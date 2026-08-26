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Таен сътрудник на Кремъл! Бивша участничка в Pussy Riot разкри, че е била принудена да работи за ФСБ

Таен сътрудник на Кремъл! Бивша участничка в Pussy Riot разкри, че е била принудена да работи за ФСБ

26 Август, 2026 19:18 1 243 50

  • pussy riot-
  • маргарита коновалова-
  • рита флорес-
  • русия-
  • мария альохина

Флорес твърди, че сред хората, които ФСБ ѝ възлагала да наблюдава, били уличният художник Филип Козлов, известен като Philippenzo, акционистът Павел Крисевич и участничката в Pussy Riot Мария Альохина

Таен сътрудник на Кремъл! Бивша участничка в Pussy Riot разкри, че е била принудена да работи за ФСБ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Moscow Times Moscow Times

Бившата участничка на руската пънк група Pussy Riot Рита Флорес, чието истинско име е Маргарита Коновалова, заяви, че в продължение на около три години е била принудена да сътрудничи на Федералната служба за сигурност на Русия и да събира информация за антивоенни активисти и съвременни художници. По думите ѝ ФСБ дори се е опитала да я използва в заговор за отвличането и убийството на намиращия се в изгнание Пьотр Верзилов, пише опозиционното издание Moscow Times.

Флорес разказва, че е била вербувана след обиск в московския ѝ апартамент на 17 февруари 2023 г. Тогава служители на ФСБ я заплашили с наказателно преследване за публикации в социалните мрежи, свързани с предполагаеми руски военни престъпления в Украйна, както и с убийство на нейни близки, ако откаже да сътрудничи.

По думите ѝ служителите я принудили да подпише споразумение за сътрудничество и ѝ дали оперативния псевдоним "Харли". Тя получила специален телефон и била обучавана как да действа като агент. Основната ѝ задача била да съставя подробни профили на художници и политически активисти, включително информация за техните близки, навици и уязвими места.

Флорес твърди, че сред хората, които ФСБ ѝ възлагала да наблюдава, били уличният художник Филип Козлов, известен като Philippenzo, акционистът Павел Крисевич и участничката в Pussy Riot Мария Альохина. По думите ѝ тя се опитвала съзнателно да саботира задачите си, включително като симулирала конфликти с набелязаните лица, за да забави действията срещу тях.

От началото на 2024 г. до юни тя получавала по 50 000 рубли месечно от своите куратори, след първоначално плащане от 30 000 рубли, разказва активистката.

Най-сериозната задача, която според Флорес ѝ била поставена, дошла през лятото на 2025 г. Тогава ФСБ поискала от нея да помогне за отвличането и убийството на бившия издател на "Медиазона" и бивш участник в Pussy Riot Пьотр Верзилов, с когото тя преди това е имала връзка.

Планът предвиждал Флорес да примами Верзилов в кафене в Сърбия, където да го чакат служители на ФСБ и свързани с тях лица. След това тя трябвало да напусне заведението под някакъв предлог, а Верзилов да бъде отвлечен и убит, твърди тя. За участието си в операцията ѝ били предложени между 1 и 3 млн. рубли.

Флорес заявява, че именно тази задача е била "точката без връщане" за нея. Тя отказала да участва, започнала да бави изпълнението и потърсила помощ от адвоката Дмитрий Захватов. По-късно успяла да напусне Русия и да прекрати сътрудничеството си с ФСБ.

Независима проверка на всички твърдения на Флорес засега не е възможна. "Москоу Таймс" изрично отбелязва, че не е успял самостоятелно да потвърди разказа ѝ.

Павел Крисевич, един от активистите, за които Флорес твърди, че е събирала информация, заяви след публикацията, че е научил за това едва от интервюто ѝ и призова случаят да бъде разглеждан с разбиране към хората, принудени да действат под натиск.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    13 8 Отговор
    Руските сателити вече насочват удари.Украйна е без ПВО.Русия увеличава ракетите.Западът намалява помощите.Енергетиката е срината – 80% от мощностите са унищожени.Работят едва 12 GW, а ТЕЦ-овете са разбити.През януари имаше 15 масирани удара, токът беше по час и половина дневно.Парите за възстановяване не стигат.Русия официално предупреди, че западните сателити, помагащи на Украйна, могат да станат законна цел.Ако Западът ескалира, Русия ще удари сателитите.Китай и Русия са стратегически партньори.Те имат общи интереси и общи противници.Китай няма да остави Русия да падне, но ще я държи достатъчно близо, за да запази влиянието си.Ако ситуацията застраши техните червени линии, Китай ще се намеси – с дипломация, натиск или друга форма.Северна Корея е злобно куче, вързано на верига засега.Ако веригата се скъса, ще се включи от страната на Русия – не защото има интерес, а защото ѝ е казано.

