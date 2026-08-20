Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение

Продължава разследването на убийството на 21-годишен мъж от село Найден Герово, за което е обвинен пенсиониран полицейски служител. Според прокуратурата престъплението е извършено с незаконно притежавана ловна пушка, а след това е направен опит за заличаване на следите. На бившия полицай са повдигнати две обвинения – за умишлено убийство и незаконно притежание на оръжие.
Това обобщи БНТ.
Разследването е в начална фаза, като все още не е установен категоричният мотив за тежкото престъпление. Работните версии са свързани със стара кражба на пари или евентуална самоотбрана.
От село Найден Герово разказаха, че жертвата е била позната на местните жители с множество криминални прояви. Кметът на селото Атанас Арабаджийски заяви, че хората са живели в напрежение заради случаи на нападения над възрастни жители.
„Относно за жертвата мога да кажа – аз го казах и вчера, че беше личност с много кражби, нападения на възрастни хора. Постоянно населението живееше в някакво напрежение, тормоз над възрастните“, каза кметът.
По думите му срещу младия мъж е имало сигнали за нападения над възрастни хора в селото.
„Няколко случая имаме – нападение над възрастни жени в селото. Просто изчакваше да вземат пенсия, за да имат някакви пари, и влизаше по къщите на възрастни, беззащитни хора, и ги обираше.“
Кметът свърза поведението на 21-годишния с проблеми от детството му и липса на подкрепа в семейството.
„Това го отдавам най-вече на детството му, на самото му формиране като личност. Защото докато беше жив дядо му на времето, той беше много добре. И в момента, в който почина дядо му, нямаше кой да бъде плътно до него и баща му по-скоро нехаеше относно неговото отглеждане. И оттам тръгнаха нещата.“
Според кмета полицията е реагирала при подадените сигнали, но след задържанията младежът отново е бил освобождаван.
Кметът на селото коментира и обвинения като извършител – бившия полицай Тодор Лапков. По думите му местните жители са имали добро мнение за него. По думите му Лапков е помагал на хората от селото.
„За него мога да кажа само добри неща... Когато на населението му потрябваха овце или агнета за Великден, за Гергьовден, дори ги колеше. Не може да се каже, че е агресивен човек.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #12
08:50 20.08.2026
2 Въпрос
Коментиран от #10
08:52 20.08.2026
3 Тик-Ток
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Направо за орден Стара планина
08:53 20.08.2026
4 Тик-Ток
08:56 20.08.2026
5 Тик-Ток
08:58 20.08.2026
6 Aлфа Вълкът
Трябва да се анализира каква музика е слушал, Янка Рупкина, Лили Иванова, Глория как са му повлияли.
Музиката и старите...
Олеле тема за която не се говори в медиите 🤐.
Чалгата кой я измисли, да не са младите?!
09:01 20.08.2026
7 Пловдив
09:04 20.08.2026
8 007 лиценз ту кил
09:04 20.08.2026
9 РЕАЛИСТ
Коментиран от #15
09:07 20.08.2026
10 Тик-Ток
До коментар #2 от "Въпрос":Тиквата е терорист и бандит ,Тиквата тогава убиха Чакъра с гранатомет
09:10 20.08.2026
11 Боруна Лом
09:11 20.08.2026
12 Първият Перничанин!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":От медали и ордени-файда няма!
Да му дадат 100 000 евро награда,че е отървал селото от този крадец и насилник на възрастни и беззащитни хора...!
09:11 20.08.2026
13 Два медала
09:12 20.08.2026
14 Само се моля!
09:13 20.08.2026
15 Сюрреалист
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Щеше да има разследване на убийство на самотно живеещи възрастен човек срещу неизвестен извършител. А сега има малко красива художествена самодейност.
09:14 20.08.2026