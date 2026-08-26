Техеран: Имаме договор с Оман за зоните на контрол в Ормузкия проток и разделяне на печалбите

Иран и Оман постигнаха договорености за съответните им зони на контрол в Ормузкия проток и разделяне на печалбите от корабоплаването през ключовия морски маршрут, заяви говорител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран днес от иранската информационна агенция Тасним, пише БТА.

Говорителят отбеляза, че САЩ са се противопоставили на преговорите между Иран и Оман, поради което те са се забавили, посочва Ройтерс.

Външните министри на Оман и Иран обсъдиха вчера рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток, според съвместно изявление, цитирано от Франс прес.

„Двамата министри обсъдиха поетапна рамка, която включва създаването на съвместен временен навигационен коридор през Ормузкия проток и споразумение за изпълнение на съвместен проект за разминиране в протока“, се казва в прессъобщението, издадено от Министерството на външните работи на Оман, в което се добавя, че техническите преговори за постоянно решение ще продължат.

Министърът на външните работи на Оман пристигна вчера в Иран за разговори с иранския си колега относно бъдещите договорености за пролива, съобщи Ройтерс.