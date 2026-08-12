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Кучетата разпознават човешките емоции само по лицето

Кучетата разпознават човешките емоции само по лицето

12 Август, 2026 19:31 704 5

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  • изражения

В хода на проучването усмихнатите лица активирали специфични зони в кучешкия мозък

Кучетата разпознават човешките емоции само по лицето - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кучетата могат да различават човешка радост, гняв, страх и тъга само по изражението на лицето, показва ново изследване на учени от Виенския университет.

Изследователите използвали функционален магнитен резонанс (fMRI), за да проследят как мозъкът на кучетата реагира на различни човешки емоции. Животните били предварително обучени да лежат неподвижно и будни в апарата, докато им показвали снимки на човешки лица.

Резултатите показват, че усмихнатите лица активират специфични зони в кучешкия мозък, включително темпоралната кора и каудатното ядро. Последното е свързано с обработката на награди и положителни стимули.

Според съавтора на изследването д-р Лаура Куая активността в каудатното ядро подсказва, че щастливите човешки лица могат да имат положителна емоционална стойност за кучетата. Любопитното е, че животните реагирали по този начин и на снимки на непознати хора.

При изображения на гневни, уплашени и тъжни лица учените не установили една конкретна активирана мозъчна зона. Вместо това всяка от тези емоции предизвиквала различен модел на активност в по-широки части на мозъка.

Това показва, че кучетата не възприемат човешките емоции просто като „положителни“ или „отрицателни“, а могат да различават отделни емоционални състояния.

Екипът предполага, че тази способност може да е резултат от хилядолетията съвместна еволюция и опитомяване. Кучетата, които по-добре разчитали човешките социални и емоционални сигнали, вероятно са имали предимство при взаимодействието и сътрудничеството с хората.

„Кучетата са изключително успешни в живота и работата си редом с нас, а емоционалните сигнали са важна част от тази комуникация“, обяснява водещият автор д-р Раул Ернандес-Перес.

Учените подчертават, че мозъчните сканирания не могат да покажат как кучетата субективно преживяват човешките емоции. Те обаче дават по-ясна представа как мозъкът им обработва социална информация и как вид, еволюционно далечен от човека, се е адаптирал толкова успешно към нашата среда.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Анита Цветанова ескорт хайлайф

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    Негъра като му источих мадаците имаше доволно изражение днес 🤭🥳

    Коментиран от #3

    19:47 12.08.2026

  • 2 Елизабет Цветанова петрохан

    0 0 Отговор
    Побелях и остарявам но в сърце те нося 🥳🤭🤡🐐

    19:49 12.08.2026

  • 3 Фют

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Анита Цветанова ескорт хайлайф":

    Банковата сметка да му беше източила, ма Анито.
    За кво се занимаваш с нигерийци, ако не ги обираш?

    19:50 12.08.2026

  • 4 Много умно куче

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    Ако сте обърнати с гръб обаче, използват обичайните методи с душене на главното Дъ.

    20:10 12.08.2026

  • 5 Златен мъж

    0 0 Отговор
    Моля жени алкохолни мозъци където не знаят къде се намират даже и за момент да не се интересуват от мен. Пият шишета пълни с алкохол не знаят на кой свят са говорят глупости денонощно. 🤭

    22:03 12.08.2026