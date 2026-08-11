„Трудно е да повярваш на това, което виждаш“: река Рейн достигна рекордно ниско ниво при Кьолн

Нивото на река Рейн при германския град Кьолн във вторник достигна най-ниската си стойност в историята, което ограничава корабоплаването, сочат данни на Федералната администрация за водните пътища и корабоплаването на страната (WSV), съобщи ДПА, предаде БТА.
Прогнозите са, че ситуацията ще се влоши. „Трудно е да повярваш на това, което виждаш“, заяви говорителят на федералната администрация Мориц Акт.
Очаква се рекордно ниското ниво от 56 сантиметра да спадне до 54 сантиметра до края на деня. Към петък вечерта се очаква нивото да спадне до едва 47 сантиметра.
Дълбочината на корабоплавателния канал е значително по-голяма от отчетеното на брега ниво на реката. В Кьолн например тя е с около 1,11 метра по-голяма. Корабите могат да продължат да плават, но с ограничен товар.
До петък вечерта се очаква водното ниво да спадне значително и при измервателните пунктове в Дюселдорф, Емерих и Дуисбург, където река Рур се влива в Рейн.
Предишните рекордно ниски стойности, регистрирани при измервателните пунктове в Кьолн, Дюселдорф и Дуисбург преди настоящия период на суша, са отчетени на 23 октомври 2018 г. Ако настоящата прогноза се сбъдне до петък вечерта, тогавашните рекорди ще бъдат надминати с повече от 20 сантиметра.
През следващата седмица се очаква леко повишение на водното ниво, каза Мориц Акт, но добави, че това „все още не означава подобряване на ситуацията“. По думите му нивото на Рейн ще остане много ниско.
Министърът на транспорта на Германия Щефен Билгер засега не очаква бързо преодоляване на затрудненията за корабоплаването по вътрешните водни пътища, причинени от сушата. Според него маловодието вероятно ще остане през целия август.
„Трябва да приемем, че проблемът с ниското водно ниво ще остане през целия август“, заяви той по време на посещение в предприятие в Северна Германия, допълвайки, че „ситуацията наистина остава много тревожна“.
Билгер посочи, че вече са паднали известни количества дъжд, но те са далеч от необходимите. Той заяви, че утре ще разговаря отново с колегите си от германските провинции за ситуацията и евентуалните допълнителни кризисни мерки.
Няколко провинции вече временно отмениха забраната за движение на товарни автомобили в неделя и по време на официални празници. Целта е част от товарите да бъде пренасочена към автомобилния транспорт, за да се запазят логистичните вериги.
Ниското ниво водите река на Рейн допринася за повишаване на цените на горивата, заяви по-рано днес експертът по пазара на горива в Асоциацията на германските автомобилисти АДАК (ADAC) Кристиан Лаберер.
По думите му ниските води на Рейн „повишават цените“, макар че това е само един от няколкото фактора, които в момента определят цените на горивата.
Рейн е един от основните транспортни маршрути в Германия за петрол, бензин и дизел. Превозът на горива с големи танкери по реката обикновено е значително по-евтин от транспортирането им с камиони.
Ниското ниво на водата в момента увеличава логистичните разходи за превоз на горива и някои междинни продукти, като в отделни случаи поскъпването е значително, посочи Лаберер. Представители на сектора обаче уверяват, че засега сигурността на доставките не е застрашена.
Германският пазар не се снабдява само чрез Рейн, а чрез мрежа от морски пристанища, рафинерии, тръбопроводи, железопътен и автомобилен транспорт, допълни Лаберер. Затова ниските води в момента се отразяват на цените на горивата предимно на регионално равнище.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Климатичен Пропагандист
Коментиран от #20
19:53 11.08.2026
2 Само приказки
19:55 11.08.2026
3 В КОЛОН
Коментиран от #14
19:56 11.08.2026
4 Серëжа Пичкарëв
19:57 11.08.2026
5 Йеронимус БОШ
По същата логика на немски .....ДВе -Цвай , Три - Драй , Едно - Айн
Коментиран от #8
19:57 11.08.2026
6 Гост
19:59 11.08.2026
7 Западна Европа я чака гибел
Коментиран от #10
19:59 11.08.2026
8 Гост
До коментар #5 от "Йеронимус БОШ":По същата логика:
Гърция - Елада.
Херкулес - Херакъл.
Майкъл - МихаЕл.
Моузес - Моше.
Порше - Порше
Македония - Подсофийско поле.
20:03 11.08.2026
9 Kaлпазанин
20:04 11.08.2026
10 Облещени
До коментар #7 от "Западна Европа я чака гибел":Русия има програма за мирно емигриране, с правила и изисквания, но западът е свикал като черноморски концесионер да дере на живо и ако може няколко поколения, това са техните ценности.
20:06 11.08.2026
11 ЛЕДОВЕТЕ СЕ ТОПЯТ СВРЪХ ТЕМПО
20:13 11.08.2026
12 През 2003 година
20:16 11.08.2026
13 Алекс
20:17 11.08.2026
14 Не това е само
До коментар #3 от "В КОЛОН":в едната част на реката, като там живеят много турци- гастарбайтери.
Коментиран от #15
20:20 11.08.2026
15 КОЛОН И ЦЯЛА ГЕРМАНИЯ
До коментар #14 от "Не това е само":Са тотал щета.
20:21 11.08.2026
16 Ъъъ
20:23 11.08.2026
17 ганю
санкциите работят и вода няма
айде урсулата в освиенцим
20:32 11.08.2026
18 Ами
20:34 11.08.2026
19 аноним
20:42 11.08.2026
20 Гошо
До коментар #1 от "Климатичен Пропагандист":За последните 30
Преди това е имало още по сериозни спадове
20:54 11.08.2026
21 Констатация
Винаги има възмездие!
20:55 11.08.2026
22 Сатана Z
21:01 11.08.2026
23 ВЕСЕЛЯК
21:04 11.08.2026
24 Абе,
21:16 11.08.2026
25 А камилите кога ще дойдат
00:25 12.08.2026
26 Фют
Изревах си очите, докато се сетиш за Tell me its real 😂
00:58 12.08.2026