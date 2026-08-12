Прокурор: Има оперативни версии евентуално за членуване на тези лица в организации скин хедс и подобни

Нападнатите в Пловдив непалски граждани са работници във фабрика за печат в село край града. Те са абсолютон нищо не са предизвикали агресията към себе си от страна на двамата ученици. Нападението е заснето с мобилен телефон. 17-годишният е присъствал и на убийството на Младежкия хълм, като няма данни да е участвал в това деяние. Има оперативни версии евентуално за членуване на тези лица в организации скин хедс и подобни, които подбуждат към омраза, затова разследваме и тези версии.
Това каза пред камерата на Plovdiv24.bg прокурор Мирослав Календаров от Районната прокуратура в града под тепетата.
Още вчера Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми, които са на 18 и 17 години, за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди над двама граждани на Непал. Престъплението е извършено в съучастие през нощта на 24 срещу 25 юли 2026 г. в центъра на Пловдив, а кадрите от насилието са били заснети на видеоклип.
Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. в хода на другото мащабно разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. При проведените процесуално-следствени действия в телефона на един от подсъдимите е открит записаният видеоклип от нападението над чужденците.
Около полунощ на 24 срещу 25 юли 2026 г. в района на кръстовището между бул. "Руски“ и бул. "Шести септември“ обвиняемите забелязали двамата непалски граждани (на 27 и 33 години), които се били подпрели на стълби близо до тротоара. Нападателите се насочили към тях и започнали да нанасят удари с ръце и крака по главата и телата им.
Преминаващи шофьори подали своевременен сигнал на тел. 112. На мястото веднага са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са откарали пострадалите чужденци в болница за преглед.
От прокуратурата уточняват, че двамата младежи са поддържали контакти с непълнолетните лица, които вече са привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев от 4 август на Младежкия хълм. Вторият обвиняем, макар и на 17 години, е разбирал същността и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #16
19:11 12.08.2026
2 Сила
19:13 12.08.2026
3 Янко
Коментиран от #37
19:14 12.08.2026
4 Хорейшо
19:18 12.08.2026
5 Бесен - Язовец
Коментиран от #13
19:21 12.08.2026
6 Торес
19:23 12.08.2026
7 Прогресивен чорап
19:23 12.08.2026
8 Има - няма ,
19:27 12.08.2026
9 Българин 🇧🇬
19:28 12.08.2026
10 Показали са мунчо на портрет изкривен
Държавата се тресе дни наред от жестоко убийство, хората са озлобени, обезверени, то мълчи и се крие, а накрая излиза и реве - опозицията е виновна, събаря паметници.
Абе, какъв изрод си ти, бе, Радев!?
Срам нямаш ли!?
Щото душа явно нямаш.
Поне съболезнования за жертвата да беше изказал, поне възмущение срещу престъплението...
Поне да успокоиш нацията...
Таратанци.
То мълчи и се крие и чака инструкции от Москва.
Излиза пред камерите и на фона на трагедията търси политически дивиденти.
Гнусно съветско изчадие си ти, Радев.
Нали два мандата президент беше?!
Нали 7 служебни кабинета имаш през последните години!?
С пълна информация от ДАНС, ПРОКУРАТУРА, МВР.
Какво направихте против тези нацистки групички!?
Какво направихте , за да спрете отровата, която идва от Русия!?
Повръща ми се , гнус ме е от теб, долен руски слуга.
Ама явно ти се осладиха милоните от Боташ по руската схема с Россатом, нали?!
Няма по-долни отрепки от русофилите в българската история !!!
19:29 12.08.2026
11 Бесен - Язовец
19:32 12.08.2026
12 Гост
Коментиран от #18
19:33 12.08.2026
13 Глупости
До коментар #5 от "Бесен - Язовец":Какъв е този антифашистки паметник и какво общо има с възпитанието на тези млади хора ? Мен ако питате този паметник с размахан шмайзер над главата може само да подтиква към саморазправа , но не и към нещо добро и съзидателно ! Допускам , че тия момчета дори не знаят за съществуването на този паметник и на разните идеологии , просто са си невъзпитани келемета , не правещи разлика между добро и зло .Ако родителите им са същите боклуци , които мразят , плюят , обиждат , те как да бъдат различни ?
Коментиран от #17, #19, #28
19:35 12.08.2026
14 Нощна смяна
19:37 12.08.2026
15 Хаха
19:38 12.08.2026
16 Колко да са бели
До коментар #1 от "Гост":Виждал ли си непалец?
19:38 12.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 БЪЛГАРИТЕ СМЕ ЗА УКРАЙНА.
До коментар #12 от "Гост":АЗ НЕ СЪМ РАСИСТ ПА СЪМ БЪЛГАРИН!
Коментиран от #35
19:43 12.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Смешници
19:47 12.08.2026
21 ТИ ПА СИ
До коментар #17 от "Бесен - Язовец":БЕЗПОЛОВ НЕОНАЦИСТКИ ПУТИНИСТ С МЕЧТА ЗАДА ИЗДИГНЕШ ПАМЕТНИК НА СТАЛИН ХИТЛЕР И ПУТЛЕР .ЕМА НЕМА ДА СТАНЕ.
