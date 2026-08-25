ГДБОП разкри канал за подводен наркотрафик

Канал за подводен трафик на наркотици е разкрит при операция на териториалната структура на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в Бургас, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Акцията е проведена в две населени места в района. Открити са ад 120 килограма марихуана. Задържани трима души.
Спецполицаите са разкрили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества - чрез подводен трансфер.
Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВИС-2 🦁🦁🦁
Коментиран от #4
19:25 25.08.2026
2 Дара
19:25 25.08.2026
3 Ъъъъ
Абе нещо не ми се вярва!
19:32 25.08.2026
4 Дзак
До коментар #1 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Върви си там, откъдето си дошъл!
Коментиран от #8
19:35 25.08.2026
5 И кво от това
19:40 25.08.2026
6 Грешно заглавие
19:41 25.08.2026
7 Утре
19:42 25.08.2026
8 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #4 от "Дзак":Един коварен изстрел,
Червени рози...
КОВАРЕН изстрел!
19:45 25.08.2026
9 Абу Будалиб
Знам ,че ме обичаш тииии.
Но ,какво е люююбофтааа...
Стара градска песен.
20:09 25.08.2026
10 Банго, чачача
20:14 25.08.2026