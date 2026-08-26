Таен сътрудник на Кремъл! Бивша участничка в Pussy Riot разкри, че е била принудена да работи за ФСБ

Бившата участничка на руската пънк група Pussy Riot Рита Флорес, чието истинско име е Маргарита Коновалова, заяви, че в продължение на около три години е била принудена да сътрудничи на Федералната служба за сигурност на Русия и да събира информация за антивоенни активисти и съвременни художници. По думите ѝ ФСБ дори се е опитала да я използва в заговор за отвличането и убийството на намиращия се в изгнание Пьотр Верзилов, пише опозиционното издание Moscow Times.

Флорес разказва, че е била вербувана след обиск в московския ѝ апартамент на 17 февруари 2023 г. Тогава служители на ФСБ я заплашили с наказателно преследване за публикации в социалните мрежи, свързани с предполагаеми руски военни престъпления в Украйна, както и с убийство на нейни близки, ако откаже да сътрудничи.

По думите ѝ служителите я принудили да подпише споразумение за сътрудничество и ѝ дали оперативния псевдоним "Харли". Тя получила специален телефон и била обучавана как да действа като агент. Основната ѝ задача била да съставя подробни профили на художници и политически активисти, включително информация за техните близки, навици и уязвими места.

Флорес твърди, че сред хората, които ФСБ ѝ възлагала да наблюдава, били уличният художник Филип Козлов, известен като Philippenzo, акционистът Павел Крисевич и участничката в Pussy Riot Мария Альохина. По думите ѝ тя се опитвала съзнателно да саботира задачите си, включително като симулирала конфликти с набелязаните лица, за да забави действията срещу тях.

От началото на 2024 г. до юни тя получавала по 50 000 рубли месечно от своите куратори, след първоначално плащане от 30 000 рубли, разказва активистката.

Най-сериозната задача, която според Флорес ѝ била поставена, дошла през лятото на 2025 г. Тогава ФСБ поискала от нея да помогне за отвличането и убийството на бившия издател на "Медиазона" и бивш участник в Pussy Riot Пьотр Верзилов, с когото тя преди това е имала връзка.

Планът предвиждал Флорес да примами Верзилов в кафене в Сърбия, където да го чакат служители на ФСБ и свързани с тях лица. След това тя трябвало да напусне заведението под някакъв предлог, а Верзилов да бъде отвлечен и убит, твърди тя. За участието си в операцията ѝ били предложени между 1 и 3 млн. рубли.

Флорес заявява, че именно тази задача е била "точката без връщане" за нея. Тя отказала да участва, започнала да бави изпълнението и потърсила помощ от адвоката Дмитрий Захватов. По-късно успяла да напусне Русия и да прекрати сътрудничеството си с ФСБ.

Независима проверка на всички твърдения на Флорес засега не е възможна. "Москоу Таймс" изрично отбелязва, че не е успял самостоятелно да потвърди разказа ѝ.

Павел Крисевич, един от активистите, за които Флорес твърди, че е събирала информация, заяви след публикацията, че е научил за това едва от интервюто ѝ и призова случаят да бъде разглеждан с разбиране към хората, принудени да действат под натиск.