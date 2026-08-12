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Прокурор: Има оперативни версии евентуално за членуване на тези лица в организации скин хедс и подобни

Прокурор: Има оперативни версии евентуално за членуване на тези лица в организации скин хедс и подобни

12 Август, 2026 19:07 1 151 49

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17-годишният е присъствал и на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм

Прокурор: Има оперативни версии евентуално за членуване на тези лица в организации скин хедс и подобни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападнатите в Пловдив непалски граждани са работници във фабрика за печат в село край града. Те са абсолютон нищо не са предизвикали агресията към себе си от страна на двамата ученици. Нападението е заснето с мобилен телефон. 17-годишният е присъствал и на убийството на Младежкия хълм, като няма данни да е участвал в това деяние. Има оперативни версии евентуално за членуване на тези лица в организации скин хедс и подобни, които подбуждат към омраза, затова разследваме и тези версии.

Това каза пред камерата на Plovdiv24.bg прокурор Мирослав Календаров от Районната прокуратура в града под тепетата.

Още вчера Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми, които са на 18 и 17 години, за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди над двама граждани на Непал. Престъплението е извършено в съучастие през нощта на 24 срещу 25 юли 2026 г. в центъра на Пловдив, а кадрите от насилието са били заснети на видеоклип.

Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. в хода на другото мащабно разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. При проведените процесуално-следствени действия в телефона на един от подсъдимите е открит записаният видеоклип от нападението над чужденците.

Около полунощ на 24 срещу 25 юли 2026 г. в района на кръстовището между бул. "Руски“ и бул. "Шести септември“ обвиняемите забелязали двамата непалски граждани (на 27 и 33 години), които се били подпрели на стълби близо до тротоара. Нападателите се насочили към тях и започнали да нанасят удари с ръце и крака по главата и телата им.

Преминаващи шофьори подали своевременен сигнал на тел. 112. На мястото веднага са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са откарали пострадалите чужденци в болница за преглед.

От прокуратурата уточняват, че двамата младежи са поддържали контакти с непълнолетните лица, които вече са привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев от 4 август на Младежкия хълм. Вторият обвиняем, макар и на 17 години, е разбирал същността и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 12 Отговор
    Свършиха ли се гербаджийте, че скинарите тръгнаха да бият бели хора?

    Коментиран от #16

    19:11 12.08.2026

  • 2 Сила

    11 11 Отговор
    Прокурора е 100 % скинар ....визуално !!!

    19:13 12.08.2026

  • 3 Янко

    15 9 Отговор
    Ако може скин хендс да ги пратим на каменната кариера или в тухларницата за една година ще станат мили писенца.

    Коментиран от #37

    19:14 12.08.2026

  • 4 Хорейшо

    5 1 Отговор
    Ей ся им събраха..... и членските карти.

    19:18 12.08.2026

  • 5 Бесен - Язовец

    15 13 Отговор
    А нещо за укрофашистите и бандерочките в България? В България сороската шайка се занимава с фашизъм и подкрепа, и пропаганда на фашизъм! Само фашисти биха махнали антифашистки паметник!!

    Коментиран от #13

    19:21 12.08.2026

  • 6 Торес

    14 4 Отговор
    Вкарвайте ги до живот в затвора, убили са жестоко човек, привикан с измама. Не ни интересува на кой са подражавали.

    19:23 12.08.2026

  • 7 Прогресивен чорап

    16 14 Отговор
    Е то навсякъде има инфо,че са от руска фашистка секта,средностатистическите избиратели на чорапа!

    19:23 12.08.2026

  • 8 Има - няма ,

    10 1 Отговор
    да ви няма ! Стига спектакли , панаири и балони !

    19:27 12.08.2026

  • 9 Българин 🇧🇬

    11 9 Отговор
    Само фашистите слугите на Козяк в България мразят руския народ и Русия.

