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Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение

Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение

20 Август, 2026 08:49 574 15

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  • ром

Разследването е в начална фаза, като все още не е установен категоричният мотив за тежкото престъпление

Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на убийството на 21-годишен мъж от село Найден Герово, за което е обвинен пенсиониран полицейски служител. Според прокуратурата престъплението е извършено с незаконно притежавана ловна пушка, а след това е направен опит за заличаване на следите. На бившия полицай са повдигнати две обвинения – за умишлено убийство и незаконно притежание на оръжие.

Това обобщи БНТ.

Разследването е в начална фаза, като все още не е установен категоричният мотив за тежкото престъпление. Работните версии са свързани със стара кражба на пари или евентуална самоотбрана.

От село Найден Герово разказаха, че жертвата е била позната на местните жители с множество криминални прояви. Кметът на селото Атанас Арабаджийски заяви, че хората са живели в напрежение заради случаи на нападения над възрастни жители.

„Относно за жертвата мога да кажа – аз го казах и вчера, че беше личност с много кражби, нападения на възрастни хора. Постоянно населението живееше в някакво напрежение, тормоз над възрастните“, каза кметът.

По думите му срещу младия мъж е имало сигнали за нападения над възрастни хора в селото.

„Няколко случая имаме – нападение над възрастни жени в селото. Просто изчакваше да вземат пенсия, за да имат някакви пари, и влизаше по къщите на възрастни, беззащитни хора, и ги обираше.“

Кметът свърза поведението на 21-годишния с проблеми от детството му и липса на подкрепа в семейството.

„Това го отдавам най-вече на детството му, на самото му формиране като личност. Защото докато беше жив дядо му на времето, той беше много добре. И в момента, в който почина дядо му, нямаше кой да бъде плътно до него и баща му по-скоро нехаеше относно неговото отглеждане. И оттам тръгнаха нещата.“

Според кмета полицията е реагирала при подадените сигнали, но след задържанията младежът отново е бил освобождаван.

Кметът на селото коментира и обвинения като извършител – бившия полицай Тодор Лапков. По думите му местните жители са имали добро мнение за него. По думите му Лапков е помагал на хората от селото.

„За него мога да кажа само добри неща... Когато на населението му потрябваха овце или агнета за Великден, за Гергьовден, дори ги колеше. Не може да се каже, че е агресивен човек.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Йотова да го награди с медал.

    Коментиран от #3, #12

    08:50 20.08.2026

  • 2 Въпрос

    9 1 Отговор
    А когато ББ от Б в качеството си на главсек обгради в къща и уби един бандит, тогава защо нищо не казахте?

    Коментиран от #10

    08:52 20.08.2026

  • 3 Тик-Ток

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

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    08:53 20.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    9 0 Отговор
    Кога най сетне в България ще приеме и втората поправка към конституцията както е при нашите господари от САЩ,навремето в САЩ е имало доброволни милиции (Виджиланте) които са преследвали бандити ,крадци и убийци и са ги бесели по дърветата

    08:56 20.08.2026

  • 5 Тик-Ток

    10 0 Отговор
    Съдебната система в България е най големия генератор на престъпност в България заради корупция и беззаконие

    08:58 20.08.2026

  • 6 Aлфа Вълкът

    2 2 Отговор
    Дядото го разбирам, защо го е убил, но не разбирам разфасоването, дори да му е било трудно да пренесе тялото, разфасоване е нещо крайно, садистично и само психопат може да го направи.
    Трябва да се анализира каква музика е слушал, Янка Рупкина, Лили Иванова, Глория как са му повлияли.
    Музиката и старите...
    Олеле тема за която не се говори в медиите 🤐.
    Чалгата кой я измисли, да не са младите?!

    09:01 20.08.2026

  • 7 Пловдив

    7 1 Отговор
    Не мога да повярвам как един изрoд, който не е трябвало да излезе от затвора, бива наричан човек, че даже и в положителен контекст?! Накрая всички трябва да хванем оръжието!

    09:04 20.08.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    6 0 Отговор
    Обвиненията са все едно е убил човек.

    09:04 20.08.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор
    Наскоро се вдигна шум за подобен случай в Англия. Разкриха убийство извършено от фермер преди десетки години. Фермерът убил някакъв несретник, който му помага във фермата. Причината: откраднал му картечница от колекцията. Зазидал трупа във варел с бидон и го закарал при комшия. Реакцията на обществеността беше одобрение за разкриване на престъплението към полицията. Тук се започна защита на бившия полицай. За толкова години в полицията, как не намери законен начин , да си риши проблема. Извърши едно глупаво престъпление.

    Коментиран от #15

    09:07 20.08.2026

  • 10 Тик-Ток

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос":

    Тиквата е терорист и бандит ,Тиквата тогава убиха Чакъра с гранатомет

    09:10 20.08.2026

  • 11 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ЧОВЕКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАГРАДЕН! СВЪРШИЛ РАБОТАТА НА НЯКОЛКО ИНСТИТУЦИИ! А РИМЛЯНИНА НЯМА ДА ПРАВИ ПОВЕЧЕ ТАКА!

    09:11 20.08.2026

  • 12 Първият Перничанин!

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От медали и ордени-файда няма!
    Да му дадат 100 000 евро награда,че е отървал селото от този крадец и насилник на възрастни и беззащитни хора...!

    09:11 20.08.2026

  • 13 Два медала

    0 1 Отговор
    Жертвата и чобанина са се познавали.Отишъл е да пият, скарали са се, на тема ти мен уважаваш ли ма...и другото го знаете.

    09:12 20.08.2026

  • 14 Само се моля!

    2 0 Отговор
    Човекът да не бъде линчуван от тумба озверели лилави римляни...!

    09:13 20.08.2026

  • 15 Сюрреалист

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Щеше да има разследване на убийство на самотно живеещи възрастен човек срещу неизвестен извършител. А сега има малко красива художествена самодейност.

    09:14 20.08.2026