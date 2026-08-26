Съдът наложи арест на инфлуенсъра Стоян Колев

Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за инфлуенсъра Стоян Колев. Той е в неизвестност от 24 август, след като е напуснал жилището, на което е трябвало да изтърпява мярката „Домашен арест“, съобщи БНТ.

Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като е установено, че Колев многократно е нарушавал наложения му „Домашен арест“.

Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала „Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.

Стоян Колев не се е явил на съдебното заседание. Според съда местонахождението му не е установено от 24 август, а той е нарушил наложената му мярка, която е трябвало да се изпълнява на конкретен адрес.

Магистратите са преценили, че нарушението е драстично и че единствената възможна по-тежка мярка е „задържане под стража“.

Колев ще бъде задържан, след като бъде установен. Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Окръжния съд в Пазарджик в 7-дневен срок, но подлежи на незабавно изпълнение от момента на фактическото му установяване.