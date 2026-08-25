Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

Схема за прокарване в обращение на фалшиви банкноти от 100 евро и подготовка за грабеж на голяма сума пари е пресечена при разследване на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР - Пловдив. При акцията са задържани четирима мъже, а пети е обявен за издирване.
Операцията е проведена в петък под ръководството на Окръжна прокуратура - Пловдив и в координация със служители на областните дирекции на МВР във Видин, Плевен и Сливен.
Разследването започнало в края на юни, когато постъпила информация, че в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион се прокарват в обращение фалшиви банкноти с номинал от 100 евро.
При оперативните действия полицията стигнала до трима мъже от Плевен на 32, 28 и 25 години, които се придвижвали с лек автомобил с неистински регистрационни табели. Същевременно станало ясно, че 32-годишният участник в престъпната схема се подготвя да извърши и грабеж на голяма сума пари от частен имот във Видин.
По данни на ОД на МВР-Пловдив намеренията на заподозрения били да упои чрез сънотворни хапчета собствениците - майка и син. За извършването на грабежа той разчитал на още двама съучастници - мъже на 62 и 42 години.
С оглед предотвратяване на подготвяното посегателство и избягване на евентуална опасност за живота и здравето на набелязаните жертви в петък била създадена организация за едновременно задържане на заподозрените.
Със заповеди по ЗМВР четирима от мъжете са приведени в полицейския арест, а петият е обявен за издирване, тъй като се укрива от полицията. В рамките на операцията са извършени претърсвания, огледи и разпити на свидетели на територията на областите Видин, Плевен и Сливен.
Сред иззетите доказателства са незаконно притежавани огнестрелни оръжия със заличени идентификационни номера и боеприпаси. Полицаите са открили и медикаменти, чието съдържание и предназначение предстои да бъдат установени чрез експертиза.
С постановление на Окръжна прокуратура - Пловдив в събота трима от задържаните са привлечени като обвиняеми.
Разследването по случая продължава под надзора на наблюдаващия прокурор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янко
14:10 25.08.2026
2 Цвете
14:14 25.08.2026
3 Цеко
14:26 25.08.2026
4 ОПГ Герб
Коментиран от #5
14:41 25.08.2026
5 Селянин
До коментар #4 от "ОПГ Герб":Баните и дядовците им разнасаха позиви Сега внуши и децата им имат опит и разнасат наркотик и пари
14:49 25.08.2026
6 ГЕРБ не са такива 🎃
15:17 25.08.2026