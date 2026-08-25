Соченият за тартор на пловдивската "Кръв и чест" остава в ареста

Окръжният съд потвърди постоянната мярка „задържане под стража“ спрямо Ивайло Колев, сочен от разследването като ръководна фигура в пловдивското разклонение на „Кръв и чест“. Съдът прие, че по делото има данни за организирана дейност, както и за водещата роля на Колев в нея. Спрямо Ивелин и Теодор Велеви магистратите определиха по-леки мерки за неотклонение – парични гаранции. За Теодор Велев гаранцията е в размер на 800 евро, а за баща му Ивелин Велев -1000 евро, съобщи Нова ТВ.



Съдът посочи, че разследваното престъпление се наказва с до 4 години лишаване от свобода, но при преценката за мярката спрямо Колев е взел предвид не само предвиденото наказание, а и характера и мащаба на разследваната дейност. В мотивите си съдът постави акцент върху използването на словото за разпространяване на идеи, насочени срещу хора с различна националност, цвят на кожата, принадлежност към различни малцинства или различен външен вид и облекло.



Според съда от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Магистратите обърнаха внимание и на насочването на подобни послания към млади хора, при които липсата на житейски опит и стабилна ценностна основа може да ги направи по-податливи на влияние. Съдът прие, че по отношение на Колев има данни за висока степен на обществена опасност и че оставането му в ареста е необходимо и с оглед недопускане на въздействие върху хода на разследването.



По отношение на Теодор Велев съдът прецени, че може да бъде определена по-лека мярка и постанови парична гаранция от 800 евро. За Ивелин Велев беше потвърдена гаранция от 1000 евро.



В съдебната зала Колев отрече да има връзка с убийството на Младежкия хълм и поиска по-лека мярка, за да може да продължи да развива бизнеса си до окончателното приключване на производството. „Липсват данни и сведения за моя връзка и на някои от хората в клуба, който е нает от мен, с жестокото убийство на Младежкия хълм. Моля за по-лека мярка за неотклонение, за да продължа да развивам бизнеса си до окончателно вземане на решение“, заяви Колев.



Прокуратурата отговори, че според обвинението този бизнес е свързан с продажба на материали с неонацистка символика. Държавното обвинение подчерта, че спорът не е само за конкретни символи или материали, а за същността на проповядваните идеи и начина, по който те са били разяснявани и разпространявани. Според прокуратурата става дума за насаждане на омраза и отправяне на призиви за насилие, поради което обвинението използва общото понятие „идеология“ при описването на разследваната дейност.



Защитата оспори тезата на прокуратурата и заяви, че по делото няма конкретни данни тримата обвиняеми да се укрият или да възпрепятстват разследването. Според адвокатите липсват и достатъчно доказателства, които да оправдаят най-тежката мярка „задържане под стража“ и за тримата.



В крайна сметка съдът остави Колев в ареста, докато Ивелин и Теодор Велеви останаха с парични гаранции. Решението не подлежи на обжалване.

Припомняме, че тримата обвиняеми по разследването срещу пловдивското разклонение на „Кръв и чест“ отново се изправиха пред съда. Соченият за ръководител на организацията Ивайло Колев обжалваше оставането си в ареста, а прокуратурата настояваше и тримата обвиняеми да бъдат задържани под стража.

На първа инстанция Колев, който е сочен за ръководител на групата, беше оставен в ареста, докато Ивелин Велев беше освободен срещу гаранция от 1000 евро, а 18-годишният Теодор - без мярка за неотклонение.

„Те не са тук, защото в конкретна вечер са се събрали да пият бира и да гледат мач. Те са тук, защото са разпространявали материали с неонацистка идеология, проповядвали са омраза и са привличали нови членове“. С тези думи прокурор Галина Андреева от Окръжна прокуратура - Пловдив защити искането тримата обвиняеми по разследването срещу пловдивското разклонение на „Кръв и чест“ да останат зад решетките.

Окръжният съд даде ход на делото и прие представените от прокуратурата доказателства. Пред съда отново застанаха соченият за ръководна фигура Ивайло Колев и бащата и сина Ивелин и Теодор Велеви. Сега Колев обжалва задържането си, а прокуратурата протестира решението за другите двама и настоява и тримата да бъдат задържани под стража.

