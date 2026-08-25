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ГДБОП разкри канал за подводен наркотрафик

ГДБОП разкри канал за подводен наркотрафик

25 Август, 2026 19:23 1 115 10

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  • марихуана

Открити са ад 120 килограма марихуана

ГДБОП разкри канал за подводен наркотрафик - 1
Снимка: МВР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Канал за подводен трафик на наркотици е разкрит при операция на териториалната структура на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в Бургас, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Акцията е проведена в две населени места в района. Открити са ад 120 килограма марихуана. Задържани трима души.

Спецполицаите са разкрили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества - чрез подводен трансфер.

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИС-2 🦁🦁🦁

    3 24 Отговор
    Днес е тежък ден за цяла България. Преди 21 години подъл, коварен изстрел прекъсна младия живот на Жоро Илиев - безусловен, народен лидер на нацията, който може да бъде поставен заедно с Васил Левски и Христо Ботев. България те помни, БРАТКО МИЛИ, и никога няма да забрави!

    Коментиран от #4

    19:25 25.08.2026

  • 2 Дара

    7 2 Отговор
    Ама те бяха за Евровизия!Пропадна подготовката!Язък!Ще се изложим пред чужденците!

    19:25 25.08.2026

  • 3 Ъъъъ

    5 0 Отговор
    България не разполага с подводен флот, но контрабандистите разполагат!☹️
    Абе нещо не ми се вярва!

    19:32 25.08.2026

  • 4 Дзак

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Върви си там, откъдето си дошъл!

    Коментиран от #8

    19:35 25.08.2026

  • 5 И кво от това

    3 2 Отговор
    Всичко ще продължи докато новата власт не сложи ръка над старите вече изградени канали.

    19:40 25.08.2026

  • 6 Грешно заглавие

    4 0 Отговор
    Осветлиха канал за.........

    19:41 25.08.2026

  • 7 Утре

    3 2 Отговор
    ще намерят и подводни плантации... После ще се окаже, че не било марихуана, а водорасли

    19:42 25.08.2026

  • 8 ВИС-2 🦁🦁🦁

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Един коварен изстрел,
    Червени рози...

    КОВАРЕН изстрел!

    19:45 25.08.2026

  • 9 Абу Будалиб

    0 0 Отговор
    Под водите в пещерите та чааак дооо Петеохаааа-а-а-нн!
    Знам ,че ме обичаш тииии.
    Но ,какво е люююбофтааа...
    Стара градска песен.

    20:09 25.08.2026

  • 10 Банго, чачача

    0 0 Отговор
    ... а ааа ба , га утрепаха Крушата , не бе ли черен ден за народа ни... Трябваше да обявят и тогава ден на национален траур за героя на България - Стефан Мирославов ! Сите борчета дадоха фира... а защо ли? Щото си изпълниха мисията , да преперат червените крадени милиарди от будалата БГ-рая ................... е те тва е истината БРО !

    20:14 25.08.2026