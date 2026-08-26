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Съдът наложи арест на инфлуенсъра Стоян Колев

Съдът наложи арест на инфлуенсъра Стоян Колев

26 Август, 2026 18:25 1 113 17

  • инфлуенсър-
  • стоян колев-
  • окръжен съд-
  • арест

Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви

Съдът наложи арест на инфлуенсъра Стоян Колев - 1
Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за инфлуенсъра Стоян Колев. Той е в неизвестност от 24 август, след като е напуснал жилището, на което е трябвало да изтърпява мярката „Домашен арест“, съобщи БНТ.

Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като е установено, че Колев многократно е нарушавал наложения му „Домашен арест“.

Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала „Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.

Стоян Колев не се е явил на съдебното заседание. Според съда местонахождението му не е установено от 24 август, а той е нарушил наложената му мярка, която е трябвало да се изпълнява на конкретен адрес.
Магистратите са преценили, че нарушението е драстично и че единствената възможна по-тежка мярка е „задържане под стража“.

Колев ще бъде задържан, след като бъде установен. Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Окръжния съд в Пазарджик в 7-дневен срок, но подлежи на незабавно изпълнение от момента на фактическото му установяване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 военен неможач

    14 3 Отговор
    Сигурно си мисли, като повечето наглеци, че лоша реклама няма. И сигурно иска да стане езродепутат от ПП.ДБ

    Коментиран от #4

    18:28 26.08.2026

  • 2 а кога ще

    16 3 Отговор
    определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за инфлуенсъра тиквата
    с все още стотици хиляди поклонници

    та ни занимавате с тоз хахо от няколко дни по няколко пъти на ден

    18:28 26.08.2026

  • 3 Тъпо

    20 0 Отговор
    Парче! Сам си усложнява ситуацията. Сега ще мине и през затвора, където ще бъде запознат с авангардни технологии за правене на секс.

    Коментиран от #12

    18:29 26.08.2026

  • 4 тиквата съм

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "военен неможач":

    тоз го искам при мен за рекламно лице щом хиляди го зяпат
    да ги добави към моите стада

    18:30 26.08.2026

  • 5 цоло

    5 0 Отговор
    аве ,къде е Цецо Василев

    18:31 26.08.2026

  • 6 обективен

    8 0 Отговор
    Олово за 40 цента ще свърши най-добрата работа ,защото хиляди ще се дадат за разследвания и експертизи които ще се точат с години !!

    18:36 26.08.2026

  • 7 Въпрос

    15 0 Отговор
    Този на каква тема инфлуенсва,тъпотия ли?

    Коментиран от #16

    18:38 26.08.2026

  • 8 Прогресивен чорап

    8 8 Отговор
    Този веднага го приема за член,вписва се в профила на избирателите ни "полезен идиот"!

    18:39 26.08.2026

  • 9 Бай Стоян при

    1 0 Отговор
    Мен в Харков и от 1ви почва в чуждестранния легион Кракен с позивна Ахил8

    18:46 26.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Айзомби

    1 8 Отговор
    Трябва цяла българия на протест за освобождаването му.Полицайте многократно нарушаваха правата му.Той е истински герой.

    18:54 26.08.2026

  • 12 Ъъъъ

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тъпо":

    Това го знаеш от личен опит, предполагам.

    18:55 26.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ахилецъ

    2 1 Отговор
    Е продукт на демокрацията!

    19:08 26.08.2026

  • 15 един

    0 2 Отговор
    Колко русофилско прогресивно.

    19:10 26.08.2026

  • 16 Даниел ЛяРусо 🥋

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    Проститутки и наркотици. Затова е толкова популярен. Учи тийнеджърите как да си викнат момиче от алото и да си поръчат наркотици.

    19:17 26.08.2026

  • 17 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Та какво е сега инфлуенсър ,според мен е нешо като комплексиран величаещ се мързелив използваш другите най вече пубери да го следват за всяка публикувана глупост

    19:22 26.08.2026