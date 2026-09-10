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Обвиняемата за убийството на бебе във Варна се изправя през съда

Обвиняемата за убийството на бебе във Варна се изправя през съда

10 Септември, 2026 07:20 283 0

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Разследването по случая продължава

Обвиняемата за убийството на бебе във Варна се изправя през съда - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След трагедията с едногодишно бебе във Варна обвиняемата за убийството му се изправя пред съда, съобщава Нова тв.

33-годишната жена е полагала грижа за момченцето срещу заплащане и е близка приятелка на неговата баба. На 30-и август дядото на момченцето подал сигнал в полицията след като го намерил в безпомощно състояние в апартамента, в който бебето живеело със своята баба и с нейната приятелка, която впоследствие е задържана.

Пред разследващите тя е заявила, че е изпуснала детето неволно. А според съдебномедицинската експертиза по тялото му имало следи от травми. По разкази на техни съседи двете жени често злоупотребявали с алкохол и се стигало до шумни разправии.

Разследването по случая продължава.


България
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