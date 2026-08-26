Намушкаха с нож тийнейджър във Варна

19-годишен младеж от Варна е в болница, след като с трима свои приятели влязъл в разпра с мъж, който свирил на гайда на крайбрежната алея.

Младежът е намушкан с нож и има порезни рани по лицето и в гърба, съобщава БНР. Оказана му е медицинска помощ.

По предварителни данни компанията била в нетрезво състояние.

Районът е отцепен от полицията, инцидентът се разследва.