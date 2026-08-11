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„Трудно е да повярваш на това, което виждаш“: река Рейн достигна рекордно ниско ниво при Кьолн

„Трудно е да повярваш на това, което виждаш“: река Рейн достигна рекордно ниско ниво при Кьолн

11 Август, 2026 19:50 3 411 26

  • климатични промени-
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  • германия-
  • кьолн

Ниското ниво на водата в момента увеличава логистичните разходи за превоз на горива и някои междинни продукти

„Трудно е да повярваш на това, което виждаш“: река Рейн достигна рекордно ниско ниво при Кьолн - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нивото на река Рейн при германския град Кьолн във вторник достигна най-ниската си стойност в историята, което ограничава корабоплаването, сочат данни на Федералната администрация за водните пътища и корабоплаването на страната (WSV), съобщи ДПА, предаде БТА.

Прогнозите са, че ситуацията ще се влоши. „Трудно е да повярваш на това, което виждаш“, заяви говорителят на федералната администрация Мориц Акт.

Очаква се рекордно ниското ниво от 56 сантиметра да спадне до 54 сантиметра до края на деня. Към петък вечерта се очаква нивото да спадне до едва 47 сантиметра.

Дълбочината на корабоплавателния канал е значително по-голяма от отчетеното на брега ниво на реката. В Кьолн например тя е с около 1,11 метра по-голяма. Корабите могат да продължат да плават, но с ограничен товар.

До петък вечерта се очаква водното ниво да спадне значително и при измервателните пунктове в Дюселдорф, Емерих и Дуисбург, където река Рур се влива в Рейн.

Предишните рекордно ниски стойности, регистрирани при измервателните пунктове в Кьолн, Дюселдорф и Дуисбург преди настоящия период на суша, са отчетени на 23 октомври 2018 г. Ако настоящата прогноза се сбъдне до петък вечерта, тогавашните рекорди ще бъдат надминати с повече от 20 сантиметра.

През следващата седмица се очаква леко повишение на водното ниво, каза Мориц Акт, но добави, че това „все още не означава подобряване на ситуацията“. По думите му нивото на Рейн ще остане много ниско.

Министърът на транспорта на Германия Щефен Билгер засега не очаква бързо преодоляване на затрудненията за корабоплаването по вътрешните водни пътища, причинени от сушата. Според него маловодието вероятно ще остане през целия август.

„Трябва да приемем, че проблемът с ниското водно ниво ще остане през целия август“, заяви той по време на посещение в предприятие в Северна Германия, допълвайки, че „ситуацията наистина остава много тревожна“.

Билгер посочи, че вече са паднали известни количества дъжд, но те са далеч от необходимите. Той заяви, че утре ще разговаря отново с колегите си от германските провинции за ситуацията и евентуалните допълнителни кризисни мерки.

Няколко провинции вече временно отмениха забраната за движение на товарни автомобили в неделя и по време на официални празници. Целта е част от товарите да бъде пренасочена към автомобилния транспорт, за да се запазят логистичните вериги.

Ниското ниво водите река на Рейн допринася за повишаване на цените на горивата, заяви по-рано днес експертът по пазара на горива в Асоциацията на германските автомобилисти АДАК (ADAC) Кристиан Лаберер.

По думите му ниските води на Рейн „повишават цените“, макар че това е само един от няколкото фактора, които в момента определят цените на горивата.

Рейн е един от основните транспортни маршрути в Германия за петрол, бензин и дизел. Превозът на горива с големи танкери по реката обикновено е значително по-евтин от транспортирането им с камиони.

Ниското ниво на водата в момента увеличава логистичните разходи за превоз на горива и някои междинни продукти, като в отделни случаи поскъпването е значително, посочи Лаберер. Представители на сектора обаче уверяват, че засега сигурността на доставките не е застрашена.

Германският пазар не се снабдява само чрез Рейн, а чрез мрежа от морски пристанища, рафинерии, тръбопроводи, железопътен и автомобилен транспорт, допълни Лаберер. Затова ниските води в момента се отразяват на цените на горивата предимно на регионално равнище.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Климатичен Пропагандист

    11 2 Отговор
    Туй за последните 10000 години ли или за последните 50 години?

    Коментиран от #20

    19:53 11.08.2026

  • 2 Само приказки

    18 1 Отговор
    От една страна хората трябва да ограничават ползването на изкуствено създадена енергия, а от друга ИИ се нуждае от все повече такава. Когато се намери баланс между необходимост и алчност в 99% за необходимостта, тогава и Рейн и Дунав ще си бъдат, както са били.

    19:55 11.08.2026

  • 3 В КОЛОН

    17 3 Отговор
    Всичките ресторанти покрай реката са собственост на тъмни мигранти.