19:47 12.08.2026
22 Иванов
Коментиран от #26, #33
19:48 12.08.2026
23 Прокурор: Има оперативни версии
19:48 12.08.2026
24 Абе, бейби футкорор
Това ли са българските прокурори?
Забравиха българския език?!
И тая майка с обиците итна клитуургоро й е много обедителна!
Също онази жълтата от петроханските педарунгели!
Коментиран от #34
19:50 12.08.2026
25 кажете си го направо
19:51 12.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Демократ
19:54 12.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Прокурор: Има оперативни версии
19:56 12.08.2026
30 1488
там ще размахваме ръце, ще маршируваме и ще крещим Зиг Хайл.
и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите
не като онуй руско мекере румен криещо се в офиса си като разстрелян заек от народа
19:57 12.08.2026
31 Анонимен
19:58 12.08.2026
32 А за тия с
20:00 12.08.2026
33 Га га га
До коментар #22 от "Иванов":Добре че тия не са попаднали на австралиец с нож. Родителите все русофили и путинофили и същевременно нацисти.
20:00 12.08.2026
34 отговор
До коментар #24 от "Абе, бейби футкорор":скин хед е гологлав, разбирай с нарочно обръсната глава по избор или принуда до кожа - и после в последствие избрано за отличителна черта за т.нар. скинари. У нас е пълно с плешовци и вместо да носят перуки, полу-прически и т.н. се правят и те на скинари.
Коментиран от #39
20:02 12.08.2026
35 КОИ СТЕ ВИЕ 10% ?????
До коментар #18 от "БЪЛГАРИТЕ СМЕ ЗА УКРАЙНА.":Пасита и тагаренки
20:02 12.08.2026
36 Само да питам
Коментиран от #40
20:07 12.08.2026
37 ами
До коментар #3 от "Янко":Тия не са скинари и нямат нищо общо с тях. Тия са селски идиоти дошли от близки и далечни села с тъпите си родители за по добро в големия град. Не си виждал истински скинари по Лондон и други големи градове в Европа и Америка. Да непалците изглеждат малко като нашите цветни братя но нямат нищо общо с тях. Искали да се правят на велики щом са посягали и на инвалиди. Решението е ясно в една клетка с няколко изгладнели озверели кучета от опасните породи да ги видим колко са велики. Тъпия модерен свят е виновен за всичко. Проблема не е Български а Световен. И ако всичко беше нормално нямаше да има такива инциденти нито тук, нито някъде по света. Политиците щяха да са нормални, не да ни управляват идиоти.
20:08 12.08.2026
38 МП4
Навремето на тези години крадяхме череши от комшията и по- някой път отнасяхме студен душ отгоре, играехме футбол с часове , а вечер когато се стъмваше ловехме светулки и играехме на криеница. Сега пият водка , друсат , играят казино и за удовлетворение и героизъм убиват ! Каква прокуратура ,какъв съд. Тези са за публичен разстрел , пред всички , а родителите , които са същите елементи като тях по 10 години затвор! Да знам това няма как да стане , тогава ще ядете тази попара която си е надробихте вряла и солена! Амен
20:10 12.08.2026
39 Има и
До коментар #34 от "отговор":Много полицаи с бръснати глави тоест фашаги с татуировки и психопроблеми абе много мъка и пропаднали юнаци има на всяка крачка у нас.
20:16 12.08.2026
40 абе
До коментар #36 от "Само да питам":Тия младите новозавършили и издигнали се до младши следоваел, току що назначен прокурор са по навити да се издигнат в очите на другите, че ще довършат всичко за разлика от другите старши. Тия старите са по обиграни и знаят как да се измъкнат и да замажат положението без да ги заподозрат. Новите още не са обиграни и ако не им отнемат делото заради изфабрикувани несъответствия тия гаменчета ще са на топло. Друг е факта, че ще се връща делото за преразглеждане и сигурно ще се смени прокурора с някой по обигран и нещата ще се проточат и тия след година ще са на свобода с чисто досие.
20:23 12.08.2026
41 били
20:26 12.08.2026
42 Пенсионер
20:27 12.08.2026
43 дядото
20:37 12.08.2026
44 Демократ
20:39 12.08.2026
45 6799
20:39 12.08.2026
46 Милен
Коментиран от #48
20:42 12.08.2026
47 Яшар Шабан
21:12 12.08.2026
48 Титинбуро
До коментар #46 от "Милен":Той че е педофил е такъв , брачедът му същия калцалник като него , просто сега всичко е към убийците , това не го говорят. Няма нормален ,който да възприема 40 годишен с 15 годишна ..Лошото е че тези са психопати , а онзи нЩастник , това е . Държава и народ в нея на дъното!
Коментиран от #49
21:17 12.08.2026
49 смешки
До коментар #48 от "Титинбуро":Няма нормално развит, полово активен, хетеросексуален мъж, без значение на каква възраст, който би обърнал гръб при сексуални провокации от добре развита 15 годишна млада жена.
21:32 12.08.2026