Момичетата, обвинени в убийството в Пловдив, остават в ареста

Двете момичета – на 15 и 17 години – от групата, пребила до смърт Георги Кузев в Пловдив, остават в ареста, въпреки исканията на родителите им и на адвокатите им за освобождаването им.
Прокурорът по делото Стефани Черешарова заяви пред журналисти: „Случаят е изключителен. Има опасност обвиняемите да се укрият. Представили сме нови доказателство. Има доказателства девойките да са участвали активно в побоя. Нанасяли са удари.“
По думите на Черешарова единствено от всички обвиняеми едно от момичетата е дало обяснения за случилото се, за действията на групата. Възможно е да бъдат привлечени още хора към наказателна отговорност.
Определението на Апелативния съд е окончателно.
Заседанието на съда днес продължи над два часа на фона на скандирания от протестиращи, събрали се пред Съдебната палата в Пловдив.
Подписка на организаторите на протеста настоява за промяна на чл. 63 от Наказателния кодекс, касаещ наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.
На 7 август Окръжният съд в Пловдив остави в ареста и петимата обвиняеми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:39 13.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
12:40 13.08.2026
3 Знаем, че кифлите са нагли
Поискаха освобождаване!
12:42 13.08.2026
4 вкарайте в ареста
12:45 13.08.2026
5 Пуснете децата!!!
12:46 13.08.2026
6 Съдията, съдията е е е
12:47 13.08.2026
7 Валерко
Коментиран от #17
12:49 13.08.2026
8 Сила
До коментар #2 от "Последния Софиянец":"Съдията" има бизнес с мутри от Кричим ....
Купили са му чисто нова кола 2016 година когато е бил прокурор , разследван е за корупция тогава и е предложен за уволнение от Сотир Цацаров ....
12:49 13.08.2026
9 Васил
12:49 13.08.2026
10 Казус
-за едно от момичетата, което е проговорило;
-че предстоят арести /въз основа на казаното от прокурорката е възможно лицата да напуснат страната/.
12:50 13.08.2026
11 Как
Каква педофилия е когато си е пуснала обява и си го търси?Ако обаче някой дъртак я преследва и се натиска без тя да го желае трябва да му се пръсне тиквата.Да не споменавам че на 15г някой сънароднички имат по две деца!
Коментиран от #25, #28
12:50 13.08.2026
12 Пуснете децата в циганската махала
12:50 13.08.2026
13 Иванов
12:52 13.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
Коментиран от #21
12:53 13.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Прекалили са
До коментар #7 от "Валерко":Ние така и не разбрахме дали пред съда са представени текстовете на чатовете между Георги и тази, която се е представила за 15-годишна. Ако наистина той й е писъл мръсотии, вярвайки, че това ще го чете 15-годишно момиче, тогава работата става по-дебела. Но не е имало физическо съприкосновение. Затова би заслужил само един пердах и предупреждение, но не и инквизиции до смърт.
12:54 13.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Всеки защитник на пдфилията
12:55 13.08.2026
20 Трол
12:55 13.08.2026
21 Не всеки е прочел
До коментар #15 от "Гост":Къде можем да прочетем това?
12:56 13.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Фори
12:58 13.08.2026
25 Виж ти...
До коментар #11 от "Как":Ти свети ли им на обявата, че знаеш? Откъде те снабдяват с информация по случая?
13:00 13.08.2026
26 Kaлпазанин
13:02 13.08.2026
27 Убийци
13:03 13.08.2026
28 Не си прав!
До коментар #11 от "Как":С 50-годишни го правят САМО геронтофилите като теб!
13:03 13.08.2026