    19:28 12.08.2026

  • 10 Показали са мунчо на портрет изкривен

    10 9 Отговор
    Абе, откъде се пръкна такова чудовище, бе?!
    Държавата се тресе дни наред от жестоко убийство, хората са озлобени, обезверени, то мълчи и се крие, а накрая излиза и реве - опозицията е виновна, събаря паметници.
    Абе, какъв изрод си ти, бе, Радев!?
    Срам нямаш ли!?
    Щото душа явно нямаш.
    Поне съболезнования за жертвата да беше изказал, поне възмущение срещу престъплението...
    Поне да успокоиш нацията...
    Таратанци.
    То мълчи и се крие и чака инструкции от Москва.
    Излиза пред камерите и на фона на трагедията търси политически дивиденти.
    Гнусно съветско изчадие си ти, Радев.
    Нали два мандата президент беше?!
    Нали 7 служебни кабинета имаш през последните години!?
    С пълна информация от ДАНС, ПРОКУРАТУРА, МВР.
    Какво направихте против тези нацистки групички!?
    Какво направихте , за да спрете отровата, която идва от Русия!?
    Повръща ми се , гнус ме е от теб, долен руски слуга.
    Ама явно ти се осладиха милоните от Боташ по руската схема с Россатом, нали?!
    Няма по-долни отрепки от русофилите в българската история !!!

    19:29 12.08.2026

  • 11 Бесен - Язовец

    5 5 Отговор
    Хари Потар май е бил там и е видял всичко. Непалците са си показвали генталите на децата. Събират в България паплачта от Азия по заповед на соросите

    19:32 12.08.2026

  • 12 Гост

    9 7 Отговор
    Да в България сме расисти и кво ще ни правят либерасти третополови ли които да търпи цялата изм.ет ли?

    Коментиран от #18

    19:33 12.08.2026

  • 13 Глупости

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Бесен - Язовец":

    Какъв е този антифашистки паметник и какво общо има с възпитанието на тези млади хора ? Мен ако питате този паметник с размахан шмайзер над главата може само да подтиква към саморазправа , но не и към нещо добро и съзидателно ! Допускам , че тия момчета дори не знаят за съществуването на този паметник и на разните идеологии , просто са си невъзпитани келемета , не правещи разлика между добро и зло .Ако родителите им са същите боклуци , които мразят , плюят , обиждат , те как да бъдат различни ?

    Коментиран от #17, #19, #28

    19:35 12.08.2026

  • 14 Нощна смяна

    6 7 Отговор
    Какво са правили непалците по нощите в центъра на града, подпирали са стълбите, а не са в селото, където са настанени?

    19:37 12.08.2026

  • 15 Хаха

    3 6 Отговор
    Педофила в кое НПО е работил?

    19:38 12.08.2026

  • 16 Колко да са бели

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Виждал ли си непалец?

    19:38 12.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БЪЛГАРИТЕ СМЕ ЗА УКРАЙНА.

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    АЗ НЕ СЪМ РАСИСТ ПА СЪМ БЪЛГАРИН!

    Коментиран от #35

    19:43 12.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Смешници

    6 8 Отговор
    Абе ейййй... членуването на тези лица в организации като нацисткият украински Азов от 3 дена е доказано. Кое още не ви е ясно ? Кое бре ? Майката на единият дори ви го каза нали?

    19:47 12.08.2026

  • 21 ТИ ПА СИ

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Бесен - Язовец":

    БЕЗПОЛОВ НЕОНАЦИСТКИ ПУТИНИСТ С МЕЧТА ЗАДА ИЗДИГНЕШ ПАМЕТНИК НА СТАЛИН ХИТЛЕР И ПУТЛЕР .ЕМА НЕМА ДА СТАНЕ.

    19:47 12.08.2026

  • 22 Иванов

    5 8 Отговор
    Майката на един от участниците в убийството на Георги открито призна пред камерите, че е националистка. Преди това стана ясно, че един от бащите също е путинист. Няма да се учудя, ако до началото на делото лъснат и други. Сега сещате ли се защо най-яростните поддръжници на извършителите на убийството са точно от тази политическа партия?

