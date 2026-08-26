Таен сътрудник на Кремъл! Бивша участничка в Pussy Riot разкри, че е била принудена да работи за ФСБ

Бившата участничка на руската пънк група Pussy Riot Рита Флорес, чието истинско име е Маргарита Коновалова, заяви, че в продължение на около три години е била принудена да сътрудничи на Федералната служба за сигурност на Русия и да събира информация за антивоенни активисти и съвременни художници. По думите ѝ ФСБ дори се е опитала да я използва в заговор за отвличането и убийството на намиращия се в изгнание Пьотр Верзилов, пише опозиционното издание Moscow Times.
Флорес разказва, че е била вербувана след обиск в московския ѝ апартамент на 17 февруари 2023 г. Тогава служители на ФСБ я заплашили с наказателно преследване за публикации в социалните мрежи, свързани с предполагаеми руски военни престъпления в Украйна, както и с убийство на нейни близки, ако откаже да сътрудничи.
По думите ѝ служителите я принудили да подпише споразумение за сътрудничество и ѝ дали оперативния псевдоним "Харли". Тя получила специален телефон и била обучавана как да действа като агент. Основната ѝ задача била да съставя подробни профили на художници и политически активисти, включително информация за техните близки, навици и уязвими места.
Флорес твърди, че сред хората, които ФСБ ѝ възлагала да наблюдава, били уличният художник Филип Козлов, известен като Philippenzo, акционистът Павел Крисевич и участничката в Pussy Riot Мария Альохина. По думите ѝ тя се опитвала съзнателно да саботира задачите си, включително като симулирала конфликти с набелязаните лица, за да забави действията срещу тях.
От началото на 2024 г. до юни тя получавала по 50 000 рубли месечно от своите куратори, след първоначално плащане от 30 000 рубли, разказва активистката.
Най-сериозната задача, която според Флорес ѝ била поставена, дошла през лятото на 2025 г. Тогава ФСБ поискала от нея да помогне за отвличането и убийството на бившия издател на "Медиазона" и бивш участник в Pussy Riot Пьотр Верзилов, с когото тя преди това е имала връзка.
Планът предвиждал Флорес да примами Верзилов в кафене в Сърбия, където да го чакат служители на ФСБ и свързани с тях лица. След това тя трябвало да напусне заведението под някакъв предлог, а Верзилов да бъде отвлечен и убит, твърди тя. За участието си в операцията ѝ били предложени между 1 и 3 млн. рубли.
Флорес заявява, че именно тази задача е била "точката без връщане" за нея. Тя отказала да участва, започнала да бави изпълнението и потърсила помощ от адвоката Дмитрий Захватов. По-късно успяла да напусне Русия и да прекрати сътрудничеството си с ФСБ.
Независима проверка на всички твърдения на Флорес засега не е възможна. "Москоу Таймс" изрично отбелязва, че не е успял самостоятелно да потвърди разказа ѝ.
Павел Крисевич, един от активистите, за които Флорес твърди, че е събирала информация, заяви след публикацията, че е научил за това едва от интервюто ѝ и призова случаят да бъде разглеждан с разбиране към хората, принудени да действат под натиск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #21
19:20 26.08.2026
2 Глепости
Коментиран от #5, #20
19:20 26.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
19:21 26.08.2026
5 Европеец
До коментар #2 от "Глепости":Да, пълни глупости......
Коментиран от #19
19:21 26.08.2026
6 Едно време (и сега)
Коментиран от #10, #22
19:22 26.08.2026
7 Жълт парцал
19:22 26.08.2026
8 Кравария убер алес
Коментиран от #15
19:22 26.08.2026
9 На ФСБ не се отказва
Коментиран от #47
19:23 26.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Затова ги тикнаха в затвора за нищо
Коментиран от #26
19:24 26.08.2026
12 Приказки от 1001 нощ
Коментиран от #13
19:24 26.08.2026
13 Шшшт, тихо!
До коментар #12 от "Приказки от 1001 нощ":Миротворецъ те следи.
