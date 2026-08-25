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Заглушителят в "Драгалевци" е работил повече от година

Заглушителят в "Драгалевци" е работил повече от година

25 Август, 2026 12:44 1 688 39

  • заглушител-
  • кв. драгалевци-
  • мвр

По случая все още няма арести

Заглушителят в "Драгалевци" е работил повече от година - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Има данни за заглушаване на летателни средства. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година”. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по повод заглушителния апарат, намерен в автомобил пред заведение в столичния квартал „Драгалевци”, цитиран от Нова ТВ.

По думите му собствениците са търговски дружества. „При внимателно проследяване връзката ни отведе до Размиг Чакърян-Ами. Връзките не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. Дълго време никой не дръзваше да ги изясни. Вместо обектът да се пази, беше извършена щателна проверка в него, но и в къща в близост до Капитан Андреево. Очаквам да има доста интересна информация извън тази, която вече се установи”, посочи министърът.

По случая не е регистрирано само едно превозно средство, а разследването продължава. Иззето е още едно устройство, в което се съхранявали записи от камери. Демерджиев съобщи, че има части от апаратурата на заглушителното устройство, които са свалени. „Апаратурата е с голяма мощност, а ние правим всичко необходимо, за да се намерят останалите елементи”, добави той. По случая все още няма арести.

Бягството на Стоян Колев

Вчера стана ясно, че инфлуенсърът Стоян Колев е избягал от домашния си арест. „Интересно е защо в гривната на този човек няма необходимото устройство за проследяване. Ние ще го намерим обаче”, категоричен беше вътрешният министър. Той увери, че ще има рокади, когато служители в МВР не изпълняват задълженията си.

Припомняме, че на 12 август прокуратурата внесе обвинителен акт срещу 39-годишния Колев. Той е предаден на съд за две деяния за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължаващо престъпление.

Първото е за това, че на 16 юни на автомагистрала “Тракия“, област София и област Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - въздушна пушка.

Второто е за това, че на 19 юни в Пазарджик в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка постоянен арест, в викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.

Колев е предаден на съд и за това, че на 16 юни на магистрала „Тракия“, управлявал автомобил след употреба кокаин, установено чрез химико-токсикологично изследване.

На 16 юни той е шофирал на магистралата в гранична отсечка между София и Пазарджик - в посока от София към Бургас. Движел се е с висока скорост, приближавал се опасно близо до другите автомобили, присветвал с фарове, за да му освободят пътното платно за преминаване, като по този начин създавал опасност за движението. Той е размахал от люка на автомобила и пневматична пушка.

Няколко минути по-късно полицейските служители от ОД на МВР-Пазарджик спрели за проверка Колев. Тестът му е отчел положителен резултат за кокаин. Колев е дал и кръвна проба за анализ, като резултатите от химико-токсикологичното изследване са потвърдили, че е управлявал след употреба на кокаин. На задната седалка на автомобила е била открита и въздушната пушка.

На 17 юни на Колев са повдигнати обвинения и той е бил задържан за срок до 72 часа. На 19 юни прокуратурата е внесла искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Същият ден при излизане от съдебната зала обвиняемият е викал и е използвал обидни и нецензурни изрази в присъствието на граждани и служители на съдебната охрана. На Колев бе наложена мярка „домашен арест“. Делото бе внесено за разглеждане в Районен съд-Пазарджик.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    20 9 Отговор
    Путин заглушава свободното слово на Паси, Тагарев и Кремтодорова?🦧🥳😪🥳🦧

    12:46 25.08.2026

  • 2 МНОГО ЗАДОБРЯВАТ

    21 6 Отговор
    ХВАНАЛИ СА ЕДИН ЛУД И ЕДНО УСТРОЙСТВО КОЕТО НЕ МУ РАЗБИРАТ

    12:49 25.08.2026

  • 3 Хаха

    22 4 Отговор
    Поредните пушилки за пред материала. От както официално са на власт изтеглиха ниви заеми за близо 5 милиарда евро.

    12:49 25.08.2026

  • 4 ПалавНИК

    18 2 Отговор
    Този наглец отдавна трябваше да е в затвора.

    12:50 25.08.2026

  • 5 Може и повече да е

    11 0 Отговор
    Щото никой не разбра кой е повикал 112, когато стреляха Трактора.

    Коментиран от #6

    12:51 25.08.2026

  • 6 Оставил бил милиони

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Може и повече да е":

    Трактора, трябвало само да копаме за лична облага...

    12:53 25.08.2026

  • 7 Гъбарко

    7 4 Отговор
    Сигурно е още от 05.2023 когато като служебен министър Демерджията е правл учения с петроханския дрон на педофилската секта.

