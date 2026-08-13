Момичетата, обвинени в убийството в Пловдив, остават в ареста

Двете момичета – на 15 и 17 години – от групата, пребила до смърт Георги Кузев в Пловдив, остават в ареста, въпреки исканията на родителите им и на адвокатите им за освобождаването им.

Прокурорът по делото Стефани Черешарова заяви пред журналисти: „Случаят е изключителен. Има опасност обвиняемите да се укрият. Представили сме нови доказателство. Има доказателства девойките да са участвали активно в побоя. Нанасяли са удари.“

По думите на Черешарова единствено от всички обвиняеми едно от момичетата е дало обяснения за случилото се, за действията на групата. Възможно е да бъдат привлечени още хора към наказателна отговорност.

Определението на Апелативния съд е окончателно.

Заседанието на съда днес продължи над два часа на фона на скандирания от протестиращи, събрали се пред Съдебната палата в Пловдив.

Подписка на организаторите на протеста настоява за промяна на чл. 63 от Наказателния кодекс, касаещ наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.

На 7 август Окръжният съд в Пловдив остави в ареста и петимата обвиняеми.