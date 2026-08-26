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Разследват длъжностно престъпление в МЗ заради лиценза за дентална клиника, в която почина дете

Разследват длъжностно престъпление в МЗ заради лиценза за дентална клиника, в която почина дете

26 Август, 2026 18:55 719 4

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  • дентална клиника

Новото производство е свързано с резултатите от проверки на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Разследват длъжностно престъпление в МЗ заради лиценза за дентална клиника, в която почина дете - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура започна разследване за възможно длъжностно престъпление в Министерството на здравеопазването, свързано с разрешението за работа на дентална клиника в Пловдив, съобщава Нова тв.

Според прокуратурата през февруари 2026 г. високопоставено длъжностно лице в здравното ведомство не е изпълнило служебните си задължения при упражняване на правомощията си по отношение на лиценза на лечебното заведение. Разследва се версията, че действията са били с цел клиниката да получи облага и от тях е имало опасност да настъпят значителни вредни последици.

Проверката ще обхване действията и бездействията на длъжностни лица, отговарящи за разрешението за лечебна дейност на клиниката. Ще се изяснява дали са били спазени законовите изисквания за издаването, поддържането и контрола на лиценза.

От държавното обвинение уточняват, че това разследване е отделно от наказателното производство за смъртта на дете след медицинска манипулация в същата дентална клиника.

Новото производство е свързано с резултатите от проверки на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Според установеното при тях лечебното заведение е извършвало дейност извън правилата, определени от здравните власти. Разследването е възложено на следовател от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и продължава под нейно ръководство и надзор.


България
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