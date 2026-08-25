ГДБОП разкри канал за подводен наркотрафик

Канал за подводен трафик на наркотици е разкрит при операция на териториалната структура на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в Бургас, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Акцията е проведена в две населени места в района. Открити са ад 120 килограма марихуана. Задържани трима души.

Спецполицаите са разкрили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества - чрез подводен трансфер.

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.