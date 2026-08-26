Съдът наложи арест на инфлуенсъра Стоян Колев

Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за инфлуенсъра Стоян Колев. Той е в неизвестност от 24 август, след като е напуснал жилището, на което е трябвало да изтърпява мярката „Домашен арест“, съобщи БНТ.
Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като е установено, че Колев многократно е нарушавал наложения му „Домашен арест“.
Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала „Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.
Стоян Колев не се е явил на съдебното заседание. Според съда местонахождението му не е установено от 24 август, а той е нарушил наложената му мярка, която е трябвало да се изпълнява на конкретен адрес.
Магистратите са преценили, че нарушението е драстично и че единствената възможна по-тежка мярка е „задържане под стража“.
Колев ще бъде задържан, след като бъде установен. Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Окръжния съд в Пазарджик в 7-дневен срок, но подлежи на незабавно изпълнение от момента на фактическото му установяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 военен неможач
Коментиран от #4
18:28 26.08.2026
2 а кога ще
с все още стотици хиляди поклонници
та ни занимавате с тоз хахо от няколко дни по няколко пъти на ден
18:28 26.08.2026
3 Тъпо
Коментиран от #12
18:29 26.08.2026
4 тиквата съм
До коментар #1 от "военен неможач":тоз го искам при мен за рекламно лице щом хиляди го зяпат
да ги добави към моите стада
18:30 26.08.2026
5 цоло
18:31 26.08.2026
6 обективен
18:36 26.08.2026
7 Въпрос
Коментиран от #16
18:38 26.08.2026
8 Прогресивен чорап
18:39 26.08.2026
9 Бай Стоян при
18:46 26.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Айзомби
18:54 26.08.2026
12 Ъъъъ
До коментар #3 от "Тъпо":Това го знаеш от личен опит, предполагам.
18:55 26.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ахилецъ
19:08 26.08.2026
15 един
19:10 26.08.2026
16 Даниел ЛяРусо 🥋
До коментар #7 от "Въпрос":Проститутки и наркотици. Затова е толкова популярен. Учи тийнеджърите как да си викнат момиче от алото и да си поръчат наркотици.
19:17 26.08.2026
17 Kaлпазанин
19:22 26.08.2026