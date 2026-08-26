Разследват длъжностно престъпление в МЗ заради лиценза за дентална клиника, в която почина дете

Софийската градска прокуратура започна разследване за възможно длъжностно престъпление в Министерството на здравеопазването, свързано с разрешението за работа на дентална клиника в Пловдив, съобщава Нова тв.
Според прокуратурата през февруари 2026 г. високопоставено длъжностно лице в здравното ведомство не е изпълнило служебните си задължения при упражняване на правомощията си по отношение на лиценза на лечебното заведение. Разследва се версията, че действията са били с цел клиниката да получи облага и от тях е имало опасност да настъпят значителни вредни последици.
Проверката ще обхване действията и бездействията на длъжностни лица, отговарящи за разрешението за лечебна дейност на клиниката. Ще се изяснява дали са били спазени законовите изисквания за издаването, поддържането и контрола на лиценза.
От държавното обвинение уточняват, че това разследване е отделно от наказателното производство за смъртта на дете след медицинска манипулация в същата дентална клиника.
Новото производство е свързано с резултатите от проверки на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Според установеното при тях лечебното заведение е извършвало дейност извън правилата, определени от здравните власти. Разследването е възложено на следовател от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и продължава под нейно ръководство и надзор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
19:16 26.08.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ДОСТАТЪЧНО КОМПРОМЕТИРАНА ЗА ДА
И СЕ ВЯРВА ЧЕ ДОРИ ДА БЪДЕ ЗАПОЧНАТО
НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО,
ТО ЩЕ БЪДЕ ДОВЕДЕНО ДО УСПЕШЕН КРАЙ - ОСЪДИТЕЛНА ПРИСЪДА
19:17 26.08.2026
3 Проокуратурата Е !
Която разглежда сигналите !
Според Частните си интереси !
19:53 26.08.2026
4 А лицензите за водачи на МПС
Кой ще отговаря?
20:15 26.08.2026