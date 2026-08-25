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Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

25 Август, 2026 14:01 1 551 6

  • грабеж-
  • фалшиви пари-
  • икономическа полиция

Полицията е задържала четирима мъже при акция в Пловдив, Видин, Плевен и Сливен

Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж - 1
Снимка: ОД на МВР - Пловдив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Схема за прокарване в обращение на фалшиви банкноти от 100 евро и подготовка за грабеж на голяма сума пари е пресечена при разследване на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР - Пловдив. При акцията са задържани четирима мъже, а пети е обявен за издирване.

Операцията е проведена в петък под ръководството на Окръжна прокуратура - Пловдив и в координация със служители на областните дирекции на МВР във Видин, Плевен и Сливен.

Разследването започнало в края на юни, когато постъпила информация, че в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион се прокарват в обращение фалшиви банкноти с номинал от 100 евро.

При оперативните действия полицията стигнала до трима мъже от Плевен на 32, 28 и 25 години, които се придвижвали с лек автомобил с неистински регистрационни табели. Същевременно станало ясно, че 32-годишният участник в престъпната схема се подготвя да извърши и грабеж на голяма сума пари от частен имот във Видин.

По данни на ОД на МВР-Пловдив намеренията на заподозрения били да упои чрез сънотворни хапчета собствениците - майка и син. За извършването на грабежа той разчитал на още двама съучастници - мъже на 62 и 42 години.

С оглед предотвратяване на подготвяното посегателство и избягване на евентуална опасност за живота и здравето на набелязаните жертви в петък била създадена организация за едновременно задържане на заподозрените.

Със заповеди по ЗМВР четирима от мъжете са приведени в полицейския арест, а петият е обявен за издирване, тъй като се укрива от полицията. В рамките на операцията са извършени претърсвания, огледи и разпити на свидетели на територията на областите Видин, Плевен и Сливен.

Сред иззетите доказателства са незаконно притежавани огнестрелни оръжия със заличени идентификационни номера и боеприпаси. Полицаите са открили и медикаменти, чието съдържание и предназначение предстои да бъдат установени чрез експертиза.

С постановление на Окръжна прокуратура - Пловдив в събота трима от задържаните са привлечени като обвиняеми.

Разследването по случая продължава под надзора на наблюдаващия прокурор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    11 1 Отговор
    От тези мъже българин е само бай Иван циганина

    14:10 25.08.2026

  • 2 Цвете

    8 0 Отговор
    КОЙ БЕШЕ ПИСАЛ НАСКОРО ДА ВЪРНАТ СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ? БАНДИТСКА СЕЛСКА ДЪРЖАВА. ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА ВЪРНАТ ЖИТЕЛСТВОТО И КОЙ ОТ КЪДЕТО Е ДА СИ ЗАМИНАВА.ТАКА И ТАКА ГРАДОВЕ И СЕЛА ОБЕЗЛЮДЯХА.ДА ХОДЯТ ДА КОПАТ И ДА СИ ИЗКАРВАТ ПРЕХРАНАТА.ДАЛАВЕРАДЖИЙСКА ДЪРЖАВА С ДВАМА БАНДЮГИ ДОКАЗАНИ В ПАРЛАМЕНТА. 🚔🎃🐷🚔👀

    14:14 25.08.2026

  • 3 Цеко

    4 6 Отговор
    При Фатмака тепърва се започва разрастването на Мафията...нали му спонсорираха кампанията и купения вот!

    14:26 25.08.2026

  • 4 ОПГ Герб

    4 0 Отговор
    Тези са от нашите.

    Коментиран от #5

    14:41 25.08.2026

  • 5 Селянин

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ОПГ Герб":

    Баните и дядовците им разнасаха позиви Сега внуши и децата им имат опит и разнасат наркотик и пари

    14:49 25.08.2026

  • 6 ГЕРБ не са такива 🎃

    1 1 Отговор
    Бокуна бил да върне славата на България като сложи Ицо НОСЪТ да е главен полицай във комесията по честност във МВР. Вече са го озбрали официално Ицо носът (Христо от ГЕРБ)

    15:17 25.08.2026