язовец

    1 3 Отговор
    А сигурни ли сме, че този не е бил наистина педофил? Нещо много почнахме да съдим без да знаем мн детайли!

    Коментиран от #53

    18:50 12.08.2026

  • 48 Паве с памперс

    4 1 Отговор
    тая е умно красива и е изакъала едно отпадъче...

    Коментиран от #50, #59

    18:51 12.08.2026

  • 49 1488

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "123":

    в концлагера ще е идеално за теб.
    Ордунг махт Фрай!

    18:52 12.08.2026

  • 50 АБЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Паве с памперс":

    стига с тая демокрация ТОВА Е АНАРХИЯ!!!!!!!!!!!!!

    18:54 12.08.2026

  • 51 тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Поколение З":

    през м-32

    18:54 12.08.2026

  • 52 Като украинси нацисти

    2 1 Отговор
    Това е глутница, това е атланическа секта! Това са изроди ! Потресаващо е!

    Коментиран от #55

    18:55 12.08.2026

  • 53 умирисан борсук

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Бесен - Язовец":

    още ли те боли градинката

    18:56 12.08.2026

  • 54 Пламен

    1 0 Отговор
    Хм, а бащата къде е ?

    18:57 12.08.2026

  • 55 тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Като украинси нацисти":

    ше те и гласят

    18:58 12.08.2026

  • 56 Били симпатизанти на Азов

    1 1 Отговор
    Но сега ги карали да говорят че руско влияние имали

    18:58 12.08.2026

  • 57 Госあ

    0 1 Отговор
    Абе тупан, ти си знаеш кой си, по време на комунизма такива като тая на снимката и отрочето и, държавата ги възпитаваше, като няма никой у черепната кутия и изобщо не са си помисляли да раздават правосъдие. а днешния елит на България разнасяше кренвирши и продаваше домати на пазара, където им е мястото. Ясно ли е?

    18:59 12.08.2026

  • 58 Точните думи са :

    0 0 Отговор
    " Като украински нацисти са, това е глутница, това е атланическа секта! Това са изроди ! Потресаващо е! " кво повече да се коментира хора?

    19:01 12.08.2026

  • 59 ДО ЖОРО ПАВЕТО ОТ СОЦА

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Паве с памперс":

    А ТИ ТЪПОГРОЗНИЯ СИ ОТ ПАРТИЯТА НА ЛИЛАВАТА КОПЕЙКА КОЙТО ОТКЛЮЧИ СПЯЩИТЕ РУСКОНАЦИСТЧЕТА КОИТО НА МИТИНГИТЕ МУ КРЕЩЯХА ЕКЗАЛТИРАНИ РАША РАША! ТОЧНО ТЕ УБИВАТ СЕГА.

    19:01 12.08.2026