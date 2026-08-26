Техеран: Имаме договор с Оман за зоните на контрол в Ормузкия проток и разделяне на печалбите

Иран и Оман постигнаха договорености за съответните им зони на контрол в Ормузкия проток и разделяне на печалбите от корабоплаването през ключовия морски маршрут, заяви говорител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран днес от иранската информационна агенция Тасним, пише БТА.
Говорителят отбеляза, че САЩ са се противопоставили на преговорите между Иран и Оман, поради което те са се забавили, посочва Ройтерс.
Външните министри на Оман и Иран обсъдиха вчера рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток, според съвместно изявление, цитирано от Франс прес.
„Двамата министри обсъдиха поетапна рамка, която включва създаването на съвместен временен навигационен коридор през Ормузкия проток и споразумение за изпълнение на съвместен проект за разминиране в протока“, се казва в прессъобщението, издадено от Министерството на външните работи на Оман, в което се добавя, че техническите преговори за постоянно решение ще продължат.
Министърът на външните работи на Оман пристигна вчера в Иран за разговори с иранския си колега относно бъдещите договорености за пролива, съобщи Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #5, #16
18:50 26.08.2026
2 сигурно
18:50 26.08.2026
3 Георги
Коментиран от #6
18:50 26.08.2026
4 Гошо
18:51 26.08.2026
5 Овчи
До коментар #1 от "Овчар":И що си мислиш , че ако минеш по Дунав с лодка , требе ми платиш ?!
Коментиран от #8, #12, #17
18:54 26.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мдаа!🤔
18:56 26.08.2026
8 Kалъф
До коментар #5 от "Овчи":Ормузкия проток се води за меодународен морски път, но суверенитетът върху водите се разделя между Иран и Оман. Съгласно конвенцията на ООН от 1982г., трети страни имат правото на транзитно преминаване. Иран са подписали тази конвенция, но не са я ратифицирали. Краварите даже не са я подписали. В случай на война от там минават вражески кораби, снабдяважи вражески военни цази. Иран има право да контролира кой и какво преминава докато има война. Кога е подписан мирния договор между САЩ и Иран? Никога. Значи още са във война и имат право да си котролират както искат, включително да налагат такси за преминаване или забрана за краварски и ционистки кораби. Капиш!?
18:59 26.08.2026
9 Боруна Лом
19:03 26.08.2026
10 Да бе, да
19:15 26.08.2026
11 С думи прости
19:17 26.08.2026
12 Европеец
До коментар #5 от "Овчи":За Дунав не знам, ама за през Босфора и Дарданелите се плаща.... Да, Иран и Оман са суверенни държави и с пълно право мога да налагат такси, в това число и еко такси.... A лудия Дончо може да се оплаче на лудия евреин, на Си или Путин, ама файдата ще бъде никаква....
19:19 26.08.2026
13 Хаирлия
19:20 26.08.2026
14 И РИЯД отряза САЩ
19:20 26.08.2026
15 Директора👨✈️
При тези цени на петрола преди НИКОГА не е имало такива цени!
Честито на печелившите!!!!🛑📵🚱🚳🚯🔇
19:22 26.08.2026
16 Ами
До коментар #1 от "Овчар":Има минаваш без да плашташ нищо, но с изкючен траспондер и светлени през ноща в конвой под военен въздушен и морски ескорт от САЩ, а аятоласите остават прецакани и без никакви пари. Точно това се случва сега на практика и точно зато стратегията на аятоласите да вдигни цените на нетърпиминива от 180$ пропадна.
19:23 26.08.2026
17 Естествено че трябва селтак
До коментар #5 от "Овчи":През Босфора като минаваш нали плащаш. Панамският също ...
19:23 26.08.2026
18 гост
19:25 26.08.2026