    12:53 25.08.2026

  • 8 Скумрийка

    5 3 Отговор
    Това го разбрахме. Сига ни кажи да те чуем защо всичкото фръцли, новобогаташки обслужващ персонал заключиха къщите и бегаха при майките си да спят вечерта на топ новината а?

    12:54 25.08.2026

  • 9 Данчо

    20 1 Отговор
    Не може да работи толкова дълго време без протекция от високо?!

    12:54 25.08.2026

  • 10 Гост

    13 0 Отговор
    "рокади, когато служители в МВР не изпълняват задълженията си" - не рокади, а незабавно отстраняване от длъжност и разследване. Ако се окаже умишлено - в затвора, ако е просто от некадърност - на улицата. Тъкмо да намалеят малко нищоправещите хрантутници и вредните отпадъци у тва продънено министерство.

    12:57 25.08.2026

  • 11 Дзак

    7 0 Отговор
    Какво общо има едното с другото?

    13:04 25.08.2026

  • 12 Анонимен

    3 1 Отговор
    Да направят списък на магазините, предлагащи заглушители и техните клиенти! Знаем поне един.

    13:06 25.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Основният въпрос е

    5 0 Отговор
    Кой точно закон е нарушен?

    Коментиран от #17

    13:09 25.08.2026

  • 15 Заглушителят в "Драгалевци"

    15 1 Отговор
    Е заглушавал шпионите от НОВА и БТВ. Писнало му е на човека от фалшиви новини и простотии

    13:11 25.08.2026

  • 16 Янко

    5 5 Отговор
    А заглушителя в зайчарника кога ще го махнете.

    13:12 25.08.2026

  • 17 Основния отговор е

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Основният въпрос е":

    Делото се води по текст от Наказателния кодекс, който предвижда наказание за всеки, който "пречи или смущава действието на радиосъобщителна, радиоразпръсквателна, телевизионна или радиорелейна станция или радиотранслационна централа". Предвиденото наказание е до пет години и глоба от сто до триста лева, като радиосредството се отнема в полза на държавата.

    Коментиран от #23

    13:16 25.08.2026

  • 18 НИ ЛУК ЯЛ НИ МИРИСАЛ

    9 0 Отговор
    Явно е работил и над 100 дни при сегашните управляващи! Защо чак сега го изнесоха като факт?

    13:16 25.08.2026

  • 19 Хо хо

    16 0 Отговор
    Повече от година заглушавал GPS-те на самолетите които кацали на сляпо и никой не разбрал. Иначе Точния с парите всичко знае за полетите на Пееф и Деситу. То хубаво, но всички знаем за честната адвокатска дума колко разтегливо понятие е.

    13:18 25.08.2026

  • 20 МеВеРе бутик

    13 0 Отговор
    Електронните гривни са само за красота

    13:19 25.08.2026

  • 21 Автоджамбазин

    8 0 Отговор
    Точния с парите кара Порше за 1500лв. Жив да го ожалиш завалията.

    13:20 25.08.2026

  • 22 Офффф некадърници

    13 2 Отговор
    Подобни заглушители с много антени, е пълно, заглушават от 0.8 GHz до 3.8 GHz. Изобщо нямат общо с военните дронове. Полицията не е разбрала от разследване, някой гражданин се е обадил 100%, тия освен да чакат на всяко число от месеца, пред банкоматите за държавна заплатка от данъкоплатците, не вършат никаква работа.

    13:21 25.08.2026

  • 23 Тчзи текст,

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Основния отговор е":

    част от чл. 348, ал. 1, буква „г“ от Наказателния кодекс (НК) на Република България е неясен и изисква тълкуване каквото умишлено не искат да правят защото държавата и службите са основните му нарушители

    13:22 25.08.2026

  • 24 Заглушаване на самолети и дронове

    3 1 Отговор
    В нашият НК няма

    13:25 25.08.2026

  • 25 ХиХи

    2 0 Отговор
    Добре че беха Иранските заплахи та да го разкрием

    13:30 25.08.2026

  • 26 Абе

    2 0 Отговор
    Аз от няколко години насам съм изпитвал проблеми с навигацията в района на Младост . Мислех, че правят нещо от летището, за защита поради войната .

    13:31 25.08.2026

  • 27 Краля на Бруней

    5 0 Отговор
    Точния има повече имоти от мене бе.