19:25 26.08.2026
14 ФСБ
19:25 26.08.2026
15 Тебе са те чукали
До коментар #8 от "Кравария убер алес":Объркал си се нещо
19:25 26.08.2026
16 за кое ФСБ говорим
19:25 26.08.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СИ ПРАВЯТ САМО - РЕКЛАМИ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ :)
19:25 26.08.2026
18 Буталото
Коментиран от #23
19:25 26.08.2026
19 Да, ФСБ направи
До коментар #5 от "Европеец":и прави много глупости. На път към историята.
19:26 26.08.2026
20 горката пуси
До коментар #2 от "Глепости":тази "активистка" са я хванали за канарче май такива като нея..
19:28 26.08.2026
21 И какво се радваш?
До коментар #1 от "Овчар":Уж украинците са руснаци, уж обичаш всичко руско, а се радваш, когато руснаци убиват руснаци. Ти да не си таен агент на англосаксите?
Коментиран от #31
19:28 26.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тя не е агентствала за пари
До коментар #18 от "Буталото":А за да не хвръкне внезапно от прозореца.
19:30 26.08.2026
24 Пепи Волгата
Коментиран от #28
19:30 26.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Обикновен човек
Коментиран от #34
19:39 26.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Редакцията
19:42 26.08.2026
30 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #35
19:43 26.08.2026
31 Тихият Дон
До коментар #21 от "И какво се радваш?":Никой не се радва, че братята ни загиват!
Почети малко Шолохов и някои работи ще ги разбереш..
19:45 26.08.2026
32 кака кифла
Коментиран от #33
19:45 26.08.2026
33 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #32 от "кака кифла":ДАЛИ НЯКОГА "ЧОРАПА" ЩЕ СИ ПРИZHAE ...................... ЧЕ ДОБРОВОЛНО Е БИЛ ШПИОНИН НА КГБ ...................... ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ ? ? ?
Коментиран от #39
19:59 26.08.2026
34 Горд човек
До коментар #27 от "Обикновен човек":Всеки ден благодаря на съдбата че съм се родил РУСНАК,а не евр0гейт@к😇
20:00 26.08.2026
35 м даааа
До коментар #30 от "ЕДГАР КЕЙСИ":скрийншот и сигнал към данс,да се научите срещу кого може и срещу кого не може да се пише
Коментиран от #45
20:02 26.08.2026
36 Платена плитка русофобска статия
20:04 26.08.2026
37 Корнелия
20:11 26.08.2026
38 СКОРО И ЗЕЛЕНСКИ
20:15 26.08.2026
39 Почивна станция "Карлуково"
До коментар #33 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Хапчетата, хапчетатаааааа
20:21 26.08.2026
40 Пилотът Гошу
20:25 26.08.2026
41 Дали е потвърдено или не
Важното е,, че е позахлебила с тия нагличански новели.
Сигурно е от сценаристите на "Буча""дето пишат речите и на Зельо.
Коментиран от #44
20:31 26.08.2026
42 Полет над кукувиче гнездо
20:33 26.08.2026
43 Тов. ЧЛЕНИН
20:34 26.08.2026
44 Това е Факт!!!
До коментар #41 от "Дали е потвърдено или не":проверка на всички твърдения на Флорес засега не е възможна. "Москоу Таймс" изрично отбелязва, че не е успял самостоятелно да потвърди разказа ѝ.
20:37 26.08.2026
45 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #35 от "м даааа":НЯМА НУЖДА ДА ПИШЕШ "СИГНАЛ" ДО ДАНС .................... ZA TАКИВА КАТО ЧОРАПА ........................ ПРЕДАТЕЛСТВО СПРЯМО РОДИНАТА Е ГОРДОСТ ...................... ТОЙ ЩЕ ПОЛУЧИ ОРДЕН "ЛЕНИН" I cтепен счук и сърп................. ОТ ПУТЛЕР .............
Коментиран от #49
20:45 26.08.2026
46 Дзак
20:50 26.08.2026
47 Анонимен
До коментар #9 от "На ФСБ не се отказва":Нима?
20:53 26.08.2026
48 и сега какво
21:16 26.08.2026
49 м даааа
До коментар #45 от "ЕДГАР КЕЙСИ":вече е подаден 😉
21:17 26.08.2026
50 девет от десет
21:24 26.08.2026