В пледоарията си прокурор Андреева заяви, че според събраните до момента доказателства всеки от обвиняемите има отношение към разпространяването на идеология, насаждаща омраза. По думите ѝ клубът не е функционирал като място за обикновени политически, исторически или философски разговори. „Към момента е очевидно, че клубът не е създаден от Колев за обикновени политически, исторически или философски дебати, а за това открито да бъде насаждана вражда, да бъдат привличани хора и да се отправят призиви за насилие, предимно срещу чужденци и хора от различни малцинства“, заяви прокурорът.

Особен акцент в пледоарията беше поставен върху привличането на млади хора. Според обвинението част от участниците търсели именно по-млади и по-податливи на влияние хора, които първоначално преминавали през своеобразен пробен период, преди да бъдат приети по-активно в дейността на групата. „Използвали са привличането на все по-млади хора, които по едни или други причини са били податливи на външни влияния“, посочи Андреева. Тя говори и за „опасна приемственост“ между баща и син. По думите ѝ Теодор Велев, въпреки младата си възраст, активно се включвал в привличането на други млади хора, които да слушат речи и да участват в дейността на организацията. „Има опасна приемственост, при която идеологията се предава от баща на син“, заяви прокурорът.

Според държавното обвинение убеждаването на трети лица, сред които в голяма част непълнолетни, представлява подбуждане към омраза. Обвинението твърди още, че ролята на бащата и сина е била ключова именно за разширяването на кръга около Колев. „За да може да се случи това проповядване, трябва да има публика и това е ролята на бащата и сина - рекламни лица, хора, които да привличат нови участници“, посочи прокурор Андреева.

В пледоарията си тя заяви още, че Колев е бил основният човек, който представял идеите пред по-широк кръг лица, но това не намалявало значението на останалите. „Без тях той няма на кого да насажда омраза и да продава рекламни материали на идеологията си, ако не беше тяхното действие за осигуряване на ново попълнение и убеждаването им, че са част от нещо важно“, каза Андреева.

Прокуратурата се позова и на данни, свързани с нападението над непалски граждани в Пловдив. Теодор Велев вече е подсъдим в отделно производство за упражнено насилие над чужденци. Според прокурора това насилие е било извършено в контекста на идеологията, която обвиняемият споделял с близки и други хора от кръга около организацията. „Обвиняемият Теодор Велев вече е подсъдим и в производство срещу нападение и упражнено насилие върху непалски граждани. Насилието е упражнено в изпълнение на идеология, която споделя с баща си, брат си и още 40–50 човека, привличани за участие в пловдивския клон“, заяви Андреева.

В съдебната зала беше засегнато и убийството на Младежкия хълм. По думите на прокурора по делото има доказателства, че след престъплението част от хората от групата са се притеснили, че близостта на случилото се до мястото, където се събирали, може отново да насочи вниманието на полицията към тях. „Членовете са били притеснени, че престъплението е извършено до тяхното свърталище и че могат да попаднат в полезрението на полицията отново“, посочи Андреева.

Тя заяви още, че именно в нощта на задържането е била организирана среща с адвокат, който да даде съвет как да се държат при евентуален контакт с органите на реда. Прокуратурата подчерта и риска от извършване на ново престъпление. Според обвинението този риск е реален, а част от хората, свързвани с групата, се страхуват да дадат показания.

Тримата са обвинени за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие. Колев е привлечен като извършител, а Ивелин и Теодор Велеви - като негови помагачи. Съдът трябва да прецени дали да остави Колев в ареста и дали да уважи протеста на прокуратурата за по-тежки мерки спрямо бащата и сина.

В заключение прокурор Андреева подчерта, че според държавното обвинение у обвиняемите се е създало усещане за безнаказаност, а сред част от последователите им те се възприемат като герои. По думите ѝ подобно поведение им носи популярност в социалните мрежи, лайкове и публичност, а същевременно може да насърчи и други лица към противоправни действия.

Именно заради това, както и заради преценката за реална опасност от извършване на ново престъпление, прокуратурата настоя съдът да определи и на тримата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.