    13:32 25.08.2026

  • 28 българи

    1 3 Отговор
    Българи нацисти

    13:33 25.08.2026

  • 29 смях в залата

    3 0 Отговор
    Точния леко пуска информация на бандитите и не бърза с арести за да могат да си изградят алиби и да избягат.Така бори мацоята

    13:48 25.08.2026

  • 30 рокадите

    4 0 Отговор
    в мвр трябва да са уволнения и привличане към наказателна отговорност, демерджиев, що за неграмотност бе !?......

    13:49 25.08.2026

  • 31 чакърян

    1 0 Отговор
    са стари кърлежи в държавата ни.......

    13:52 25.08.2026

  • 32 Павел Пенев

    5 3 Отговор
    Всички служители на МВР назначени по времето на Боко тиквата са престъпници и скоро ще се пенсионират с добри пенсии. Демерджиев да ги огледа и да ги освобождава, освен това да забрани служителите на МВР да са брадясали, със силиконови мутри и мускули, татуирани и носещи обеци или пиърсинги. Така тези служители по нищо не се различават от уличните и кръчмарски побойници и престъпници на които хората да се доверяват. Това е срам и позор за институцията. Такива типове също така след като имат такива атрибути да не бъдат назначавани а Бойко и Делян да ги прибират за лични охранители и да им плащат.

    13:53 25.08.2026

  • 33 Мнение

    3 1 Отговор
    Това което показват по телевизията е заглушител и не е само на gps и знаем, кой ги ползва. Знаем кой ги ползва в Изток и след това няма ни телефони, но камери ни wi-fi в района чак до басейна, и не ни пука за gps.

    13:57 25.08.2026

  • 34 Цвете

    2 0 Отговор
    КАТО ЗАЕМАЩ ПОСТА ДНЕС ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР, МОЖЕ ДА СЕ РАЗБЕРЕ ВЕДНАГА, КОЙ Е БИЛ СЪПРИЧАСТЕН КЪМ ИСТОРИЯТА И С ДРОНА, КОЙТО ЯВНО НЕ Е ОТ ОНЗИ ДЕН, А ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА, А МОЖЕ И ГОДИНИ И ТОЗИ КОЛЕВ.? КОЙ Е ПОСТАВИЛ НЕПРОСЛЕДЯВАЩОТО УСТРОЙСТВО ? ТОЛКОВА ЛИ Е ТРУДНО????? ЗА ПЕТРОХАН ЗАМЛЪКНАХТЕ ,КАТО РИБИ. ВИХРИ СЕ ВАХКАНАЛИЯ СВОБОДНО ИЗ БЪЛГАРИЯ. ЕДНИ СИ СТРОЯТ КЪДЕТО ИМ ПАДНЕ .

    14:07 25.08.2026

  • 35 Перо

    3 0 Отговор
    Повече от година е имало спане на дебилите от МВР! Тоя арменец, защо още не е в ареста или си мисли, че тук е Одеса?

    14:10 25.08.2026

  • 36 Ами да

    3 0 Отговор
    Защо службите и ДАНС не са засекли заглушителните. Нали за това им се плаща...Ами бе би някой друг им е платил да нереагират...редно е да има подаване на оставки сега. Явно вътрешните служби за опазване на сигурността, сами застрашават сигурността на страната. Долу министъра и председателя на Данс

    14:13 25.08.2026

  • 37 Радио точка

    1 0 Отговор
    Власта ни пуска заглушени сигнали първоначално та да може да избяга онзи на който установили че няма проследяващо устройство ,а му сложили гривната за украса от суета ,-ввъъъййй въъъййй по бургаски

    14:21 25.08.2026

  • 38 в руззия съм

    0 1 Отговор
    в руззия съм

    14:22 25.08.2026

  • 39 Цвете

    1 0 Отговор
    КАТО ЗАЕМАЩ ПОСТА ДНЕС ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР, МОЖЕ ДА СЕ РАЗБЕРЕ ВЕДНАГА, КОЙ Е БИЛ СЪПРИЧАСТЕН КЪМ ИСТОРИЯТА И С ДРОНА, КОЙТО ЯВНО НЕ Е ОТ ОНЗИ ДЕН, А ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА, А МОЖЕ И ГОДИНИ И ТОЗИ КОЛЕВ.? КОЙ Е ПОСТАВИЛ НЕПРОСЛЕДЯВАЩОТО УСТРОЙСТВО ? ТОЛКОВА ЛИ Е ТРУДНО????? ЗА ПЕТРОХАН ЗАМЛЪКНАХТЕ ,КАТО РИБИ. ВИХРИ СЕ ВАХКАНАЛИЯ СВОБОДНО ИЗ БЪЛГАРИЯ. ЕДНИ СИ СТРОЯТ КЪДЕТО ИМ ПАДНЕ .

    14:22 25.08.2026