Европейските лиги нанесоха нов удар по Инфантино и поставиха под въпрос бъдещето му във ФИФА

Джани Инфантино не може да има бъдеще във ФИФА, заяви президентът на Асоциацията на европейските лиги (ЕЛ) Клаудиус Шафер, подчертавайки важността към реформирането на световната футболна централа и отговорностите на неговия президент.

В интервю за The Athletic, публикувано в сряда, Шафер заяви, че в ЕЛ са дълбоко загрижени за управлението на Инфантино.

"Поставяме под въпрос неговите възможности да продължи да бъде президент. Тук, в Швейцария, следим отблизо ФИФА и изглежда, че влиянието на президента нараства от година на година. Важни решения се вземат без смислени консултации със заинтересованите страни, които ще бъдат засегнати", заяви швейцарецът.

Коментарите на Шафер идват на фона на конфликта между ръководните органи, предизвикан от предложението на ФИФА за продажба на дял от търговските права за Световното първенство.