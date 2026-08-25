Разбиха схема за фалшиви пари и подготовка за грабеж

Схема за прокарване в обращение на фалшиви банкноти от 100 евро и подготовка за грабеж на голяма сума пари е пресечена при разследване на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР - Пловдив. При акцията са задържани четирима мъже, а пети е обявен за издирване.

Операцията е проведена в петък под ръководството на Окръжна прокуратура - Пловдив и в координация със служители на областните дирекции на МВР във Видин, Плевен и Сливен.

Разследването започнало в края на юни, когато постъпила информация, че в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион се прокарват в обращение фалшиви банкноти с номинал от 100 евро.

При оперативните действия полицията стигнала до трима мъже от Плевен на 32, 28 и 25 години, които се придвижвали с лек автомобил с неистински регистрационни табели. Същевременно станало ясно, че 32-годишният участник в престъпната схема се подготвя да извърши и грабеж на голяма сума пари от частен имот във Видин.

По данни на ОД на МВР-Пловдив намеренията на заподозрения били да упои чрез сънотворни хапчета собствениците - майка и син. За извършването на грабежа той разчитал на още двама съучастници - мъже на 62 и 42 години.

С оглед предотвратяване на подготвяното посегателство и избягване на евентуална опасност за живота и здравето на набелязаните жертви в петък била създадена организация за едновременно задържане на заподозрените.

Със заповеди по ЗМВР четирима от мъжете са приведени в полицейския арест, а петият е обявен за издирване, тъй като се укрива от полицията. В рамките на операцията са извършени претърсвания, огледи и разпити на свидетели на територията на областите Видин, Плевен и Сливен.

Сред иззетите доказателства са незаконно притежавани огнестрелни оръжия със заличени идентификационни номера и боеприпаси. Полицаите са открили и медикаменти, чието съдържание и предназначение предстои да бъдат установени чрез експертиза.

С постановление на Окръжна прокуратура - Пловдив в събота трима от задържаните са привлечени като обвиняеми.

Разследването по случая продължава под надзора на наблюдаващия прокурор.