Намушкаха с нож тийнейджър във Варна

19-годишен младеж от Варна е в болница, след като с трима свои приятели влязъл в разпра с мъж, който свирил на гайда на крайбрежната алея.
Младежът е намушкан с нож и има порезни рани по лицето и в гърба, съобщава БНР. Оказана му е медицинска помощ.
По предварителни данни компанията била в нетрезво състояние.
Районът е отцепен от полицията, инцидентът се разследва.
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
08:20 26.08.2026
2 то вече няма
08:24 26.08.2026
3 Ивелин Михайлов
08:25 26.08.2026
4 Варненец
08:26 26.08.2026
5 хехе
Коментиран от #14, #23
08:26 26.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
08:29 26.08.2026
8 Еххххх
08:36 26.08.2026
9 Дедо
08:38 26.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:58 26.08.2026
14 Иван
До коментар #5 от "хехе":На българина му пречи всичко
09:03 26.08.2026
15 Ужас
09:09 26.08.2026
16 Каквото
09:11 26.08.2026
17 6135
От заглавието ставa ясно, че няколко човека са се изредили да мушкат въпросния тийнейджър с един и същи нож.
Само един нож на цялата група - суша, бате!
09:12 26.08.2026
18 Преди доста години
Алкохола на прощава! От опит ви казвам.
Информацията е много оскъдна за инцидента. Абсолютно преписване и от другите медии. 1: 1
Ей велики команди са това Copy and Paste!
Коментиран от #27
09:18 26.08.2026
19 Пламен
09:18 26.08.2026
20 Ели Стоянова
09:26 26.08.2026
21 НАСКО
09:35 26.08.2026
22 ко каза ко?
09:38 26.08.2026
23 ко каза ко?
До коментар #5 от "хехе":Защото като са на групички, се чустват силни. Иначе всички са на 1 HP
09:40 26.08.2026
24 Янко
09:45 26.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хмм
09:47 26.08.2026
27 В България няма журналистика
До коментар #18 от "Преди доста години":Просто преписвачи на новини.
Едно и също се върти по всички телевизии и платени сайтове!
А някои драскачи са си просто ограничени!
09:48 26.08.2026