    Коментиран от #21

    19:20 26.08.2026

  • 2 Глепости

    18 5 Отговор
    За прости хора

    Коментиран от #5, #20

    19:20 26.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    6 6 Отговор
    Че и тая е КОПЕЙКА.

    19:21 26.08.2026

  • 5 Европеец

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Глепости":

    Да, пълни глупости......

    Коментиран от #19

    19:21 26.08.2026

  • 6 Едно време (и сега)

    10 15 Отговор
    нашето ДС така правеше под менторството на Москва.

    Коментиран от #10, #22

    19:22 26.08.2026

  • 7 Жълт парцал

    17 8 Отговор
    Що ни занимавате с глупости,изтрещели Русофоби?

    19:22 26.08.2026

  • 8 Кравария убер алес

    15 6 Отговор
    Тази от онези дето се чукаха в някакъв музей ли беше? Май си търси нови спонсори. Любопитно ми е защо след като една информация не може да се потвърди, все пак се публикува? Важи и за българските сайтчета. Т.е. публикуват се неща ЕЖК?

    Коментиран от #15

    19:22 26.08.2026

  • 9 На ФСБ не се отказва

    4 7 Отговор
    Разстрел, Новичок или скачаш доброволно.

    Коментиран от #47

    19:23 26.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Затова ги тикнаха в затвора за нищо

    7 10 Отговор
    За да могат после да ги изнудват като по времето на Берия.

    Коментиран от #26

    19:24 26.08.2026

  • 12 Приказки от 1001 нощ

    15 3 Отговор
    Пропагандата не спи.. Сценарият е като от серия на Джеймс Бонд, което издава къде е писан.

    Коментиран от #13

    19:24 26.08.2026

  • 13 Шшшт, тихо!

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "Приказки от 1001 нощ":

    Миротворецъ те следи.

    19:25 26.08.2026

  • 14 ФСБ

    4 2 Отговор
    То ФСБ е БГ група бе

    19:25 26.08.2026

  • 15 Тебе са те чукали

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Кравария убер алес":

    Объркал си се нещо

    19:25 26.08.2026

  • 16 за кое ФСБ говорим

    5 2 Отговор
    С Иван Лечев и Румен Бояджиев ли ?

    19:25 26.08.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 3 Отговор
    ТЕ И ЗАБРАВЕНИТЕ. КИФЛИТЕ НА РАЗНИ СПОРТИСТИ ( И НАШ ГРИГОР ВКЛЮЧИТЕЛНО)
    .....
    СИ ПРАВЯТ САМО - РЕКЛАМИ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ :)

    19:25 26.08.2026

  • 18 Буталото

    9 3 Отговор
    Много малко пари бе, 50000 рубли-500 евро, не знаете и да лъжете

    Коментиран от #23

    19:25 26.08.2026

  • 19 Да, ФСБ направи

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    и прави много глупости. На път към историята.

    19:26 26.08.2026

  • 20 горката пуси

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Глепости":

    тази "активистка" са я хванали за канарче май такива като нея..

    19:28 26.08.2026

  • 21 И какво се радваш?

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Уж украинците са руснаци, уж обичаш всичко руско, а се радваш, когато руснаци убиват руснаци. Ти да не си таен агент на англосаксите?

    Коментиран от #31

    19:28 26.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тя не е агентствала за пари

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Буталото":

    А за да не хвръкне внезапно от прозореца.

    19:30 26.08.2026

  • 24 Пепи Волгата

    3 4 Отговор
    Важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    Коментиран от #28

    19:30 26.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Обикновен човек

    5 5 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #34

    19:39 26.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Редакцията

    5 3 Отговор
    Хи хи хи волoдiмiр на "любимото" ни сайтче да не се е преместила в някоя казарма ???! през четвърт час вади по една воняща партенка

    19:42 26.08.2026

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 6 Отговор
    ДРУГАРЯ РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ - ЧОРАПА ..................... СЪЩО Е ВЕРБУВА ОТ КГБ, САМО ЧЕ ....................... ДОБРОВОЛНО, ЗА ВАЛУТА В КЕШ "МИСТЪР КЕШ" ................. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #35

    19:43 26.08.2026

  • 31 Тихият Дон

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "И какво се радваш?":

    Никой не се радва, че братята ни загиват!
    Почети малко Шолохов и някои работи ще ги разбереш..

