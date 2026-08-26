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Намушкаха с нож тийнейджър във Варна

Намушкаха с нож тийнейджър във Варна

26 Август, 2026 08:13 1 715 27

  • намушкан-
  • нож-
  • варна

Оказана му е медицинска помощ

Намушкаха с нож тийнейджър във Варна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

19-годишен младеж от Варна е в болница, след като с трима свои приятели влязъл в разпра с мъж, който свирил на гайда на крайбрежната алея.

Младежът е намушкан с нож и има порезни рани по лицето и в гърба, съобщава БНР. Оказана му е медицинска помощ.

По предварителни данни компанията била в нетрезво състояние.

Районът е отцепен от полицията, инцидентът се разследва.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    28 3 Отговор
    Джензито е оцеляло, за съжаление. 🦧🛴🦧

    08:20 26.08.2026

  • 2 то вече няма

    36 0 Отговор
    да прави проблем на гайдари

    08:24 26.08.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    26 2 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява гайдаря!

    08:25 26.08.2026

  • 4 Варненец

    24 1 Отговор
    Браво! Всички джензита под ножа!

    08:26 26.08.2026

  • 5 хехе

    46 1 Отговор
    И с какво им е пречил гайдара свирил е човека та дано някой му даде някое евро.

    Коментиран от #14, #23

    08:26 26.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    36 0 Отговор
    Банда антибългари чуждопоклонници

    08:29 26.08.2026

  • 8 Еххххх

    40 0 Отговор
    На 18-19 трябва да са в казармата

    08:36 26.08.2026

  • 9 Дедо

    30 0 Отговор
    Нетрезво или Дрогирано състояние ....и групата от лилавите ли е била.

    08:38 26.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    16 1 Отговор
    Гайдаря ли го е намушкал? Оскъдна информация!

    08:58 26.08.2026

  • 14 Иван

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    На българина му пречи всичко

    09:03 26.08.2026

  • 15 Ужас

    20 0 Отговор
    В територията са останали най-големите примитиви.

    09:09 26.08.2026

  • 16 Каквото

    15 0 Отговор
    Търсили ,намерили

    09:11 26.08.2026

  • 17 6135

    9 1 Отговор
    "Намушкаха с нож тийнейджър "

    От заглавието ставa ясно, че няколко човека са се изредили да мушкат въпросния тийнейджър с един и същи нож.

    Само един нож на цялата група - суша, бате!

    09:12 26.08.2026

  • 18 Преди доста години

    12 0 Отговор
    Имаше случаи на един курсант от Военноморското училище дето се беше напил и се опитал да прави секс с Баба Меца в зоопарка. Ама Баба Меца нещо не била на кеф и го утепала.
    Алкохола на прощава! От опит ви казвам.
    Информацията е много оскъдна за инцидента. Абсолютно преписване и от другите медии. 1: 1
    Ей велики команди са това Copy and Paste!

    Коментиран от #27

    09:18 26.08.2026

  • 19 Пламен

    19 0 Отговор
    Поколението ,,Жив Зян".

    09:18 26.08.2026

  • 20 Ели Стоянова

    9 0 Отговор
    Правилно го е ръгнал,но е трябвало да му даде и да надуе кавала!🤣

    09:26 26.08.2026

  • 21 НАСКО

    7 0 Отговор
    По принцип мразя просяците, но в случая адмирирам гайдаря!

    09:35 26.08.2026

  • 22 ко каза ко?

    5 0 Отговор
    Браво на музиканта. Тия безценностни утайки - малките "младежкохълмовци" са само за това. Като родителя отсъства от това да е до него и да аго учи на ценности, значи не му трябва..

    09:38 26.08.2026

  • 23 ко каза ко?

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Защото като са на групички, се чустват силни. Иначе всички са на 1 HP

    09:40 26.08.2026

  • 24 Янко

    1 1 Отговор
    А на бас че гайдара е оригинал джипси

    09:45 26.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хмм

    2 0 Отговор
    Сигналът е подаден в 4 ч. сутринта, за какъв гайдар говорим? Не става ясно и дали пострадалият и компанията му не са рускоговорящи, защото такива агресивни групи от нетрезви младежи има по всички централни улици на Варна и полицията не смее да ги закачи въпреки оплакванията на местните.

    09:47 26.08.2026

  • 27 В България няма журналистика

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Преди доста години":

    Просто преписвачи на новини.
    Едно и също се върти по всички телевизии и платени сайтове!
    А някои драскачи са си просто ограничени!

    09:48 26.08.2026