    Коментиран от #26, #33

    19:48 12.08.2026

  • 23 Прокурор: Има оперативни версии

    5 3 Отговор
    НЕ думай ..

    19:48 12.08.2026

  • 24 Абе, бейби футкорор

    1 5 Отговор
    Какво значи « скин хедс»?
    Това ли са българските прокурори?
    Забравиха българския език?!
    И тая майка с обиците итна клитуургоро й е много обедителна!
    Също онази жълтата от петроханските педарунгели!

    Коментиран от #34

    19:50 12.08.2026

  • 25 кажете си го направо

    3 3 Отговор
    Най-обикновена шпиц команда дето я сърбят ръцете ма можеща само на умрел кон да вади нож и то в съотношение шпицкоманда - много и умрел кон - един.Ма така е кога зобиш и филмираш пинчери и булонки за войници и биячи.

    19:51 12.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Демократ

    4 1 Отговор
    Това са отпадъци синчета на политици. Докато в България няма у ит политик ще е така.

    19:54 12.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Прокурор: Има оперативни версии

    2 2 Отговор
    Аре да млъкнете примати тъпи, че пречите на светият Прокурор

    19:56 12.08.2026

  • 30 1488

    4 1 Отговор
    като захладнее по старите набори се обличаме в черните униформи, нарамваме червено-белите ленти и се струпваме пред парламента.
    там ще размахваме ръце, ще маршируваме и ще крещим Зиг Хайл.
    и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите

    не като онуй руско мекере румен криещо се в офиса си като разстрелян заек от народа

    19:57 12.08.2026

  • 31 Анонимен

    2 5 Отговор
    Протест срещу този корумпиран съдия. Оставка!!!!

    19:58 12.08.2026

  • 32 А за тия с

    4 2 Отговор
    Руските байряци какви са оперативните версий А ?.

    20:00 12.08.2026

  • 33 Га га га

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Иванов":

    Добре че тия не са попаднали на австралиец с нож. Родителите все русофили и путинофили и същевременно нацисти.

    20:00 12.08.2026

  • 34 отговор

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Абе, бейби футкорор":

    скин хед е гологлав, разбирай с нарочно обръсната глава по избор или принуда до кожа - и после в последствие избрано за отличителна черта за т.нар. скинари. У нас е пълно с плешовци и вместо да носят перуки, полу-прически и т.н. се правят и те на скинари.

    Коментиран от #39

    20:02 12.08.2026

  • 35 КОИ СТЕ ВИЕ 10% ?????

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "БЪЛГАРИТЕ СМЕ ЗА УКРАЙНА.":

    Пасита и тагаренки

    20:02 12.08.2026

  • 36 Само да питам

    1 2 Отговор
    Тва пишлеме на снимката ли е Прокурор ? И мислите че трябва някой такъв пиклю по малък от внука ми да го приема на сериозно ли ? Абе я да си тъковате мамиту и ши ви и кариерното развитие и прочие пръдни ...пишлемета нещастни

    Коментиран от #40

    20:07 12.08.2026

  • 37 ами

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Янко":

    Тия не са скинари и нямат нищо общо с тях. Тия са селски идиоти дошли от близки и далечни села с тъпите си родители за по добро в големия град. Не си виждал истински скинари по Лондон и други големи градове в Европа и Америка. Да непалците изглеждат малко като нашите цветни братя но нямат нищо общо с тях. Искали да се правят на велики щом са посягали и на инвалиди. Решението е ясно в една клетка с няколко изгладнели озверели кучета от опасните породи да ги видим колко са велики. Тъпия модерен свят е виновен за всичко. Проблема не е Български а Световен. И ако всичко беше нормално нямаше да има такива инциденти нито тук, нито някъде по света. Политиците щяха да са нормални, не да ни управляват идиоти.