    19:45 26.08.2026

  • 32 кака кифла

    6 3 Отговор
    участничка в Pussy Riot разкри, че е била работила с Pussy за ФСБ

    Коментиран от #33

    19:45 26.08.2026

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "кака кифла":

    ДАЛИ НЯКОГА "ЧОРАПА" ЩЕ СИ ПРИZHAE ...................... ЧЕ ДОБРОВОЛНО Е БИЛ ШПИОНИН НА КГБ ...................... ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ ? ? ?

    Коментиран от #39

    19:59 26.08.2026

  • 34 Горд човек

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "Обикновен човек":

    Всеки ден благодаря на съдбата че съм се родил РУСНАК,а не евр0гейт@к😇

    20:00 26.08.2026

  • 35 м даааа

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    скрийншот и сигнал към данс,да се научите срещу кого може и срещу кого не може да се пише

    Коментиран от #45

    20:02 26.08.2026

  • 36 Платена плитка русофобска статия

    6 4 Отговор
    Само заблудените урсулани могат да повярват русофобската пропаганда!

    20:04 26.08.2026

  • 37 Корнелия

    2 1 Отговор
    Аз с др. Радев ще преселим да живеем в Русия като Шрьодер .

    20:11 26.08.2026

  • 38 СКОРО И ЗЕЛЕНСКИ

    3 2 Отговор
    Ще стане таен агент на ФБР. Ще го излекуват.

    20:15 26.08.2026

  • 39 Почивна станция "Карлуково"

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Хапчетата, хапчетатаааааа

    20:21 26.08.2026

  • 40 Пилотът Гошу

    3 2 Отговор
    Да бе... Били я принудили, щото щели да очистят роднините и, но сега била напуснала Русия и вече няма проблем 😂😂😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Така стават тея неща... Те службите тъй те пускат и извън страната въобще не могат да те намерят...

    20:25 26.08.2026

  • 41 Дали е потвърдено или не

    3 2 Отговор
    не е важно.
    Важното е,, че е позахлебила с тия нагличански новели.
    Сигурно е от сценаристите на "Буча""дето пишат речите и на Зельо.

    Коментиран от #44

    20:31 26.08.2026

  • 42 Полет над кукувиче гнездо

    5 2 Отговор
    Тази почти задмина "нашия" Христо Грозев.. И той все на косъм се измъква от преследващите го руски спецчасти, ама по-героично.

    20:33 26.08.2026

  • 43 Тов. ЧЛЕНИН

    1 1 Отговор
    Ааааа ета невазможна ..

    20:34 26.08.2026

  • 44 Това е Факт!!!

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Дали е потвърдено или не":

    проверка на всички твърдения на Флорес засега не е възможна. "Москоу Таймс" изрично отбелязва, че не е успял самостоятелно да потвърди разказа ѝ.

    20:37 26.08.2026

  • 45 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "м даааа":

    НЯМА НУЖДА ДА ПИШЕШ "СИГНАЛ" ДО ДАНС .................... ZA TАКИВА КАТО ЧОРАПА ........................ ПРЕДАТЕЛСТВО СПРЯМО РОДИНАТА Е ГОРДОСТ ...................... ТОЙ ЩЕ ПОЛУЧИ ОРДЕН "ЛЕНИН" I cтепен счук и сърп................. ОТ ПУТЛЕР .............

    Коментиран от #49

    20:45 26.08.2026

  • 46 Дзак

    0 0 Отговор
    Някои го правят с удоволствие! Тя горе гледа и не прощава!

    20:50 26.08.2026

  • 47 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "На ФСБ не се отказва":

    Нима?

    20:53 26.08.2026

  • 48 и сега какво

    0 0 Отговор
    Прежали роднините.

    21:16 26.08.2026

  • 49 м даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    вече е подаден 😉

    21:17 26.08.2026

  • 50 девет от десет

    0 0 Отговор
    рускини сътрудничат на ФСБ !

    21:24 26.08.2026

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