    Коментиран от #14

    19:56 11.08.2026

  • 4 Серëжа Пичкарëв

    11 5 Отговор
    Няма страшно, и на мене ту ми спада, ту се дига.

    19:57 11.08.2026

  • 5 Йеронимус БОШ

    5 9 Отговор
    Защо непрекъснато наричаме тази река Рейн , като правилното е РАйн ?
    По същата логика на немски .....ДВе -Цвай , Три - Драй , Едно - Айн

    Коментиран от #8

    19:57 11.08.2026

  • 6 Гост

    17 1 Отговор
    Може би, ако дарите по още две заплати на Зеленски.....

    19:59 11.08.2026

  • 7 Западна Европа я чака гибел

    24 8 Отговор
    Това е главната причина за неистовите им усилия да отслабят и да откраднат руските земи където още е рая на земята

    Коментиран от #10

    19:59 11.08.2026

  • 8 Гост

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Йеронимус БОШ":

    По същата логика:
    Гърция - Елада.
    Херкулес - Херакъл.
    Майкъл - МихаЕл.
    Моузес - Моше.
    Порше - Порше
    Македония - Подсофийско поле.

    20:03 11.08.2026

  • 9 Kaлпазанин

    26 2 Отговор
    1949 пак е била пресъхнала ,ама урсулианците искат това да не го знаете ,четете история хора четете ,о не вярвайте на това което тук и повечето медии ви облъчват с лъжи

    20:04 11.08.2026

  • 10 Облещени

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Западна Европа я чака гибел":

    Русия има програма за мирно емигриране, с правила и изисквания, но западът е свикал като черноморски концесионер да дере на живо и ако може няколко поколения, това са техните ценности.

    20:06 11.08.2026

  • 11 ЛЕДОВЕТЕ СЕ ТОПЯТ СВРЪХ ТЕМПО

    9 2 Отговор
    КРАВАРИТЕ ПРОИЗВЕЖДАТ СВРЪХ ДОЛАРИ . ЗАЩОТО Е ФАЛИТ . ЗА СВЕТА ОСТАВА ДА СЕ МОЛЯТ САМО НА АРМЕНСКИЯ

    20:13 11.08.2026

  • 12 През 2003 година

    10 3 Отговор
    бях на научна специализация в Кьолн. Тогава също Райн, така е на немски език, бе с много ниско ниво, а температурите и до края на септември бяха много високи. Просто, това си е природа.

    20:16 11.08.2026

  • 13 Алекс

    4 7 Отговор
    М.айната им на швабите, да умиргат.

    20:17 11.08.2026

  • 14 Не това е само

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "В КОЛОН":

    в едната част на реката, като там живеят много турци- гастарбайтери.

    Коментиран от #15

    20:20 11.08.2026

  • 15 КОЛОН И ЦЯЛА ГЕРМАНИЯ

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не това е само":

    Са тотал щета.

    20:21 11.08.2026

  • 16 Ъъъ

    18 2 Отговор
    И тук виждаме дългата на Путин...Очакваме изказванията на Мерц, Добрият и Писториус.... А защо не и Тагарев? Да ни каже за някоя конспиративна теория на нашите партньори, която да свърже с Русия пресъхването на Рейн...🤔

    20:23 11.08.2026

  • 17 ганю

    10 0 Отговор
    чудно стана муцка
    санкциите работят и вода няма
    айде урсулата в освиенцим

    20:32 11.08.2026

  • 18 Ами

    8 0 Отговор
    Защо гледат Рейн, да гледат бившата военна министърка, курсулата.

    20:34 11.08.2026

  • 19 аноним

    6 0 Отговор
    Важното е за дейта центровете да има вода. Найс, а?

    20:42 11.08.2026

  • 20 Гошо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Климатичен Пропагандист":

    За последните 30
    Преди това е имало още по сериозни спадове

    20:54 11.08.2026

  • 21 Констатация

    5 0 Отговор
    Даже природата наказва колониялната ,фашистка и сега неолиберална и нацистка Европа!
    Винаги има възмездие!

    20:55 11.08.2026

  • 22 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Немчугите къде са тръгнАли да се бият с Русия като нямат вода ,с която да си изперат кафявото от гащите?

    21:01 11.08.2026

  • 23 ВЕСЕЛЯК

    3 0 Отговор
    Олеее, сега немските турци и араби няма да могат да си пълнят ония бардучета с които си мокрят дупарците.

    21:04 11.08.2026

  • 24 Абе,

    3 0 Отговор
    Марче, тоя Путин и Рейн ли пресуши ?!

    21:16 11.08.2026

  • 25 А камилите кога ще дойдат

    0 0 Отговор
    Камо питам де.

    00:25 12.08.2026

  • 26 Фют

    0 0 Отговор
    Къде си, бе?
    Изревах си очите, докато се сетиш за Tell me its real 😂

    00:58 12.08.2026

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