    20:08 12.08.2026

  • 38 МП4

    2 2 Отговор
    Ето ви демокрация , ето ви евроатлантически ценности , ето ви 30 години гРоб(Герб)
    Навремето на тези години крадяхме череши от комшията и по- някой път отнасяхме студен душ отгоре, играехме футбол с часове , а вечер когато се стъмваше ловехме светулки и играехме на криеница. Сега пият водка , друсат , играят казино и за удовлетворение и героизъм убиват ! Каква прокуратура ,какъв съд. Тези са за публичен разстрел , пред всички , а родителите , които са същите елементи като тях по 10 години затвор! Да знам това няма как да стане , тогава ще ядете тази попара която си е надробихте вряла и солена! Амен

    20:10 12.08.2026

  • 39 Има и

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "отговор":

    Много полицаи с бръснати глави тоест фашаги с татуировки и психопроблеми абе много мъка и пропаднали юнаци има на всяка крачка у нас.

    20:16 12.08.2026

  • 40 абе

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Само да питам":

    Тия младите новозавършили и издигнали се до младши следоваел, току що назначен прокурор са по навити да се издигнат в очите на другите, че ще довършат всичко за разлика от другите старши. Тия старите са по обиграни и знаят как да се измъкнат и да замажат положението без да ги заподозрат. Новите още не са обиграни и ако не им отнемат делото заради изфабрикувани несъответствия тия гаменчета ще са на топло. Друг е факта, че ще се връща делото за преразглеждане и сигурно ще се смени прокурора с някой по обигран и нещата ще се проточат и тия след година ще са на свобода с чисто досие.

    20:23 12.08.2026

  • 41 били

    2 0 Отговор
    Скинари били нацисти ха ха. Заслужават братята роми да ги срещнат в мрака и тогава от нацисти и скинари ще станат п.ли!

    20:26 12.08.2026

  • 42 Пенсионер

    4 1 Отговор
    Всички членове на тази група от Пловдив са за панделата

    20:27 12.08.2026

  • 43 дядото

    3 1 Отговор
    оперативни версии,глупости.просто оперативните служби на мвр проспаха създаването на скинарските организации.

    20:37 12.08.2026

  • 44 Демократ

    2 6 Отговор
    Оня пусьо отишал на любовна среща в храсталак и нож. Хипотетична ситуация момичето е само не е уловка и тя търси. Няма наоколо приятели или изобщо хора. Сто и дваесе процента тоя е щял да я нападне с нож а може би и е щял да я убие Не ги оправдавам но замислете се.

    20:39 12.08.2026

  • 45 6799

    2 0 Отговор
    Версии, мерсии, да ги обесят и 10те и всичко ще си дойде на мястото.

    20:39 12.08.2026

  • 46 Милен

    0 6 Отговор
    Абе всичко останало ми е ясно, само не разбрах какво е правил онзи 37 годишен с девойка на 15-17 години в чукарите на Пловдив?

    Коментиран от #48

    20:42 12.08.2026

  • 47 Яшар Шабан

    1 2 Отговор
    Хора , незабавно трябва да се даде българско гражданство на битите и обиждани от скинарите Непалци ! Непалец - това звучи гордо ! Смятам , България трябва да компенсира Непалците след зловещия инцидент със страшните скинари и всички полети на Непалци до ЕС да са за сметка на България !

    21:12 12.08.2026

  • 48 Титинбуро

    1 4 Отговор

    До коментар #46 от "Милен":

    Той че е педофил е такъв , брачедът му същия калцалник като него , просто сега всичко е към убийците , това не го говорят. Няма нормален ,който да възприема 40 годишен с 15 годишна ..Лошото е че тези са психопати , а онзи нЩастник , това е . Държава и народ в нея на дъното!

    Коментиран от #49

    21:17 12.08.2026

  • 49 смешки

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Титинбуро":

    Няма нормално развит, полово активен, хетеросексуален мъж, без значение на каква възраст, който би обърнал гръб при сексуални провокации от добре развита 15 годишна млада жена.

    21:32 12.08.2026