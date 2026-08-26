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Европейските лиги нанесоха нов удар по Инфантино и поставиха под въпрос бъдещето му във ФИФА

Европейските лиги нанесоха нов удар по Инфантино и поставиха под въпрос бъдещето му във ФИФА

26 Август, 2026 19:01 997 7

  • джани инфантино-
  • фифа-
  • футбол-
  • асоциацията на европейските лиги-
  • клаудиус шафер

Клаудиус Шафер заяви, че в ЕЛ са дълбоко загрижени за управлението на Инфантино

Европейските лиги нанесоха нов удар по Инфантино и поставиха под въпрос бъдещето му във ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джани Инфантино не може да има бъдеще във ФИФА, заяви президентът на Асоциацията на европейските лиги (ЕЛ) Клаудиус Шафер, подчертавайки важността към реформирането на световната футболна централа и отговорностите на неговия президент.

В интервю за The Athletic, публикувано в сряда, Шафер заяви, че в ЕЛ са дълбоко загрижени за управлението на Инфантино.

"Поставяме под въпрос неговите възможности да продължи да бъде президент. Тук, в Швейцария, следим отблизо ФИФА и изглежда, че влиянието на президента нараства от година на година. Важни решения се вземат без смислени консултации със заинтересованите страни, които ще бъдат засегнати", заяви швейцарецът.

Коментарите на Шафер идват на фона на конфликта между ръководните органи, предизвикан от предложението на ФИФА за продажба на дял от търговските права за Световното първенство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТоТо

    8 1 Отговор
    Тоя още ли не са го махнали ?!

    19:09 26.08.2026

  • 2 То и там има

    8 0 Отговор
    Много като Стефка
    Жадни

    19:14 26.08.2026

  • 3 Бъдеще

    13 0 Отговор
    Ма тоя далавераджия отдавна трябваше да са го бичували на голо и да са го изгонили позорно от ФИФА! Много нагли станаха всички боклуци по върховете на света, независимо какво управляват!!!

    19:15 26.08.2026

  • 4 Боби Михайлов

    6 0 Отговор
    Бог да прости Боби Михайлов, но наистина се оказа, че има по-лоши футболни ръководители от него.

    Коментиран от #7

    19:24 26.08.2026

  • 5 ГЛУТНИЦА КУЧЕТА

    1 0 Отговор
    Видяха шанс да изядат един от тях и се настървиха.

    20:07 26.08.2026

  • 6 Сватбар

    1 0 Отговор
    Името му е Шефер, не Шафер.

    20:31 26.08.2026

  • 7 Инфантило

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боби Михайлов":

    Да, но с тая разлика, че световният футбол се развива и цъфти, а Боби погреба нашия.

    20:33 26.08.2026

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