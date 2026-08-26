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Техеран: Имаме договор с Оман за зоните на контрол в Ормузкия проток и разделяне на печалбите
  Тема: Иранската криза

Техеран: Имаме договор с Оман за зоните на контрол в Ормузкия проток и разделяне на печалбите

26 Август, 2026 18:48 690 18

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  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Говорителят отбеляза, че САЩ са се противопоставили на преговорите между Иран и Оман, поради което те са се забавили, посочва Ройтерс

Техеран: Имаме договор с Оман за зоните на контрол в Ормузкия проток и разделяне на печалбите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран и Оман постигнаха договорености за съответните им зони на контрол в Ормузкия проток и разделяне на печалбите от корабоплаването през ключовия морски маршрут, заяви говорител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран днес от иранската информационна агенция Тасним, пише БТА.

Говорителят отбеляза, че САЩ са се противопоставили на преговорите между Иран и Оман, поради което те са се забавили, посочва Ройтерс.

Външните министри на Оман и Иран обсъдиха вчера рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток, според съвместно изявление, цитирано от Франс прес.

„Двамата министри обсъдиха поетапна рамка, която включва създаването на съвместен временен навигационен коридор през Ормузкия проток и споразумение за изпълнение на съвместен проект за разминиране в протока“, се казва в прессъобщението, издадено от Министерството на външните работи на Оман, в което се добавя, че техническите преговори за постоянно решение ще продължат.

Министърът на външните работи на Оман пристигна вчера в Иран за разговори с иранския си колега относно бъдещите договорености за пролива, съобщи Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 5 Отговор
    Плащаш минаваш друг начин няма, няма и да има..!

    Коментиран от #5, #16

    18:50 26.08.2026

  • 2 сигурно

    8 0 Отговор
    Лешояда няма да ви остави на мира !!!

    18:50 26.08.2026

  • 3 Георги

    8 2 Отговор
    ако това е вярно на тромб му го подадоха с картофите, ама то не баш на него, а на всичките му съюзници, дето си късаха ризите да го оправдавад.

    Коментиран от #6

    18:50 26.08.2026

  • 4 Гошо

    11 0 Отговор
    Рижавия ще полудее още повече. Сън няма да го хване, как няма и цент да види от таксите на корабите.

    18:51 26.08.2026

  • 5 Овчи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    И що си мислиш , че ако минеш по Дунав с лодка , требе ми платиш ?!

    Коментиран от #8, #12, #17

    18:54 26.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдаа!🤔

    4 1 Отговор
    БайДончо печели трета награда!😂😂😂

    18:56 26.08.2026

  • 8 Kалъф

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Овчи":

    Ормузкия проток се води за меодународен морски път, но суверенитетът върху водите се разделя между Иран и Оман. Съгласно конвенцията на ООН от 1982г., трети страни имат правото на транзитно преминаване. Иран са подписали тази конвенция, но не са я ратифицирали. Краварите даже не са я подписали. В случай на война от там минават вражески кораби, снабдяважи вражески военни цази. Иран има право да контролира кой и какво преминава докато има война. Кога е подписан мирния договор между САЩ и Иран? Никога. Значи още са във война и имат право да си котролират както искат, включително да налагат такси за преминаване или забрана за краварски и ционистки кораби. Капиш!?

    18:59 26.08.2026

  • 9 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    БРАВО......И ОБОРА ЩЕ СИ ПРАВИ САМ ВЯТЪР

    19:03 26.08.2026

  • 10 Да бе, да

    0 0 Отговор
    Както казват хората "Гладна кокошка просо сънува"

    19:15 26.08.2026

  • 11 С думи прости

    2 1 Отговор
    Бухаме го САЩ ама яко. А покрай него и Европа ще го отнесе

    19:17 26.08.2026

  • 12 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчи":

    За Дунав не знам, ама за през Босфора и Дарданелите се плаща.... Да, Иран и Оман са суверенни държави и с пълно право мога да налагат такси, в това число и еко такси.... A лудия Дончо може да се оплаче на лудия евреин, на Си или Путин, ама файдата ще бъде никаква....

    19:19 26.08.2026

  • 13 Хаирлия

    0 0 Отговор
    да е

    19:20 26.08.2026

  • 14 И РИЯД отряза САЩ

    2 1 Отговор
    Близкият изток се очертава като основен двигател на следващия глобален цикъл на растеж на газовите турбини, като се очаква капацитетът на региона, работещ с газ, да нарасне от 385 гигавата през 2025 г. до 530 гигавата до 2035 г. Ядрени централи за момента не са на дневен ред ..... Пак Тръмп го нацелиха под опашката

    19:20 26.08.2026

  • 15 Директора👨‍✈️

    3 0 Отговор
    Моля Радев да обясни на глупавите българи как при петрол от 85$ за барел в момента и последните няколко седмици, дизела скочи с 30 цента, а бензина с 10 и сега са 1.60 и 1.80 Евро.
    При тези цени на петрола преди НИКОГА не е имало такива цени!
    Честито на печелившите!!!!🛑📵🚱🚳🚯🔇

    19:22 26.08.2026

  • 16 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Има минаваш без да плашташ нищо, но с изкючен траспондер и светлени през ноща в конвой под военен въздушен и морски ескорт от САЩ, а аятоласите остават прецакани и без никакви пари. Точно това се случва сега на практика и точно зато стратегията на аятоласите да вдигни цените на нетърпиминива от 180$ пропадна.

    19:23 26.08.2026

  • 17 Естествено че трябва селтак

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчи":

    През Босфора като минаваш нали плащаш. Панамският също ...

    19:23 26.08.2026

  • 18 гост

    1 0 Отговор
    Да видим сега бате Дончо Фантазията какво ще направи,ще има такса,разбра се.

    19:25 26.08.2026

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