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Момичетата, обвинени в убийството в Пловдив, остават в ареста

Момичетата, обвинени в убийството в Пловдив, остават в ареста

13 Август, 2026 12:37 852 28

  • момичета-
  • арест-
  • убийство-
  • пловдив

Прокурорът по делото Стефани Черешарова заяви пред журналисти: "Случаят е изключителен. Има опасност обвиняемите да се укрият. Представили сме нови доказателства"

Момичетата, обвинени в убийството в Пловдив, остават в ареста - 1
снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двете момичета – на 15 и 17 години – от групата, пребила до смърт Георги Кузев в Пловдив, остават в ареста, въпреки исканията на родителите им и на адвокатите им за освобождаването им.

Прокурорът по делото Стефани Черешарова заяви пред журналисти: „Случаят е изключителен. Има опасност обвиняемите да се укрият. Представили сме нови доказателство. Има доказателства девойките да са участвали активно в побоя. Нанасяли са удари.“

По думите на Черешарова единствено от всички обвиняеми едно от момичетата е дало обяснения за случилото се, за действията на групата. Възможно е да бъдат привлечени още хора към наказателна отговорност.

Определението на Апелативния съд е окончателно.

Заседанието на съда днес продължи над два часа на фона на скандирания от протестиращи, събрали се пред Съдебната палата в Пловдив.

Подписка на организаторите на протеста настоява за промяна на чл. 63 от Наказателния кодекс, касаещ наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.

На 7 август Окръжният съд в Пловдив остави в ареста и петимата обвиняеми.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 15 Отговор
    А трябваше да им дадат медали.

    12:39 13.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 16 Отговор
    Съдията е пристрастен и делото ще падне на следващата инстанция.

    Коментиран от #8

    12:40 13.08.2026

  • 3 Знаем, че кифлите са нагли

    20 1 Отговор
    Никакво чувство за вина!
    Поискаха освобождаване!

    12:42 13.08.2026

  • 4 вкарайте в ареста

    17 3 Отговор
    И другите боклуци, свитетели и помагачи. Лъжат че един час го пребивали и гаврели човека, ама се опитвали да спрат биячите, много били разстроени и други подобни лъжи. Всички сега ще станат цигански булки в затвора.

    12:45 13.08.2026

  • 5 Пуснете децата!!!

    5 13 Отговор
    Педофилията е престъпление и трябва да се наказва със смър!!!

    12:46 13.08.2026

  • 6 Съдията, съдията е е е

    4 9 Отговор
    пепераст, а Гошо е пдфил

    12:47 13.08.2026

  • 7 Валерко

    5 12 Отговор
    Заради един педофилен аутист сега една купчина деца ще лежат в затвора.

    Коментиран от #17

    12:49 13.08.2026

  • 8 Сила

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    "Съдията" има бизнес с мутри от Кричим ....
    Купили са му чисто нова кола 2016 година когато е бил прокурор , разследван е за корупция тогава и е предложен за уволнение от Сотир Цацаров ....

    12:49 13.08.2026

  • 9 Васил

    8 2 Отговор
    Това е поколението което живее в телефона и не учи и резултата е на лице.

    12:49 13.08.2026

  • 10 Казус

    5 2 Отговор
    Редно ли е прокурор черешарова да изнася такава информация:
    -за едно от момичетата, което е проговорило;
    -че предстоят арести /въз основа на казаното от прокурорката е възможно лицата да напуснат страната/.

    12:50 13.08.2026

  • 11 Как

    6 3 Отговор
    На една 15г ако и се е до е...о дали ще го направи с 16г или с 50г резултата е един- тя е н....а!
    Каква педофилия е когато си е пуснала обява и си го търси?Ако обаче някой дъртак я преследва и се натиска без тя да го желае трябва да му се пръсне тиквата.Да не споменавам че на 15г някой сънароднички имат по две деца!

    Коментиран от #25, #28

    12:50 13.08.2026

  • 12 Пуснете децата в циганската махала

    7 1 Отговор
    Ами в циганската махала защо не са раздавали правосъдие...нещо расисти си падат тия добри и милостиви деца. Бият само човек , който явно е слаб и наивен.

    12:50 13.08.2026

  • 13 Иванов

    4 3 Отговор
    Ама разбира се, че русофилите не са доволни от продължаване на мярката. Все пак родителите им са от ,,нашите". Бащата на едно от момичетата бил върл привърженик на Путин, това може да се види в социалните мрежи. Майката на момче от групата се изтипосала във Фейсбук с буква Z на профилната снимка, която вчера беше сменена с друга, Самите момичета не крият симпатиите си към руския фашист Тесак. Потребители на мрежите вядат публикации на друг родител на младеж от групата с на подобни на детето му убеждения. Какво да кажем повече? Казано е, че крушата не пада далеч от дървото...

    12:52 13.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    1 2 Отговор
    Някой от съдниците прочете ли какво е писал убитият със съзнанието, че пише на 15-годишна? Тези, че са психопати, е ясно, обаче и той си е бил за тепане.

    Коментиран от #21

    12:53 13.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Прекалили са

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Валерко":

    Ние така и не разбрахме дали пред съда са представени текстовете на чатовете между Георги и тази, която се е представила за 15-годишна. Ако наистина той й е писъл мръсотии, вярвайки, че това ще го чете 15-годишно момиче, тогава работата става по-дебела. Но не е имало физическо съприкосновение. Затова би заслужил само един пердах и предупреждение, но не и инквизиции до смърт.

    12:54 13.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Всеки защитник на пдфилията

    2 1 Отговор
    трябва да бъде тричан със струна от пиано в Белене

    12:55 13.08.2026

  • 20 Трол

    1 1 Отговор
    Родителите трябва да се е....т

    12:55 13.08.2026

  • 21 Не всеки е прочел

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Къде можем да прочетем това?

    12:56 13.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Фори

    3 0 Отговор
    Сега роднините на задържаните (те са богати) търсят на кой от прокуратурата да дадат много пари , за да напише некадърно обвинителния акт и да падне в съда на първа инстанция.Освобождават ги и драсват зад граница. Така се прави от години.

    12:58 13.08.2026

  • 25 Виж ти...

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Как":

    Ти свети ли им на обявата, че знаеш? Откъде те снабдяват с информация по случая?

    13:00 13.08.2026

  • 26 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    А сигурно ли е че са момичета ,щото то света се промени ,до обяд е момче следобед момиче ,за мен това са нехора отгледани от комплексирани родители

    13:02 13.08.2026

  • 27 Убийци

    1 0 Отговор
    Ли са? Сега станаха момичета, а те крещели да го бият до смърт.

    13:03 13.08.2026

  • 28 Не си прав!

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Как":

    С 50-годишни го правят САМО геронтофилите като теб!

    13:03 13.08.2026