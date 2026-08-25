Заглушителят в "Драгалевци" е работил повече от година

„Има данни за заглушаване на летателни средства. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година”. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по повод заглушителния апарат, намерен в автомобил пред заведение в столичния квартал „Драгалевци”, цитиран от Нова ТВ.
По думите му собствениците са търговски дружества. „При внимателно проследяване връзката ни отведе до Размиг Чакърян-Ами. Връзките не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. Дълго време никой не дръзваше да ги изясни. Вместо обектът да се пази, беше извършена щателна проверка в него, но и в къща в близост до Капитан Андреево. Очаквам да има доста интересна информация извън тази, която вече се установи”, посочи министърът.
По случая не е регистрирано само едно превозно средство, а разследването продължава. Иззето е още едно устройство, в което се съхранявали записи от камери. Демерджиев съобщи, че има части от апаратурата на заглушителното устройство, които са свалени. „Апаратурата е с голяма мощност, а ние правим всичко необходимо, за да се намерят останалите елементи”, добави той. По случая все още няма арести.
Бягството на Стоян Колев
Вчера стана ясно, че инфлуенсърът Стоян Колев е избягал от домашния си арест. „Интересно е защо в гривната на този човек няма необходимото устройство за проследяване. Ние ще го намерим обаче”, категоричен беше вътрешният министър. Той увери, че ще има рокади, когато служители в МВР не изпълняват задълженията си.
Припомняме, че на 12 август прокуратурата внесе обвинителен акт срещу 39-годишния Колев. Той е предаден на съд за две деяния за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължаващо престъпление.
Първото е за това, че на 16 юни на автомагистрала “Тракия“, област София и област Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - въздушна пушка.
Второто е за това, че на 19 юни в Пазарджик в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка постоянен арест, в викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.
Колев е предаден на съд и за това, че на 16 юни на магистрала „Тракия“, управлявал автомобил след употреба кокаин, установено чрез химико-токсикологично изследване.
На 16 юни той е шофирал на магистралата в гранична отсечка между София и Пазарджик - в посока от София към Бургас. Движел се е с висока скорост, приближавал се опасно близо до другите автомобили, присветвал с фарове, за да му освободят пътното платно за преминаване, като по този начин създавал опасност за движението. Той е размахал от люка на автомобила и пневматична пушка.
Няколко минути по-късно полицейските служители от ОД на МВР-Пазарджик спрели за проверка Колев. Тестът му е отчел положителен резултат за кокаин. Колев е дал и кръвна проба за анализ, като резултатите от химико-токсикологичното изследване са потвърдили, че е управлявал след употреба на кокаин. На задната седалка на автомобила е била открита и въздушната пушка.
На 17 юни на Колев са повдигнати обвинения и той е бил задържан за срок до 72 часа. На 19 юни прокуратурата е внесла искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.
Същият ден при излизане от съдебната зала обвиняемият е викал и е използвал обидни и нецензурни изрази в присъствието на граждани и служители на съдебната охрана. На Колев бе наложена мярка „домашен арест“. Делото бе внесено за разглеждане в Районен съд-Пазарджик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
12:46 25.08.2026
2 МНОГО ЗАДОБРЯВАТ
12:49 25.08.2026
3 Хаха
12:49 25.08.2026
4 ПалавНИК
12:50 25.08.2026
5 Може и повече да е
Коментиран от #6
12:51 25.08.2026
6 Оставил бил милиони
До коментар #5 от "Може и повече да е":Трактора, трябвало само да копаме за лична облага...
12:53 25.08.2026
7 Гъбарко
12:53 25.08.2026
8 Скумрийка
12:54 25.08.2026
9 Данчо
12:54 25.08.2026
10 Гост
12:57 25.08.2026
11 Дзак
13:04 25.08.2026
12 Анонимен
13:06 25.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Основният въпрос е
Коментиран от #17
13:09 25.08.2026
15 Заглушителят в "Драгалевци"
13:11 25.08.2026
16 Янко
13:12 25.08.2026
17 Основния отговор е
До коментар #14 от "Основният въпрос е":Делото се води по текст от Наказателния кодекс, който предвижда наказание за всеки, който "пречи или смущава действието на радиосъобщителна, радиоразпръсквателна, телевизионна или радиорелейна станция или радиотранслационна централа". Предвиденото наказание е до пет години и глоба от сто до триста лева, като радиосредството се отнема в полза на държавата.
Коментиран от #23
13:16 25.08.2026
18 НИ ЛУК ЯЛ НИ МИРИСАЛ
13:16 25.08.2026
19 Хо хо
13:18 25.08.2026
20 МеВеРе бутик
13:19 25.08.2026
21 Автоджамбазин
13:20 25.08.2026
22 Офффф некадърници
13:21 25.08.2026
23 Тчзи текст,
До коментар #17 от "Основния отговор е":част от чл. 348, ал. 1, буква „г“ от Наказателния кодекс (НК) на Република България е неясен и изисква тълкуване каквото умишлено не искат да правят защото държавата и службите са основните му нарушители
13:22 25.08.2026
24 Заглушаване на самолети и дронове
13:25 25.08.2026
25 ХиХи
13:30 25.08.2026
26 Абе
13:31 25.08.2026
27 Краля на Бруней
13:32 25.08.2026
28 българи
13:33 25.08.2026
29 смях в залата
13:48 25.08.2026
30 рокадите
13:49 25.08.2026
31 чакърян
13:52 25.08.2026
32 Павел Пенев
13:53 25.08.2026
33 Мнение
13:57 25.08.2026
34 Цвете
14:07 25.08.2026
35 Перо
14:10 25.08.2026
36 Ами да
14:13 25.08.2026
37 Радио точка
14:21 25.08.2026
38 в руззия съм
14:22 25.08.2026
39 Цвете
14:22 25.08.2026