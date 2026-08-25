Заглушителят в "Драгалевци" е работил повече от година

„Има данни за заглушаване на летателни средства. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година”. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по повод заглушителния апарат, намерен в автомобил пред заведение в столичния квартал „Драгалевци”, цитиран от Нова ТВ.

По думите му собствениците са търговски дружества. „При внимателно проследяване връзката ни отведе до Размиг Чакърян-Ами. Връзките не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. Дълго време никой не дръзваше да ги изясни. Вместо обектът да се пази, беше извършена щателна проверка в него, но и в къща в близост до Капитан Андреево. Очаквам да има доста интересна информация извън тази, която вече се установи”, посочи министърът.

По случая не е регистрирано само едно превозно средство, а разследването продължава. Иззето е още едно устройство, в което се съхранявали записи от камери. Демерджиев съобщи, че има части от апаратурата на заглушителното устройство, които са свалени. „Апаратурата е с голяма мощност, а ние правим всичко необходимо, за да се намерят останалите елементи”, добави той. По случая все още няма арести.

Бягството на Стоян Колев

Вчера стана ясно, че инфлуенсърът Стоян Колев е избягал от домашния си арест. „Интересно е защо в гривната на този човек няма необходимото устройство за проследяване. Ние ще го намерим обаче”, категоричен беше вътрешният министър. Той увери, че ще има рокади, когато служители в МВР не изпълняват задълженията си.

Припомняме, че на 12 август прокуратурата внесе обвинителен акт срещу 39-годишния Колев. Той е предаден на съд за две деяния за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължаващо престъпление.

Първото е за това, че на 16 юни на автомагистрала “Тракия“, област София и област Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - въздушна пушка.

Второто е за това, че на 19 юни в Пазарджик в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка постоянен арест, в викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.

Колев е предаден на съд и за това, че на 16 юни на магистрала „Тракия“, управлявал автомобил след употреба кокаин, установено чрез химико-токсикологично изследване.

На 16 юни той е шофирал на магистралата в гранична отсечка между София и Пазарджик - в посока от София към Бургас. Движел се е с висока скорост, приближавал се опасно близо до другите автомобили, присветвал с фарове, за да му освободят пътното платно за преминаване, като по този начин създавал опасност за движението. Той е размахал от люка на автомобила и пневматична пушка.

Няколко минути по-късно полицейските служители от ОД на МВР-Пазарджик спрели за проверка Колев. Тестът му е отчел положителен резултат за кокаин. Колев е дал и кръвна проба за анализ, като резултатите от химико-токсикологичното изследване са потвърдили, че е управлявал след употреба на кокаин. На задната седалка на автомобила е била открита и въздушната пушка.

На 17 юни на Колев са повдигнати обвинения и той е бил задържан за срок до 72 часа. На 19 юни прокуратурата е внесла искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Същият ден при излизане от съдебната зала обвиняемият е викал и е използвал обидни и нецензурни изрази в присъствието на граждани и служители на съдебната охрана. На Колев бе наложена мярка „домашен арест“. Делото бе внесено за разглеждане в Районен съд-Пазарджик.